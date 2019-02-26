Президент Татарстана раскритиковал Наиля Магдеева за плохой бизнес-климат

Падение продаж на КАМАЗе снизило ИПП автограда сразу на 9 процентов — но налоги выросли на четверть

Вчера власти Набережных Челнов на сессии горсовета с участием президента РТ Рустама Минниханова подвели итоги прошлого года и поделились планами на 2019 год. Индекс промпроизводства из-за КАМАЗа упал сразу на 9%, а сборы налогов, напротив, на четверть выросли. Главный докладчик, мэр Наиль Магдеев, считая бизнес-климат в городе замечательным, не скупился на благодарности за поддержку городских проектов со стороны республиканских властей. Не скупился он и на обращения к Минниханову с просьбой и дальше выделять деньги на капремонт изношенных дорог, коммунальных сетей, спортивных школ и концертных залов. Просил мэр не только денег, но и новых широких полномочий муниципалитетам для борьбы с алкомаркетами и обращения ТБО. А получил от главы Татарстана в итоге чуть ли не отповедь: Минниханов дал понять, что именно в работе с бизнесом у Магдеева большие проблемы, сославшись на данные опроса самих челнинских предпринимателей. Подробности — в материале «Реального времени».

Падение продаж на КАМАЗе снизило ИПП автограда сразу на 9 процентов

Президент РТ Рустам Минниханов перед итоговой сессией горсовета успел побывать традиционно на КАМАЗе, где посетил прессово-рамный завод и ознакомился с реализацией стартовавшего в декабре 2017 года импортозамещающего проекта «Локализация алюминиевых топливных баков для автомобилей КАМАЗ нового модельного ряда». Согласно ему, КАМАЗ намерен отказаться от поставок импортных баков из Австрии. Монтаж оборудования собираются завершить уже в l квартале 2019 года, после чего стартует серийное производство.

Компания, к слову, переживает не лучшие времена: объем продаж камазовских машин резко сократился. В 2017 году здесь продали 38 тыс. грузовиков, в 2018-м планировали реализовать 43 тыс., но в итоге выпустили 36,2 тыс., а продали всего 25,7 тыс. Понятно, что это сказалось на общих городских итогах — как рассказал в своем докладе мэр Наиль Магдеев, доля ПАО «КАМАЗ» в экономике Набережных Челнов составляет 40%. Так, по итогам 10 месяцев 2018 года в городе было выпущено и отгружено товаров на 272 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост индекса промпроизводства составил 24,7%. При этом ИПП по полному кругу предприятий с учетом малого бизнеса тогда составил 106%. По итогам же всех 12 месяцев 2018 года индекс промпроизводства упал до 101%, объем отгруженной продукции составил 345 млрд рублей — как раз из-за снижения продаж КАМАЗа, начавшегося осенью и достигшего пика в декабре. Для сравнения, в прошлом году индекс промпроизводства составлял почти 110% к уровню 2016 года.

Рустам Минниханов перед итоговой сессией горсовета успел побывать традиционно на КАМАЗе, где посетил прессово-рамный завод



«Власти города не вправе ставить себе в заслугу развитие КИП «Мастер»

Несмотря на это, Магдеев заявил, что 2018 год для города «сложился в целом положительно». Он сослался на 24-процентный рост налоговых поступлений, объем которых в 2018 году составил почти 60 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет ушло 68%, в республиканский — 25%, в городской — 7%. Произошло это не в последнюю очередь, конечно, благодаря федеральным и республиканским вливаниям, в том числе по линии Фонда моногородов и проекта ТОСЭР. Так, с 2015 года фондом было поддержано 11 проектов почти на 2 млрд рублей и подписано еще шесть соглашений на 2,5 млрд рублей в рамках улучшения инфраструктуры города (и промплощадки). Так как фонд предложил некие новые формы поддержки, город и в 2019 году будет бороться за немалые средства, и команда Магдеева уже «своевременно готовит документы». В 2018 году выручка резидентов ТОСЭР составила 75,8 млрд рублей, ими было перечислено 7,4 млрд рублей налогов.

Еще один упор в своем докладе мэр сделал на развитии предпринимательства, в частности, в индустриальных промышленных парках. Сейчас в автограде бизнесом занимаются более 55 тыс. человек: «Больше, чем на КАМАЗе», заметил Магдеев. А мы заметим, что «больше, чем на КАМАЗе» дают пока меньше налогов в бюджет, чем сам автогигант. По данным Магдеева, озвученным вчера, доля предпринимателей в бюджете составила в 2018 году 30% (а доля КАМАЗа, по данным главного экономиста челнинской мэрии Наталии Кропотовой, — 37%. Впрочем, раньше доля КАМАЗа вообще достигала 80%). К тому же, добавил Магдеев, если считать в объемах инвестиций, то здесь на предпринимателей приходится уже 40%.

Положительная динамика за 5 лет тоже в немалой степени обязана господдержке. В 2018 году, например, бюджет РТ через разные программы поддержал 40 челнинских предприятий на 175 млн рублей. Удачным Магдеев назвал и ввод новой очереди КИП «Мастер», в результате чего там появилось за один год 52 новые компании. Еще 3 тыс. кв. м свободных площадей рассматриваются инвесторами. С учетом серьезных ресурсов, которые вкладывают город и республика в развитие индустриальных парков (всего в автограде — 12 промпарков), Магдеев потребовал и соответствующей отдачи от их резидентов в виде новых рабочих мест, роста выручки и, разумеется, налоговых поступлений.

Правда, по мнению Рустама Минниханова, мэр автограда неправ в том, что ставит успешное развитие КИП «Мастер» себе в заслугу — он заявил, что здесь больше поработали власти республики и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Магдеев в своей речи много говорил и о бизнес-климате в городе (он считает его хорошим), и о работе по взаимодействию с самим бизнесом

Почему Наиль Магдеев считает бизнес-климат в городе хорошим

Магдеев в своей речи много говорил и о бизнес-климате в городе (он считает его хорошим), и о работе по взаимодействию с самим бизнесом. Хотя отношения эти со стороны могут выглядеть своеобразно. С одной стороны, мэр призвал своих подчиненных активно работать с инвесторами и пожурил предпринимателей за то, что некоторых из них приходится приводить за ручку на семинары по обучению («Это непрофессионально с вашей стороны — не желать учиться!»). И рассказал о том, как снизилось административное давление и бюрократия в городе: в 2018 году, например, было составлено больше административных протоколов за нарушение правил благоустройства (881 против 810), но объем штрафов снизился с 9,8 млн до 2,8 млн рублей. А число проверок за год упало на 70%. Магдеев даже обратился к руководителям федеральных и республиканских органов контроля со словами:

— Последуйте нашему примеру! Снизьте число проверок на 70%, это поможет нашему бизнесу. Главная задача — повышать доверие бизнеса к власти.

С другой стороны, сами конфликты с рядом известных предпринимателей — депутатами горсовета Денисом Нитенко и Сергеем Яковлевым, а также Алексеем Мироновым, вернувшим 53 га на 3 млрд рублей в муниципальную собственность, Магдеев записывает в «антикоррупционную борьбу». Напомним, оба депутата, считавшихся оппозиционными курсу и команде Магдеева, летом прошлого года лишились своих мандатов после проверки их деклараций о доходах. Однако, по словам мэра, в результате антикоррупционной борьбы своих постов лишаются и муниципальные служащие. Наконец, не очень хорошо сказывается на климате и война, объявленная Магдеевым владельцам торговых павильонов на остановочных площадках.

… а Рустам Минниханов и челнинские бизнесмены с этим не согласны

Однако президент РТ Магдеева не поддержал, фактически раскритиковав градоначальника именно на недостаточную работу с бизнесом. Он считает, что доля МСБ в 30% — очень маленькая, и он потребовал довести ее до 40—45%. Что же касается бизнес-климата, который кажется мэру неплохим, то здесь Минниханов сослался на исследования делового климата в Набережных Челнах, проведенные в 2018 году:

— 45% челнинских предпринимателей сталкивались с административными барьерами. 29% отметили неразвитость инфраструктуры. 14% пожаловались на высокие штрафы. 16% рассказали о предвзятом отношении со стороны должностных лиц. 12% столкнулись с требованием незаконных вознаграждений. 54% были подвергнуты проверкам, — перечислил глава региона.

Президент РТ считает, что доля МСБ в 30% — очень маленькая, и он потребовал довести ее до 40—45%



На капремонт жилья выделено 13 млрд рублей — но качество жителей не радует

В 2019 году город будет заниматься не только выбиванием средств из федерального и республиканского бюджетов — перед ним стоит задача сдать 350 тыс. кв. м жилья, почти на 40 тыс. кв. м больше, чем в 2018-м, когда было построено 30 многоэтажек. Из них по соципотеке ввели два дома на 364 квартиры, однако по-прежнему в очереди на жилье стоит более 3 тыс. семей, отсюда и вынужденный рост плана. Тем более что второй год подряд объем строительно-монтажных работ в городе не превышает 18 млрд рублей. Помимо ввода нового жилья, идет капремонт давно построенного. За 11 лет на это дело автограду было выделено уже 13 млрд рублей, более 1 000 домов отремонтировано. В 2019 году проведут капремонт еще в 126 домах. Но само качество ремонта далеко не всегда устраивает горожан:

— Вкладываются немалые средства, но граждане жалуются! — заявил мэр. — Строго контролируйте качество ремонта, особенно жилинспекцию призываю внимательнее проверять.

По-прежнему изношены капитальные сети, ведутся работы по реконструкции главного канализационного коллектора, на который взят банковский кредит на 1,5 млрд рублей. Еще на 57 млн рублей из бюджета РТ отремонтировали в прошлом году более 13 км ливневок. На ремонт дорожного покрытия город ежегодно получает 2 млрд рублей: 730 млн из федерального бюджета, более 1 млрд рублей из республиканского и 111 млн — из муниципального.

Одновременно команде Магдеева приходится решать проблемы обманутых дольщиков, которые свалились на его голову сразу после того, как он возглавил город — 4 года назад. Тогда в реестре обманутых дольщиков было 939 человека, теперь в четыре раза меньше — 224 (93 дольщика получили свои квартиры в 2018 году). Для решения этой проблемы властям города приходится выделять земельные участки компаниям, достраивающими дома после не справившихся с этим застройщиков. Магдеев, упомянув об этом, попросил президента «помочь с выделением земельных участков из реестра республики в ускоренном порядке». Отметим, что близость этих компаний к мэру недоброжелатели тоже записывают ему в пассив.

Одновременно команде Магдеева приходится решать проблемы обманутых дольщиков, которые свалились на его голову сразу после того, как он возглавил город — 4 года назад



«У муниципалитета в вопросах регулирования торговли спиртосодержащей продукцией связаны руки. Это несправедливо!»

Попросил глава автограда у президента РТ и больших полномочий по контролю за деятельностью по обращению отходов. В настоящее время муниципалитет не может вмешиваться, остаются не отрегулированными проблемы утилизации ртутесодержащих ламп, установки контейнерных площадок, ликвидации несанкционированных свалок и т. д.

— Роль муниципалитета в организации деятельности по обращению с отходами, увы, по закону сведена к минимуму. Предлагаю создать рабочую группу из представителей правительства РТ, муниципалитетов и регоператора, — заявил Магдеев.

Больше полномочий необходимо мэру и для борьбы с реализацией алкогольной продукции на остановках, в подземных переходах и многоквартирных домах:

— Беспокоит количество обращений по реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Несмотря на снижение количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения, оно остается достаточно большим. Считаю, что наделение органов местной власти полномочиями по согласованию мест размещения объектов торговли и общественного питания и режима работы позволит навести порядок. К сожалению, здесь, как и с мусором, у муниципалитета в вопросах регулирования торговли спиртосодержащей продукцией связаны руки. Это несправедливо!