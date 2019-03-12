«Цирк дю Солей» растопит в Казани лед

«Солнечный цирк» впервые в истории привозит ледовое шоу

Вчера стартовали продажи билетов на новое шоу «Цирка дю Солей», которое называется Crystal. Европейская премьера проекта состоится 18 ноября в Москве, Казань станет третьем городом в России после Санкт-Петербурга, где пройдет шоу. Казанцы смогут побывать на представлениях с 19 по 22 декабря. О том, что собой представляет новый проект «Солнечного цирка» и кто его авторы, — в материале «Реального времени».

Все возможности льда

В новом шоу, кажется, использованы все возможности льда, на котором выполняются сложнейшие акробатические трюки. Публика увидит синхронное и экстремальное фигурное катание, фристайл, а рядом с ними традиционные цирковые дисциплины — воздушные ремни, трапеция, акробатика. Такой синтез — это, по сути, новый жанр в истории ледовых шоу.

Как всегда, у «Цирка дю Солей» перед нами не просто набор сложных номеров, но история, в которой есть сюжет. На этот раз «Солнечный цирк» расскажет нам про молодую героиню по имени Кристал, которая однажды решила изменить свою жизнь и отправилась в рискованное и интересное путешествие, попадая по ходу его в разные ситуации. У Кристал есть в жизни большая мечта, и следование ей — не бегство в иллюзорный мир, а способность действовать для ее достижения.

В какой-то момент Кристал поняла, что находится в тупике, она не слышит себя и окружающий мир. Однажды девушка выходит на замерзший пруд и… проваливается под лед. Мир словно переворачивается и там, в этом новом измерении, она встречает свое альтер-эго — «другую» Кристал. И начинаются поиски себя, где ей помогает «другая» Кристал. Героиня словно пробуждается ото сна, в ней просыпается жажда творчества.

Надо уметь посмотреть на привычные вещи под другим углом, освободиться от стереотипов, иногда для того, чтобы выйти на верную дорогу, полезно заблудиться — вот что хотят сказать зрителям создатели ледового шоу.

Исполнители ролей в истории Кристал — международная труппа из представителей 11 стран. В их числе фигуристы, экстремальные конькобежцы, акробаты, фристайлеры и, конечно, музыканты, потому что оригинальная в каждом шоу музыка — одна из фишек «Цирка дю Солей».

Шоу от чемпионов

Интересна и значительна команда создателей ледового шоу. Например, режиссер Шена Кэролл — хореограф выступления «Цирка дю Солей» на вручении Оскара в 2012 году. Еще один режиссер — Себастьян Солдевилья, он был режиссером первой части открытия Олимпийских игр в Сочи. Номера с участием фигуристов ставил четырехкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг. А хореограф-постановщик — пятикратный чемпион США в танцах на льду, серебряный призер Олимпиады 2006 года Бенджамин Агосто.

Новое шоу канадского цирка, действие в котором впервые перенесено на лед, — это 42-я по счету постановка «Цирка дю Солей». Казанцы впервые познакомились с «Солнечным цирком» в конце лета 2010 года, когда под казанским Кремлем вырос необычный городок с башнями. На их шпилях развевались разноцветные флаги разных стран: по традиции этого цирка, если представитель какой-либо страны участвует в представлении, ее флаг непременно вывешивается.

Первым шоу, которое увидели казанцы, было «Кортео» в постановке культового режиссера Даниэля Финци Паски, оно шло в Казани месяц. С тех пор с небольшими перерывами канадский цирк почти каждый год привозит в Казань какое-либо представление.

А вообще, начиная с 1984 года, представления канадского цирка посмотрели более 200 миллионов зрителей в 450 городах 60 стран мира. Ледовое представление, которое увидят казанцы в декабре этого года, — это 18-е шоу канадского цирка в России.

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