Бараки третьей категории: дома инженерной интеллигенции ижевских заводов 1920-х годов пошли под снос
Ижевские историки и краеведы — о том, в чем ценность оставшихся домов «инженерного городка»
В Ижевске начали сносить дома так называемого «инженерного городка». Два «барака третьей категории», построенные в 1920-х годах для инженерной интеллигенции ижевских заводов, уже обращены в руины. Несколько лет назад таким же образом был разрушен дом по соседству, в котором когда-то жил Михаил Калашников. Что думают о сносе уникального квартала в центре столицы Удмуртии местные историки и краеведы — в материале «Реального времени».
«Они дают понимание того, как жила инженерно-техническая интеллигенция 1920-х годов»
Груды бревен и остатков кровли располагаются теперь в Ижевске по улице Бородина на месте домов 22 и 24. Двухэтажные деревянные здания полностью разрушены, в настоящее время рабочие разбирают и увозят бревна, из которых были сложены стены этих бараков. Дома в 1920-е годы возводили для инженерно-технических работников ижевских заводов — оружейного, машиностроительного, мотозавода. В настоящее время рядом остались четыре дома, в которых по-прежнему живут люди, но, как рассказал житель одного из них, в ближайшие месяцы будет снесен дом 20а. По его словам, жильцам дали два месяца на переезд. О расселении остальных домов он пока ничего не слышал.
Деревянные дома на улице Бородина рядом с Центральной площадью, музейно-выставочным комплексом стрелкового оружия им. Михаила Калашникова и восстановленным Михаило-Архангельским собором — часть когда-то существовавшего целого квартала, рассказывает руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков. Квартал создавался по проекту архитектора Григория Сенатова, который также является автором мемориала героев революции и гражданской войны, установленного рядом с собором в 1922 году. В домах, как правило, четыре двухэтажных квартиры, во дворе сараи и приусадебные участки.
— Там были тогда построены в рамках проекта города-сада жилые дома трех категорий. Те, что остались сейчас, — третьей категории. Интереснее с архитектурной точки зрения были бараки первой категории, но их уже нет. И поскольку от того квартала уже ничего не осталось, эти дома начинают приобретать некую историко-культурную ценность. Они дают понимание того, как жила инженерно-техническая интеллигенция 1920-х годов сразу после революции и Гражданской войны.
«Такие дома назывались тогда «коттеджами»
Известный ижевский историк Евгений Шумилов отмечает, что в бараках первой категории, которые располагались напротив Михайловского собора, жили в разное время архитектор Сенатов, создатель ижевского мотоцикла и в целом советского мотоциклетного производства Петр Можаров, переехавший в конце 1940-х годов в Ижевск конструктор Михаил Калашников.
Калашников о своем заселении в дом на улице Бородина вспоминает в книге «Траектория судьбы»: «В 1960 году произошло радостное для нас переселение из двухкомнатной квартиры в большом пятиэтажном доме в отдельный благоустроенный дом на две квартиры на улице Бородина. Такие дома назывались тогда «коттеджами». А жили в них, как правило, руководители ижевских заводов. Дом был разделен на две половины, на две квартиры. В нашей квартире были четыре комнаты, кухня и большая веранда. Около дома — большой сад и отдельный от дома большой сарай с навесом, под который я ставил машину. В самом сарае был двухэтажный погреб для хранения домашних заготовок. Мы с женой в первую же осень расширили «засолочный ассортимент», добавив еще бочку с мочеными яблоками».
Впоследствии семья Калашникова переселилась в другую квартиру. Бараки первой категории были снесены около десяти лет назад. На их месте планировалось построить бизнес-центр, однако пока большая часть территории пустует. В 2017 году здесь построили временное сооружение для кафе.
«Жалко, но вместо них должно быть что-то более прочное и удобное для жителей»
Что касается дошедших до наших дней бараков третьей категории, то историк Евгений Шумилов не видит в них большой ценности.
— По документам это бараки третьей категории, построенные в 1925 году, без каких-либо удобств. Никакие высокие начальники там не жили. Я считаю, что в центре города, тем более называющего себя столицей республики, деревянных домов быть не должно. Жалко, но вместо них должно быть что-то гармоничное и при этом более прочное и удобное для жителей. Эти дома в любом случае обречены, — говорит Шумилов.
По словам Перевозчикова, чтобы понять, имеют ли эти дома культурную ценность, нужно проводить исследования и экспертизы. При этом он допускает, что с точки зрения архитектуры эти строения не являются уникальными в своем роде.
— Для меня как для историка любая потеря чего-то старого все равно носит оценочный характер. Но когда мы говорим об облике нашего города и вспоминаем его историю, особенно то, что большую часть своей трехвековой истории он все-таки был деревянным, мне бы хотелось, чтобы некие следы, напоминание об этом были не только в виде фотографий, макетов, описаний, но и в виде сохранившихся живых «свидетелей» этой истории, — говорит Перевозчиков.
При этом он отмечает, что доподлинно неизвестно, кто именно жил в этих домах и имела ли их судьба особое значение для города. Есть информация, но нет документов, что в одном из домов во время Великой Отечественной войны проживал Фрол Козлов, который занимался перестройкой промышленности Ижевска на военный лад. Хрущев в свое время называл Козлова своим вероятным преемником.
«У нас ведь таких мест осталось очень мало»
По мнению Перевозчикова, необходимо оставить хотя бы один из сохранившихся домов на Бородина. С этим согласны и другие представители исторической общественности.
— Вообще-то стоило бы сохранить пару домов, — говорит историк Сергей Селивановский. — У нас много чего уже уничтожено. Они представляют интерес как архитектурные сооружения того периода, и потом, во многих домах жили интересные люди.
Писатель-краевед Сергей Жилин говорит о том, что важно сохранить память о той эпохе, хотя сам он не знает, в каком состоянии сейчас находятся оставшиеся строения.
— Чем старше я становлюсь, тем более понимаю, что город все равно будет меняться, как бы ни было нам, людям сегодняшнего времени, жаль расставаться с привычными его приметами, — отмечает Жилин. — Другой вопрос, что перемены, наверное, не должны происходить так катастрофически быстро. На мой взгляд, в городе всегда должны оставаться знаковые точки, узнаваемые и одинаково дорогие сердцу человека любого возраста — от восьми до восьмидесяти лет. У нас же таких мест осталось очень мало, страдают даже дома, официально признанные историческими. О сохранении и спасении просто старых зданий, которых у нас осталось так мало, буквально наперечет, и речи не идет. А дома на Бородина — они из своего времени и, конечно, его характеризовали, так что, наверное, могли бы оставить хоть один дом. Тем более что многие из них связаны именно с технической элитой Ижевска ХХ века.
«По генплану это зона жилой застройки»
Пока неизвестно, что именно планируется построить на месте разрушенных домов. Получить оперативно комментарии Главного управления архитектуры Ижевска и главного архитектора Октябрьского района Ижевска нам не удалось. Известно, что все деревянные дома на Бородина ранее были признаны аварийными. Согласно генплану, они находятся в зоне жилой застройки. По соседству, вдоль улицы Красногеройской, планируется в будущем построить новое здание МВД по УР.
— По генплану это зона жилой застройки, и сейчас там живут люди, и будущие проекты связаны с жилым строительством. Но есть обременения по этому земельному участку. Он входит в защитную зону объектов культурного наследия — Михаило-Архангельского собора и водонапорной башни, то есть до разработки проекта зоны охраны этих объектов ничего строить и реконструировать там нельзя, но сносить можно, — пояснил Юрий Перевозчиков.
Он добавил, что на этом месте также необходимо провести археологическую экспертизу. Только после всех этих процедур возможно строительство.
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