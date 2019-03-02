Москва подкинет денег на БКК: республика защитила самый большой «дорожный бюджет»

Дмитрий Медведев утвердил межбюджетные трансферты регионам на нацпроект «Безопасные и качественные автодороги»

Вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил межбюджетные трансферты регионам на финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2019 году. Татарстан оказался абсолютным чемпионом по объему привлеченных ресурсов среди всех субъектов РФ, пробив себе дорожный бюджет в 3,84 млрд рублей. Минтранс РТ упорно не раскрывает перечень объектов БКАД в Татарстане, хотя известно, что главным «бенефициаром» нацпроекта станет Казань с программами по «закольцовке» БКК и строительству дублера Горьковского шоссе стоимостью в общей сложности до 10 млрд рублей.

Дорогие дороги



Вчера на портале правительства РФ было опубликовало постановление №193 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в субъектах Федерации», подготовленное Минтрансом РФ. Вместо ожидавшихся 110 млрд рублей государство направит в этом году на финансирование нацпроекта БКАД 96,8 млрд рублей, из которых свыше 60 млрд пойдут непосредственно из федерального дорожного фонда, следует из постановления, подписанного Дмитрием Медведевым.

Программа охватывает 82 субъекта РФ, и, как видно из перечня утвержденных межбюджетных трансфертов, больше всех в стране на строительство и реконструкцию дорог регионального значения собирается потратить Татарстан. По крайней мере, республика взяла на себя такие обязательства. Согласно приложению постановления правительства РФ, минимальный бюджет дорожных работ в республике по БКАД определен в 3,8 млрд рублей. При этом расчетный объем федеральной поддержки установлен в размере 2,112 млрд рублей. То есть соотношение федеральных и республиканских денег — 60% на 40%, хотя по правилам федерация дает рубль на каждый рубль из региона.

Вместо ожидавшихся 110 млрд рублей государство направит в этом году на финансирование нацпроекта БКАД 96,8 млрд рублей, из которых свыше 60 млрд пойдут непосредственно из федерального дорожного фонда, следует из постановления, подписанного Дмитрием Медведевым. Фото: government.ru



На фоне распухшего татарстанского дорожного бюджета остальные регионы выглядят скромно: их бюджеты тянут на миллиард-полтора рублей; 3-миллиардный рубеж перешагнули лишь Краснодарский край и Самарская область. Впрочем, в программу не вошли богатейшие столичные регионы — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Соглашения о выполнении обязательств по программе БКАД Татарстаном официально пока еще не подписаны, но в Минтрансе РТ не сомневаются, что «дорожная карта» БКАД не изменится.

Ставить точку рано

Нацпроект БКАД нацелен на увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50,9% к концу 2024 года, а доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85%, говорится в постановлении Медведева. За предыдущие 2 года Татарстан успел потратить на программу БКАД около 12 млрд рублей, отремонтировав 356 км дорог регионального значения в двух агломерациях — Казани и Набережных Челнах. На недавней коллегии глава Минтранса РФ Евгений Дитрих не скрывал, что у Татарстана хороший аппетит к дорожному строительству, назвав его программу «беспрецедентной». По его словам, за это время Москва выделила Казани почти 4 млрд рублей, а Челнам — свыше 2,2 млрд рублей. В результате нормативам соответствует 81% казанских дорог и 76% — челнинских.

Казалось бы, точка? Отнюдь! Как сообщили в «Росавтодоре», в будущем году программа БКАД охватит территории трех городских агломераций — Казанской, Набережночелнинской и впервые Нижнекамской. Всего планируется построить и реконструировать 108,3 км региональных трасс, 47,3 км улиц Казани, около 41 км улиц в Челнах и 9 км — в Нижнекамске. Всего свыше 200 км дорог. Источники в Минтрансе уточнили, что Казань получит 2 млрд рублей, Челны — 1,3 млрд на условиях паритетного финансирования (50 на 50), а Нижнекамск — 480 млн рублей (90% — федеральный бюджет, 10% — региональный).

Сверх того, Москва дает 500 млн рублей на строительство и реконструкцию щебеночных дорог к сельским населенным пунктам республики. Фото dorogi.tatarstan.ru



«Нормативный показатель дорог регионального значения в республике уже достигнут, он составил 53,5%, но республика продолжает вкладываться в дороги», — отметили источники, близкие к Росавтодору». Сверх того, Москва дает 500 млн рублей на строительство и реконструкцию щебеночных дорог к сельским населенным пунктам республики.

«Еще не обсчитали»: проектно-сметная документация не готова

На вопрос, какие конкретно дороги будут ремонтироваться и строиться по БКАД, в Минтрансе РТ отвечать отказались. В ведомстве сообщили, что не успеют подготовить ответ на запрос нашего издания за несколько часов. «Нереально. У нас сегодня короткий день», — сообщили «Реальному времени». В администрации Набережных Челнов получить комментарии также не удалось — с утра весь «дорожный» отдел ушел на расчистку дорог. «Вы что не видите, какой коллапс на дорогах!», — прокричали в трубку корреспонденту «Реального времени».

Лишь пресс-служба Нижнекамска оперативно откликнулась на просьбу раскрыть план дорожных работ. Правда, сделав оговорку, что он носит предварительный характер, так как проектно-сметная документация на объекты не готова. По данным администрации Нижнекамска, в этом году здесь построят 0,443 км улицы 30 лет Победы от пр. Мира до ул. Ф. Табеева и капитально отремонтируют часть пр. Химиков, ул. Чистопольской, ул. Чабьинской и ул. 50 лет Октября.

По всей видимости, Минтранс РТ опасается называть конкретные объекты по всей республике из-за неготовности утвержденной проектно-сметной документации. По этой причине не могут быть назначены и даты тендеров по отбору подрядчиков.





Главным «бенефициаром» БКАД, безусловно, станет Казань, которая анонсировала программы по «закольцовке» Большого казанского кольца и строительству дублера Горьковского шоссе общей стоимостью до 10 млрд рублей. Фото Максима Платонова



Москва даст денег на БКК

Но главным «бенефициаром» БКАД, безусловно, станет Казань, которая анонсировала программы по «закольцовке» Большого казанского кольца и строительству дублера Горьковского шоссе общей стоимостью до 10 млрд рублей.

На первом месте — БКК. Как уже рассказывало «Реальное время», в этом году Казань возобновит строительство финального участка этого грандиозного дорожно-транспортного инфраструктурного проекта. Его полная стоимость пока остается неопределенной, тем не менее казанские власти рассчитывают на федеральные деньги БКАД. Об этом рассказывали в кулуарах международной выставки «Дорога 2018», проходившей в «Казань Экспо» в октябре прошлого года. К 1 марта необходимо было завершить трассировку маршрута, но главная загвоздка в том, что местным властям предстоит решить проблему выкупа земельных участков для прокладки новой трассы. Проект строительства дороги-дублера Горьковского шоссе отодвинут на 2021 год (программа БКАД рассчитана до 2024 года). Вчера стало известно, что власти Казани заказали проект ее планировки — он должен быть разработан в срок до 28 декабря будущего года.