Мошенник от имени сотрудника ГИБДД обманул учителей четырех казанских школ

Мошенник под видом сотрудника ГИБДД обманул учителей четырех казанских школ. Ущерб составил 47,5 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, все потерпевшие обратились в полицию 8 октября. По их словам, директорам учебных заведений звонил мужчина, представлявшийся одним из руководителей ГИБДД. Он настойчиво рекомендовал получить у него полиграфическую продукцию по профилактике ДТП для распространения среди учащихся.

Следуя этим рекомендациям, директора школ направили в ГИБДД своих представителей. По дороге каждому из них еще раз звонил мужчина, которого они принимали за инспектора, и просил пополнить баланс продиктованных им телефонных номеров на суммы от 4 до 7 тыс. рублей, пообещав вернуть деньги.

Позже приехав в ГИБДД учителя выяснили, что никто из руководителей подразделения в учебные заведения, и тем более на их телефонные номера, не звонил.

Ранее мошенник обманул на 60 тысяч рублей жителей Чувашии с помощью сервиса BlaBlaCar.