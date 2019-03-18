Александр Сладковский: романтическая исповедь сына века

ГСО Татарстана исполнил музыку французских романтиков

ГСО РТ и его художественный руководитель — главный дирижер Александр Сладковский продолжают делать из Казани одну из музыкальных столиц России, балуя публику и премьерами, и участием в концертах топовых музыкантов мира. На этот раз главной фишкой в субботнем концерте оркестра стало участие французского пианиста Жана-Ива Тибоде. Подробности — в материале «Реального времени».

Игры волн

Концерт начался с исполнения трех симфонических эскизов Клода Дебюсси «Море», и буквально с первых секунд дирижер словно поддался переменчивой стихии водного пространства. «Море» — это наиболее крупное симфоническое сочинение Дебюсси, проникнутое свободой, ветром и постоянно меняющейся морской гладью. «Море — это все, что и есть наиболее музыкального», — писал композитор.

Три эскиза Дебюсси — это три состояния морской стихии, переменчивой, непредсказуемой, живущей в диапазоне от благостного штиля до мятежной бури. Море — один из любимых образов романтиков, поэтому это сочинение Дебюсси так близко Александру Сладковскому.

Первый эскиз, названный автором «От зари до полудня на море», — это пробуждение, переливы аквамариновой глади в первых лучах солнца, покой и нега. Второй эскиз — «Игры волн» — это «догонялки» небольших валов, радость от единения с морем, когда дух захватывает от этого бесконечного простора. И, наконец, третий эскиз — «Диалог ветра и моря» — напоминание о том, что морская стихия часто бывает грозной, в нем предчувствие бури и сама буря как нечто очищающее, несущее катарсис.

Клод Дебюсси подчеркивал импрессионистский характер своего сочинения, ведь именно море — один из излюбленных образов импрессионистов, которые вдохновлялись его изменчивостью и непостоянством. Три эскиза Дебюсси, которые нельзя исполнять в отрыве друг от друга, проникнуты полутонами, которые уловил оркестр. В исполнении ГСО РТ и маэстро Сладковского «Море» — это тончайшие, постоянно меняющиеся переливы, это солнечные блики, искрящиеся в воде. Свобода и смелость.

Море — один из любимых образов романтиков, поэтому это сочинение Дебюсси так близко Александру Сладковскому. Фото Максима Платонова



Второе отделение было отдано «Фантастической симфонии» Гектора Берлиоза. Сам композитор в письме к другу называл свое произведение «развитием адской страсти». История возникновения симфонии — болезненная страсть Берлиоза к отвергающей его актрисе. Трагедия отчаяния, дурман опиума, фантасмагорические кошмары — все это есть в «Фантастической симфонии», герой которой — сам композитор.

Впрочем, лирический герой произведения всегда будет отличаться от автора, каким бы ни было это сходство. Вот и у героя «Фантастической симфонии» можно обнаружить байроническое начало, когда «адская страсть» соседствует с романтической меланхолией. Сладковский-романтик понимает это и чувствует, как никто другой, и умеет передать эти ощущения оркестру, который исполнил симфонию Берлиоза с запредельной страстью.

Кстати, современники соотносили «Фантастической симфонии» Берлиоза с романом Мюссе «Исповедь сына века». Такой исповедью человека, чья душа охвачена пламенем страсти, и прозвучала симфония на концерте ГСО РТ и оказалась очень злободневной. Потому что в наш рациональный век порывы страсти никуда не исчезли, они — часть человеческой природы, которую мы глубоко прячем, но от этого она не становится менее сильной. Концерт, программа которого состояла из сочинений французских романтиков, — это исповедь романтика сегодняшнего дня, которому музыка дает возможность высказаться.

Дело не только в Вествуд

Первое отделение не ограничивалось только исполнением сочинения Клода Дебюсси. В его второй части публика смогла услышать одного из самых известных пианистов мира, француза Жана-Ива Тибоде.

Успешная карьера Тибоде длится уже около тридцати лет, он обладатель множества наград, среди которых титул офицера Ордена литературы и искусства Франции, он — кавалер Ордена литературы и искусств Французской республики, он солировал в саундтреке к фильму «Искупление», получившему «Оскара» за лучшую музыку и два «Золотых глобуса», он получил премию Пегаса на фестивале в Сполето и многое другое.

С ГСО РТ и Александром Сладковским Жан-Ив Тибоде исполнил пятый концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса. Фото belcanto.ru



Тибоде снимается в кино, он свой человек в мире фэшн-индустрии, и его концертные костюмы придумывает эпатажная Вивьен Вествуд. Был ли его креативный пиджак, в котором пианист выступал в Казани, сшит в модном доме Вествуд, в конце концов, неважно, но вот его виртуозная игра и вправду покорила казанцев.

С ГСО РТ и Александром Сладковским Жан-Ив Тибоде исполнил пятый концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса, написанный автором под впечатлением поездки в Египет. Сен-Санс писал о себе: «Я рождаю музыку так же легко, как яблоня рождает яблоки». То же самое можно сказать и о легкой и изящной игре Тибоде.

Сегодня всю эту романтическую программу услышат москвичи. В концертном зале им. П. Чайковского состоится третий концерт из абонемента казанского симфонического в столице. Напомним, что ГСО РТ стал первым региональным оркестром, получившим свой абонемент в Московской филармонии.