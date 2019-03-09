Всеволод Чаплин: «Нарастание конкуренции между православной и мусульманской общинами неизбежно»

Вера, этнос, фигуры хайпа: «закончатся» ли русские к 2050 году

Фото: Тимур Рахматуллин

На этой неделе председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет треть россиян будут мусульманами. Прогноз муфтия вызвал бурную реакцию в СМИ, блогах и соцсетях. Межде тем, руководитель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов согласился с мыслью главы СМР, отметив, что русские «закончатся» к 2050 году, чем, конечно же, обеспечил дискуссии второе дыхание. Не остался в стороне от нее и колумнист «Реального времени» протоиерей Всеволод Чаплин — в своей авторской колонке он рассуждает о конкуренции между православными и мусульманами и «Карфагене московской агломерации».

Нарастание конкуренции неизбежно

Вполне понятно, почему слова о 30 или 50 процентах мусульман в России вызвали столько хайпа (собственно, не могли не вызвать). Во-первых, потому, что демографическая политика нынешней власти потерпела окончательный и очевидный крах. Периоды мизерного роста сменяются периодами такого же мизерного падения — и конечным результатом становятся «нули». А они — как и лозунг «сбережения народа» — означают застой, который обязательно кончится разложением и замещением.

Вторая причина хайпа также очевидна. Кто бы что ни говорил, между православной и мусульманской общинами в России существует конкуренция, и нарастание ее неизбежно. Сколько бы не хранили свои подневольно обретенные привычки религиозные лидеры советской формации, сколько бы они не заговаривали зубы разговорами о вечной дружбе, — две «большие» общины давно работают с людьми разных этносов, миссионерствуют на одном общественном, информационном и соцмедийном поле, и никакие заборы тут больше не построишь.

Последние заявления это наглядно демонстрируют — как и заинтересованный, эмоциональный отклик на них. Сначала наступательно высказался муфтий Равиль Гайнутдин, считающий, что в ближайшие 15 лет доля мусульман в России вырастет до 30%. Затем протоиерей Димитрий Смирнов, простимулированный на реакцию бойким радиоканалом «Говорит Москва», сказал, что через 50 лет русских людей вообще не останется.

«Сколько бы ни хранили свои подневольно обретенные привычки религиозные лидеры советской формации, сколько бы они ни заговаривали зубы разговорами о вечной дружбе, — две «большие» общины давно работают с людьми разных этносов, миссионерствуют на одном общественном, информационном и соцмедийном поле, и никакие заборы тут больше не построишь». Фото Максима Платонова



Негативный сценарий отверг профессор-исламовед, деятель Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. По его мнению, доля мусульман в стране с 1989 года выросла максимум на полтора процента: мигранты из Средней Азии перемешиваются с украинцами и молдаванами, около миллиона этнических мусульман стали христианами, а новообращенных мусульман лишь десятки тысяч. Конечно, за этим последуют контрдоводы, причем наверняка эмоциональные, а не основанные на статистике и прочей объективной реальности.

Русские не исчезнут

«Ты исчезнешь! Твою землю завоюет чужой!» — «А тебя вообще статистически нет!». От таких вызывающих, пугающих фигур хайпа мы на самом деле никуда не денемся. Особенно в сфере отношений этносов, регионов, религиозных общин, «своих» и «чужаков». Сколько бы нас не склоняли к официозному бронзовому «миротворчеству», надоевшему еще с брежневских и горбачевских времен. Людям вообще свойственно пугать и пугаться. Но страх — не всегда вещь плохая. Обычно он помогает осознать реальные угрозы, а иногда — увидеть собственные ошибки и начать их исправлять, чтобы не наделать новых и вообще не погибнуть.

И в этом смысле нынешний пугающий хайп вполне себе полезен. Да, русские не исчезнут за 50 лет. Но они стагнируют — пока безвыходно. Я вообще убежден, что настоящих русских сегодня почти нет. Неужели это женщины, которые ходят по улице полуголыми и нецензурно бранятся при собственных детях? Или мужчины, в воскресное утро не идущие в храм, а занимающиеся либо опохмелкой, либо своим любимым телом в фитнес-клубе? Или старики, сутками пялящиеся в сериалы? Или молодые люди, «берегущие себя» до такой степени, что даже женихов-невест искать боятся? Русские люди, воспитанные Православием, не должны быть такими. Их отличительные черты — умение служить Отечеству, строить прочные семьи, хранить чистоту — внутреннюю и внешнюю. Так было даже в 50-е годы, когда, несмотря на весь госатеизм, русские оставались культурно и нравственно православными людьми.

Впрочем, у «старых» мусульманских народов России, да и у евреев, бурят, калмыков демографическая реальность не сильно отличается от русской. Исключение — глубоко религиозные люди и некоторые народы Северного Кавказа. Впрочем, и тех не хватит больше, чем на 100—200 лет, если их накроет главным антидемографическим процессом — гиперурбанизацией.

«Русские люди, воспитанные православием, не должны быть такими. Их отличительные черты — умение служить Отечеству, строить прочные семьи, хранить чистоту — внутреннюю и внешнюю». Фото Максима Платонова



Вывести из Москвы правительство

При всех наших неизбежных богословских и культурных различиях, при всем понимании того, что мы миссионерствуем в одном пространстве, нам можно и нужно говорить об общей угрозе и об общенациональных ошибках. Говорить иногда врозь, иногда вместе. Говорить с властью и обществом, даже если они не желают слушать.

За обещаниями «новой демографической политики» пока прослеживается только кудринская мечта превратить Россию в миграционный плавильный котел. Даже если часть людей искренне желает умножения народа, и фамилия одного из этих людей — Путин. Все меры, озвученные в недавнем президентском послании, поднимут рождаемость на пару процентов — если не переходить хотя бы частично к принуждению. Не родили ребенка к 23 годам — никакого бесплатного вуза. Не хотите отработать молодыми специалистами пару лет в провинции, где гораздо проще обзавестись собственным домом и большим семейством, — никакого назначения на должность в Москве.

Вообще Карфаген московской агломерации должен быть разрушен — и лучше всего это сделать через вывод отсюда и правительства, и большинства министерств и ведомств, и парламента. Вой чиновники поднимут страшный — но на то и государева воля, чтобы этот вой пересилить. Да и сами высокопоставленные товарищи, а главное — их жены и дети — быстро поймут преимущество жизни где-нибудь у речки, с присутствием на паре совещаний в неделю в компактном здании посреди райцентра, а то и с полным переходом к совещаниям виртуальным (кстати, это и коррупцию вместе с «неформальными связями» поможет обуздать).

Что бы мы ни думали о хайпе, иногда он позволяет поднять действительно серьезные проблемы, периодически заметаемые под стол чиновниками-охранителями и теми официозными СМИ, которые боятся чиновников лишний раз побеспокоить. И дело это для верующих в высшей степени важное, по-настоящему «свое».

Ведь застой — особенно в такой сфере, как демография — может привести к медленному самоубийству и православных народов страны, и российских мусульман, и тех правящих элит, которые не хотят смотреть дальше своего носа и дальше планов на год-два. Ведь, наверное, мечтают, что эти годы получится пересидеть, а дальше… либо падишах умрет, либо ишак сдохнет, либо билет в одну сторону станет «лучшим ответом» на все стратегические вопросы.

Всеволод Чаплин