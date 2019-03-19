Интриган Трямкин. Как защитник «Автомобилиста» принес победу «Салавату Юлаеву»

Серия Екатеринбурга и Уфы оправдывает ожидания

Перед стартом второго раунда плей-офф именно от противостояния «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» ждали самой интересной серии с непредсказуемой развязкой. Уфимцы сумели выиграть в первом же гостевом матче и изменили расклад сил в свою пользу. Но мы наблюдаем настолько непредсказуемую серию, что этот момент вряд ли в итоге будет иметь решающее значение. О том, какие детали стали ключевыми в третьей игре уфимско-екатеринбургского противостояния, — в материале «Реального времени».

Рецидивист Панин



Во втором матче серии в Екатеринбурге всего за 10 секунд до конца второго периода случился эпизод, который лишил «Салавата Юлаева» важнейшего игрока как на льду, так и на скамейке во время матча. Капитан уфимцев Григорий Панин при счете 0:2 провел за своими воротами довольно агрессивный силовой прием в голову Евгению Чесалину. Скорее всего, Панин делал это движение вполне осознанно. За свою карьеру Григорий проделывал подобное десятки раз и почти всегда получал за это наказание. Когда-то заслуженное, когда-то — нет, но на этот раз плохая «кредитная история» хоккеиста вышла на первый план.

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги вынес решение по эпизоду на следующий день: Панину впаяли двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф. Пропуск именно двух матчей связан с тем, что в этом сезоне Григорий уже допускал подобные выходки. В плей-офф к таким вещам и со стороны судей, и со стороны лиги особенно пристальное внимание. И кому как не Панину, имеющему большой кубковый опыт и в казанском «Ак Барсе», и в московском ЦСКА, это не знать. Хотел ли Григорий таким образом «поддушить» соперника, немного запугать? Возможно. Ведь перед стартом серии немало говорилось как раз о том, что у игроков «Салавата Юлаева» кубкового опыта больше, чем у «Автомобилиста». И в серии до четырех побед на первый план могут выйти какие угодно детали.

Панину «впаяли» двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф. Пропуск именно двух матчей связан с тем, что в этом сезоне Григорий уже допускал подобные выходки. Фото vk.com/hcsalavat



«Мастерюга» Ткачев и маятник победы от Трямкина

А на первый план первых двух матчей серии вышла вратарская игра. И Метсола, и Коварж провели качественные матчи, порой просто оставляя свои команды в игре. Особенно это касается уфимского финна. Юха в первом периоде стартового матча в Екатеринбурге не просто однажды или дважды спасал свою команду, а сделал это минимум семь раз! Потенциал «Автомобилиста» в атаке огромен, поэтому было очень важно, как в отсутствие Панина «юлаевцы» отыграют в обороне и насколько хватит Метсолы.

Вратарь в итоге снова выручал Уфу. И даже в эпизоде с пропущенным голом, который, на первый взгляд, случился из-за ошибки Юхи, при детальном рассмотрении видно, что именно подставленная клюшка Александра Кучерявенко сделала свое дело. Но, как это часто бывает в матчах плей-офф, сюжет закрутился неожиданно.

В главные герои уфимской части серии вышел защитник Никита Трямкин, который поучаствовал во всех трех шайбах, забитых в этом матче. Во втором периоде уроженец Екатеринбурга и один из самых известных воспитанников «Автомобилиста» сделал катастрофически неточную передачу из угла своей зоны. Обычно в таких случаях игрокам обороны говорят пробрасывать шайбу по борту, но Трямкин сделал пас через свою зону точно на клюшку Владимиру Ткачеву, который снова забил красивый гол в плей-офф. Коваржа он переиграл просто первоклассно, на паузе. Вчера было ровно два года со дня смерти хоккеиста, тренера и комментатора Сергея Гимаева. Так вот, про игроков, которые исполняли такие трюки, Сергей Наильевич всегда говорил свое фирменное емкое — «мастерюга».

Ну а Трямкин из антигероя враз превратился в героя, когда нанес бросок в тот момент, когда его команда играла в меньшинстве. Кучерявенко, который в свое время был забракован как хоккеист как раз в Уфе, переправил шайбу в ворота, но для гола все сделал именно Трямкин. И, как в эпизоде с невероятной ошибкой, он не поддавался эмоциям, а просто внимательно смотрел на партнеров по команде, словно извиняясь. Никита гол пропустил — Никита гол соорудил.

Трямкин из антигероя превратился в героя, как только нанес бросок в тот момент, когда его команда играла в меньшинстве. Фото hc-avto.ru



«Автомобилист» снова начудил

Команды предсказуемо доигрались до овертайма, первого в этой серии. «Салават Юлаев» за всю историю КХЛ чаще всех играл дополнительное время в Кубке Гагарина в Восточной конференции. Даже в шестиматчевой серии с «Магниткой» в первом раунде было аж четыре овертайма. Но фаворитом в этом противостоянии все равно принято считать «Автомобилист». Слишком уж уверенно выглядели уральцы в регулярном чемпионате, слишком уж большой потенциал заложен в их нападении.

Даже в отчетной игре гости порой доминировали над соперником настолько, что «Салават» по несколько минут не мог выйти из зоны, а иногда и просто дотронуться до шайбы. Обычно в таких встречах, когда идет игра до пропущенного гола, сказывается либо мастерство отдельных троек нападения, либо разница в физическом состоянии. Но в этой серии на первый план снова вышло просто парадоксальное поведение «Автомобилиста» в стрессовой ситуации.

Как и в первой игре серии, екатеринбуржцы пропустили после нелепого удаления за нарушение численного состава. Любопытно, что по статистике бросков команды показали равные показатели: 73 — 73 (броски в створ: 43 — 42 в пользу уфимцев). И всего одно глупое удаление в итоге решило исход встречи и позволило хозяевам выйти вперед в серии. Похоже, что гипотеза о более опытных игроках «Салавата» имеет под собой гораздо большее основание, чем могло показаться перед стартом этого противостояния.

У Мартемьянова нет преимущества над Цулыгиным

Любопытно еще и то, что друг другу противостоят тренеры, практически не имеющие кубкового опыта. Цулыгин в роли главного тренера и вовсе дебютировал только в этом сезоне. Зато в роли помощника повидал с «Салаватом Юлаевым» многое. А Мартемьянов, кроме выигранного его «Амуром» единственного матча у «Ак Барса» прошлой весной, особо похвастать ничем и не может.

В регулярном чемпионате Мартемьянов был как кремень, готов был обыгрывать любого. Фото hc-avto.ru

Даже по ходу этих трех матчей именно Мартемьянов больше апеллирует к судьям, общается с ними уже после вынесенных решений об удалениях. Цулыгин более эмоционален, но именно на своей тренерской скамье. Его подопечные видят его эмоции в важные моменты. Видят они и его спокойствие в эпизодах, когда от него уже ничего не зависит. Это тоже важный момент, который Цулыгин быстро уяснил, — паника без причины может передаться команде. От Мартемьянова, который отращивает бороду и готовится к длинному плей-офф, со старта этой серии веет какой-то неуверенностью.



Как раз в регулярном чемпионате он был как кремень, готов был обыгрывать любого. А сейчас наставники словно поменялись местами в плане психологии и неуверенный в себе в ключевых матчах регулярки Цулыгин вдруг оброс броней в самый нужный момент. Отметим и его непопулярные перестановки в составе в такой важный момент: места Максима Рыбина и Максима Майорова, которые неплохо провели первый раунд, вдруг заняли Эдуард Гиматов и Владислав Лукин.

Ну а очередной победный гол в плей-офф забил Кемппайнен. На пятачке же своих ворот помешал своему вратарю не кто иной, как Никита Трямкин. Тенденция этого плей-офф — на первый план многих серий выходят защитники с опытом игры за океаном. Для Андрея Педана в «Ак Барсе» поход за кубком оказался в итоге слишком скоротечным. А вот у Никиты Трямкина есть еще минимум два матча, чтобы проявить себя с лучшей стороны. 2:1 в этой серии в пользу «Салавата Юлаева» пока не значат совсем ничего.