Миннахметов нальет «russian vodka»: «Татспиртпром» запросил патент для экспорта «Русской валюты»

ТСП проходит проверку соответствия технологии производства классической рецептуре русской водки

Фото: Максим Платонов

«Татспиртпром» подал заявку в Роспатент на предоставление исключительного права на «наименование места происхождения товара» (НМПТ) «Русская водка», которое будет дополнительно указываться на этикетках в качестве соответствия татарстанской водки аутентичной рецептуре крепкого напитка. На сегодня Роспатент разрешил указывать это географическое наименование 16 российским производителям алкогольной продукции — «Московскому заводу «Кристалл», «Росспиртпрому», «Сибирской водочной компании» и др. Внезапный интерес ТСП к получению свидетельства на «русскую водку» связан с экспортом водки «Русская валюта», которая с «российским паспортом» пойдет лучше, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Подробности — в материале «Реального времени».

«Татспиртпром» запросил «русской водки»

О том, что «Татспиртпром» подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (НМПТ) «Русская водка», сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев во время своего недавнего выступления в Казани. По его словам, в реестр Роспатента сегодня включено более 180 исключительных товаров, зарегистрированных в качестве наименования мест происхождения товара. «Однако в нем лишь два региональных бренда от Татарстана: это минеральные воды «Мензелинская» и «Раифский источник», — отметил он, добавив, что на регистрации находится заявка на торговую марку «Кукморские валенки».

Но есть и обратный процесс, когда татарстанские производители, напротив, «подсаживаются» на российские НМПТ. По словам Ивлиева, в настоящее время рассматривается заявка на предоставление НМПТ «Русская водка». Как пояснили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, соответствующее обращение от «Татспиртпрома» поступило к ним 16 января, и пока свидетельство на НМПТ «Русская водка» не выдано. «Сейчас заявка находится на стадии формальной экспертизы, то есть проверяется правильность ее оформления. Она опубликована на сайте в открытом доступе в разделе «Открытые реестры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во избежание путаницы, в Роспатенте уточнили, что речь идет не о притязаниях ТСП на российский товарный знак, а лишь на право указывать на этикетках бутылки географическое наименование «Русская водка».

Григорий Ивлиев сообщил, что в реестр Роспатента сегодня включено более 180 исключительных товаров, зарегистрированных в качестве наименования мест происхождения товара. Фото fips.ru



Водка не имеет национальности, но требует соблюдения рецептуры

«НМПТ «Русская водка» — самое известное в мире российское наименование места происхождения товара. Как пояснили нам в ФКП «Союзплодоимпорт», водка является традиционным русским алкогольным напитком с особыми свойствами, неразрывно связанными с русскими традициями. Поэтому обозначение «русская водка» в 2003 году получило охрану в Российской Федерации в качестве наименования места происхождения товара, а первое свидетельство на право использования «НМПТ «Русская водка» получил как раз «Союзплодоимпорт».

По словам руководителя отдела противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности ФКП «Союзплодоимпорт» Алексея Рыбало, суть присвоения права на использование НМПТ «Русская водка» в том, что оно подтверждает аутентичность производимой водки, то есть соответствие ее классическому рецепту, указанному в государственном свидетельстве на русскую водку. Предварительно эксперты Росалкогольрегулирования проводят проверку, соответствует ли выпускаемая водка по своим химическим и физическим свойствам тем характеристикам, которые указаны в этом свидетельстве. «Это как документ на качественную русскую водку», — объясняет Рыбало. Иначе говоря, паспорт с подтверждением российского «гражданства». После этого производитель может смело маркировать свою водку под различными торговыми марками дополнительным ярлычком «русская водка», достаточно сильно влияющим на зарубежного потребителя.

По данным Роспатента, сейчас в его реестре значатся 16 действующих производителей водки, имеющих разрешение на использование этого наименования. Среди них и популярные российские производители водки, такие как «Московский завод Кристалл», «Росспиртпром», и малоизвестные — например «Хлебная слеза», «Уржумский спиртоводочный завод». Каждый из них получил разрешения (свидетельства) сроком на 10 лет. «После получения свидетельства ТСП получит право маркировать любую свою водку при соблюдении технологии НМПТ «Русская водка», — отмечает Алексей Рыбало.

Речь идет не о притязаниях ТСП на российский товарный знак, а лишь о праве указывать на этикетках бутылки географическое наименование «Русская водка». Фото fcinfo.ru

Напомним, что ТСП развивал и сугубо национальные премиальные бренды «Ханская» и «Старая Казань», и уходил в массовый сегмент с торговыми марками «Град Ледофф», а также «Тундра» и «Русская валюта». По итогам 2018 года ТСП произвел 8840,8 тыс. дал водки или 103% к уровню 2017 года. Из них почти 90% было разлито под собственными брендами ТСП. В «Татспиртпроме» нам сообщили, что разливать напиток под торговой маркой «Русская водка» не планируют.

«Русской водке» поверят сильнее, чем названию на этикетке

«НМПТ «Русская водка» взят ТСП как географическое понятие в экспортных целях, для подкрепления экспортных поставок, — считает директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Очень хорошо, что ТСП тоже хочет производить русскую водку, — обрадовался он. — Ведь, по большому счету, водка не имеет национальности в пределах России — татарская или не татарская. Русская водка — это бренд, который сейчас пытаются защитить на мировом рынке. По крайней мере, в Европе. Скорее всего, это нужно для расширения экспорта. Если их водка (речь идет о «Русской валюте», — прим. ред.) будет соответствовать показателям «русской водки», то они смело смогут это указать на этикетке бутылок, которые идут на экспорт».

Дробиз подчеркнул, что российский рынок водки больше не растет. «Он был на пике своего роста в 2017 году. Уже в 2018-м рынок начал сокращаться и будет продолжать сокращаться в ближайшие годы, потому что потребителей становится все меньше», — обозначил он негативную тенденцию для производителей.

Да и сам бренд «русская водка» дает небольшие объемы продаж в России, так как он, в сущности, государственный и ему трудно тягаться с частниками. «Кого сейчас в России напугаешь надписью «Русская водка»? — рассуждает Вадим Дробиз. — Сколько смогли, они (ТСП, — прим. ред.) свою долю на рынке России захватили. Трудно рассчитывать, что ТСП будет «отхватывать» большими кусками. Поэтому маркетинговый шильдик нужен исключительно в экспортных интересах», — уверен он.

«Маркетинговый шильдик нужен ТСП исключительно в экспортных интересах», — уверен Вадим Дробиз. Фото nacexpert.ru

Подобные маркетинговые шаги предпринимались «Русским стандартом» Рустама Тарико и холдингом «Ладога». Добавим, что в прошлом году ТСП рассчитывал увеличить экспорт алкоголя до 150 тыс. дал, а в 2017 году занял около 5% общего объема экспорта российской водки в США, поставив 13 тыс. дал водки Russian Value Platinum, сообщала ранее компания. Сейчас Russian Value Platinum продают в нескольких штатах — Техасе, Иллинойсе, Джорджии и Оклахоме, анонсировались продажи в Нью-Джерси, Калифорнии и Флориде.