Каюм Насыри для семейного просмотра

Фильм «Водяная» вышел в прокат

Впервые региональный фильм идет в эти дни в 250 кинотеатрах страны (плюс зарубежье), и это татарстанская «Водяная» Алексея Барыкина. 14 марта казанская премьера «Водяной» состоялась в двух залах кинотеатра «Родина». Подробности — в материале «Реального времени».

Фольклор — наше все

Премьера в Казани была обставлена торжественно — на первом этаже «Родины» играл оркестр Казанского института культуры, девушки в национальных костюмах раздавали флаеры с рекламой фильма. Институт культуры появился не случайно — в этом вузе преподает сценарист и режиссер «Водяной» Алексей Барыкин, и многие студенты тем или иным образом принимали участие в процессе съемок.

О «Водяной» много говорили еще задолго до выхода фильма, который снимался почти два месяца, но затем полтора года заняли монтаж и проработка спецэффектов. Без них в современном ужастике никуда. Презентация ленты прошла на Московском международном кинофестивале, а премьерный показ — на «Окне в Европу» в Выборге. Лента, бюджет которой до сих пор не раскрывается, снималась при финансовой поддержке президента РТ Рустама Минниханова и помощи мецената из Зеленодольска Владимира Братухина.

Интерес прокатчиков к фильму Алексей Барыкин объясняет тем, что сейчас не так много фильмов, пригодных для семейного просмотра, «Водяная» же этому требованию соответствует. Сказочные сюжеты Каюма Насыри, которые даже в Татарстане известны далеко не самому широкому кругу, мы больше знаем сказки Габдуллы Тукая, в фильме получили вполне современную «упаковку». Таким образом родился в хорошем смысле успешный коммерческий продукт.

Интерес прокатчиков к фильму Алексей Барыкин объясняет тем, что сейчас не так много фильмов, пригодных для семейного просмотра, «Водяная» же этому требованию соответствует. Фото kazan-mfmk.com



Зал на премьере в кинотеатре «Родина» был полон, на просмотр пришли казанские кинематографисты, журналисты, медийные персоны. Перед началом фильма слова было предоставлено одному из снимавшихся в ленте артистов, это был камаловец Фанис Зиганшин, сыгравший в «Водяной» роль мудрого хазрата-художника, он торопился на спектакль и поэтому, выступив, сразу же удалился.

Зиганшин, обратившись к залу на татарском, очень эмоционально попросил не судить о фильме тех, кто ленту еще не видел, и не делать заранее отрицательных выводов. Что прозвучало вполне справедливо. «Водяная» с ее небольшим бюджетом, а не зная цифр, мы все понимаем, что бюджет был невелик, потому что в Татарстане, увы, пока нет лент с более-менее приличным бюджетом, — это один из первых полнометражных фильмов в этом жанре, снятый не без огрехов, но вполне достойно.

«Звезды» и не только

Одно из достоинств ленты Барыкина — фильм держит зрителя в напряжении до последней секунды. И если с одной сюжетной линией вроде бы все понятно, то вторая, параллельная, возникает внезапно и становится полной неожиданностью для зрителя. А все-таки тот фильм хорош, в котором есть история.

«Водяная» снималась в Зеленодольском районе, на родине Каюма Насыри, где сейчас находится его мемориальный музей, и музейная экспозиция тоже стала одной из локаций съемки. И покой летнего дня, прозрачность воды из родника, яблоневый сад, туманы над колдовским озером — все это есть в фильме, и все это придает ему прелести. В сценарии сказочный сюжет, заимствованный у Каюма Насыри, далеко не избитый, с неожиданными поворотами, разбавлен современной историей семьи, где сталкиваются финансовые интересы.

«Водяная» снималась в Зеленодольском районе, на родине Каюма Насыри, где сейчас находится его мемориальный музей, и музейная экспозиция тоже стала одной из локаций съемки



Режиссер собрал в фильме прекрасный актерский состав — камаловцы Фанис Зиганшин и Ильдус Габдрахманов и — главная «звезда» ленты — Нафиса Хайруллина, с некоторых пор живущая в Москве. Есть дети — Катя Барыкина и Коля Невзоров — любознательные, озорные, дети как дети, вступающие по сюжету в борьбу с нечистью.

Погоду в фильме делает, конечно, Нафиса Хайруллина, актриса редкого обаяния, органичности, наделенная даром перевоплощения. Меняющаяся в ходе фильма почти неузнаваемо, и, располагая не таким уж богатым драматургическим материалом, тем не менее создавшая любопытный образ. Крупные планы Хайруллиной — украшение фильма.

Увы, вторая актриса, снявшаяся в «Водяной», — Гузель Шакирзянова стала основным проколом ленты. По сюжету Шакирзянова играет бизнесвумен, которая мало занимается детьми и обращается с ними достаточно сурово.

Все так, но актриса столь неорганична, столь упрощенно существует в кадре, лишая образ малейших красок, не слышит партнеров, что особенно проявляется в диалогах с героем обаятельнейшего Ильдуса Габдрахманова, что выбор ее на роль изумляет. К счастью, Шакирзянова появляется всего лишь в нескольких эпизодах.

Погоду в фильме делает Нафиса Хайруллина, актриса редкого обаяния, органичности, наделенная даром перевоплощения



Фильм еще до выхода на экран начали упрекать в некой презентационности региона. В некоторых случаях такой грех есть, но он не фатален. Понять режиссера можно — современным детям, увы, надо объяснять и кто такой хазрат, и что такое шамаиль, и как держат уразу. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», — об этом тоже не стоит забывать.

Вообще же «Водяная» — это удачная попытка адаптировать фольклор языком современного кино, не забывая при этом о некотором просветительстве. То, что сейчас звучат и критические замечания в адрес фильма, — это, мне кажется, не страшно. Значит, есть предмет разговора. Ведь в Татарстане порой выходят фильмы, о которых и спорить не хочется, так они пусты. А здесь — судят по гамбургскому счету. Это уже неплохо.