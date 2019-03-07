Бердыев принес Кубок в жертву «завтрашнему дню»

Тренер «Рубина» выпустил экспериментальный состав в ответном матче с «Локомотивом»

Уход тренера вратарей Виталия Кафанова, закрытие долгов, окончание долгих разбирательств с экс-игроками — эти события последних дней в каком-то смысле заслонили предстоящий ответный матч «Рубина» с московским «Локомотивом» в Кубке России. Возможно, и сам Курбан Бердыев на фоне околофутбольной активности решил слегка «слихачить» и дал всем новобранцам и молодежи сыграть с железнодорожниками. Под тотальную ротацию попали практически все, кто играл против «Ахмата», а в старте появились сразу трое местных воспитанников и еще столько же — новичков. Эксперимент сиюминутного результата не принес (второе поражение от «Локо» и вылет из Кубка), зато, как утверждает сам Бердыев, «проглядывается перспектива завтрашнего дня». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Очередная потеря — Бердыеву будет еще сложнее

Буквально накануне матча появилось сообщение об уходе из клуба Виталия Кафанова — тренера вратарей, который «довел до ума» Сергея Рыжикова и Сослана Джанаева, а также раскрыл для «Рубина» сразу два молодых вратарских таланта — Ивана Коновалова и Егора Бабурина. Ко всему прочему, именно Кафанов работал в «Рубине» над стандартными положениями, которые весьма пригодились в нынешнем сезоне казанцам, ощущающим нехватку забивных нападающих. Пусть Кафанова на последнем матче против «Ахмата» на скамейке не было (судя по всему, на тот момент он уже принял решение покинуть клуб), именно его наработка сыграла решающую роль в его исходе — Артур Сагитов забил-таки свой гол с ювелирного навеса с углового в исполнении Игоря Коновалова.



Новость сложно назвать позитивной, и нужно понимать, что в «Рубине» «Виталича» отпускали с тяжелым сердцем. Из хорошего в этой ситуации — лишь теплый видеоролик, вышедший на клубном телевидении в день ухода.

Экспериментальный состав дал понять, что на Кубок Бердыев не ставит

Несмотря на победу в последнем туре над «Ахматом», вырванную буквально из рук судьи на последних секундах матча, само содержание игры «Рубина» вызывало некоторые вопросы. До сих пор никак не забьет Александр Бухаров, и пока ничто не говорит о том, что это произойдет в ближайшее время. С созиданием моментов тоже было негусто — самые острые передачи в матче выдавал защитник Владимир Гранат, да и то по большим праздникам. С другой стороны, положительным моментом служит тот факт, что уже на постоянной основе за «Рубин» выходит 19-летний Сагитов, который еще и делает результат. Остальную молодежь в лице Степанова и Абдуллина Бердыев приберег для более благоприятных футбольных условий. И, как оказалось, в более теплую погоду в кубковом матче с «Локомотивом» все-таки дал шанс поиграть всем троим. Причем сразу в «старте».

Была и еще одна проблема: декабрьское минимальное поражение от «Локомотива» (0:1) в первой игре четвертьфинала Кубка России вынуждало казанцев идти вперед и забивать. А это то, что не слишком любит Бердыев, особенно когда исполнители в его в команде менее мастеровитые. Так что Бердыеву нужно было искать другой план.

«Локомотив» в нынешнем году, впрочем, тоже не чета себе прошлогоднему. В турнирной таблице РПЛ москвичи соседствуют с казанцами, набрав лишь на одно очко больше. В Лиге чемпионов команда Юрия Семина выглядела настолько блекло и безвольно, что, похоже, даже болельщики «Локо» пожалели, что она вышла в основную стадию главного европейского клубного турнира, — меньше негативных эмоций бы получили. Так что побеждать таких «железнодорожников» было можно и нужно. Даже с заметно ослабленным ростером.

Бердыев решил кардинально перетасовать состав. Фото vk.com/fcrk

Тотальная ротация, стартовое стеснение и хлесткие выпады

По сравнению с субботним матчем Бердыев решил кардинально перетасовать состав. Как мы уже сказали, с первых минут на поле вышли сразу три своих воспитанника — Данил Степанов, Артур Сагитов и Раиль Абдуллин. Вместо 3-5-2 была задействована схема с 5-ю защитниками (Степанов, Сорокин, Гранат, Уремович и Абдуллин), в середине поля вышли новички клуба, пополнившие состав в зимнее межсезонье — Акбашев, Башкиров и Пантелеев. А Сагитов и Байрамян создали атакующий тандем, причем армянский футболист был в роли оттянутого нападающего. Место в воротах занял Иван Коновалов.

Таким образом, стартовый состав «Рубина» изменился чуть ли не на 80%. Из тех, кто выходил в игре против Грозного, остались лишь защитники Владимир Гранат и Егор Сорокин. Совсем другой антураж был и на трибунах — на стадионе собралось значительно больше зрителей, а стало быть, бесплатные билеты, которые раздавали в школах и вузах, свое дело сделали. Да и гостевой сектор «Локомотива» добавлял чаше «Казань Арены» живости — «заряды» московских фанатов хоть как-то напоминали, что футбольный сезон действительно возобновился. В ответ казанский фан-сектор растянул баннер с надписью «Кафанов — легенда», явно сделанный на скорую руку.

— Насколько серьезна потеря Виталия Кафанова для команды? — спросили журналисты после игры у Курбана Бердыева.

— Потеря очень серьезная. Вы все знаете, нет необходимости о нем много говорить: я считаю, что это лучший тренер вратарей в России, практика показывает это. Он отвечал у нас и за стандарты, и то, что мы многого добивались при стандартах, это его заслуга. Но жизнь продолжается, ему только удачи, — не без грусти ответил специалист.

Уже по первым минутам стало ясно, что «Локомотив» приехал вовсе не отстаивать минимальное преимущество. Дмитрий Баринов опасно пробивал с границы штрафной площади, причем так мощно, что Коновалову пришлось в падении отбить мяч подальше. Вскоре и Чорлука проверил голкипера казанцев таким же хлестким ударом издалека. Так что уже в первые 10 минут матча Коновалов стал мокрым насквозь от влажного газона.

Уже по первым минутам стало ясно, что «Локомотив» приехал вовсе не отстаивать минимальное преимущество. Фото rubin-kazan.ru



Было видно, что этот состав казанцев пока только привыкает к полю и друг к другу, но времени на притирку «железнодорожники» им не давали, сразу создав давление.

— В первом тайме у молодых было волнение, особенно у Абдуллина, Степанова. Сагитов не так уверенно играл, — говорил после матча наставник «Рубина». — Но во второй половине ребята успокоились. Повторюсь, есть удовлетворение, и перспектива завтрашнего дня проглядывается.

Впервые казанцы выбрались и организовали что-то более-менее похожее на атаку на 14-й минуте, когда Сагитов успел подхватить мяч на самой бровке и стал сближаться с Гилерме — защитник успел нейтрализовать эту попытку. С этого момента казанцы, наконец, почувствовали, что можно не тушеваться и стали цепляться за мяч получше.

Эффектный момент казанцы создали силами своих «молодых», когда Сорокин воспользовался ошибкой в передаче москвичей и вывел Степанова в одиночку на левый фланг. Тот тут же навесил в штрафную, куда набегал Сагитов. Однако экс-«рубиновый» Кверквелия успел первым и выбил этот мяч на угловой. Вскоре едва не сотворил шедевр Байрамян, который получил пас от того же Сагитова из центра поля на левый фланг и дальним закрученным «парашютом» попытался перебросить Гилерме — мяч прошел совсем рядом с крестовиной ворот.

«Локомотив» огрызнулся тут же — Игнатьев метров с 7 умудрился не попасть в ворота после прострела от Миранчука. Вряд ли Коновалов спас бы, не промахнись экс-камазовец, — уж с очень близкого расстояния тот пробивал. По владению мячом «Локомотив» превзошел «Рубин» аж на 20% — 60 на 40 процентов игрового времени. Но до голов в первом тайме так и не дошло.

«Рубин» в новом малосыгранном составе ожидаемо оказался слабее действующего чемпиона страны. Фото rubin-kazan.ru

«Разговор в раздевалке был жесткий»

В похожем ключе игра развивалась и во втором тайме. Казанцы уже лучше чувствовали себя на поле, периодически огрызаясь на чужой половине, а однажды Башкиров подхватил мяч за пределами штрафной и мощно пробил — мяч попал в перекладину.

Однако поваливший вскоре снегопад стал предвестником бед. «Локомотив» полностью завладел мячом и стал методично поджимать «Рубин» на его половине поля. Момент за моментом возникал у ворот казанцев, а один раз только чудо спасло Казань от гола. По игре больше походило на то, что это «Локомотиву», а не «Рубину» надо отыгрывать один мяч, чтобы пройти в полуфинал Кубка.

Близкой к катастрофе ситуация стала на 77-й минуте, когда Уремович сфолил недалеко от своей штрафной, схлопотав вторую желтую карточку в матче. В наказание хорвату, помимо удаления, «Локомотив» еще и забил с этого стандарта — это сделал Хеведес ударом головой. И «Рубину» нужно было забивать уже трижды. Вдесятером.

— Забей Башкиров этот гол, все могло бы поменяться, — сетовал после игры Байрамян, вспоминая момент в начале второго тайма. — А потом это нелепое удаление все сломало. Курбан Бекиевич не был доволен игрой, мы же проиграли. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. Разговор после игры был жесткий, но это останется внутри команды, — признался полузащитник казанцев.

Курбан Бердыев, видимо, уже поняв, что матч не спасти, дал поиграть еще одному молодому футболисту: вместо Романа Акбашева вышел 17-летний Владислав Микушин, который совсем не впечатлил (как, впрочем, и все новички).

«Рубин» в новом малосыгранном составе ожидаемо оказался слабее действующего чемпиона страны. Очевидно, Бердыев делает ставку на чемпионат России, а ответный матч Кубка России использовал, чтобы дать сыграться новым футболистам и почувствовать себя частью команды воспитанникам, впервые выпустив их в старте.

— Есть удовлетворение от игры, от того, что молодежь достаточно неплохо выглядела. К сожалению, Уремович подвел команду, с ним разберемся, — пригрозил Бердыев.

Очевидно, Бердыев делает ставку на чемпионат России. Фото rubin-kazan.ru

— Какой матч вам понравился больше по качеству футбола — сегодняшний или против «Ахмата»?

— Сегодня моментами смотрелись достаточно неплохо. Это радует. Молодежь становится более уверенной: и на тренировках, и на сборах она смотрелась неплохо. Поэтому с оптимизмом смотрим на молодежь, — резюмировал главный тренер «Рубина».