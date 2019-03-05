Это фиаско, братан: Билялетдинов и Якубов заигрались в «войнушку» и провалили сезон

«Ак Барсу» точно нужны перемены

Безвольный вылет «Ак Барса» (0-4) в первом раунде Кубка Гагарина — не столько спортивный результат, сколько следствие давно продолжающихся разногласий внутри клуба. Генеральный менеджер клуба Рафик Якубов и главный тренер Зинэтула Билялетдинов настолько заигрались в «войнушку», что принесли ей в жертву весь постчемпионский сезон. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, почему зарплаты в «Ак Барсе» растут, а уровень команды падает, как оказалась оголена вратарская линия и по какой причине Билл не смог настроить «барсов» на плей-офф.

Якубов оставил команду без резервов

Очевидно, что подобные провалы на самой важной стадии — следствие нездоровой, как сейчас принято говорить, токсичной ситуации внутри клуба. Уже ни для кого не секрет, что в «Ак Барсе» в течение всего текущего сезона продолжается противостояние генерального менеджера клуба Рафика Якубова и главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. «Бодались» наставник и управленец в первую очередь в вопросе комплектования команды. Билл просил усиления, Якубов выворачивал карманы — мол, «Ак Барс» нынче не может брать все, что захочет.

Первые сигналы SOS Зинэтула Билялетдинов стал подавать еще до Нового года сразу после дедлайна переходов КХЛ. Тогда он отмечал, что усиления, которого ему хотелось бы, он от генерального менеджера не получил. Не увидел Билялетдинов и хоккеистов, по которым у него были сомнения, но на которых «на безрыбье» он готов был согласиться. Вместо этого подписали Раделя Фазлеева и Максима Пестушко во вторую команду «Барс».

— Генеральный менеджер предложил нам Конькова. У нас были свои мысли на этот счет, но мы обсудили вопрос и, в общем-то, согласились на Сергея. Но, к сожалению, его в команде не оказалось. Конечно, нам необходим был хоть кто-то, потому что много травм, травмы длительные, и ребята играют одни и те же — нагрузки большие, они устают. Но что есть, то есть. Про переход Пестушко я был не в курсе, про него прочитал в новостях. Насколько я понимаю, это игрок для «Барса», а не для нас, — говорил наставник «Ак Барса».

Про переход Пестушко я был не в курсе, про него прочитал в новостях. Насколько я понимаю, это игрок для «Барса», а не для нас



Уже после вылета от «Авангарда» Билялетдинов снова отметил, что внутренних резервов в команде не оказалось. Сам он эту тему не поднимал — в нехватке резервов признался лишь под давлением журналистов.

— Почему у вас не нашлось резервов для усиления в решающий момент?

— Это вопрос не ко мне. То, что у меня было, тех и выпускал.

— То есть это вопрос к генеральному менеджеру?

— Думаю, да, — говорил Билялетдинов.

Данис Зарипов после вылета из розыгрыша Кубка Гагарина тоже признал, что состав «Ак Барса» далеко не самый сильный — и в лиге, и в конференции:

— У нас в команде не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли достойно противостоять соперникам, — сказал Зарипов.

В середине декабря Рафик Якубов совершил бесполезный обмен Александра Бурмистрова (казанского воспитанника) на Вячеслава Основина, который в Уфе за 32 игры забросил 2 шайбы. В «Ак Барсе» же его хватило аж на 3 гола в 26 играх. В трех играх плей-офф он не отличился.

— Решение об обмене принято с учетом интересов всех трех сторон, участвовавших в переговорах, — комментировал обмен сам Якубов. — Оно согласовано с тренерским штабом нашей команды и должно положительно сказаться на развитии клуба. «Ак Барс» ставит перед собой новые задачи, которые требуют решительных шагов, в том числе селекционных.

Когда мы связались с Бурмистровым уже после обмена, он сообщил, что узнал о своем отъезде в Уфу только от своего агента (это к вопросу об «учете интересов всех трех сторон»).

— Я просто начал индивидуально тренироваться, потому что команда уехала на выезд. Никаких разговоров ни с тренерами, ни с генеральным менеджером не было. Я вообще ничего не знал и не был в курсе ничего. Просто не взяли на выезд, и все, — рассказывал Александр «Реальному времени» в декабре.

Никаких разговоров ни с тренерами, ни с генеральным менеджером не было. Я вообще ничего не знал и не был в курсе ничего. Просто не взяли на выезд, и все



Зарплаты выше — команда хуже

Впрочем, что говорить о зимнем усилении, если уже летом все услышали первые тревожные звоночки. Мы уже писали, при каких обстоятельствах генеральный менеджер команды не смог договориться с одним из ведущих защитников команды Василием Токрановым. Тогда агент защитника Сергей Исаков рассказывал «Реальному времени», что Якубов поскупился на дополнительный год контракта для альметьевского воспитанника и отдал его в руки конкурентов.

— Суммы, которые предлагали «Ак Барс» и СКА, идентичны. Нас не устроили сроки контракта. Мы просили четыре года, а нам дали два. Потом мы понизили требования до трех лет, но они сказали «нет». СКА предложил четыре года, и нас это устроило, — рассказал Исаков.

Как показал сезон, заменить Токранова удалось лишь частично, при этом его сильно недоставало при игре в меньшинстве.

Уже в августе в прессе ходила информация, что звездный и хорошо знакомый Билялетдинову защитник Алексей Емелин готов вернуться в КХЛ и претендуют на него сразу несколько клубов, в том числе и «Ак Барс». В серии против «Ак Барса» Емелин (в составе «Авангарда») наглядно показал, чего он стоит, а его зарплата, по информации «Спорт-Экспресса», составляет 80 млн рублей в год. Это почти вдвое меньше того, что получает в Казани тот же Андрей Марков, который в нынешнем сезоне играет чисто номинально. После ухода Токранова и Охтамаа такой защитник стал бы спасением. Но, судя по всему, Якубов отказался от этой идеи, посчитав, что и так сойдет — Педана и Постму же подписали.

32-летнего защитника с удовольствием забрали омичи и, как оказалось, не прогадали не только в серии с «Ак Барсом» — у него внушительные «+35» в графе полезности в «регулярке», а также 5 шайб и 14 результативных передач. За четыре игры с «барсами» в Кубке Гагарина он набрал «+6» полезности и заработал 1 очко.

Достойной смены вратарю, как оказалось, не нашлось, даже несмотря на то, как стремительно прогрессировал по ходу сезона Владислав Подъяпольский



Ну а главной проблемой командой стала вратарская позиция. Еще во время летнего межсезонья мы писали, что «Ак Барсу» необходим надежный бэкап для Эмиля Гарипова, который и сам далеко не самый стабильный вратарь в лиге. Не говоря уже о том, что, как выяснилось, у Эмиля еще с детства существуют проблемы со спиной, и нынешнюю ситуацию можно было спрогнозировать. Достойной замены вратарю не нашлось, даже несмотря на то, как стремительно прогрессировал по ходу сезона Владислав Подъяпольский. Все-таки 59-й номер начинал его в статусе третьего вратаря. Не говоря уже об Александре Шарыченкове, уровень которого вызывал сомнения еще в прошлом сезоне, да и на старте нынешнего он далеко не блистал и быстро сел на скамейку.

Рафик Якубов прекрасно показал себя как менеджер на уровне ВХЛ, возможно, он умеет находить общий язык с агентами игроков «Тороса» или «Ермака» и преображать хоккейную организацию в небольшом Альметьевске. Но на уровне Континентальной лиги, где договариваться нужно уже со звездными хоккеистами и их агентами, откровенно теряется.

При этом, судя по последней информации от «Чемпионата», зарплатная ведомость «Ак Барса» по сравнению с прошлым чемпионским сезоном только выросла — игрокам стали платить на 254 млн рублей больше. В общем же клуб тратит на зарплаты без малого 2 млрд рублей в год (точнее, 1,926 млрд).

То, что общий уровень команды заметно упал, а зарплаты только выросли, — самый яркий показатель неэффективного и расточительного менеджмента. Для сравнения, тот же «Авангард» тратит на зарплаты немногим больше 1,5 миллиарда.

В распоряжении Билялетдинова оставалось убойное легионерское звено Азеведо — Ландер — Секач, прошлогодний лучший снайпер Кубка Гагарина Станислав Галиев и Владимир Ткачев

Сваливать неудачный сезон только на менеджмент неправильно

При всех промахах менеджмента клуба нельзя сказать, что наставник команды и его штаб сработали безупречно. Даже если учитывать, что Зинэтула Хайдярович так и не получил усиление во вратарскую линию и в линию защиты, у «Ак Барса» все же оставался один из самых серьезных составов в Восточной конференции, с которым можно было бы претендовать на попадание как минимум в первую тройку на Востоке.

В распоряжении Билла оставалось убойное легионерское звено Азеведо — Ландер — Секач, прошлогодний лучший снайпер Кубка Гагарина Станислав Галиев и Владимир Ткачев, метящий в НХЛ. А также звездный защитник и «человек Билялетдинова» Андрей Марков и экс-бостонец Пол Постма, являющийся топовым атакующим защитником для Континентальной лиги. Другой вопрос, почему весь этот ростер «монстров» прошлого года в текущем сезоне вдруг превратился в пугливых щенят? Психологическая работа с хоккеистами и поиск новой мотивации для них в постчемпионский год — это ли не зона ответственности тренерского штаба?

Команда не блистала в течение всего регулярного сезона — вспомним перманентные поражения от главных претендентов на Кубок, в том числе от ЦСКА (0:5, 2:4 и 4:5) и разгромные от СКА (1:6 и 1:5), а также вчистую проваленную концовку сезона. После возвращения с январских так называемых сборов в Арабских Эмиратах команда просто перестала играть в понятный зрителю хоккей. Создавалось ощущение, что хоккеисты почувствовали запах отпуска и уже не смогли собраться на остаток сезона. Как итог — скатились на пятое место, уступив под занавес сезона «Салавату», дав разгромить себя «Магнитке» и вылетев из первой четверки.

А уж в Кубке Гагарина у команды Билялетдинова и вовсе тряслись руки в своей собственной зоне. Не лучше было и в атаке. Совершенно разучился забивать Владимир Ткачев (11 шайб в 58 матчах «регулярки» и 0 голов в четырех играх плей-офф), а Станислав Галиев, похоже, возомнил себя главным стендап-комиком команды и вместо того, чтобы работать над своей игрой (10 шайб в 59 играх «регулярки» и 0 шайб в ПО), больше упражнялся в остроумии — подкалывал партнеров в видеорепортажах клубного телевидения и дурачился на камеру, изображая различные якобы забавные стойки с клюшкой.

Станислав Галиев, похоже, возомнил себя главным стендап-комиком команды и вместо того, чтобы работать над своей игрой (10 шайб в 59 играх «регулярки» и 0 шайб в ПО), больше упражнялся в остроумии

Казус Педана

Ко всему прочему, Билялетдинов довольно сомнительно выстраивал отношения с Андреем Педаном. Сейчас, когда у защитника «-5» полезности в плей-офф и ошибка на смене, легко спустить всех собак на провалившего плей-офф защитника. Но почему-то все забывают, что бросать Педана после нелегкой травмы сразу в пекло плей-офф было решением именно тренерского штаба.

То есть сначала Билялетдинов всеми способами показывал Андрею, что он — не тот хоккеист, на которого он рассчитывает, то выдергивая его из состава, то снова выпуская на неплохой айстайм. Не позволял Педану психологически прочувствовать себя частью команды на льду — чтобы он мог расслабиться и играть так, как умеет. А потом раз — и после долгого залечивания травмы отправил его в мясорубку Кубка Гагарина в играх против команды Хартли, взвинтившей скорости с первых же игр. Неудивительно, что на выходе получились скомканные две игры в Балашихе, ненужные удаления и досадные ошибки.

Ко всему прочему тренеры «Ак Барса» так и не решили проблему удалений. Противостояние с «Авангардом» оголило ее настолько, что уже сами хоккеисты стали признавать, что этот вопрос так никто и не решал, хотя он стоял перед командой довольно долгое время.

— Не будем обсуждать удаления, которые были сегодня и в серии. Но в течение сезона, помимо всего, что происходит вне команды, мы очень много удалялись, — признавался Владимир Ткачев в раздевалке после вылета из плей-офф. — Не бывает такого, что мы в один момент — раз! — и перестали удаляться. Надо было поправлять это раньше. К сожалению, это был один из ключевых моментов, который мы не поправили.

Судите сами: только за четырехматчевую серию с «Авангардом» казанцы собрали аж 52 минуты штрафа — по 14 минут в двух гостевых встречах и по 12 минут в третьей и четвертой играх.

Не бывает такого, что мы в один момент — раз! — и перестали удаляться. Надо было поправлять это раньше



Такой скомканный регулярный сезон и откровенно проваленный плей-офф одними ошибками менеджмента не объяснить, и уж точно не стоит за них прятаться. Очевидно, что двоим взрослым заслуженным людям нужно сесть и решить все свои разногласия. Если же такие попытки уже предпринимались, и взгляды этих людей на развитие команды и клуба категорически различаются, то кому-то из руководящего «тандема» стоит покинуть клуб.