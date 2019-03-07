Наследие и культура: в Казани открылся Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО
Сегодня в Казани проходит IV Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО. Всего Россия располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по масштабу их сети. В работе конгресса принимают участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.
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