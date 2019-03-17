«Поддержание здоровья не имеет никакого отношения к тому варварству, которое именуется «биохакингом»

Антон Родионов о таблетке «вечной жизни» и последствиях «взлома» собственного организма

Почему все говорят о «биохакинге» и каковы реальные последствия «взлома» собственного организма? Сколько стоит поддержание «вечной молодости»? Реально ли выстроить свой режим так, чтобы прожить до 300 лет? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» отвечает кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, член московского отделения Межрегионального общества специалистов доказательной медицины Антон Родионов.

«Инвесторы в собственное здоровье находились во все времена»

— Антон Владимирович, с чем вы связываете возросшую в последнее время популярность такого тренда, как «биохакинг»? Наверняка человеческому стремлению взять под контроль внутренние процессы своего организма, чтобы, грубо говоря, обмануть природу, уже не один век, но несколько лет назад об этом заговорили особенно активно.

— Я бы не сказал, что так уж сильно возросла популярность «биохакинга». Скорее увеличилась популярность его обсуждения в средствах массовой информации. Это вполне очевидно. Любой информационный повод неизбежно порождает обсуждения в социальных сетях и СМИ. Прошлогодняя публикация 32-летнего российского миллионера, который рассказал, как он потратил $200 тысяч на «улучшение собственного здоровья», не прошла бесследно.

На самом деле инвесторы в собственное здоровье находились во все времена. Некоторые из них остались в памяти народной — например, нобелевский лауреат Лайнус Полинг, ежедневно поглощавший мегадозы аскорбиновой кислоты, или другой нобелевский лауреат Илья Мечников, полагавший, что старение организма связано с всасыванием токсинов в кишечнике и планировавший сделать себе операцию по удалению кишечника.

— Наблюдаете ли вы в целом актуализацию темы индивидуального здоровья?

— Конечно. Я хорошо помню, как мои американские друзья еще 15 лет назад говорили мне: «Антон, у нас в США полным ходом развивается индустрия wellness, у людей есть деньги, они хотят инвестировать их в долголетие». В крупных городах России уровень жизни стал объективно выше, нежели он был, скажем, 20 лет назад, разумеется, любой разумный человек понимает, что деньги в могилу не заберешь и если сейчас не вкладывать в поддержание здоровья, то потом придется тратиться на лечение болезней.

Однако поддержание индивидуального здоровья не имеет отношения к тому варварству, которое именуется «биохакингом». Нехитрые меры профилактики хорошо известны и банальны — разумное питание, достаточная физическая активность, некурящая атмосфера, ограничение алкоголя. Если возникает необходимость в приеме лекарственных препаратов, то их назначают по определенным показаниям — например, для снижения артериального давления.

«На самом деле инвесторы в собственное здоровье находились во все времена. Некоторые из них остались в памяти народной — например, нобелевский лауреат Лайнус Полинг, ежедневно поглощавший мегадозы аскорбиновой кислоты». Фото americansights.ru



— Некоторые «биохакеры» критикуют российскую медицинскую систему за то, что она якобы ориентирована на лечение поздних стадий, а не на то, чтобы предупредить старение или просто не допустить развитие болезни. Вы с этим согласны?

— Можно по-разному относиться к понятию диспансеризации (вижу скептическую улыбку на устах многих читателей), но система раннего выявления факторов риска на государственном уровне худо-бедно существует. Коммерческие клиники массово предлагают модные «чекапы» — по сути дела, те же диспансеризации, но уже за деньги клиента. Так что желающему выяснить свои факторы риска, посчитать «сосудистый возраст», а иногда и получить вполне разумные рекомендации достаточно зайти в ближайшую поликлинику или центр здоровья. Важно помнить, что лишние исследования — это зачастую лишняя головная боль. С точки зрения биомедицинской статистики, если сделать человеку 20 случайных исследований, результаты одного из них могут выходить за пределы нормы. Попытка корректировать каждое лабораторное отклонение неизбежно приведет к неоправданному лечению.

— На каком уровне сейчас находится «биохакинг» в России с точки зрения врачебного участия? Есть ли специалисты, готовые отслеживать этот процесс и давать консультации? Просто со стороны ситуация выглядит примерно следующим образом: российские ученые и медики в большинстве случаев жестко (но конструктивно) критикуют «биохакинг», а зарубежные специалисты охотно углубляются в эту тему и активно работают со «взломщиками собственного организма». Дело в более прогрессивном подходе или вовремя усмотренной возможности хорошо заработать?

— Не надо думать, что прогрессивные зарубежные врачи днем и ночью составляют «коктейли долголетия». Да, в лабораториях проводят изучение «теломерных колпачков» (теломеры — концевые участки хромосом, которые, как считают, предохраняют клетку от старения. Через определенное количество циклов деления они начинают «изнашиваться»), но до практического применения этих исследований еще очень-очень далеко. С другой стороны, в любой стране несложно найти «думающего врача», который за круглую сумму возьмется поэкспериментировать с толстосумом.

Я недаром взял оборот «думающий врач» в кавычки. Здесь речь идет не о профессионале, а о специалисте с медицинским образованием, который думает, что он умнее всех и голые знания фармакологии позволяют ему безнаказанно экспериментировать над пациентом. Современная парадигма в медицине — это необходимость доказать эффективность и безопасность любого вмешательства. В противном случае речь идет об эксперименте над человеком, а это по меньшей мере неэтично.

«Обмануть системообразующие законы природы — это утопия»



— К слову о деньгах: на ваш взгляд, «биохакинг» — занятие только для обеспеченных слоев населения?

— Содержать персонального врача для псевдонаучных утех действительно по карману не всем. С другой стороны, никто не мешает желающим отыскать в интернете рецепты «вечной молодости» и с головой окунуться в увлекательную авантюру. Дело за небольшим — раздобыть рецепт на некоторые лекарства.

«Не надо думать, что прогрессивные зарубежные врачи днем и ночью составляют «коктейли долголетия». <...> С другой стороны, в любой стране несложно найти «думающего врача», который за круглую сумму возьмется поэкспериментировать с толстосумом». Фото aif.ru

— Как далеко современной науке до открытия секрета вечной молодости/жизни? На данном этапе возможно выстроить режим жизни так, чтобы прожить 200—300 лет?

— Столько же, сколько и до изобретения вечного двигателя. Человек — часть сложнейшей экосистемы планеты, как только его станет «слишком много», сработает механизм обратной связи. Нам кажется, что мы такие умные и находимся в шаге от того, чтобы победить многие болезни. Действительно, мы победили натуральную оспу, создание антибиотиков позволило изменить эпидемиологию бактериальных инфекций… Но тут же появились новые вирусные заболевания, например ВИЧ-инфекция. Мы начали активно заниматься исследованиями стволовых клеток, но быстро поняли, что от стволовой клетки до раковой один шаг. Обмануть системообразующие законы природы — это утопия.

— Можно ли отождествлять ЗОЖ и «биохакинг»? Действительно ли одно из главных различий в том, что инструменты «биохакинга» несовместимы с понятием здорового образа жизни?

— По-видимому, это разные понятия, хотя, кажется, профессиональные «биохакеры» не пренебрегают и стандартными рекомендациями по здоровому образу жизни. Если под «биохакингом» понимать комбинированную фармакотерапию, то это может оказаться совершенно не полезным.

Вообще, любая крайность нехороша. Например, есть такая секта «свидетелей кетогенной диеты». Ее апологеты начинали с лечения тяжелых форм эпилепсии, где она может быть уместна, а потом они так увлеклись, что стали пропагандировать кетогенную диету как панацею, хотя уже давно известно, что безуглеводные диеты совсем даже не полезны.

«Взломать организм — дело нехитрое, сложнее потом «сделать как было»



— Хотелось бы пройтись по основным правилам, которых в большинстве случаев придерживаются «биохакеры». В первую очередь интересует вопрос употребления препаратов. В погоне за большей эффективностью и идеальными показателями «биохакеры» употребляют антидепрессанты, ноотропы и многое другое, причем одновременно. Как вы оцениваете такой подход? В чем его риски?

— На мой взгляд, это и есть ахиллесова пята «биохакинга». У всех лекарственных препаратов, даже в малых дозах, могут быть побочные эффекты, в том числе отсроченные. Любое лекарство, прежде чем оно появится на рынке, проходит долгий путь клинических исследований, причем каждое новое показание к применению изучается отдельно. Иногда рекомендации меняются по мере появления новых научных данных. Скажем, еще недавно весь мир поголовно принимал аспирин для профилактики инфаркта, сейчас это считается вредным, поскольку инфаркты аспирин предупреждает очень слабо, зато увеличивается риск кровотечений.

Есть еще одна проблема. Лекарственные взаимодействия нескольких одновременно принимаемых препаратов — это всегда лотерея. На пятом курсе студентов-медиков обучают клинической фармакологии; самый сложный раздел этого курса — это анализ лекарственных взаимодействий. Так что риски «биохакинга» — это возможность непредсказуемых отдаленных побочных эффектов, которые никто никогда не сможет просчитать. В полной мере это касается и психотропных препаратов.

— Ранее в одном из интервью вы говорили о том, что одновременное принятие нескольких серьезных препаратов может привести к «патологически повышенному настроению», но не пояснили, чем это чревато для человека. Не могли бы рассказать об этом явлении?

— Все просто. Природу опять же обмануть невозможно. Точнее, какое-то время ее обманывать можно, но потом наступит расплата. Все, конечно, слышали, о таинственных препаратах для повышения боевого духа и работоспособности военных. Такие психостимуляторы действительно существуют, но в легальном обороте они запрещены. Вслед за стимуляцией психики неизбежно наступает торможение. Хлестать загнанную лошадь бесконечно нельзя.

«Риски «биохакинга» — это возможность непредсказуемых отдаленных побочных эффектов, которые никто никогда не сможет просчитать. В полной мере это касается и психотропных препаратов». Фото vc.ru

— Стоит ли полагаться на ноотропы в вопросе повышения собственной эффективности?

— «Ноотропы» — в буквальном переводе «оказывающие влияние на разум». Этот термин придумали 45 лет назад для «Пирацетама», который, как тогда считали, улучшает работоспособность, память и другие процессы, относящиеся к высшей нервной деятельности. В ходе дальнейших исследований оказалось, что его эффективность сильно преувеличена. Сейчас его всерьез назначают только при определенных формах эпилепсии в очень высоких дозах. Пришедший ему на смену отечественный «Фенотропил» действительно на короткое время улучшал работоспособность (его любили принимать студенты накануне экзамена), но оказался небезопасным и, как мы помним, был недавно запрещен к применению.

— А как вы относитесь к распространенной (по крайней мере, в Кремниевой долине) практике употребления психоделиков для «взлома» собственного организма? Вообще, в IT-сообществах распространен так называемый микродозинг — доказана ли его эффективность?

— «Взломать» организм — дело нехитрое, сложнее потом «сделать как было». Даже в микродозах наркотики не перестают быть наркотиками.

«Между «биохакерами» и ипохондриками есть много общего»

— «Биохакеры» зачастую прибегают к лечебным голоданиям (эта практика в целом довольно распространена). С медицинской точки зрения она приносит организму больше вреда или пользы?

— Лечебное голодание — это оксюморон. Отказываться от еды «в лечебных целях» — это все равно, что во имя оздоровления организма бить себя молотком по пальцам. Ни в одном приличном медицинском руководстве мы не увидим ни слова о голодании с целью улучшения здоровья (разве что в разделе «История медицины»). Даже в лечении тяжелого ожирения применяют низкокалорийные системы питания, но никак не голодание. Адепты этого варварства, как правило, привлекают последователей стройными теориями, в которых обязательно фигурируют «шлаки», от которых необходимо избавляться. Давайте договоримся, что шлаки бывают только в металлургической и угольной промышленности. В человеке шлаков нет.

Существует множество модификаций питания при различных заболеваниях, иногда они научно обоснованы, иногда неоправданно жестоки, но нигде не предлагается голодать, разве что при некоторых острых хирургических заболеваниях, да и то необходимые питательные вещества на этот период пациенту вводят в капельнице.

— А психологические последствия «биохакинга»? Слабо верится в то, что употребление десятков препаратов не по назначению, голодание, постоянное измерение биомаркеров и попытка довести их до идеального уровня пройдут бесследно для душевного здоровья человека.

— Мне тоже слабо верится. Есть такая поговорка: «Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть». Когда молодой человек бесконечно думает только о своем здоровье, на мой взгляд, это признак душевного неблагополучия. В психиатрии есть такой термин — «ипохондрия», «ипохондрический невроз». Это состояние, когда пациент бесконечно ищет у себя болезни, прислушивается к каждому симптому, сдает бесчисленные анализы… а жизнь тем временем проходит мимо.

Конечно, это немного не про «биохакеров». Они как раз выглядят людьми вполне здоровыми, успешными и позитивными. Их внешний посыл — не искать у себя болезни, а отодвинуть их появление в неопределенное будущее. Благая идея, на первый взгляд. Тем не менее между «биохакерами» и ипохондриками, как мне кажется, есть много общего.

«В психиатрии есть такой термин – «ипохондрия», «ипохондрический невроз». Это состояние, когда пациент бесконечно ищет у себя болезни, прислушивается к каждому симптому, сдает бесчисленные анализы… а жизнь тем временем проходит мимо». Фото zdorovieinfo.ru

— Антон Владимирович, не могли бы вы напоследок дать несколько советов людям, которые желают продлить свою жизнь, но сомневаются в том, стоит ли им вставать на путь «биохакинга». Как повысить свою эффективность без гор таблеток? Как сохранить молодость без изнуряющих голодовок и ежемесячных анализов крови?

— Честно говоря, я не чувствую себя еще почтенным старцем, достаточно компетентным, чтобы раздавать советы. На многие вопросы я сам не знаю ответов.

Наряду с традиционными банальными рекомендациями — не курить, не злоупотреблять алкоголем, вести активный образ жизни, следить за весом и так далее, я бы напомнил о психологическом комфорте. Недаром определение здоровья, данное ВОЗ, предусматривает не только отсутствие болезней, но и состояние физического и психологического комфорта. Так вот, психический, психологический комфорт во многом зависит от нас самих, от того окружения, которое мы себе создаем, от той работы, которую мы себе находим, от того досуга, который мы себе придумываем. Я, например, очень люблю путешествовать. Была такая старая советская песенка со словами «Старость меня дома не застанет». Вот это мой биохакинг. На этот раз без кавычек.