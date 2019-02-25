Маркетинг по-уфимски: от пассивности «Салавата» — до международного уровня «Урала»

Разбираемся, как работают маркетологи клубов из столицы Башкортостана

В последние годы в Уфе наблюдается некий дисбаланс: те спортивные клубы, которые готовы и хотят работать со своим видом спорта, вынуждены делать это в ограниченных условиях не самых современных арен, а те, у кого шикарные спорткомплексы, проявляют пассивность. О том, как работает уфимский спортивный маркетинг в текущем сезоне, — в материале «Реального времени».

БК «Уфимец»: Суперлигу-2 переросли

Баскетбольный клуб в столице Башкортостана был основан не так давно — в 2012 году. По соцсетям клуба и атмосфере на каждой игре сразу видно, что в «Уфимце» весьма трепетно относятся к работе с болельщиками и своему имиджу даже на уровне Суперлиги-2. Здесь и график матчей, и выход игроков «в народ» перед домашними сериями, и различные конкурсы, и широкое задействование в мероприятиях клуба маскота-талисмана Пчелы. В этом сезоне клуб организовывал свои промо-зоны на Уфимском международном марафоне, «Дне 1000 велосипедистов», KFC BATTLE и на многих других крупных событиях. Генеральный директор команды Сергей Медведев пару лет назад занимался маркетингом в хоккейном «Салавате Юлаеве», поэтому многое именно в этом направлении смело берет на себя.

— Вопросами маркетинга в рамках утвержденной стратегии в той или иной степени занимаются все работники клуба — от генерального директора до волонтеров, работающих на наших мероприятиях, — рассказал «Реальному времени» Медведев. — Основными целями на данном этапе мы видим вовлечение в занятия баскетболом большего количества жителей республики, повышение узнаваемости бренда баскетбольного клуба «Уфимец», повышение лояльности болельщиков к нашей команде.

— На какие ваши акции в текущем сезоне советуете обратить особое внимание?

— В конце февраля завершился чемпионат школьной баскетбольной лиги при непосредственном участии «Уфимца». В общей сложности участие в проектах приняли более 100 тысяч школьников республики. По итогам сезона школы получили в подарок более 4 тысяч баскетбольных мячей, 300 комплектов баскетбольной формы.

Для чего нам это все? Мы уже сейчас начинаем формировать предпочтения у своей аудитории — любовь к занятиям баскетболом, которую они сохранят на долгие годы. При желании, эти люди придут на арену, будут смотреть нас по телевизору, приобретут атрибутику и так далее. Мы видим, что новых болельщиков на трибунах с каждым домашним туром становится больше. В целях расширения охвата аудитории организуем прямые трансляции некоторых домашних игр на канале БСТ. Остальные матчи транслируются на кабельном канале UTV и в интернете.

Если говорить о собственных мероприятиях — мы ярко презентовали новую игровую форму на площади Салавата Юлаева, собрали больше 30 уфимских журналистов на дружеском пресс-ланче, в кинотеатре с участием олимпийского чемпиона Ивана Едешко показали фильм «Движение вверх».

Сегодня взор болельщика переместился в digital, поэтому мы уделяем особое внимание и ведению наших социальных сетей: графическому оформлению, оперативности размещения информации, наполнению интересным контентом. Мы наблюдаем увеличение количества и качества подписчиков в социальных сетях и публикаций о баскетболе с нашим хештегом «яуфимец».

«Мы уже сейчас начинаем формировать предпочтения у своей аудитории — любовь к занятиям баскетболом, которую они сохранят на долгие годы». Фото vk.com/bcufimets



— С какими объективными трудностями сталкивается «Уфимец» при работе в сфере маркетинга?

— Сегодня посещение спортивных мероприятий зависит в том числе от привлекательности спортивного сооружения. Здесь у нас есть определенные ограничения, спортивный комплекс Башкирского государственного университета, где мы проводим домашние матчи, вмещает лишь несколько сотен. Однако мы постоянно работаем над улучшением сервисов на арене, чтобы пребывание болельщиков на матче было комфортным и запоминающимся, — сообщил Медведев.

Из небольших минусов можно отметить не всегда оперативно обновляющийся официальный сайт команды (например, в период с 13 по 22 февраля не появилось вообще ни одной новости), а также припомнить недавнюю историю с капитаном команды Артемом Исаковым, когда клуб даже опубликовал официальное заявление, в котором уверял, что игрок «просто деликатно отодвинул черлидершу». Но, тем не менее, на вопрос имиджа клуба эта история повлияла несильно — баскетболист в итоге отделался небольшим штрафом от РФБ. По сути, «Уфимец» из рамок Суперлиги-2 уже вырос. Но, пожалуй, именно вопрос домашней арены сейчас ключевой в плане перехода на следующий этап маркетинговой работы.

ФК «Уфа»: приедет ли Face?

Еще один сравнительно молодой уфимский клуб (образован в 2010-м) в прошлом году разработал свой фирменный стиль, который называется «We Are UFA». Он уместно смотрится на официальном сайте и во всех соцсетях команды, под него был обновлен ютуьюб-канал. Логотип и слоган оставляют большое пространство для маневра с атрибутикой. В прошлом году в фирменных точках продаж было не так много продукции с этим стилем, но календарь футбольного сезона, как известно, составлен таким образом, что весной есть возможность исправить ошибки, допущенные осенью. Впереди у уфимских маркетологов целых три месяца, чтобы активнее продвигать звучный бренд.

— Мысль заключалась в том, что мы должны объединять не только футбольных болельщиков, а вообще всех, — объяснил «Реальному времени» задумку директор уфимского клуба Шамиль Газизов. — Придумали название «We are Ufa», надеюсь, всем оно понятно, и будем дальше раскручиваться. Я уже много раз говорил, что хочу, чтобы наши болельщики участвовали в таких процессах. Пусть приходят, общаются с нашими специалистами. Со мной — пожалуйста. Если будут какие-то новые фишки, мы их используем, — пообещал Газизов.

Открытость «Уфы» — это и есть одна из главных фишек клуба. А вот одна из основных его проблем — это отдаленность стадиона «Нефтяник» от центра города и, как следствие, не такая высокая посещаемость. Большинству жителей Уфы проблематично добираться до начала района Черниковка, где расположен стадион. Если в первые сезоны существования клуба еще можно было говорить, что уфимскому болельщику надо привыкнуть к футболу плюс нужен был результат, то сейчас пора уже спросить и с маркетологов. Понятно, что народ валом пошел на Лигу Европы на матч против «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, но настал сезон, когда пора задавать вопросы и по посещаемости. На некоторые осенние матчи приходило чуть больше 3 тысяч человек. Шамиль Газизов уже честно признался, что недавняя акция клуба по подписанию контракта с Дедом Морозом получилась довольно неоднозначной. Но приоткрыл секрет, что клуб ведет работу по привлечению популярных исполнителей на новый сезон:

— Работа в этом направлении ведется, и амбассадоры у нас обязательно появятся уже будущей весной. Кто именно, пока секрет.

— Есть ощущение, что «Уфа» не сотрудничает с Фейсом из-за его политического альбома, после которого отменили все его концерты.

— Если мы его приглашаем, он же не должен здесь о политике петь. Как я понимаю, Фейс еще и футбольный болельщик, а если он еще и фанат «Уфы», то я буду только рад, что артист здесь выступит. Мы, как земляки, заинтересованы в нем. Нам интересно, что он развивается. Да, в какой-то своей форме, но он привлекает людей, молодежь, — считает Газизов.

Пока что «Уфа» обещает на первый матч весенней части чемпионата (3 марта против «Динамо») только рок-группу «Бурелар» (а еще: вкусные блины, скоморохов, танцевальный баттл, полевую кухню, перетягивание каната и гонки на лыжах). В целом клуб работает на стабильно хорошем уровне, об этом мы уже рассказывали в одном из текстов, посвященных «Уфе». Даже неуфимскому болельщику команда интересна (в первую очередь за счет своего ютуьюб-канала). Но если «горожанам» удастся пойти по пути московского «Локомотива» или питерского «Зенита» и на одну из игр текущего или следующего сезона привлечь музыкальную звезду, то это будет переходом на следующий уровень. Благо выбор земляков-музыкантов есть: Шевчук и Земфира — в рок-музыке, Face и набирающий популярность Boulevard Depo — в рэпе.

Пожалуй, лучше всего со своими обязанностями в области маркетинга в столице Башкортостана справляется волейбольный клуб. Фото vk.com/volleyufa



ВК «Урал»: лидер по соотношению цена/качество

Пожалуй, лучше всего со своими обязанностями в области маркетинга в столице Башкортостана справляется волейбольный клуб. Но с оглядкой на бюджет и интерес к виду спорта в стране в целом. Хотя та же Всероссийская федерация волейбола не просто так этим летом уже третий раз в истории будет проводить матчи волейбольной сборной России на «Уфа-Арене». Первые два раза прошли на высоком уровне, а в прошлом году игры с Бразилией собрали практически полную арену. И это летом, в разгар дачного сезона.

«Урал» в 2007 году стал преемником «Нефтяника Башкортостана», получил неплохой бюджет, и в клубе сразу же стали достойно работать с болельщиком, балуя и атрибутикой, и информативным сайтом, и регулярными организованными выездными матчами. Вплоть до кризиса 2013 года, когда команда стояла на грани исключения из Суперлиги из-за финансовых проблем. Но все наладилось, хотя, по сути, сейчас уфимский клуб переживает новый этап в своем развитии. В том числе и в работе с болельщиками.

— На это направление с прошлого сезона стали обращать особенное внимание. В клубе появился специалист по маркетингу и PR, — рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы «Урала» Максим Никерин. — Особое внимание, конечно, уделяем социальным сетям, с которыми системной работы, по сути, раньше не велось. Стали работать над графикой, картинками — тем, что так любят болельщики и что пользуется у них спросом. Соответственно, у нас увеличилась база подписчиков во всех соцсетях. Особенно большой прирост получился у «Инстаграма».

Сейчас думаем, как больше задействовать YouTube. Попытки делали, идеи есть, но толком еще не занимались. Может быть, рук не хватает, может, каких-то знаний и умений. В общем, хотелось бы целостности и системности. Мы понимаем, что YouTube сейчас популярен как никогда. И глупо этим не пользоваться.

— Что с атрибутикой?

— Лет 8-—9 мы регулярно заказывали ее, она пользовалась спросом, но потом перестали. И вот в прошлом сезоне снова начали. Например, сделали пробный заказ кепок отличного качества. Любопытно, что их хорошо покупали не только в Уфе — было много заказов и из других регионов. Но все-таки это не товар массового потребления. Скорее точечный. Закинули удочку — вроде бы зашло, все получилось, как хотели. В этом году ближе к Лиге наций сделаем новую партию бейсболок. Уже вовсю занимаемся дизайном. Вообще, ассортимент атрибутики в этом году вырос. Не планируем сбавлять обороты.

— Все ли задуманное позволяет реализовать стадион «Динамо»?

— На стадион жаловаться смысла нет. Понятно, что на «Динамо» не самая комфортная площадка для различных шоу и активностей, но мы исходим из того, что есть. Самая главная проблема на этой арене — звук. Особенно это стало понятно, когда стали приглашать ведущих на игры, различных диджеев, звукорежиссеров. Так, недавно на игре у нас работал звукорежиссер уфимской рэп-группы «ВИА Чаппа». Да, звук плохой, но нас выручают музыканты — клавишник и барабанщик. У нас все игры проходят под аккомпанемент живой музыки. Это круто смотрится, но есть куда двигаться. Кроме звука, в целом жаловаться не на что — со всем можно работать.

— Что готовите к Лиге наций этим летом?

— Идей на самом деле много. Сейчас нужно понять, насколько реально все это реализовать. Например, в прошлом году многие обратили внимание на медведя-маскота. Его зовут Игорь Вещев, он профессиональный артист ансамбля песни и пляски и работает на матчах волейбольной сборной России. Он зажигал так, что вся «Уфа-Арена» стояла на ушах. Так вот, в этом году хотим собрать всех маскотов Суперлиги, насколько это будет возможно, и проводить уже с ними дополнительные активности в фойе.

Также планируем задействовать группы поддержек из разных клубов. Есть и любопытные предложения о том, в каком формате проводить пресс-конференцию перед туром. Есть идея пригласить в Уфу олимпийского чемпиона американца Ллоя Болла. Он играл за «Урал», его здесь хорошо помнят, плюс здесь сыграет сборная США. Если это получится, то будет очень круто. Могу с уверенностью сказать, что в этом году тур Лиги наций в Уфе пройдет даже лучше, чем в прошлом. Нас радует динамика продаж билетов, хотя цены по сравнению с прошлым годом выросли, — заявил Никерин.

Явно не раскрыт до конца потенциал финского вратаря Юхи Метсолы — он со своей дочерью был одним из главных действующих лиц недавнего матча звезд в Казани. Фото bash.news

ХК «Салават Юлаев»: хоккеисты в роли главных маркетологов

Наконец, самым неоднозначным клубом в плане маркетинговой работы можно считать «юлаевцев». В КХЛ в последние годы стандарты задает не только питерский СКА — активно подключились все остальные команды. И практически у всех топовых клубов заметен прогресс. Безусловно, некоторые удачные решения присутствуют и у уфимского клуба, но в них не прослеживается системности.

И это при том, что клуб обладает ярким составом хоккеистов, одним из сильнейших в Восточной конференции КХЛ. По большому счету, главным маркетологом клуба можно назвать Григория Панина, который ведет сумасшедший по эмоциям инстаграм и популяризирует уфимский хоккей на высоком уровне. Соцсети же самого «Салавата Юлаева», по большей части, скучны и унылы.

Явно не раскрыт до конца потенциал финского вратаря Юхи Метсолы — он со своей дочерью был одним из главных действующих лиц недавнего матча звезд в Казани. Но ни сайт, ни ютьюб-канал, ни те же соцсети практически никак не донесли это до своей аудитории. На звездном уикенде практически каждый хоккеист удостоился внимания со стороны своего клуба, вокруг него регулярно наблюдалось немало сотрудников пресс-службы, пиарщиков и SMM-щиков. Но только не от «Салавата Юлаева». Показалось, что, подписав договор на участие в Кубке Шпенглера следующего сезона, представители уфимского клуба просто испарились.

В начале сезона многие болельщики жаловались на билетную программу клуба — говорили о том, что покупать абонемент перед сезоном становится банально невыгодно, проще брать билеты на отдельные матчи. Но даже при таком подходе билеты на домашние игры «Салавата Юлаева», старейшей и самой популярной спортивной команды в городе, раскупаются плохо. Клуб в этом сезоне несколько раз бил собственный антирекорд по посещаемости за всю историю КХЛ — на матчи с «Адмиралом» и «Сибирью» кое-как собиралась половина арены.

Совершенно необоснованно приостановилась совместная работа казанцев и уфимцев над брендом «зеленое дерби». Со стороны «Ак Барса» даже появилась информация о разработке специальной формы на татаро-башкирский матч 20 февраля, который состоялся в Уфе. Но ничего особенного публике преподнесено не было, хотя, судя по ажиотажу среди болельщиков, спрос на «зеленое дерби» растет. Кстати, в прошлом сезоне весной на местном ГТРК «Башкортостан» вышел сюжет о плохом маркетинге клуба, на который в «Салавате Юлаеве» отреагировали еще хуже — запретили корреспонденту, готовившему текст, посещать домашние игры.

Совершенно необоснованно приостановилась совместная работа казанцев и уфимцев над брендом «зеленое дерби». Фото vk.com/hcsalavat



«Реальное время» попыталось задать уфимскому клубу несколько простых и совершенно не провокационных вопросов о деятельности клуба в сфере маркетинга в этом сезоне. Маркетолог «Салавата Юлаева» сообщил, что открыт к общению, но только по официальному запросу и с разрешения исполняющего обязанности директора клуба Александра Курносова. На официальный запрос от нашего издания в ведущей спортивной команде Уфы не смогли ответить в трехдневный срок. Руководитель пресс-службы сказал, что он на больничном, а без его участия такие вопросы не решаются, и попросил подождать с публикацией материала, аргументировав это позицией: «Вы же электронное СМИ, а не печатное».