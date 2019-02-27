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«Ак Барс» тратит почти 2 миллиарда рублей на зарплаты. Казанцы платят больше всех в Восточной конференции КХЛ

12:37, 27.02.2019 2
«Ак Барс» тратит почти 2 миллиарда рублей на зарплаты. Казанцы платят больше всех в Восточной конференции КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Чемпионат» опубликовал примерные зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ в сезоне-2018/19.

Лидером по зарплатному бюджету на Востоке, как и в прошлом году, оказался казанский «Ак Барс» — по информации «Чемпионата», суммарно казанцы платят игрокам и тренерам около двух миллиардов рублей (1 926 000 00 рублей за год). Это на 254 миллиона рублей больше, чем в прошлом сезоне.

Следом идет магнитогорский «Металлург», тратящий на зарплаты 1 776 000 0001 рублей. Омский «Авангард» стал третьим (1 608 000 000 рублей). Лидер Востока по итогам «регулярки», «Автомобилист», остался за пределами топ-3 (1 508 000 000 рублей в год).

Суммы представлены с учетом бонусов:

Статистика — championat.com

СпортХоккейОбщество БашкортостанТатарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 февр
    да, завод построить - денег нет... содержать толпу мужиков для ледового шоу - миллиарды не жалеют. феодализм во всех проявлениях.
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    Анонимно 27 февр
    которые еще и позорно проигрывают и похоже вылетят в первом же раунде ПО
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