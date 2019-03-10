Без шансов в Москве: Ильзат Ахметов может ликовать

«Рубин» разгромно уступил ЦСКА в Москве

Казанцы и «армейцы» вступили во вторую половину сезона по-разному. ЦСКА проиграл аутсайдеру, а «Рубин» вырвал победу у «Ахмата» на последних секундах — и, казалось, должен прибавлять на кураже. На деле же «рубиновые» уступили «красно-синим» почти по всем статьям. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему расставание «Рубина» и Ахметова пошло всем на пользу, чем рискует Виктор Гончаренко, выдавая слишком эмоциональные оценки, и как полузащитники гостей соревновались в количестве грубых ошибок.

«Рубин» vs Ахметов: от расставания выиграли все?

Одной из главных сюжетных линий матча в Москве должно было стать противостояние полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и его бывшего клуба, который он покинул с довольно громким скандалом.

Напомним, что год назад, когда казанский клуб менял юридический статус с МАУ на ООО и попросил своих футболистов переподписать контракты на прежних условиях, отказались лишь двое — Максим Канунников и Ахметов. С первым удалось полюбовно контракт разорвать, а вот второй ни в какую не хотел подписывать договор с новым юрлицом, требуя улучшения условий. В итоге «Рубин» перевел футболиста на работу в… отдел кадров. Вскоре Ильзат ушел из казанского клуба свободным агентом, так как контракт с МАУ потерял силу.

— Слукавлю, если скажу, что игра с «Рубином» будет для меня такой же, как и все остальные. Выходить против бывшего клуба — большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Я постараюсь это сделать, — признавался экс-игрок казанцев пресс-службе ЦСКА.

И Ахметов получил от Гончаренко место в стартовом составе, тренер явно рассчитывал на дополнительную мотивацию своего подопечного.

Так или иначе, за год Курбан Бердыев уже нашел Ильзату полноценную замену в полузащиту, которая выглядит как минимум не хуже. Тот же Игорь Коновалов, отметившийся отличным голевым навесом на Сагитова в первом матче после перерыва, прогрессирует по ходу сезона более чем стремительно. Ахметов же в армейском клубе раскрылся по новой — здесь он стал получать больше игрового времени, сыграл в Лиге чемпионов (пусть и не в слишком удачной на этот раз для ЦСКА) и даже отметился результативными действиями (то, чего ему так не хватало в Казани) — а именно двумя голевыми передачами.

То есть обе стороны от разрыва отношений годичной давности, кажется, только выиграли. Оставалось узнать, кто же выиграет в рамках конкретного матча.

Курбан Бердыев уже нашел Ильзату полноценную замену в полузащиту, которая выглядит как минимум не хуже



Виктор Гончаренко ходит по тонкому льду

«Армейцы», в отличие от казанцев, свой старт второй части сезона откровенно провалили — поражение от не самого опасного «Арсенала», да еще и на пустынном стадионе Грозного (матч был перенесен из-за погодных условий и плохого состояния поля в Туле) не мог не разочаровать болельщиков ЦСКА, которые все еще надеются на попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Получил уже фирменный гол в «домик» и Акинфеев, который уходил с поля «Ахмат Арены» злым как черт — прежде всего на партнеров.

Крайне недоволен этим матчем остался и наставник «армейцев» Виктор Гончаренко, обронивший в сердцах, что такой ЦСКА ему не нужен. За что немедленно получил порцию критики, в том числе от бывшего тренера клуба, а ныне замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерия Газзаева:

«На мой взгляд, в этом сезоне это едва ли не слабейшая игра в исполнении «армейцев». Разочарован их действиями во всех линиях. Такое недопустимо для команды, которая пытается завоевать место в Лиге чемпионов. Поражение от «Арсенала» не случайность, а закономерный результат. Туляки ничего не позволили сделать «армейцам», выбрали абсолютно верный тактический рисунок, четко выстроили действия в обороне и использовали быстрые фланговые контратаки. Что вообще значит «не нужен такой ЦСКА»? Всем известна непреложная футбольная истина — в любом поражении всегда виноват тренер. И если кому-то «не нужен такой ЦСКА», тогда, по логике, надо идти в другую команду — например, в «Уфу» или в БАТЭ, — не сдерживал свой гнев Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Виктор Гончаренко обронил в сердцах, что такой ЦСКА ему не нужен. Фото pfc-cska.com



Резвый старт, но беззубый тайм «Рубина»

С первых минут Бердыев выпустил практически тот же ростер, что вышел против «Ахмата» неделю назад, — в запасе остались все, кто отыграл в Кубке России с «Локомотивом». Бухаров и Полоз составили пару нападающих. Коновалов, Могилевец и Подберезкин образовали центр полузащиты, подкрепленной флангами в лице Устинова и Цаллагова. В центре защиты вновь вышли Сорокин, Гранат и Камболов, а в рамку вернулся Бабурин.

— Это означает, что футболисты, игравшие в Кубке, пока не проходят в основной состав? — спросил корреспондент «Матча» перед игрой у наставника казанцев.

— Да нет, это означает лишь то, что у нас существует группа, которая готовилась к матчу с «Ахматом, и группа, которая готовилась к «Локомотиву», — ответил Курбан Бердыев, особой ясности в ситуацию, таким образом, не внеся.

Вопреки ожиданиям, «Рубин» не окопался со старта игры на своей половине поля, а, напротив, беззастенчиво пошел вперед. Именно казанцы чуть не открыли счет уже на старте игры, когда Цаллагов едва не замкнул точный навес на дальнюю штангу от Коновалова. Мяч ушел выше ворот, хотя игрока никто уже не держал и можно было «решать». Еще через пару минут хорошую передачу на ударной позиции получил уже сам Коновалов, но пробил с левой ноги слабовато, и Акинфеев легко забрал мяч в руки.

Однако вскоре хозяева поля полностью перевернули игру и серьезно прижали «Рубин» на его половине поля, методично создавая полумомент за полумоментом. В одном из них как раз Ахметов перехватил передачу казанцев и вывел Чалова на ударную позицию — защитники заблокировали. Вскоре Фернандес сближался с воротами с правого фланга и мощно простреливал, Бабурин отбил, но прямо на Нисимуру. Тот по мячу толком не попал, и, возможно, только это спасло «Рубин» от гола с добивания.

Бердыев выпустил практически тот же ростер, что вышел против «Ахмата» неделю назад



И все-таки японец вскоре забил, воспользовавшись неразберихой «Рубина» в центре обороны. «Армейцы» организовали размашистую атаку с навесом от Щенникова с левого фланга на правый, а уже оттуда Фернандес головой скинул во вратарскую зону, где каким-то образом один перед самыми воротами оказался Нисимура, который и забил свой первый гол в России. Практически в таком же эпизоде японец едва не удвоил счет, но на этот раз его успел накрыть Устинов.

В нападении же казанцам не удавалось буквально ничего — выход из обороны в атаку отсутствовал. Все, что могли предложить подопечные Бердыева, — это забросы вперед в надежде, что за мяч зацепится Бухаров, вот только тому это удавалось не очень. Полоз и вовсе куда-то испарился. Выдав яркий старт, казанцы быстро сдулись и отдали поле полностью под контроль ЦСКА. Главной иллюстрацией беззубости Казани стал всего один удар в створ ворот противника за весь первый тайм.

После бердыевских замен стали просыпаться

Продолжилась полная гегемония «красно-синих» на поле и после перерыва. Полузащитник ЦСКА Обляков имел опасный момент — спас Бабурин в прыжке. Ахметов пристреливался издалека.

Бердыев вовремя постарался что-то поменять, сначала заменой Подберезкина, который провалил борьбу в центре поля и постоянно ошибался в передачах, на Башкирова. А вскоре тренер казанцев сменил еще одного игрока центра — Могилевца на Байрамяна.

«Рубин» стал действовать несколько агрессивнее, порой даже слишком — Камболов едва не схлопотал удаление, пойдя в жесткий подкат, но в целом такая агрессия свое действие возымела. Казанцы стали лучше действовать в обороне и, казалось, лучше стали понимать, как предотвращать опасные передачи ЦСКА. При этом Бабурину все равно приходилось «тащить» опаснейшие удары и тут же начинать свою контратаку. В одном из таких эпизодов голкипер спас, «Рубин» убежал вперед — и вновь Бухаров не смог распорядиться отличной передачей из центра поля.

«Рубин» стал действовать несколько агрессивнее, порой даже слишком



Чем ближе был конец игры, тем больше «Рубин» забирал мяч, предпринимая набеги на чужую половину поля, но при этом оголяя и тылы. И ЦСКА сумел наказать за это на 83-й минуте, воспользовавшись ошибкой в передаче из защиты в центр поля на Байрамяна. Армянского полузащитника накрыли, мяч получил Обляков, который красиво забросил на Чалова. Лучший бомбардир РПЛ мягко принял мяч на грудь и перекинул Бабурина — 2:0.

Ну а под занавес встречи ошибся в передаче уже сам Байрамян, и «армейцы» тут же раскрыли свой веер атаки. Бийол ее начал и сам же завершил, пробив впритирку со штангой, — Бабурин был бессилен.

ЦСКА объективно был сильнее: быстрее и, что самое главное, выше уровнем мастерства. Ко всему прочему, казанцы полностью проиграли центр поля, в котором полузащитники, казалось, соревновались в том, кто больше ошибется в передачах. В этой игре у «Рубина» не было шансов на победу.