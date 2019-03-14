ПСО «Казань» исключили из «Стратегии-2030»

Документ актуализировали под реформы и послания Путина, дополнив требованиями о доступности медицины, большем вводе жилья и поддержки рождаемости

О возможном завершении «жизненного цикла» ПСО «Казань», обязательствах республики по обеспечению объектами инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным, и перспективе затоваривания рынка жилья в условиях, когда покупка квадратных метров нуждающимся не по карману говорили сегодня председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев и замминистра экономики республики Олег Пелевин на пресс-конференции, посвященной актуализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. О коррективах, которые планируется внести в Стратегию в ближайший понедельник, — в материале «Реального времени».



Стратегия без практики мертва



Принятую в 2015 году Стратегию-2030 татарстанские законодатели хотят отредактировать, исходя из сегодняшних реалий, изменившегося политико-экономического контекста и всей экономики России в условиях повышения неустойчивости всей мировой экономики, а также из положений майских указов и послания президента РФ Федеральному собранию. Подготовленный кабмином РТ закон о внесении изменений в закон «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года» будет рассмотрен на ближайшей сессии Госсовета РТ — 18 марта.

Разговор об изменениях Марат Галеев предварил предупреждением, что от Стратегии не следует ожидать конкретики в плане сроков и методов реализации ее положений:

— В этом ее отличие от программ развития. Многие не видят разницы между стратегией и программой развития. Стратегия определяет вектор и конечную цель работы, а пути реализации определяют различные программы, которые принимаются правительством.

Однако практика тут же показала, что говорить о стратегии в чистом виде журналисты не готовы — просто не видят смысла абстрактно обсуждать обозначенные в документе цели и ориентиры. Этот «вектор» и определил характер диалога.

Разговор об изменениях Марат Галеев предварил предупреждением, что от Стратегии не следует ожидать конкретики в плане сроков и методов реализации ее положений. Фото gossov.tatarstan.ru



По инициативе трудящихся

— Мы год готовили законопроект, в его обсуждение был вовлечен широкий круг населения, — сообщил Олег Пелевин. — Специально для населения был открыт сайт стратегических инициатив i.tatarstan2030.ru, здесь каждый житель республики мог изложить свою личную инициативу. Таких инициатив было выложено свыше 3,5 тысячи, и большинство из них нашли свое отражение в законопроекте.

Замминистра экономики РТ отметил, что при неизменных целях Стратегии законопроектом в большинство разделов вносятся «уточнения», а затем подвел промежуточные итоги реализации основополагающего документа. Цель — рост валового регионального продукта до 5 трлн рублей. Основными драйверами развития экономики республики, по его словам, останутся нефтегазохимический комплекс, формирующий треть татарстанской экономики, машиностроение (20%), энергетика (10%) и агропромышленный комплекс (7,5%).

— Очень важно, что половина всего объема сельскохозяйственной продукции формируется малыми формами хозяйств, — подчеркнул замминистра и перешел к социальным аспектам реализации Стратегии-2030. — Нами проведена очень серьезная работа по накоплению человеческого капитала. Это касается реализации республиканских программ: построено 24 школы, 93 детских сада, отремонтировано 285 школ и 267 детских садов, возведено 146 объектов культурного назначения, 965 объектов здравоохранения построены и капитально отремонтированы, построено свыше 600 объектов физкультуры и спорта.

Замминистра экономики РТ отметил, что при неизменных целях Стратегии законопроектом в большинство разделов вносятся «уточнения». Фото gossov.tatarstan.ru



Констатировав, что за период реализации Стратегии-2030 уже родилось свыше 200 тысяч татарстанцев, Пелевин заметил:

— Будут введены новые меры поддержки для повышения рождаемости на селе, дополнительно включено создание условий для осуществления трудовой деятельности женщинами, имеющими детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. По данному направлению очень много было обращений от населения…

В перечень мер социальной поддержки многодетных семей законодатели наконец-то решили включить и обеспечение выделяемых им земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой, без которой земля для «поддерживаемых» становится не подспорьем, а обузой.

Мотивируют добежать до восьмидесяти

Олег Пелевин привел демографические показатели, на которые теперь будет ориентирована Стратегия-2030: увеличение к 2030 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и средней продолжительности жизни с нынешних 74,2 до 80 лет, а затем перешел к вносимым в этой части изменениям.

По словам замминистра экономики, в Стратегию-2030 «с учетом пенсионной реформы» будут добавлены новые положения по реализации программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. С учетом выполненных вузами республики исследований предполагается включить в документ также новые направления действий, в частности, по сокращению различий в качестве жизни в городах и сельской местности на основе синхронизации уровня доходов и доступа к услугам организаций социальной сферы и по установлению рационального стандарта обеспеченности социальной, экономической и транспортной инфраструктурой.

В области здравоохранения в Стратегии-2030 после принятия закона об изменениях появятся положения об обеспечении охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, «оптимальной доступности» [медицинских услуг] для населения, в том числе и в сельской местности и… об увеличении объема экспорта медицинских услуг.

В Стратегию включается дополнительная задача по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятия физкультурой и спортом. Фото Олега Тихонова

Кроме того, в Стратегию включается дополнительная задача по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятия физкультурой и спортом, а также формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Также там будут отражены новые задачи по реконструкции и строительству учреждений для оздоровления и отдыха всех категорий населения, а доля жителей республики, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом, к 2030 году, согласно вносимым изменениям, должна достичь 63 процентов.

В образовании главное — госзаказ

Вопреки обозначенным Маратом Галеевым «векторам» в законопроект об актуализации Стратегии-2030 включают такую, казалось бы, узкую задачу, как повышение качества образования в средних школах — не в целом, а конкретно — в тех, где этот уровень явно низок. А из более широких — задачу взаимодействия учреждений образования с реальным сектором экономики, чтобы их выпускники обладали не только аттестатами и дипломами, но и практическими, прикладными знаниями. А прием в вузы предлагается вести «с учетом государственного заказа и потребностей экономики».

Новое направление в высшем образовании будет теперь обозначено в Стратегии — развитие науки. Но Олег Пелевин сразу дал понять, что речь тут не о перенацеливании вузов на подготовку большего количества своих ученых, а об «обеспечении привлекательности Республики Татарстан для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей». А для производственников в Стратегию решено включить такое направление, как «обучение основам повышения производительности труда». В скобках замминистра заметил, что на крупных предприятиях рост производительности труда, согласно откорректированной Стратегии, должен составить не ниже 5% в год.

«За период реализации Стратегии введено свыше 9,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе свыше 28,5 тысячи семей заехали в новые квартиры по социальной ипотеке», — сообщил Пелевин



Построено — не продано

— За период реализации Стратегии введено свыше 9,5 миллиона квадратных метров жилья, в том числе свыше 28,5 тысячи семей заехали в новые квартиры по социальной ипотеке, — сообщил Пелевин, давая понять, что этого «вектора» решено придерживаться и в дальнейшем. — В Стратегию водятся новые направления деятельности по увеличению объемов жилищного строительства, повышению комфортности городской среды и увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. В Стратегии появится новый раздел по экологии, это делается по просьбам граждан. Практически добавлены все направления, касающиеся развития городской среды и повышения качества жизни.

А позднее, отвечая на вопросы журналистов, Марат Галеев отметил, что в 2019 году сдать жилья планируется немногим больше, чем в 2018-м. Итог прошлого года — 2,42 млн квадратных метров — он считает удовлетворительным с учетом «спросового ограничения». Иллюстрируя ситуацию, сложившуюся на татарстанском строительном рынке, председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству провел аналогию с Китаем, «где 70 млн квадратных метров жилья стоят непроданными».

Что же касается комфортности, а вернее, дискомфорта, который испытывают горожане в строящихся быстрыми темпами «человейниках», то в ответ на вопрос корреспондента «Реального времени» о внесении в Стратегию положений, исключающих ситуации, когда в гонке за квадратными метрами застройщики вместо того, чтобы возводить дефицитные детсады и школы, могут, как сейчас в казанском «Солнечном городе», бесконечно уплотнять жилые кварталы, Галеев ответил, что в такие частности Стратегия не вдается. И что если парламент или кабмин начнут, вопреки закону, пытаться диктовать муниципальным образованиям, что и где конкретно строить, исполкомы могут даже в суд подать.

Дорога для врача

С начала реализации Стратегии построено и реконструировано более 900 километров дорог, соединено дорогами 159 населенных пунктов, в которых проживают около 23 тысяч человек, введены в эксплуатацию пять участков автодороги М-7, завершено строительство второго пускового комплекса мостового перехода через реку Каму вблизи Сорочьих гор, строительство двух путепроводов через железную дорогу — в Зеленодольске и Заинске, завершается проектирование ВСМ по участку Нижний Новгород — Казань, реализован первый этап реконструкции аэропорта Бегишево.

С начала реализации Стратегии построено и реконструировано более 900 километров дорог. Фото Максима Платонова

— Уточнен перечень инфраструктурных проектов, — сообщил Олег Пелевин. — В Стратегию включены такие проекты, как строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, входящей в состав международного маршрута Европа — Западный Китай с переходом через Волгу, и строительство моста через реку Ик для соединения сети автодорог Татарстана и Башкортостана.

А позже, отвечая на вопросы корреспондента «Реального времени» о путях привлечения медицинских кадров в районы республики для повышения доступности медицинской помощи, председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев к вопросу о дорогах подошел с неожиданной стороны. Он заметил, что именно новые дороги могут сделать привлекательной для медиков работу на периферии (сейчас, «отработав» за полученные за переезд в район квартиру или миллион, они сбегают в Казань).

По мнению Галеева, транспортная доступность по отношению к столице и благам цивилизации всегда играет большую роль в выборе места жизни и работы. И кое-что, по мнению собеседника «Реального времени», для улучшения ситуации с обеспечением районов медицинскими кадрами уже сделано — активно строятся дороги, которые соединяют «глубинку» с райцентрами. Правда, из экономии их приходится делать из материалов пониженной прочности.

— А сколько они прослужат? — обеспокоилась недолговечностью путей к благам цивилизации корреспондент.

— А это как по ним ездить будут, — не рискнул количественно оценить потенциальный срок службы Марат Галеев.

От ТОСЭР до самозанятых

В развитии же экономики определяющим, по словам Пелевина, останется реализация инвестиционных проектов крупнейшими предприятиями республики — ТАНЕКО, «ТАИФ-НК», «КАМАЗом», компанией «Хайер», авиационным заводом им. Горбунова и так далее.

Олег Пелевин заметил, что в Стратегии-2030 не был учтен такой инструмент, как создание территорий опережающего социально-экономического развития, а сейчас он вносится в нее, что «в течение 10 лет функционирования ТОСЭР позволит создать свыше 17 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 67 миллиардов рублей инвестиций в экономику республики».

Отдельные пункты вносятся в Стратегию для создания системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации и развития молодежного предпринимательства на селе. Фото Максима Платонова

Отдельные пункты вносятся в Стратегию для создания условий по осуществлению деятельности самозанятого населения, системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации и развития молодежного предпринимательства на селе.

А для привлечения внутренних инвестиций в экономику, сообщил Марат Галеев, в Стратегию еще только в будущем предстоит включить «дополнительные стимулы», например, снижать налоговую нагрузку для реального сектора экономики, реализующего инвестиционные проекты. Нынешний законопроект таких пунктов не содержит.

«Кидалово» не исчезло

Отвечая на вопросы журналистов о строительном комплексе, Марат Галеев столкнулся с непростой задачей — высказаться об исключении ПСО «Казань» из раздела «Основные участники строительного кластера» в новой редакции Стратегии-2030, не умалив заслуг известной фирмы и ее руководителя.

— Я просто могу сказать, что в Стратегии не прописываются компании, — нашел выход председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. — Компании могут появляться, могут умирать, это обычная жизнь. В мировой экономике есть компании, которые гремели когда-то и перестали существовать. У каждой есть свой цикл жизни… Иногда безнадежные компании вновь появлялись, получали второе дыхание — «Дженерал моторс» пережила банкротство, но не погибла. Это другая структура, но она живет. ПСО — это частный случай. Если уж так говорить, это не просто ошибки менеджмента. Наша страна еще имеет переходную экономику, слово «кидалово» еще не исчезло из понимания. Они не получили оплату за проведенные работы при подготовке к чемпионату мира по футболу в ряде городов. Конечно, это на эффективности использования оборотных средств сразу сказывается. Возможно, и у них был широкий размах, что не хватает оборотных средств.