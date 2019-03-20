От «красной» эпидемии в Нижнем до волгоградских скандалов в медиа

Как там дела у поволжских команд в ФНЛ

Чемпионат второй по значимости футбольной лиги России продолжился после зимней спячки практически одновременно с возобновлением сезона в Премьер-лиге — и за чередой громких сражений между «Спартаком» и «Зенитом» или «Краснодаром» и «Локомотивом» баталии в ФНЛ прошли как-то мимо внимания большинства болельщиков. У поволжских команд здесь тем временем все не так радостно. Нижегородцы страдают манией фолов и удалений, в Саранске потеряли единственного забивного нападающего, а Волгоград развлекается небольшими скандалами в медиапространстве. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, как проводят весну команды ПФО и Волгограда в ФНЛ.

ФК «Нижний Новгород»: Черышеву-старшему нужно что-то делать с дисциплиной, иначе — мимо Премьер-лиги

«Нижний Новгород» во второй половине сезона пока никак не может одержать первую победу (последний раз нижегородцы побеждали аж 24 ноября над «Томью»). В нынешнем году подопечные Черышева-старшего пока только проигрывают («Шиннику» в последнем туре) или играют вничью — с «Сочи» и курским «Авангардом».

Игра с курской командой и вовсе вышла провальной со всех точек зрения. Экс-«олимпийцы» схватили сразу два удаления по ходу матча — причем первое из них перед самым перерывом. Забив уже на третьей минуте, нижегородцы зачем-то стали грубо фолить и удаляться, так что остаток времени команда была вынуждена, по сути, удерживать минимальное преимущество.

Сначала полузащитник Даниил Фомин будто сорвался с цепи и уже через пару минут после празднования гола своей команды получил первую желтую карточку (это, на всякий случай, 5 минута матча), а под самую «раздевалку» увидел перед собой желтый (и сразу красный) свет во второй раз. Но это еще полбеды. Во втором тайме «подвиг» своего одноклубника решил повторить защитник Артем Абрамов, получивший две желтые карточки в течение двух минут и еще и привезший пенальти в свои ворота.

Игроки волжской команды вполне могли удержать минимальное преимущество даже вдесятером (а то и вдевятером), если бы не пенальти. Так команда Дмитрия Черышева упустила самый реальный шанс победить впервые в 2019 году.

Последний раз нижегородцы выиграли 24 ноября у «Томи». Фото Александра Чурбанова (fcnn2018.ru)



Вообще, подобная история в «Нижнем Новгороде» не выглядит как какой-то нелепый «заскок» игроков в конкретном матче (все-таки всякое бывает — можно переволноваться или перегореть). Она приобретает уже вполне регулярный характер — если посмотреть на весь нынешний сезон, то игроки у Черышева удаляются так часто, что болельщикам впору начинать делать ставки, кто из футболистов получит красную карточку на этот раз.

Странным удалением «Нижний Новгород» отметился еще в последнем туре прошлого сезона (все с тем же курским «Авангардом»), дав старт целой серии игр в меньшинстве.

Нижегородцы удалялись в матче 12 тура против «Химок», в меньшинстве доигрывали и игру 16 тура с «Сибирью». Уже в следующей кубковой игре с «Уралом» Руслан Абазов получил красную карточку в дополнительное время. И вот две красные в одной игре с Курском.

Возможно, именно в этом кроется корень проблем команды Черышева и именно над этим ему стоит работать в первую очередь.

Ведь начало сезона у его подопечных выдалось неплохим, и многие даже ставили Нижний в один ряд с главными претендентами на выход в Премьер-лигу. Но, начиная с того самого злополучного 12 тура, у волжской команды стала проявляться симптоматическая тяга к грубости и удалениям.

— Считаю, что после первого круга команда немного испугалась [занимаемого ею] места в таблице. Кто-то из игроков позволил себе расслабиться, кто-то даже возомнил о себе лишнего, а футбол подобных вещей не прощает. Поэтому в октябре — ноябре у нас была черная полоса, — говорил Черышев по итогам первой части чемпионата клубной пресс-службе.

Дмитрий Черышев: «Считаю, что после первого круга команда немного испугалась места в таблице». Фото Александра Чурбанова (fcnn2018.ru)

Сегодня «Нижний Новгород», набрав 40 очков, располагается лишь на седьмой строчке ФНЛ, отставая от второго места, дающего право на прямой выход в Премьер-лигу, на 8 баллов, и в четырех очках от «Авангарда», который, по сути, и вытеснил «Нижний Новгород» из зоны «стыков». Шансы на повышение в классе пока вполне реальны, но тренерскому штабу нужно срочно поработать над психологией своих игроков. Пока не стало поздно.

ФК «Мордовия»: перуанцы забыты — в Саранске все уныло

Меньше шансов на выход в РПЛ у ее недавнего участника — саранской «Мордовии», которая, как и «Нижний Новгород», тоже обзавелась новеньким красавцем-стадионом. У саранцев 38 очков и десятое место в турнирной таблице ФНЛ. Но вряд ли команду из столицы Мордовии можно считать реальным претендентом на попадание даже в «стыки».

Клуб балансирует аккурат посередине (или, как говорят в таких случаях, в «болоте») — 6 очков отделяют его от стыков, и есть задел в 7 очков до вылета. И это, пожалуй, самое справедливое и объективное положение для нынешней «Мордовии».

Дело в том, что у команды Марата Мустафина — своя «эпидемия»: «Мордовия» никак не может избавиться от «ничейного синдрома». Восемь из последних 13 игр Саранск заканчивал вничью. Последний ничейный (и сухой) результат был зафиксирован в недавней домашней игре против «Луча» Рустема Хузина.

По словам Марата Мустафина, ждать возвращения Мухаметшина придется еще как минимум месяц. Фото fc-mordovia.ru

Голевая импотенция «Мордовии» связана прежде всего с тем, что самый известный игрок команды форвард Руслан Мухаметшин (6 голов в сезоне) травмирован и проходит реабилитацию в Казани. По словам наставника команды Мустафина, ждать возвращения Мухаметшина придется еще как минимум месяц.



— Мы понимаем, что у нас остался номинальный нападающий Ермаков — 17-летний мальчишка, но будем исходить из того, что есть, ничего страшного не вижу, — признавался после игры с «Лучом» Мустафин. — Понятно, что игроки не по своим позициям играют, да и глубина состава не совсем большая. И освежить тоже некем — мы видим, что у Киреева и Адаева силенки не бесконечные, а заменить по их позициям некому.

Болельщик в Саранске, видимо, тоже чувствует, что команда в «болоте», и трибуны «Мордовия Арены» пустуют, как будто и не было здесь сумасшедшего чемпионата мира с «раскачивающей» город армией перуанцев. Да и о футбольном ажиотаже начала сезона в ФНЛ все словно позабыли. Разве что легенда местного болельщицкого движения, известный как Витек, продолжает насвистывать свои нехитрые мотивы на весь 44-тысячник и скандировать «Мордву великую».

В ближайшей игре «Мордовии» придется сдавать экзамен одному из лидеров — «Томи», так что перспектива заработать в Сибири девятую ничью выглядит не такой уж плохой. Поражение может окончательно похоронить надежду на выход в Премьер-лигу, а вот победа ее заметно оживит.

В ближайшей игре «Мордовии» придется сдавать экзамен одному из лидеров — «Томи». Фото fc-mordovia.ru

ФК «Ротор»: в Волгограде устроили свой Z+ на минималках

Пусть Волгоградская область и не входит в ПФО, но поволжским клубом местный «Ротор» называть можно в полной мере.

В городе-герое по-прежнему жив интерес к футболу, и хотя новая «Волгоград Арена» и не собирает по 25 тысяч зрителей, как в начале сезона, но и такого уныния на трибунах, как в Саранске, здесь нет.

В футбольном же плане «Ротор» скорее борется за то, чтобы не скатиться в зону вылета, — до «Балтики», которая расположилась на 16 позиции (первой в «красной зоне»), всего 2 очка, и только победа в последнем туре над соседом по таблице и прямым конкурентом — «Химками» спасла волгоградцев от места в «плохой компании» среди претендентов на вылет в ПФЛ. Так что максимум, за что будут бороться сине-голубые в оставшейся части сезона, — это место в середине таблицы.

«Ротор» борется за то, чтобы не скатиться в зону вылета. Фото rotor-vlg.com

Куда интереснее обстоят дела у «Ротора» в медиапространстве. Последние дни все спортивные сайты обсуждают скандальный выпуск на новой стриминговой платформе питерского «Зенита» Z+, но волгоградский маркетинговый отдел превзошел даже эту нашумевшую акцию, включив в программку к матчу с «Химками» довольно неоднозначный отрывок из фильма «Ширли-Мырли» с фразой героя Олега Табакова «Я этого п****а в Химках видал. Деревянными членами торгует». В Подмосковье успели обидеться, но скандал решили не раздувать, а пиарщик «Ротора» Никита Норкин по-быстрому извинился. В общем, в Волгограде устроили свой Z+ «на минималках».