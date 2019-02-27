Как аферисты заказали коньяк для «первого зампрокурора Татарстана»

Казанская полиция ищет самозванца, выдавшего себя за Сергея Петровича Старостина

Казусную аферу расследует полиция Казани. Накануне 23 февраля неизвестный абонент оператора в Краснодарском крае устроил с мобильного обзвон частных казанских клиник — представлялся первым заместителем прокурора Татарстана и просил привезти дорогой коньяк за 9 тысяч рублей, а по дороге — пополнить счет. Ранее мошенники от имени «начальника ГАИ Казани» заказывали цветы и фрукты на новогодний корпоратив.

Хищения нет, а дело есть



На данный момент в полицию поступило два заявления о звонках прокуроров-самозванцев. 22 февраля некий гражданин набрал номер частного медцентра, назвался первым заместителем прокурора Татарстана Сергеем Петровичем Старостиным и попросил оформить вызов врача на дом. В беседе с медиком просил купить по дороге импортный коньяк, а при повторном звонке высказал еще одну просьбу — закинуть деньги на два телефонных номера.

Схожий звонок, как сообщили «Реальному времени» в УВД Казани, в тот же день получил сотрудник другой организации. Причем если один из потерпевших сразу понял — его пытаются «развести», то второй засомневался уже в магазине при выборе коньяка. В общем, условному «Сергею Петровичу» не повезло — ни коньяка, ни денег на мобильнике. Но его действий хватило на уголовное дело о покушении на мошенничество, которым занялись участковые и оперативники угрозыска.

По предварительным данным, аферист или аферисты использовали для звонков мобильный номер, оформленный у оператора в Краснодарском крае. Один из потерпевших в разговоре с «Реальным временем» сообщил — в действительности звонков в разные медицинские учреждения республики было больше. «Я взятки никому не давал и давать не собираюсь», — гордо заявил врач-токсиколог. Впрочем, ни о каких подозрениях в адрес высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства речи нет. Скорее просматривается желание задеть его. Не исключено, что звонил «заказчик» из мест лишения свободы

В прокуратуре Татарстана сегодня не стали комментировать эту историю.

Аферист или аферисты использовали для звонков мобильный номер, оформленный у оператора в Краснодарском крае. Фото pixabay.com



Обманываться рады?

В полиции отмечают — способ обмана не нов, однако обманутые пока не переводятся. Так, 2 января в отдел полиции «Япеева» обратилась с жалобой 30-летняя жительница Казани, лишившаяся 23 тысяч рублей. От имени руководства УВД города ей перед Новым годом «заказали фотосъемку полицейского корпоратива». Дама-фотограф с радостью согласилась и не заподозрила ничего плохого, когда «гражданин начальник» попросил еще и прикупить алкоголя для вечеринки и закинуть денег на мобильный телефон. Обещал возместить расходы в трехкратном размере. А получив деньги, заблокировал связь.

Жертвой телефонных мошенников в январе прошлого года стал руководитель Набережночелнинского территориального отдела управления Роспотребнадзора РТ Ильгизяр Бариев — от его имени четыре организации получили звонки с просьбой о благотворительной помощи с перечислением средств на ремонт медоборудования.

В марте 2018 года неизвестный получил 12 тысяч рублей с директора стоматологической клиники в Альметьевске, назвавшись прокурором, который проводит проверку по жалобе пациентки, и вызвав на разговор.

В октябре лжезаместитель начальника ГАИ убедил директоров четырех казанских школ дистанционно заказать полиграфическую продукцию по профилактике ДТП. Школы потеряли от 4 до 7 тысяч рублей.

На фрукты, цветы и коньяк для «начальника ГАИ Казани Игоря Новикова и его подчиненных» раскошелился в декабре 2017-го еще один потерпевший. В действительности аферистов интересовало лишь пополнение счета. Ущерб не слишком большой, но преступление до сих пор не раскрыто.

Жертвой телефонных мошенников в январе прошлого года стал руководитель Набережночелнинского территориального отдела управления Роспотребнадзора РТ Ильгизяр Бариев. Фото nabchelny.ru

Лжеинвестор в кабмине, лжегенерал на свободе

Куда изощреннее обманули работников двух нижнекамских гостиниц. Неизвестные разыграли спектакль по телефону — один назвался «главным учредителем» гостиницы и предупредил о визите VIP-гостя, забронировал номер и несколько раз звонил с просьбой обслужить клиента по высшему разряду. Гость в итоге так и не прибыл, а «учредитель», наладив контакт с персоналом, убедил отдать постороннему человеку 5 тысяч рублей.

Куда больше телефонных аферистов зарабатывают мошенники-«решалы». Правда, и поймать их легче. Так, в 2014 году Советский райсуд Казани посадил на три года лжегенерала ФСБ Алексея Огурцова. Тот обещал прекратить уголовное преследование и освободить главного фигуранта дела о хищениях с «Оргсинтеза» Закарию Закирова и получил за это сначала $60 тыс. и 1 млн рублей, а затем — гендоверенность на земельные участки и складские помещения стоимостью 50 млн рублей. Действия лжегенерала квалифицировали как покушение на мошенничество, и свою вину он полностью признал.

А в августе прошлого года в Казани на выходе из здания кабмина РТ ловили лжеинвестора, который выдавал себя перед чиновниками и дольщиками за директора по развитию SP Development LLC Евгения Сипака и до поры до времени был вхож в высокие кабинеты. На деле жил по поддельному паспорту, находясь в международном розыске за крупную аферу в Самарской области.