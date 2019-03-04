«Еще снег лежит, а мы уже в отпуске»

«Ак Барс» закончил сезон неприлично рано

Казанский клуб приучил своих болельщиков, что плей-офф для команды растягивается как минимум до апреля. По-настоящему плохо сыгранных серий в истории «Ак Барса» (эпохи КХЛ) можно вспомнить только две: против «Сибири» в 2014 году и против СКА в 2015-м. Но сейчас казанцы провели не просто плохой раунд плей-офф — он оказался по-настоящему провальным, без единой выигранной встречи. Впервые в истории КХЛ действующий чемпион вылетел в первом раунде, уступив по матчам 0-4. О том, что окружало последнюю игру сезона для «барсов», — в репортаже «Реального времени».

«Без косяка не бывает ничего никогда…»



Главной темой для обсуждения по окончании третьего матча серии стали слова главного тренера «Авангарда» Боба Хартли о том, что «барсы» играют, «как варвары», пытаясь нанести травмы его игрокам. Канадец говорил это без особых эмоций, словно заранее знал, что поднимет именно эту тему.

Любопытно, что после игры в протоколе о травмах сообщил только врач казанской команды. Туда был внесен Алексей Потапов с формулировкой «игрок получил размозженную рану ногтевой фаланги». Также главный судья матча дополнительно отметил грубость защитника омичей Алексея Бондарева.

Действительно, игроки «Ак Барса» играли жестко, но все же не так грубо, как это описывал Хартли. Скорее всего, опытный североамериканец произнес эту речь намеренно, чтобы немного позлить соперника, перевести внимание на его якобы некорректную игру. В плей-офф все уловки хороши. Даже при счете 3-0 в серии в твою пользу.

В этой серии «Ак Барс» «накосячил» уже три раза — больше ошибаться было нельзя



Тем временем «Ак Барс» готовился к четвертой игре в рабочем режиме. Практически ничего в подготовке игроков к матчу не предвещало, что эта игра будет последней для казанцев в сезоне. Все те же сосредоточенные взгляды во время приезда на матч, все те же улыбки при разминке с футбольным мячом. Возможно, только привычная песня-мотиватор от исполнителя Макса Коржа звучала в командной раздевалке громче обычного: «Без косяка не бывает ничего никогда, не бывает у нас без косяка…». В этой серии «Ак Барс» «накосячил» уже три раза — больше ошибаться было нельзя.

Педан все-таки угодил в запас

Перед игрой случились самые большие изменения в составах за всю серию. У «Авангарда» вынужденно не переодевался на встречу капитан Евгений Медведев — он получил травму в столкновении с Владимиром Ткачевым еще в первом периоде предыдущего матча. Капитанская нашивка омичей таким образом перешла к Алексею Емелину, еще одному совсем не чужому для Казани человеку. Проводил первую игру в плей-офф и воспитанник казанского хоккея Кирилл Петров.

У «Ак Барса» закончилась перетряска на вратарской позиции, но началась в оборонительной линии. В запас отправился Андрей Педан, который стабильно зарабатывал удаления во всех матчах серии и стабильно допускал результативные ошибки. Вместо него вышел Роман Манухов, который отправился в пару к Роману Абросимову. Место рядом с Постмой занял Дмитрий Юдин. В нападении в звено к Лукоянову и Зарипову вернулся Артем Михеев. Уже вторую игру подряд пропускал капитан «барсов» Александр Свитов.

— Почему Свитов пропустил последние два матча? — спросили на послематчевой пресс-конференции у Билялетдинова.

— Мы решили, что будет играть Попов, — отвечал без тени замешательства тренер.

Уже третий год подряд ходят упорные слухи, что Свитов по окончании сезона «уже точно» покинет «Ак Барс». И, конечно же, отправится в родной для него «Авангард». И скорее всего, именно в это межсезонье слухи могут оказаться правдой.

«Мы решили, что будет играть Попов», — отвечал без тени замешательства тренер



Шумаков — это «похороны»

Команды начали в очень неспешном темпе. «Ак Барс» и вовсе не устраивал каких-то штурмов ворот соперника, не давал знака, что побежит отыгрываться. «Авангард» играл по ситуации и намеренно ждал ошибки соперника. В итоге ее довольно быстро дождался Сергей Шумаков. Пара защитников Постма — Юдин сыграла нерасторопно, Подъяпольский вовремя не накрыл шайбу, и после этого уже ничего не смог поделать — 0:1.

Практически тут же «Ак Барс» заработал большинство, и всего 11 секунд ему понадобилось на гол: Ландер здорово подставил клюшку под прямой бросок Постмы. Боб Хартли тут же уверенно подозвал к себе арбитров и отправил одного из них смотреть повтор. После пары минут просмотра вердикт судьи был краток: «Внимание. Помехи вратарю не было. Хороший гол».

Казанцы во второй половине периода играли активнее. Во многом потому, что омичи снова полностью отдали инициативу, выжидая ошибку хозяев. На этом отрезке не дождались — «Ак Барс» даже создал несколько голевых моментов, но счет все равно остался неизменным.

— Не могу никого упрекнуть. Мы просто сделали все, что могли. Не все получилось, к сожалению. Но ситуацию такая, что придется готовиться, опять же, к сожалению, к новому сезону, а не к новой игре. Очевидно, есть причины, которые нам не позволили это сделать, — сказал Билялетдинов после матча.

Игра Сергея Шумакова — это «похороны» для соперника

Одной из таких причин стала какая-то фантастическая игра форварда омичей Сергея Шумакова. Он еще в первом матче отличился не только дублем, но и голом-красавцем из-за ворот. В последней же встрече серии он разразился хет-триком. После второй и третьей заброшенных шайб он широко улыбался и неординарно праздновал голы, делая реверансы в сторону то болельщиков, то своих партнеров. С такой игрой нападающего вспоминалась только известная фраза из футбольного сленга: «Глушаков — это похороны». В хоккее то же самое можно смело сказать о Шумакове. Его игра — это «похороны» для соперника. Так и вышло с «Ак Барсом».

Азеведо залил лед кровью

В третьей 20-минутке «Ак Барс» провел один из самых затяжных периодов в атаке во всем сезоне. Так и должно быть, когда на кону стоит раннее окончание сезона или маячит хоть какая-то надежда. Но все испортили несколько удалений в концовке. Казанцы на ровном месте заработали два штрафа подряд — сначала за нарушение численного состава, затем за неправильную передачу клюшки партнеру Андреем Марковым. В игре хозяев оставил Владислав Подъяпольский, сделавший парочку умопомрачительных сейвов, которых так не хватало, например, в первой встрече серии.

— В этом виноваты мы сами. Во время регулярного чемпионата мы где-то оступались и допустили то, что заняли пятое место и попали на одну из лучших команд Восточной конференции, — рассуждал после игры Данис Зарипов. — Они, на мой взгляд, достойны игры в финале. Думаю, они дойдут до финала.

По нашей команде — ни к одному из ребят у меня нет упрека, что не старался. Да, у нас не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли противостоять достойным соперникам.

— Планируете продлевать контракт с клубом на следующий сезон?

— Сейчас надо немного переключиться, выдохнуть, а потом, конечно, начнем разговаривать. Сразу скажу: «Ак Барс» в приоритете. Но есть и другие предложения.

По нашей команде — ни к одному из ребят у меня нет упрека, что не старался. Да, у нас не у всех мастерства выше крыши, каждый сыграл в свою силу. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли противостоять достойным соперникам



Из игроков этого состава в следующем сезоне мы не увидим многих, это понятно уже сейчас. Но вряд ли это будет касаться большинства легионеров. Да, они провалили конкретно эту серию, как и вся команда. Получили какой-то катастрофический коэффициент полезности (во многом по той причине, что играли больше других), но по самоотверженности к ним меньше всего вопросов.

Пример — эпизод с Джастином Азеведо, который залил казанский лед своей кровью. За 10 минут до конца игры, когда нужно было отыгрываться, канадец рвался в атаку и «царил» на пятаке соперника. В одном из таких эпизодов ему разбили клюшкой лицо, и это было зрелище не для слабонервных. На медиакубе в этот момент показали его супругу, на которую было больно смотреть. Даже представить страшно, как больно было самому Азеведо, но нет никаких сомнений, что, отыграйся его одноклубники, он бы в следующем матче уже вышел на лед. Но не отыгрались, сделав круг почета по «Татнефть Арене» под громогласное «Все равно вы для нас чемпионы» от болельщиков.

«Для нас это будет уроком. Для кого-то уже не здесь, а в другой команде»

Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции не выглядел опустошенным. Даже заходя в пресс-центр он улыбался, но когда начались вопросы, сразу оговорился, что спрашивать его нужно только по игре. На крайний случай, по серии — время делать выводы по сезону еще не пришло.

— Вы довольны своими помощниками по тренерскому штабу во время этой серии?

— Будем разбираться позже.

— Почему у вас не нашлось резервов для усиления в решающий момент?

— Мы выпускали тех игроков, которые были в нашем распоряжении.

— Это вопрос к генеральному менеджеру?

— Думаю, что да.

Даже в самых безумных мечтах я не мог представить, что мы выиграем четыре матча подряд у «Ак Барса»



Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли испытывал, конечно, совершенно иные эмоции:

— Поздравляю «Ак Барс» с хорошим сезоном. Для нас с самого начала серии многие вещи складывались как нужно: начиная от игры вратаря Бобкова до игры в неравных составах. Даже в самых безумных мечтах я не мог представить, что мы выиграем четыре матча подряд у «Ак Барса». Но для нас это всего лишь первый шаг к Кубку Гагарина. Впереди еще большой путь.

После игры, когда журналистов пустили в раздевалку проигравшего «Ак Барса», генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов подошел к Артему Лукоянову и что-то ему шепнул. Возможно, просил самого острого на язык игрока сезона быть спокойнее в высказываниях. Но Артем все равно был искренен:

— Наверное, глупо сейчас что-то говорить в свое оправдание, рассказывать, почему проиграли. Все всё видели. И наши удаления, и наши ошибки. В плей-офф такие матчи не играют. Вообще, так не играют, как мы и начали, и продолжили серию. В принципе, все вышло закономерно. Нужно уметь признавать свои ошибки. Поражение есть поражение. Значит, соперник был сильнее. У них хорошая команда. Видно, что игра поставлена, есть слаженность в звеньях. Значит, нам не место в плей-офф в этом году.

Для нас это будет уроком. Для кого-то не здесь, а в другой команде. Будут знать, что это такое. Цена поражения большая. Снег еще лежит, а мы уже в отпуске. Зато сейчас болячки залечим, на которые целый год не обращали внимания. А то иногда вопрос доходил даже до того, выходить или нет на лед. Будем лечиться и готовиться к следующему сезону.

— Насколько причины кроются в психологии? У вас не было единой команды?

— У нас командный вид спорта. Выигрывает вся команда. Так же вся и проигрывает. Сейчас неправильно будет перечислять одно, другое, третье, что помешало достичь результата в этом сезоне. Раз мы проиграли, значит, в целостности нашей команды чего-то не хватало. Общего языка, командного языка, не было.

Все всё видели. И наши удаления, и наши ошибки. В плей-офф такие матчи не играют. Вообще, так не играют, как мы и начали, и продолжили серию. В принципе, все вышло закономерно



— Что хотите сказать сейчас болельщикам «Ак Барса» ?

— Болельщики у нас самые крутые. Я как-то в интервью говорил, что на плей-офф у нас особенно бомбическая атмосфера на матчах. Это касается не только фан-сектора, но и в целом людей на секторах. Было весело. Обидно, что теперь такой многомесячный перерыв. Где еще такую публику соберешь? Будем скучать по ней в отпуске.

Понятно, что мы своей игрой не оправдали надежд болельщиков. Они теперь имеют полное право нас критиковать. Но это нормально. Поражения тоже нужно пережить всем вместе. Спасибо, что поддерживали весь год и будут поддерживать и дальше. Мы бились за них.

— На пресс-конференции после третьего матча Хартли сказал, что «Ак Барс» играл грязно, грубо…

— Это его дело, что говорить. Мы делали свое дело, бились, играли. Сейчас уже это не имеет никакого значения. Пусть говорит, что хочет. Сейчас уже всем без разницы, — подытожил Лукоянов.

Таким образом, «барсы» завершили свой самый неудачный сезон в 11-летней истории КХЛ сухим поражением в серии. Даже в разгромно проигранном финале против СКА в 2015 году казанцы «зацепили» один матч. Что произошло в матчах с «Авангардом», еще предстоит разобраться, но очевидно, что впереди у «Ак Барса» большие перемены. Скорее всего, очень большие.