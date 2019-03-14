«Если в Казани построят МСЗ, он будет загружен на треть. Сюда будут привозить мусор из Москвы»

В чьих интересах завод — населения или операторов?

Фото: Максим Платонов

Строительство мусоросжигательного завода производительностью 550 тыс. тонн мусора в год в черте Казани неэффективно ни с экологической, ни с экономической точки зрения, — считает колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин, автор концепции генплана «Казань — полицентричный город на Волге». Отметим, что планы возведения в Осиново завода по термическому обезвреживанию ТКО по-прежнему вызывают самые горячие споры. Наш колумнист делится своим мнением о казанских особенностях мусорной реформы и высказывает свои опасения по поводу «сырого» проекта МСЗ.

«Мусорная» реформа: татарстанские особенности

Обращение с отходами производства и потребления регулируется федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Внесением поправок в этот закон 1 января 2019 года началась так называемая «мусорная реформа», в рамках которой обращение ТКО должно стать сферой деятельности соответствующих региональных операторов.

Во многих регионах граждане, помимо кратного увеличения счетов на вывоз мусора, который сейчас именуется «коммунальная плата за обращение с ТКО», не почувствовали ровным счетом ничего. Однако в Татарстане ситуация, связанная с реформой, особая. Причиной тому — планы московских инвесторов построить мусоросжигательный завод производительностью 550 тыс. тонн в год под Казанью, достаточно близко от жилых кварталов. Да и региональные операторы в республике настроены решительно, у населения есть обоснованная обеспокоенность, что региональные операторы совместно с не менее решительными на выполнение установок чиновниками проведут жесткую «реформу».

Хотя декларируется, что реформа проводится именно в интересах населения. Его пугают огромными площадями, занимаемыми полигонами ТБО, называются огромные объемы образующихся и накопленных отходов. Чиновники убеждают граждан в том, что они не доросли до раздельного сбора отходов и их вторичного использования. Поэтому единственный выход (по мнению чиновников) — построить огромный мусоросжигательный завод и производить там электроэнергию, правда, очень дорогую.

Наблюдая за баталиями на мусорном фронте, считаю необходимым отметить отсутствие комплексного научного подхода к проблеме и ряд нестыковок в проекте. Попутно, для общего понимания проблемы, попытаемся разобраться в экологических, экономических и правовых аспектах деятельности по обращению с отходами. Комплексный подход может дать оптимальное решение по каждому из вышеперечисленных направлений, определить приоритеты дальнейшей работы.

Чиновники пытаются убедить граждан в том, что они не доросли до раздельного сбора отходов и их вторичного использования. Фото Олега Тихонова

Как обезвреживать отходы?

Поскольку ТКО представляют непосредственную угрозу здоровью и благополучию населения, влияют на качество городской среды, во главу угла при обращении с ними выходят вопросы экологии, а не экономики. Тем более что ТКО составляют незначительную долю всех отходов, и экономия в этом важном вопросе не слишком уместна. В настоящее время существуют несколько основных способов утилизировать ТКО. Причем их выбор невелик:

сортировка с целью извлечь вторсырье;

термическая переработка, от простого сжигания (промышленного или в быту) до плазменных технологий;

складирование и захоронение как в специально отведенных местах (полигонах), так и на несанкционированных свалках;

биотехнологические методы.

При этом не существует абсолютно безвредного способа утилизации отходов, кроме раздельного сбора и сортировки, у каждого метода есть свои плюсы и минусы. Выбор необходимо сделать на основании комплексного научного анализа, исходя из природно-географических условий, объема ТКО, морфологического состава «хвостов» (отходов, — прим. ред.) после сортировки и т. п.

Экономика деятельности по обращению с отходами

Чтобы иметь общее представление об экономической стороне обращения с ТКО, необходимы следующие основные показатели:

объем образования ТКО;

структура отходов, их физико-химические свойства;

уровень переработки каждого вида отходов, сегодняшний и прогнозный.

Имеющиеся показатели государственной статистической отчетности об объемах ТКО и результаты исследований его состава противоречивы, что дает основание полагать, что у тех, кто собирает статистическую информацию и кто проводит исследования, нет глубокого понимания процессов, а также имеется банальная приписка в объемах.

Так, по данным Росстата и других источников, утверждается, что объем ТКО в России составляет около 60 млн тонн в год, в расчете на душу населения около 400 кг. При этом в городах на душу населения образуется больше отходов. На 32—35% ТКО состоят из бумаги и картона, еще на 35—45% — из пищевых отходов.

Морфологический состав ТКО для средней климатической зоны, % по массе

Компонент Морфологический состав ТКО, % по массе Пищевые отходы 35…45 Бумага, картон 32…35 Дерево 1…2 Черный металлолом 3…4 Цветной металлолом 0,5…1,5 Текстиль 3…5 Кости 1…2 Стекло 2…3 Кожа, резина 0,5…1 Камни, штукатурка 0,5…1 Пластмасса 3…4 Прочее 1…2 Отсев (менее 15 мм) 5…7

Если верить таблице, ежегодно на свалки отправляется около 20—21 млн тонн бумаги и картона, в то время как в стране их производится 8,7 млн тонн, из этой массы 2,5 млн тонн отправляется на экспорт, плюс около 1 млн тонн импортируется. Таким образом, потребление бумаги и картона промышленностью и населением в стране составляет около 7,2 млн тонн, или примерно 50 кг на душу населения.

Макулатуры в России собирается около 2,5 млн тонн. Если учесть, что часть бумаги идет на производство товаров длительного использования и хранения, безвозвратно теряется до 4 млн тонн бумаги и картона, т. е. уровень собираемости вторсырья составляет почти 40%. По данным The European Recovered Paper Council (ERPC), уровень сбора макулатуры в Европе в 2015 году достиг отметки в 71,5%.

Каким образом на свалках может оказаться 20 млн тонн бумаги и картона, остается только догадываться. Очевидно, что здесь, как и во многих других отраслях экономики России, процветают банальные приписки. Деньги изымаются у населения за больший объем отходов, а полигоны принимают отходы промышленных предприятий, которые они сами доставляют, еще и платят за прием, и в целом объемы сходятся. Эксперты отмечают ускоренное заполнение полигонов.

Другой причиной расхождения может быть влага — бумага впитывает воду, общая масса может достигать 4-кратного показателя собственного веса бумаги. Таким образом, в 20 млн тоннах отчетной макулатуры собственно макулатуры может оказаться всего 4 млн тонн (о чем свидетельствует также баланс производства и потребления бумаги-картона), а 16 млн тонн — вода, а также «воздух» от приписок. Таким образом, собственно макулатуры и пищевых отходов в переводе на сухое вещество в составе ТКО — в пределах 6—7%.

При раздельном сборе ТКО реально увеличить собираемость макулатуры до европейского уровня, т. е. до 60—70%, что уменьшит массу бумаги и картона до 3% в весовом выражении от ТКО, примерно до 2 млн тонн сухого вещества.

Такая же картина с пищевыми отходами. В них основное содержимое — 80% — составляют отходы и продукты очистки картофеля, овощей и фруктов, которые на 80—90% состоят из воды. При доле пищевых отходов в ТКО 35—45%, что составляет в весовом выражении 21—27 млн тонн, с учетом влажности отходов, можно говорить о 7—9 млн тонн сухого вещества. Т. е. доля сухого вещества пищевых отходов в ТКО составляет 12—15%.

Также заведомо завышена доля текстиля в ТКО — 3—5% (1,8—3,0 млн тонн). Нет в стране такого объема текстиля, скорее, она также влажная, сухого вещества раза в 2—3 меньше и составляет оно не более 1,5%.

Таким образом, в составе ТКО вода является основным компонентом, она составляет около 50% по массе, что кардинально меняет данные о составе ТКО и его энергетических возможностях. Можно говорить об «утилизации» по крайней мере 30 млн тонн воды в год по всей России.

С учетом поправок на влажность, таблица «Морфологический состав ТКО для средней климатической зоны» выглядит следующим образом:

Компонент Морфологический состав ТКО, % по массе Влага (вода) + приписки 50 — 55 Пищевые отходы (сухой вес) 12 — 15 Бумага, картон (сухой вес) 6 — 7 Дерево 1…2 Черный металлолом 3…4 Цветной металлолом 0,5…1,5 Текстиль (сухой вес) 1,5 Кости 1…2 Стекло 2…3 Кожа, резина 0,5…1 Камни, штукатурка 0,5…1 Пластмасса 3…4 Прочее 1…2 Отсев (менее 15 мм) 5…7

Помимо 4 млн тонн бумаги и картона, 7—9 млн тонн пищевых отходов (сухого вещества), в составе ТКО имеется дерево (1—2%), кожа и резина (менее 1%), текстиль (1,5%), т. е. всего 3—5% объема ТКО — это еще около 2—3 млн тонн сухого вещества.

Еще есть пластмассы, на них необходимо остановиться особо. Доля пластмасс в ТКО, согласно таблице, составляет 3—4% от общей массы в 60 млн тонн. Это 2—3 млн тонн в год, или же 15—20 кг отходов на душу населения.

Рост потребления пластмасс связан с широким применением тары, упаковочных материалов и одноразовой посуды. Россия производит около 5,4 млн тонн полимерных материалов, импортирует 2,6 млн тонн и экспортирует около 1 млн тонн, потребляя, таким образом, около 7 млн тонн пластических материалов. На душу населения это примерно 48 кг в год. Из этого объема около 40% (или 2,8 млн тонн) приходится на потребление в быту, что сходится с данными таблицы — 15—20 кг на душу населения. Из этого количества 30% приходится на пленочные материалы, вторичное использование которых в настоящее время проблематично, это 5—6 кг пластических масс на душу населения.

Таким образом, сгораемых компонентов — примерно 25—30% в сухом эквиваленте от общего веса ТКО, причем, кроме пластиков и бумаги-картона, это трудносгораемые материалы с низкой теплотворной способностью.

В составе ТКО около 20% составляют несгораемые материалы — металл, стекло, камни и прочее, которые при раздельном сборе не должны попадать на МСЗ.

Раздельный сбор ТКО может уменьшить попадание в полигоны макулатуры, пластических материалов, резины в 2 раза, металлов, стекла и древесины до нуля. Это изменит как объем, так и морфологический состав ТКО, уменьшит энергетическую ценность для использования в качестве источника энергии. Таким образом, морфологический состав ТКО имеет важное значение при определении способов утилизации.

Казанский мусор

Научный центр «Экология региона» (Нижний Новгород) проводил исследование морфологического состава ТКО, вырабатываемых жилым фондом и предприятиями различного рода деятельности РТ в рамках формирования территориальной схемы обращения с отходами. Данные, полученные в результате анализа компонентного состава отходов на контейнерных площадках, приведены в отчете ГБУ НО «Экология региона» и в «Территориальной схеме в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в РТ». Анализ таблиц дает основание полагать, что исследование неполное: в работе изучен объемный состав отходов, который мало информативен для целей оценки энергетических характеристик ТКО.

Для оценки энергетической ценности ТКО важна массовая доля различных видов отходов, но их нет в отчете «Экологии региона». Нет их также в проекте ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду, — прим. ред.), разработанном казанским ООО «НефтьСтройПроект». Поэтому характеристику казанских ТКО определим исходя из общероссийских данных, скорректированных на влажность. В нашей таблице приведены расчетные значения: вес каждого из компонентов ТКО на душу населения, от всего города (1,2 млн человек), вес сгораемых компонентов ТКО на душу населения, вес сгораемых компонентов ТКО от всего города без раздельного сбора и при раздельном сборе.

Компонент Доля в ТКО, % На душу населения, кг Весь город -1,2 млн чел, тыс. тонн Сгораемые компоненты, сухой вес, тыс. тонн в наст. время раздельный сбор Влага (вода) + приписки 50 — 55 230 — 250 276—300 Пищевые отходы (сухой вес) 12 — 15 55 — 70 66—84 66—84 66—84 Бумага, картон (сухой вес) 6 — 7 28 — 32 34 — 38 34 — 38 17-19 Дерево 1…2 5 — 10 6 — 12 6 — 12 — Черный металлолом 3…4 14 — 18 17 — 22 Цветной металлолом 0,5…1,5 2 — 7 2,4 — 8,4 Текстиль (сухой вес) 1,5 7 8,4 8,4 8 Кости 1…2 5 — 10 6 — 12 Стекло 2…3 10 — 15 12 — 18 Кожа, резина 0,5…1 2 — 5 2,4 — 6 2,4 — 6 5 Камни, штукатурка 0,5…1 2 — 5 2,4 — 6 Пластмасса 3…4 14 — 18 17 — 22 17 — 22 6-7 Прочее 1…2 5 — 10 6 — 12 Отсев (менее 15 мм) 5…7 23 — 32 28 — 38 100% 460 кг 550 134—171 102 — 123

Расчеты показывают, что в составе казанских ТКО имеется около 160 тыс. тонн сгораемых компонентов в сухом весе, а при раздельном сборе их вес уменьшится в 1,5 раза, составив около 110 тыс. тонн.

Теплотворная способность 1 кг казанского мусора, рассчитанная с учетом массовой доли и теплотворной способности каждого из компонентов, составляет 700—1000 ккал/кг. При производительности 550 тыс. тонн в год и при работе МСЗ 333 суток в году завод сжигает 1650 тонн в сутки, 69 тонн в час, 19 кг/секунду, тепловая мощность составит около 14—20 Мкал/сек, или же 59—84 МВт. При КПД электрической станции 22% расчетная электрическая мощность составит 13—18 МВт. С учетом высокой влажности компонентов, наличия в составе большого количества несгораемых веществ можно говорить о реальной электрической мощности 12 МВт.

Возникает вопрос, почему ГБУ НО «Экология региона», которое проводило исследования, не представило данные о массовом составе ТКО, качестве отходов, их влажности? Причем в одних таблицах аналогичные цифры идут под вывеской «% об.», в других без расшифровки, далее они ставятся в один ряд с таблицей «Морфологический состав ТКО для средней климатической зоны», в которой приведена массовая доля составляющих ТКО. Возможно, эти данные у ГБУ НО «Экология региона» имеются, но их невыгодно обнародовать, т. к. в этом случае выявляется экономическая несостоятельность проекта строительства электростанции мощностью 55 МВт на мусорной энергии в Казани.

Морфологический состав ТКО от жилого фонда от ГБУ НО «Экология региона»

Наименование компонента % об. 1 Пищевые отходы 19,8 2 Бумага (картон) 20,6 3 Полимерные материалы 33,2 4 Стекло 7,2 5 Древесина 3,3 6 Текстиль 4,4 7 Металл 3,3 8 Смет с территории (земля, песок, растительные остатки, камни) 3,5 9 Прочее 4,7 Итого: 100

Причем в отчетах ГБУ НО «Экология региона» эта таблица соседствует с таблицей о морфологическом составе для средней зоны по массе и делается следующее утверждение: «Также резко возросло содержание упаковки и тары из полимерных материалов». Это может ввести в заблуждение непривередливого читателя, который объемные показатели может принять за массовые. Например, если вместо 33,2% объемной доли полимерных материалов принять 33,2% массовой доли (вместо реальных 3—5%), а также не учитывать влажность гигроскопичных материалов, теплотворная способность ТКО в целом окажется в 3—4 раза больше фактической.

Так, согласно утверждениям инициаторов проекта, 1 тонна отходов по отдаче тепла равносильна сжиганию 200 кг нефти или же 1 тонны бурого угля. Теплотворная способность нефти 12200 ккал/кг, бурого угля 3100 ккал/кг, т. е. тепло от отходов оценивается ими в диапазоне 2500—3100 ккал/кг. Не на основании ли отчетов ГБУ НО «Экология региона» сделаны такие утверждения? Данные переходят и в «Территориальную схему», других данных о составе ТКО по массе в этих документах нет, тем более о влажности, теплотворной способности и т. п.

В одной тонне казанского мусора горючих отходов с теплотворной способностью 2500—3100 ккал/кг всего 250—310 кг (сухой горючей смеси из бумаги-картона, пищевых отходов, пластика, дерева, резины и текстиля), с учетом этого теплотворная способность казанского мусора находится в пределах 700—1000 ккал/кг, что в 3—4 раза ниже заявленной. Остальная масса — влага и несгораемые компоненты — требуют дополнительной энергии для сушки и прогрева смеси, что еще сильнее ухудшает энергетические показатели проекта.

Таким образом, анализ морфологического состава отходов и их теплотворной способности показывает, что технико-экономическое обоснование строительства электростанции мощностью 55 МВт под Казанью, которая будет вырабатывать энергию из сжигаемого мусора, несостоятельно.

Простой расчет показывает, что в лучшем случае из казанского мусора весом 550 тыс. тонн, состоящего наполовину из воды и приписок, еще на четверть из несгораемых компонентов, можно вырабатывать электроэнергию в 12 МВт, и то при использовании значительного количества природного газа. Это уже совсем другая экономика и другой масштаб проекта по сравнению с заявленным.

Простой расчет показывает, что в лучшем случае из казанского мусора весом 550 тыс. тонн, состоящего наполовину из воды и приписок, еще на четверть из несгораемых компонентов, можно вырабатывать электроэнергию в 12 МВт. Фото Максима Платонова



Если такой завод будет построен, он будет загружен в лучшем случае на треть, и есть подозрение, что в Казань будут привозить на сжигание мусор из других городов, например из Москвы. Или, возможно, использование мусора в качестве топлива для электростанции служит только для прикрытия, для получения «зеленого тарифа» для выработанной энергии, реально же будет сжигаться природный газ, а электроэнергия будет продаваться в 5 раз дороже.

Ни в одном из «документов» из состава проекта ОВОС, разработанного ООО «НефтьСтройПроект» (Казань) нет морфологического состава ТКО, поступающих на МСЗ и попадающих в топку. Не говоря уже о химическом составе компонентов и о том, какие вещества выделяются в результате сжигания. Вместо этого разработчик взял данные выбросов от абстрактного завода Hitachi Zosen Inova производительностью 550 тыс. тонн неизвестной локализации.

Возникает вопрос: как проект прошел экспертизу, каковы компетенции разработчиков и организации, проводившей экспертизу проекта ОВОС? Во-первых, много разговоров о проекте, хотя рабочего проекта еще нет, есть предпроектные работы. Баталии развернулись вокруг проекта ОВОС, с которым инициаторы проекта — АГК-2 — вышли на общественные слушания в Осиново 28 июня 2018 года.

На сайте АГК-2 сообщается: «Согласно заключению экспертной комиссии, проектная документация «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год» соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности».

Проект ОВОС разработан ООО «НефтьСтройПроект» (Казань, фирма куплена нынешними хозяевами в октябре 2017 года у предпринимателя из Азнакаево), экспертиза проведена межрегиональной общественной организацией «Центр общественной экологической экспертизы», зарегистрированной 24 мая 2018 г. (!) УФНС по г. Москва. То есть буквально за месяц после регистрации юридического лица в ФНС организация выдает экспертное заключение по столь сложному проекту.

Ни в одном из «документов» из состава проекта ОВОС, разработанного ООО «НефтьСтройПроект» (Казань) по заказу ООО УК «КЭР-Холдинг» (Казань), нет морфологического состава ТКО, поступающих на МСЗ и попадающих в топку. Фото Максима Платонова

Разве нет в России научных и проектных организаций, занимающихся проблемами экологии, известных и авторитетных ученых и специалистов? Есть, и выводы у них совершенно иные.

Так, из заключения, подготовленного группой федеральных и международных экспертов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в связи с обращением граждан в Комиссию по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ на предмет оценки соответствия требованиям законодательства РФ материалов, представленных для проведения общественных слушаний проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год» в Зеленодольском районе РТ», следует:

«Рассмотрение в рассматриваемом составе документации проекта представляется недопустимым ввиду несоответствия материалов проекта установленным требованиям к документации и особенно разделам ОВОС на стадии общественного обсуждения. Нет смысла вдаваться в технические детали и перечислять все невыполненные и ненадлежаще выполненные разделы ОВОС, так как даже формально том ОВОС не представлен на слушания, а налицо попытка воспользоваться правовой и профессиональной неподготовленностью населения и представить отдельные разделы в качестве ОВОС и ООС проекта. Такие действия можно квалифицировать как попытку подлога, и по результатам проведения таких «слушаний» и последующих действий заказчика могут наступить тяжкие экологические и экономические последствия, ответственность за которые ляжет на инициаторов и организаторов слушаний».

Далее: «Представленная технология отнесена к устаревшим и рекомендована международным сообществом, ЕС к выведению из употребления, а мусоросжигательные заводы — к сворачиванию и постепенному закрытию. Выбор устаревшей и экологически опасной технологии не соответствует приоритетам, установленным правительством РФ, и интересам населения».

Очевидно, строительство мусоросжигательного завода производительностью 550 тыс. тонн мусора в год в черте Казани не согласуется ни с экологической, ни с экономической целесообразностью. В данном случае сначала нашли свободное место с коммуникациями, где можно в кратчайшие сроки установить завод, далее делаются попытки обосновать это.

Необходимо разработать концепцию обращения с отходами, привлечь к ее разработке известные научные и проектные институты, компетентных ученых и экспертов. И лишь после этого решать, строить МСЗ или нет. Фото Максима Платонова

Когда такой крупный проект уже на начальной стадии основан на некорректной информации, есть уверенность, что в случае его реализации наступят тяжелые экологические и экономические последствия, ответственность за которые, как принято в нашей державе, никто не понесет. Необходимо разработать концепцию обращения с отходами, привлечь к ее разработке известные научные и проектные институты, компетентных ученых и экспертов. И лишь после этого решать, строить МСЗ или нет.

Если строительство мусоросжигательного завода будет признано целесообразным, то строить его надо подальше от города, производительностью в 3—4 раза меньшей (примерно 150 тыс. тонн в год) и возить туда только тот мусор после сортировки, который нельзя утилизировать без сжигания.

Даже поверхностный анализ показывает, что нынешняя дислокация МСЗ выбрана неверно — такой большой завод в черте города, да и вообще под Казанью не нужен, электроэнергетическая составляющая проекта неэффективна, паровые турбины обладают низким КПД. Максимум, о чем можно говорить, — это об электрической мощности 12 МВт, достаточной для удовлетворения собственных потребностей в электрической энергии. Инициаторы проекта будут работать на принципах ДПМ (договора поставки мощности), им придется производить недостающую электроэнергию 40 МВт с лишним на природном газе, нанося огромный ущерб экологии — паротурбинные электрические станции обладают низким КПД (около 20%), если же этот объем газа использовать для генерации на на парогазовых установках (ПГУ), можно было бы получить мощность около 100 МВт при тех же выбросах в атмосферу.

Что касается тепловой энергии, ее тоже непросто пристроить. Инициаторы проекта МСЗ так и не смогли разработать экономически обоснованную бизнес-модель с использованием тепла от сжигания мусора.

Президент В. Путин в своем послании Федеральному собранию упоминал о «мутных» организациях, прилипающих к начинаниям в мусорной отрасли. Если в результате комплексного анализа и детальной проработки компетентными организациями будет принято решение о строительстве МСЗ, необходимо выбрать инвестора стройки на конкурсной основе согласно действующему законодательству. При тех условиях финансирования строительства, которые обсуждаются в СМИ, желающих будет немало.

Тахир Давлетшин