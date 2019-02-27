«Ак Барс» тратит почти 2 миллиарда рублей на зарплаты. Казанцы платят больше всех в Восточной конференции КХЛ

Сегодня «Чемпионат» опубликовал примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ в сезоне-2018/19.

Лидером по зарплатному бюджету на Востоке, как и в прошлом году, оказался казанский «Ак Барс» — по информации «Чемпионата», суммарно казанцы платят игрокам и тренерам около двух миллиардов рублей (1 926 000 00 рублей за год). Это на 254 миллиона рублей больше, чем в прошлом сезоне.

Следом идет магнитогорский «Металлург», тратящий на зарплаты 1 776 000 0001 рублей. Омский «Авангард» стал третьим (1 608 000 000 рублей). Лидер Востока по итогам «регулярки», «Автомобилист», остался за пределами топ-3 (1 508 000 000 рублей в год).



Суммы представлены с учетом бонусов:

Статистика — championat.com