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В РПЦ рассказали, когда «закончатся» русские

18:08, 04.03.2019 18
В РПЦ рассказали, когда «закончатся» русские
Фото: ru.wikipedia.org / ПОКА ТУТ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов заявил, что русские «закончатся» к 2050 году.

Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами. Представитель РПЦ согласился и сообщил, что мусульмане, а именно кавказцы, рожают больше детей.

«Здесь (в России) будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — слова Смирнова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года естественная убыль населения России составила 218 тыс. человек.

ОбществоВласть
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комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    все правильно сказали.
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  • Анонимно 04 марта
    все правильно сказал глава РПЦ
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    Анонимно 04 марта
    Смирнов не глава РПЦ, а весьма своеобразный батюшка, раздающий назидательные "оплеухи" своей пастве. Не стоит искать в его словах тайных смыслов, это как родитель, который говорит нерадивому к учебе ребенку - "Не получишь образования, пойдешь работать дворником."
    А вот слова главы Совета муфтиев, вызывают как минимум недоумение, ибо мусульман в России всего 7%. Гастарбайтеры из сопредельных республик не в счет - приехали, уехали.
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  • Анонимно 04 марта
    Правильно сказал.
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  • Анонимно 04 марта
    Не дождетесь.
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  • Анонимно 04 марта
    И поэтому стараетесь ассимилировать татар, сделать русскими? Вместо того, чтобы всячески поддерживать язык и культуру близкого по духу и менталитету народа! Придут арабы и Кавказцы, которые не имеют исторического опыта совместного проживания с русским народом! Татары со своими требованиями защиты языка покажутся ангелами...
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    Анонимно 04 марта
    В чем ассимиляция выражается? В желании русских учить русский язык?
    Вам не кажется абсурдным ваше заявление? И потом, как понимать последнее ваше высказывание, как угрозу?
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    Анонимно 04 марта
    Какая угроза? И в чем ассимиляция? Не в желании русских учить русский язык! Учите! Угроза в не желании признавать права нерусских народов в развитии языка и культуры! В подавлении языков через требовании обучения только на русском, сдачи экзаменов только на русском, документообороте только на русском! В уничтожении фактически образования на национальных языках кроме русского! Не только высшего, но среднего, и даже начального! Насаждение русского языка начинается уже с детских садиков!
    Можно много чего перечислить, пока и этого хватит...
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    Анонимно 05 марта
    Как Вы себе это представляете? В стране больше ста национальностей и столько же языков или наречий. Как, объясните мне - бухгалтеру, организовать электронный документооборот? Прикажите сотню переводчиков нанимать? Как в масштабах страны организовать высшее образование, кроме частного? Как потом эти люди, не владеющие или плохо владеющие государственным языком будут вписываться в бизнес многонациональной страны?
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    Анонимно 05 марта
    так учи татарский,бурятский итд. почему только русский должны все учить? он мне не родной
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    Анонимно 08 марта
    Россия от слова русские и русские от слова Россия. Россия крещеная!
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    Анонимно 04 марта
    Бик дерес
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    Анонимно 05 марта
    а что кавказцы откуда придут? ладно про арабов,а кавказцы и так тут в россии как и вы татары
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  • Анонимно 04 марта
    Как он все правильно сказал то. прямо в точку.
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  • Анонимно 04 марта
    Останутся и Русские, и белые Европейцы, даже спустя три и даже четыре тысячи лет. Но Самих стран, уже не будет. Вместо них будут новые территориальные образования, которые тоже исчезнут со временем. А потом мир откатиться на тысячи лет назад, в своем развитии. И тогда ни Русских, ни Европейцев не останется. Не будет никаких религий, и никаких государств!
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  • Анонимно 05 марта
    Россия находится под покровом Богородицы! вот о чем должен был сказать батюшка. Известно, что так всегда было, и я верю, что так всегда и будет.
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  • Ura Orlov 05 марта
    Русь даже по закону ООН является мононациональным государством.
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  • Анонимно 06 марта
    С чего вдруг решили что русские кончатся. Нет они просто изменятся. Как и татары
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