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Наследие и культура: в Казани открылся Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО

13:03, 07.03.2019
Наследие и культура: в Казани открылся Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО

Сегодня в Казани проходит IV Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО. Всего Россия располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по масштабу их сети. В работе конгресса принимают участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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