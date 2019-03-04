В РПЦ рассказали, когда «закончатся» русские
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что русские «закончатся» к 2050 году.
Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами. Представитель РПЦ согласился и сообщил, что мусульмане, а именно кавказцы, рожают больше детей.
«Здесь (в России) будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — слова Смирнова приводит радиостанция «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек.ОбществоВласть
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А вот слова главы Совета муфтиев, вызывают как минимум недоумение, ибо мусульман в России всего 7%. Гастарбайтеры из сопредельных республик не в счет - приехали, уехали.
Вам не кажется абсурдным ваше заявление? И потом, как понимать последнее ваше высказывание, как угрозу?
Можно много чего перечислить, пока и этого хватит...