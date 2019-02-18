И без шляпы, и без головы. Сборная России по волейболу осталась без тренера

Кто заменит Шляпникова?

Прошедшая неделя принесла одну из самых неожиданных новостей в российском волейболе. В штаб-квартире ВФВ состоялось заседание президиума организации, на котором было принято решение, что главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников покинет свой пост и сосредоточится на кураторской деятельности. О том, как теперь будут развиваться события, кто является главными кандидатами на должность наставника сборной и от чего будет зависеть итоговое решение федерации, — в материале «Реального времени».

Шляпникову придумали новую должность



Новость о смене главного тренера национальной команды стала громкой, но о том, что такое развитие событие пойдет на пользу, говорилось давно. За два года работы Сергея Шляпникова сборная под его руководством выиграла два серьезных титула — чемпионат Европы — 2017 и первый розыгрыш Лиги наций. Казалось бы, один этот факт говорит в пользу сохранения тренера на его месте за полтора года до Олимпиады в Токио. Но прошедший осенний чемпионат мира дал понять, что нынешние игроки сборной не показывают своего максимума при этом тренере.

Большую роль сыграла и реакция Шляпникова на неудачу в Италии. Он умудрился скрыто обвинить даже Дмитрия Волкова, одного из лучших волейболистов страны, которого уже язык не повернется называть молодым и подающим надежды. Волков — это настоящее сборной России и, без вопросов, ее будущее. Даже наша консервативная федерация сумела разобраться в вопросе и понять, что с этим тренером можно будет достигать промежуточных результатов, но достигать больших побед, какие были при Алекно, получится вряд ли. Формально Шляпников остается в сборной России. Его уход не выглядит как отставка, а преподносится как повышение в должности:

— Шляпников займется организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола, которая включит в себя множество аспектов подготовки как на молодежном уровне, так и на уровне взрослых, профессиональных команд, — так президент ВФВ Станислав Шевченко прокомментировал скрытую отставку Сергея Константиновича.

Любопытно, что ранее Шляпников уже занимал подобную должность и курировал молодежный российский волейбол. Теперь его основной задачей будет кураторство подготовки к домашнему чемпионату мира 2022 года. Будет ли Шляпников обычным «свадебным генералом» или принесет реальную пользу, теперь зависит только от него. В отличие от тренерской работы, он может при желании как уйти в тень, так и взять на себя лидерство во многих организационных вопросах.

«Шляпников займется организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола», — прокомментировал Станислав Шевченко. Фото volley.ru



Бернарди, Ковач и Саммельвуо — главные иностранные кандидаты

Еще после неудачной Олимпиады в Рио президент ВФВ заявил о том, что не видит в роли главного тренера сборной России иностранца. Но сейчас, по его словам, ситуация в корне изменилась, и он совсем не исключает такой вариант, так как появилось немало достойных кандидатов. Одно из главных условий — свободное владение русским языком.

Первый, кто приходит на ум, — нынешний главный тренер новосибирского «Локомотива» болгарин Пламен Константинов. Он и играл в России, и тренирует здесь уже 8 лет, не имея абсолютно никаких языковых проблем. Вроде бы подходящая кандидатура, но только если бы на дворе был условный 2014 год. В последние годы Пламен сильно сдал, «Локомотив» под его руководством в любом составе (чаще всего с игроками мирового уровня) не оправдывает надежд. В него очень сильно верит руководство сибирского клуба, оказывая поддержку в любых стрессовых ситуациях и на корню пресекая разговоры о возможной отставке.

Как известно, генеральный директор «Локо» Роман Станиславов является и генеральным менеджером сборной России, поэтому лоббирование им кандидатуры Константинова очень напрашивается. Но вот незадача — сам Пламен, похоже, не хочет этого и думает скорее о том, как бы удержаться на своем месте в «Локомотиве». Накануне «Зенит-Казань» принимал новосибирский клуб, легко выиграв со счетом 3:0, а после игры болгарский наставник очень нервно отреагировал на вопрос о его возможном назначении в российскую сборную, дав понять, что пока не наладится работа в клубе, никто не даст ему совмещать эти должности.

По информации «Реального времени», в начале марта экспертному совету федерации, которая и решит, кто возглавит сборную России, будут представлены три кандидатуры иностранцев: это нынешний главный тренер итальянской «Перуджи» (клуба, где играет Леон) Лоренцо Бернарди, тренер «Белогорья» серб Слободан Ковач и тренер кемеровского «Кузбасса» финн Туомас Саммельвуо.

Пламен Константинов думает скорее о том, как бы удержаться на своем месте в «Локомотиве». Фото orenvolley.ru

Вряд ли будет рассмотрена кандидатура главного тренера «Факела» Камилло Плачи, который уже работал в сборной России 10 лет назад в тренерском штабе Даниэле Баньоли. Итальянский специалист — неплохой вариант, но он за долгие годы работы в России так и не выучил язык. Кроме того, имеет проблемы со здоровьем: в начале зимы ему была сделана операция, после которой он пропустил два месяца, а новоуренгойским клубом руководил его помощник.

Среди россиян кандидатур мало

Все трое иностранцев имеют свои минусы и плюсы. Главный плюс Бернарди — в его подходе к работе. Его уважают в волейбольном мире, он имеет большой опыт, правда, только на клубном уровне. Из минусов — непонятно, чего ждать от специалиста в работе со сборной, когда нужно показать результат на краткосрочной дистанции, а также именно с этим тренером будут самые большие языковые проблемы, так как он никогда не работал в Суперлиге.

Ковач — любопытный персонаж с богатым опытом как на уровне сборных, так и на уровне клубов, но по-настоящему выдающихся результатов он пока не достигал нигде. Есть мнение, что работать с амбициозными сборными Ирана и Словении — это как раз для него, а вот привести к успехам сборную России, которая хочет победить и на Олимпиаде-2020, и на домашнем чемпионате мира в 2022 году, ему будет не по силам. В этом сезоне в Белгороде он работает успешно, учитывая те ресурсы, которые есть в его распоряжении. Но как раз в сборной России игроков среднего уровня не будет. Там будут настоящие звезды. И как они примут Ковача — большой вопрос.

Наконец, Саммельвуо. Самый прогрессирующий зарубежный тренер последних лет в России. Он чем-то напоминает Пламена Константинова, когда тот работал в нижегородской «Губернии» и был голоден до побед, а его команда выступала наравне с клубами, у которых и подбор игроков лучше, и бюджет больше. В Кемерово Туомасу оказали максимальное доверие еще в позапрошлом сезоне, подписав с ним контракт сразу на 5 лет. У него нет никаких проблем с языком, он прекрасно улавливает тенденции современного волейбола, но самая главная проблема в варианте с ним — это действующий контракт со сборной Финляндии, который рассчитан до 2020 года. За его разрыв придется платить солидную неустойку. А еще Саммельвуо совсем недавно подпортил себе репутацию в российской Суперлиге, когда в топ-матче с казанским «Зенитом» выпустил в стартовом составе игроков резерва и его команда без борьбы уступила 0:3. Этого маневра финна до сих пор не понял никто.

Что касается российских тренеров, то здесь, в кои-то веки, круг претендентов даже меньше, чем среди иностранцев. Из действующих главных реально будут рассмотрены лишь кандидатуры тренера питерского «Зенита» Александра Климкина и наставника московского «Динамо» Константина Брянского. Первый — это стопроцентная креатура федерации. Климкин, еще будучи игроком, завоевал себе большой авторитет у представителей ВФВ и теперь ему всячески помогают в тренерской работе. Кстати, опыт работы со сборной России у него есть — именно ему поручили замещать Андрея Воронкова в 2015 году. Правда, всего на два тура, которые уже ничего не решали с турнирной точки зрения.

Климкин, еще будучи игроком, завоевал себе большой авторитет у представителей ВФВ и теперь ему всячески помогают в тренерской работе. Фото vczenit-spb.ru

Взлет Брянского начался как раз после ухода Климкина из «Новы» в «Губернию». Константин Владиславович сам построил себе карьеру тренера, добившись успеха с клубом из Самарской области. Теперь он доработался до должности главного тренера в московском «Динамо», но пока звезд с неба не хватает — команда в этом сезоне вряд ли поднимется выше седьмого места в регулярном чемпионате Суперлиги. С другой стороны, москвичи досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов из непростой группы с «Перуджей» Леона.

Алекно точно не вернется в сборную тренером

Существуют варианты с привлечением к работе легендарных Сергея Тетюхина и Алексея Вербова. Но Сергей Юрьевич только-только закончил играть, а тренировать клуб совсем не спешит. Скорее он настроен на административную работу (не будет же Станиславов вечно в должности генерального менеджера сборной?).

Что касается Алексея Игоревича, то с ним ситуация интереснее. Во-первых, он еще действующий игрок и вряд ли в марте такая косная федерация, как ВФВ, объявит, что сборную России возглавит действующий волейболист. Такое возможно, например, в Польше — случай с французом Стефаном Антига как раз из таких. Во-вторых, пусть Вербов в роли играющего тренера выступает уже третий сезон, но, по сути, серьезное тренерское пекло он еще не проходил. Обыгрывать «ярославичи» и «самотлоры» — это одно, а воевать с питерским «Зенитом» и «Факелом» — это другое.

По информации нашего издания, существует вариант, при котором и Вербов, и Тетюхин могли бы работать со сборной. А курировал бы их деятельность ни кто другой, как Владимир Алекно. Но на эту идею довольно скептически смотрят в ВФВ. Хотя именно такой подход выглядит разумно, так как с мая по ноябрь российская команда сыграет аж в четырех соревнованиях (Лига наций, отбор на Олимпиаду, чемпионат Европы и Кубок мира), и привлечение нескольких лиц выглядит логичным. Тем более осенью между финалом чемпионата Европы и стартом Кубка мира будет всего лишь два дня.

Что касается самого Алекно, то его уже четвертый приход в сборную сейчас на полном серьезе даже не обсуждается. Владимир Романович оставил очень много здоровья в свои предыдущие попытки и теперь готов выступать лишь в роли советчика или куратора. Тренером он не вернется именно по этой причине — здоровье дороже.

Владимир Алекно теперь готов выступать лишь в роли советчика или куратора. Фото Олега Тихонова

Посмотреть, чем закончится история со сменой главного тренера, будет очень любопытно. По информации источников «Реального времени», первые выводы о том, кого назначат в сборную, можно будет делать после Административного совета ФИВБ, который запланирован на вторую половину февраля. Именно там будет объявлено о сроках проведения чемпионата мира 2022 года, который пройдет в России, и городах, которые примут турнир. Если, например, сборная России будет играть свои матчи в Питере, то логично будет проводить ее подготовку на базе питерского «Зенита», а значит, и доверять сборную Климкину. Есть вариант, что подсуетится Новосибирск, на базе которого сборная планирует готовиться к Токио-2020, а значит, не так уж плачевно будет положение Пламена, если его планирует оставлять «Локомотив».

Очевидно, что у федерации сейчас нет четкого решения по кандидатуре тренера. В ближайшие две недели в мужском российском волейболе наступает время кабинетных интриг и «Игры престолов» местного разлива.