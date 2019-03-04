«Самое трудное — это продать картину»

В Казани закрылась единственная арт-галерея

Фото: Олег Тихонов

Слова, вынесенные в заголовок, принадлежат отцу известного норвежского художника Эдварда Мунка. Перед художником во все времена стоит извечный вопрос: как продать плоды своего творчества? Если говорить о той ситуации, что сложилась сейчас в Москве, и о той, что наблюдается в Казани, то разница колоссальная. Об этом — в материале «Реального времени».

Недолговечный бум

Если в Европе и Америке арт-рынок существовал с незапамятных времен, то есть в европейских странах он был уже в Средние века, а в Новом Свете начал развиваться с начала прошлого века, но благодаря арт-дилерам из Европы развивался бурно, то Россия, точнее, СССР жил в иных условиях. Торговать предметами изобразительного искусства в стране не было разрешено, купить официально картину можно было только через комиссию Минкульта и по самой низкой цене. Первые арт-галереи, например, в Москве появились лишь в конце восьмидесятых годов прошлого века.

Одними из первых были галереи Марата Гельмана и Айдан Салаховой, приблизительно в это же время открылся «МАРС», куда некоторые казанские художники отвозили работы. Позже галереи начали расти как грибы. Не все, разумеется, дожили до наших дней, но кое-кто еще держится.

Впрочем, в девяностые годы многие художники колесили по заграницам самостоятельно и порой привозили в Казань пару-тройку тысяч долларов — тогда это были хорошие деньги. Сейчас о такой сумме не стоит всерьез говорить. Выезжать ныне за границу художникам невыгодно, вся надежда на продажи на Родине.

Галерея «A la prima» попросила художников забрать непроданные работы, те же, что пока остаются, можно в ближайшее время купить по цене авторов, то есть без наценки. Фото алаприма.рф



Но сейчас в Казани нет ни одной арт-галереи, есть лишь два магазина в разных районах города, где торгуют изобразительным искусством, есть отделы в некоторых торговых центрах. Но все это не арт-галереи, потому что отличие галереи от магазина в том, что первая располагает своей коллекцией и ведет тщательный отбор представленных в ней работ. Галерист — он же куратор, он продвигает художника.

Этому требованию частично отвечала галерея «A la prima», где одним из руководителей проекта была галерист Ольга Бусыгина — один из немногих в Казани профессионалов по части арт-бизнеса. Галерея закрылась по ряду причин, среди них — решение владельцев помещения открыть там магазин натуральных продуктов. Галерея попросила художников забрать непроданные работы, те же, что пока остаются, можно в ближайшее время купить по цене авторов, то есть без наценки. Вообще же, можно предположить, что галерея завершила свою работу потому, что не была финансово успешной.

Пик открытия галерей в Казани приходится на начало девяностых, тогда были серьезные покупатели, открывались новые фирмы, и хорошим тоном было не только украшать картинами офисы, но и собирать корпоративные коллекции. Тогда банки могли спонсировать и выставки, и издание каталогов и альбомов. С кризисом 1998 года арт-рынок просел, исчезли покупатели. Он оправился в столице, но не оправился в провинции. А сейчас о ситуации в Казани можно сказать, что арт-бизнес скорее мертв, чем жив.

В Казани есть ежегодная «Арт-галерея» на Казанской ярмарке, там возле стендов можно просто подойти к художнику и купить картину по его цене, без накрутки. Фото Дмитрия Резнова

Без аукционов

Посчитать оборот российского арт-рынка трудно, много «серых» продаж, но есть четко наметившаяся тенденция — растут продажи в интернете. В прошлом году соотношение между онлайн и офлайн-продажами было 68% к 32%. Онлайн-продажи неуклонно увеличиваются, одна из последних цифр — 40% российских галерей имеют в интернете свои торговые площадки. Собирается уйти в онлайн-продажи и закрывшаяся казанская галерея.

За прошлый год цифр пока нет, но в 2017 году оборот на российском арт-рынке, включая галереи и аукционы, составил приблизительно 20,3 миллиона евро. Причем львиная доля приходится на аукционы. Но в провинции аукционов нет, нет толком и галерей.

«Сейчас художнику галереи, по сути, и не нужны. Практически у каждого из них есть возможность заявиться на онлайн-площадке, есть возможность создать собственный сайт. В Казани, например, есть ежегодная «Арт-галерея» на Казанской ярмарке, там возле стендов можно просто подойти к художнику и купить картину по его цене, без накрутки», — комментирует галерист Ольга Бусыгина.

Впрочем, далеко не все художники, особенно старшего поколения, прибегают к услугам интернета, полагая, что в Сети искажается цветовая палитра картины и пропадает ее энергетика. Возможно, резон в этом есть. Тем не менее есть художники, про которых говорят, что они «устают на почту ходить», отправляя покупателям работы, проданные в интернете.

По мнению Ольги Бусыгиной, отсутствие в Казани арт-рынка связано еще и с тем, что в городе не очень развита художественная жизнь, интерес к ней не подогревается. Кроме этого, мешает близость Москвы — всегда есть возможность уехать в столицу и продать там свою работу подороже.

Кстати, о ценообразовании. Оно в стране вообще и в Казани в частности происходит очень вольно. В принципе, обычная формула «материалы плюс затраченное на работу время» не всегда работает. Часто художники оценивают полотно «от фонаря». Казанским художникам хорошо известен пример их коллеги, который часто выставляет в интернете на продажу свою работы, называя баснословные цены. Через какое-то время под ними появляется подпись «Продано». Конечно, работы «казанского Брейгеля» за такие деньги никто не покупает, это просто хитрый ход, чтобы привлечь к себе внимание. Ход, в который никто уже давно не верит и который не добавляет авторитета автору.

В целом же, если говорить о ценах на российском арт-рынке, то львиная доля продаж проходит в ценовом сегменте от 1 до 5 тысяч евро и от 5 до 10 тысяч евро. Разумеется, если говорить об аукционных ценах на работы мастеров, там цифры принципиально другие, и сравнивать их невозможно.

Что касается наценок на картины, то в Казани они немаленькие и составляют от 40 до 50 процентов от первоначальной стоимости.

По мнению Ольги Бусыгиной, отсутствие в Казани арт-рынка связано еще и с тем, что в городе не очень развита художественная жизнь. Фото Олега Тихонова

Дело в качестве?

Что чаще всего покупают? Конечно, салонную живопись и… соцреализм, к последнему некоторое время назад возник устойчивый интерес. И сейчас и на салонную живопись советской эпохи, и на соцреализм смотрят уже иными глазами — «под соусом вечности». Натюрморт Кондрата Максимова, например, может украсить практически любую коллекцию.

Хотя бы косвенно, но тема покупок существует и в музеях. Например, в год Минкульт РТ может позволить себе купить для ГМИИ РТ работы художников на общую сумму 1 млн рублей. Чаще всего закупки производят после проведенных выставок, естественно, минуя арт-дилеров. Недавно прошла информация, что можно приобрести для казанской коллекции одну из картин Николая Фешина из американского цикла, но называлась такая заоблачная стоимость полотна, что тему даже не стали обсуждать.

«Нам много картин передают в дар, не только наши художники, но и из других городов. Мы даже собираемся открыть выставку, где в экспозиции будут представлены подаренные работы», — комментирует Розалия Нургалеева, директор ГМИИ РТ.

По ее словам, проблема провала казанского рынка еще и в том, что теряется качество работ, покупателю предлагается «все подряд». Закрытие в Казани филиала Суриковского института нанесло урон системе обучения наших молодых художников, а для покупателя качество работы, исполнительское мастерство — один из критериев, мотивирующих на покупку.

Итак, недостаточное мастерство, выгодность продажи картин в Москве, отсутствие корпоративных коллекций, продажи напрямую из мастерской и элементарное отсутствие денег у населения — вот причины, по которым в Казани нельзя всерьез говорить об арт-рынке. И это при том выставочном буме, который переживает город. Но верно говорят: «Любить живопись — это не значит пойти и купить картину».