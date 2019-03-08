Бараки третьей категории: дома инженерной интеллигенции ижевских заводов 1920-х годов пошли под снос

Ижевские историки и краеведы — о том, в чем ценность оставшихся домов «инженерного городка»

В Ижевске начали сносить дома так называемого «инженерного городка». Два «барака третьей категории», построенные в 1920-х годах для инженерной интеллигенции ижевских заводов, уже обращены в руины. Несколько лет назад таким же образом был разрушен дом по соседству, в котором когда-то жил Михаил Калашников. Что думают о сносе уникального квартала в центре столицы Удмуртии местные историки и краеведы — в материале «Реального времени».

«Они дают понимание того, как жила инженерно-техническая интеллигенция 1920-х годов»

Груды бревен и остатков кровли располагаются теперь в Ижевске по улице Бородина на месте домов 22 и 24. Двухэтажные деревянные здания полностью разрушены, в настоящее время рабочие разбирают и увозят бревна, из которых были сложены стены этих бараков. Дома в 1920-е годы возводили для инженерно-технических работников ижевских заводов — оружейного, машиностроительного, мотозавода. В настоящее время рядом остались четыре дома, в которых по-прежнему живут люди, но, как рассказал житель одного из них, в ближайшие месяцы будет снесен дом 20а. По его словам, жильцам дали два месяца на переезд. О расселении остальных домов он пока ничего не слышал.

Деревянные дома на улице Бородина рядом с Центральной площадью, музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия им. Михаила Калашникова и восстановленным Михаило-Архангельским собором — часть когда-то существовавшего целого квартала, рассказывает руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков. Квартал создавался по проекту архитектора Григория Сенатова, который также является автором мемориала героев революции и гражданской войны, установленного рядом с собором в 1922 году. В домах, как правило, четыре двухэтажных квартиры, во дворе сараи и приусадебные участки.

— Там были тогда построены в рамках проекта города-сада жилые дома трех категорий. Те, что остались сейчас, — третьей категории. Интереснее с архитектурной точки зрения были бараки первой категории, но их уже нет. И поскольку от того квартала уже ничего не осталось, эти дома начинают приобретать некую историко-культурную ценность. Они дают понимание того, как жила инженерно-техническая интеллигенция 1920-х годов сразу после революции и Гражданской войны.

«Такие дома назывались тогда «коттеджами»

Известный ижевский историк Евгений Шумилов отмечает, что в бараках первой категории, которые располагались напротив Михайловского собора, жили в разное время архитектор Сенатов, создатель ижевского мотоцикла и в целом советского мотоциклетного производства Петр Можаров, переехавший в конце 1940-х годов в Ижевск конструктор Михаил Калашников.

Калашников о своем заселении в дом на улице Бородина вспоминает в книге «Траектория судьбы»: «В 1960 году произошло радостное для нас переселение из двухкомнатной квартиры в большом пятиэтажном доме в отдельный благоустроенный дом на две квартиры на улице Бородина. Такие дома назывались тогда «коттеджами». А жили в них, как правило, руководители ижевских заводов. Дом был разделен на две половины, на две квартиры. В нашей квартире были четыре комнаты, кухня и большая веранда. Около дома — большой сад и отдельный от дома большой сарай с навесом, под который я ставил машину. В самом сарае был двухэтажный погреб для хранения домашних заготовок. Мы с женой в первую же осень расширили «засолочный ассортимент», добавив еще бочку с мочеными яблоками».

Снесенный дом Калашникова на ул. Бородина. Фото panoramio.com

Впоследствии семья Калашникова переселилась в другую квартиру. Бараки первой категории были снесены около десяти лет назад. На их месте планировалось построить бизнес-центр, однако пока большая часть территории пустует. В 2017 году здесь построили временное сооружение для кафе.



«Жалко, но вместо них должно быть что-то более прочное и удобное для жителей»

Что касается дошедших до наших дней бараков третьей категории, то историк Евгений Шумилов не видит в них большой ценности.

— По документам это бараки третьей категории, построенные в 1925 году, без каких-либо удобств. Никакие высокие начальники там не жили. Я считаю, что в центре города, тем более называющего себя столицей республики, деревянных домов быть не должно. Жалко, но вместо них должно быть что-то гармоничное и при этом более прочное и удобное для жителей. Эти дома в любом случае обречены, — говорит Шумилов.

По словам Перевозчикова, чтобы понять, имеют ли эти дома культурную ценность, нужно проводить исследования и экспертизы. При этом он допускает, что с точки зрения архитектуры эти строения не являются уникальными в своем роде.

— Для меня как для историка любая потеря чего-то старого все равно носит оценочный характер. Но когда мы говорим об облике нашего города и вспоминаем его историю, особенно то, что большую часть своей трехвековой истории он все-таки был деревянным, мне бы хотелось, чтобы некие следы, напоминание об этом были не только в виде фотографий, макетов, описаний, но и в виде сохранившихся живых «свидетелей» этой истории, — говорит Перевозчиков.

При этом он отмечает, что доподлинно неизвестно, кто именно жил в этих домах и имела ли их судьба особое значение для города. Есть информация, но нет документов, что в одном из домов во время Великой Отечественной войны проживал Фрол Козлов, который занимался перестройкой промышленности Ижевска на военный лад. Хрущев в свое время называл Козлова своим вероятным преемником.

«У нас ведь таких мест осталось очень мало»

По мнению Перевозчикова, необходимо оставить хотя бы один из сохранившихся домов на Бородина. С этим согласны и другие представители исторической общественности.

— Вообще-то стоило бы сохранить пару домов, — говорит историк Сергей Селивановский. — У нас много чего уже уничтожено. Они представляют интерес как архитектурные сооружения того периода, и потом, во многих домах жили интересные люди.

Писатель-краевед Сергей Жилин говорит о том, что важно сохранить память о той эпохе, хотя сам он не знает, в каком состоянии сейчас находятся оставшиеся строения.

— Чем старше я становлюсь, тем более понимаю, что город все равно будет меняться, как бы ни было нам, людям сегодняшнего времени, жаль расставаться с привычными его приметами, — отмечает Жилин. — Другой вопрос, что перемены, наверное, не должны происходить так катастрофически быстро. На мой взгляд, в городе всегда должны оставаться знаковые точки, узнаваемые и одинаково дорогие сердцу человека любого возраста — от восьми до восьмидесяти лет. У нас же таких мест осталось очень мало, страдают даже дома, официально признанные историческими. О сохранении и спасении просто старых зданий, которых у нас осталось так мало, буквально наперечет, и речи не идет. А дома на Бородина — они из своего времени и, конечно, его характеризовали, так что, наверное, могли бы оставить хоть один дом. Тем более что многие из них связаны именно с технической элитой Ижевска ХХ века.

«По генплану это зона жилой застройки»

Пока неизвестно, что именно планируется построить на месте разрушенных домов. Получить оперативно комментарии Главного управления архитектуры Ижевска и главного архитектора Октябрьского района Ижевска нам не удалось. Известно, что все деревянные дома на Бородина ранее были признаны аварийными. Согласно генплану, они находятся в зоне жилой застройки. По соседству, вдоль улицы Красногеройской, планируется в будущем построить новое здание МВД по УР.

— По генплану это зона жилой застройки, и сейчас там живут люди, и будущие проекты связаны с жилым строительством. Но есть обременения по этому земельному участку. Он входит в защитную зону объектов культурного наследия — Михаило-Архангельского собора и водонапорной башни, то есть до разработки проекта зоны охраны этих объектов ничего строить и реконструировать там нельзя, но сносить можно, — пояснил Юрий Перевозчиков.

Пока неизвестно, что именно планируется построить на месте разрушенных домов



Он добавил, что на этом месте также необходимо провести археологическую экспертизу. Только после всех этих процедур возможно строительство.

