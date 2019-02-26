«Нормально нам дали по соплям»

«Ак Барс» мощно огреб от «ястребов» в Балашихе в первом матче серии

От четвертьфинала Восточной конференции с вывеской «ястребы» против «барсов» ждали самого упорного противостояния в первом раунде нынешнего плей-офф. Но мало того что первый матч закончился с унизительным для одной из команд счетом 0:6 — в нем еще и был забит унизительный гол, какие в плей-офф по неписаным хоккейным правилам не забиваются. Откровения Артема Лукоянова, новая встреча Свитова и Емелина, самая длинная пресс-конференция Билялетдинова в сезоне и очень много Бузовой — в репортаже «Реального времени» из Балашихи.

Зачем «Авангарду» Бузова после Моуринью?



Открытая тренировка «Ак Барса» накануне старта серии прошла без приболевшего Зинэтулы Билялетдинова, но с привычным юмором от Артема Лукоянова.

— У вас последняя тренировка перед вылетом…

— Мы еще не начали серию, уже вылетаем? — отреагировал на вопрос одного из казанских журналистов нападающий.

— …перед вылетом в Балашиху.

— Да, будет сложно. Там же за «Авангард» теперь Ольга Бузова, еще сложнее будет их обыграть, — не растерялся Артем.

Не прошло и месяца с того дня, когда омичи пригласили на свой матч самого Жозе Моуринью, а тот поскользнулся и смачно упал на балашихинский лед. Этот случай принес «Авангарду» небывалое внимание во всех мировых СМИ. О хоккейном клубе из Омска, который почему-то играет в Подмосковье, казалось, узнал весь спортивный мир. Но «ястребам» этого показалось мало, и в бой была выпущена тяжелая артиллерия в лице Ольги Бузовой.

В омском клубе довольны отдачей от этого перформанса. По словам пресс-службы, весь сезон «Авангард» звал на свои матчи известную рэп-группу «25/17», фронтмены которой Андрей Бледный и Антон Завьялов — уроженцы Омска, но график артистов не совпадал с графиком хоккеистов, поэтому не срослось. Но, как ни крути, не самый однозначный вариант с Бузовой вновь заставил чаще упоминать «Авангард».

По понедельничным пробкам арена заполнилась хотя бы на треть лишь к середине второго периода



Свитов против Емелина: десять лет спустя

Десять лет назад случилось одно из самых эпичных избиений в российском хоккее — дракой этот порыв Александра Свитова, тогда капитана «Авангарда», назвать было сложно. После прямых ударов по лицевой кости тогдашнему игроку «Ак Барса» Алексею Емелину пришлось даже вставлять титановые пластины в голову. Скажите десять лет назад кому-то, что Свитов и Емелин снова выйдут на лед друг против друга, но при этом Александр выступит в роли капитана казанцев, а Алексей — в роли защитника омичей, да еще на льду Балашихи, — этот кто-то просто покрутил бы пальцем у виска.

Но годы идут, КХЛ стремительно меняется. Правда, не вся. Неизменной остается, например, известный омский диктор Надежда Демичева, которую пригласили стать голосом февральских матчей «Авангарда». Правда, с объявлением состава «Ак Барса» вышло нелепо: «ШарыченкОв», «Владимир (а не Владислав) Подъяпольский, «Никита Лямин (вместо Лямкин)».

Красочное шоу и гимн России в исполнении певицы Нюши слегка скрасили и ошибки диктора, и полупустые трибуны арены в Балашихе. По понедельничным пробкам арена заполнилась хотя бы на треть лишь к середине второго периода. «Там, где сливаются реки Иртыш и Омь, правят ястребы. Но настают тяжелые времена…» — зачитывал диктор перед игрой мотивационную речь перед стартом серии.

Десять пропущенных шайб за шесть периодов

Действительно, серия не обещала «ястребам» легкой жизни. Именно противостояние «Авангарда» и «Ак Барса» должно было стать настоящим украшением первого раунда плей-офф, и предсказать что-то в нем до старта было очень непросто. Даже болезнь ряда игроков и отсутствие на тренировке главного тренера казанцев по той же причине вряд ли могли сыграть серьезную роль. Все-таки это уже плей-офф, где о любых болячках принято забывать, а по-настоящему лечат только победы.

Намного интереснее начал игру «Ак Барс». Отличные атаки гостей прервал судья — первым в матче удалили защитника «барсов» Педана. Андрей весь сезон проводит в таком стиле — на грани фола. Арбитр может или свистеть, или нет — все на его усмотрение, так как любое решение будет оправдано. В этот раз свистнул, но хозяевам это не помогло. Во второй половине периода Педан снова отправился в бокс штрафников уже за более явный фол, и в этот раз хозяева своего не упустили: Подъяпольского «расстреливали» трижды, два раза он превосходно среагировал на сложнейшие броски, но вот с броском с хода от Дениса Зернова уже не смог ничего поделать — 1:0. Полупустая арена в Балашихе загудела.

«Он долгое время не играл, ему было сложно, — объяснял после матча Билялетдинов. — Поэтому удаления сыграли для него не очень хорошую роль. Но я думаю, что он исправится»



— Андрей Педан не играл практически месяц, сегодня вышел — и два удаления в начале матча. С чем это связано?

— Он долгое время не играл, ему было сложно, — объяснял после матча Билялетдинов. — Поэтому удаления сыграли для него не очень хорошую роль. Но я думаю, что он исправится.

То, что случилось с казанцами потом, стало каким-то кошмарным продолжением последнего матча «регулярки» в Магнитогорске (0:4). За шесть последних игровых периодов казанцы пропустили десять раз, не забросив ни одной шайбы. «Авангард» выглядел явно свежее соперника. Нацеленность на ворота всех троек омичей не была секретом для Билялетдинова и его тренерского штаба, учитывая, что омичи играют в такой искрометный атакующий хоккей весь сезон.

Забивать у «Авангарда» в итоге начали те, от кого этого ждали, возможно, меньше всего. Сначала точным броском со средней дистанции счет удвоил защитник Вилле Покка. Артем Манукян, который в последнее время получает крохи игрового времени, забивал уже во втором периоде — 3:0. После четвертой пропущенной шайбы от игрока обороны Коди Франсона, который здорово подключился в атаку, «Ак Барс» был вынужден поменять вратаря. Вряд ли выход Шарыченкова мог что-то изменить, зато тренерам «барсов» теперь должно быть легче определиться с основным вратарем на следующий матч.

— Участие в матче не принимал Данис Зарипов. С чем это связано? — спросили у Билялетдинова на послематчевой пресс-конференции.

— Мы решили, что первый матч он пропустит.

— Он полностью здоров, готов играть?

— Готов, конечно.

— Чувствуется, что в отсутствие Эмиля Гарипова команде не хватает первого вратаря. Владислав Подъяпольский провел первый матч в плей-офф, видно, что парню тяжело. Как будете решать эту проблему?

— А что мы можем сделать? У нас есть те ребята, которые есть — Шарыченков и Подъяпольский. Они будут играть. Насколько их хватит… Мы просто должны им помочь. Игроки, которые на поле, — команда, молодые ребята, у них не хватает опыта. А когда его набираться?

— Следующую игру начнет Александр Шарыченков?

— Мы подумаем и примем решение.

В этот раз финт прошел в первом же матче плей-офф — нападающий встал по центру за воротами, поддел шайбу на крюк и завел ее аккурат за спину Шарыченкова. Фото hawk.ru

Шумаков сотворил унизительный шедевр

Шарыченков пропустил меньше Подъяпольского, но, скажем так, обиднее — пятый гол «Авангарда» был из разряда унизительных. Сергей Шумаков уже проделывал такие трюки, играя и за «Сибирь», и за ЦСКА. В этот раз финт прошел в первом же матче плей-офф — нападающий встал по центру за воротами, поддел шайбу на крюк и завел ее аккурат за спину Шарыченкова. После чемпионата мира 2011 года такой фокус получил неформальное название «финт Гранлунда» — тогда финский хоккеист забил такой же гол в ворота сборной России.

— Я такие голы видел только по телевизору, — был впечатлен после игры Боб Хартли.

— Аналогично, — вторил коллеге Билялетдинов. — Помню такое на молодежном чемпионате мира…

— «Ак Барс» — это очень стабильная команда, которая славится игрой в обороне. Что случилось сегодня, почему пропустили шесть безответных шайб?

— Неудачно сыграли в обороне, допустили ошибки. Я уже сказал об этом. Будем работать над этим, поправлять.

— Эти ошибки скорее индивидуальные или где-то подстраховка не работала, всей пятеркой ошибались?

— Они разные.

«Авангард» забил еще раз и выиграл 6:0, повторив результат своей самой крупной победы в плей-офф. После игры Билялетдинов и его тренерский штаб очень быстро направились в раздевалку команды. Собрание длилось полторы-две минуты. Обратно Зинэтула Хайдарович вышел с понурым лицом, но затем приободрился, проведя свою самую длинную пресс-конференцию в сезоне. Она длилась больше десяти минут.

В принципе, все, что забил «Авангард», это мы сами себе привезли. Ошибки делали именно такие, каких делать не должны были



«Бузову готовят к седьмому матчу»

— Если коротко: нормально нам дали по соплям, — говорил корреспонденту «Реального времени» Артем Лукоянов с легкой улыбкой надежды на будущую победу. — В принципе, все, что забил «Авангард», это мы сами себе привезли. Ошибки делали именно такие, каких делать не должны были. Разговаривали об этих моментах, но не сыграли как нужно. Тут я не имею в виду пятый гол Шумакова из-за ворот. Его, к сожалению, не разбирали. В целом они выиграли не серию, а всего лишь повели 1-0. Но осадок от шести пропущенных шайб неприятный. Плюс не удалось забить. Но все поправимо.

— Постоянные стычки в третьем периоде — это эмоции?

— Вы должны правильно все понимать. Сучка не захочет — кобель не вскочит, так ведь говорят в народе? Правильно будет сказать, что провокация идет с обеих сторон. Это нормально, это хоккей.

— Понимаете, как будете исправлять ситуацию?

— Безусловно. Нужно играть так, как мы умеем. Правильно в обороне. Уже после этого думать об атаке. У нас не получилось ни то, ни это. Надо внимательно разобрать сегодняшние ошибки.

— Вам не кажется, что при счете 4:0 в плей-офф такие голы, какой забил Шумаков, все же нельзя забивать?

— Он молодец. Забил — значит красавчик. Хороший гол.

— Вы говорили, что «Авангард» с Бузовой обыграть будет сложнее. Удивились, что она не в составе?

— Ожидаемо. Они, наверное, ее готовят. К седьмому матчу серии.