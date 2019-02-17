Сфотографируйте таблицу: с такой игрой «Рубин» вряд ли удержится в шестерке сильнейших РПЛ

Казанцы уступили на сборах ФК «Оренбург»

На сборах в Турции команда Курбана Бердыева впервые за восемь контрольных поединков встретилась с представителем Премьер-лиги. «Оренбург», нанесший в первом круге обидное и не совсем справедливое поражение «Рубину», тоже всю зимнюю паузу квартирует в Белеке и проводит «товарняки» с соперниками, примерно равными по уровню казанским визави. О матче между шестой и десятой на данный момент командами российской элиты рассказывает известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

«Я думал, что ты уже никогда не закончишь»

Такими словами одна из самых ярких звезд «золотого» «Рубина» Бибрас Натхо прокомментировал известие о том, что легенда казанского клуба Цезарь Навас принял решение в 39 лет завершить свою, казалось, действительно бесконечную и счастливую карьеру футболиста. Восемь с половиной сезонов в «рубиновых» цветах, 255 матчей и 4 гола, чемпионство-2009, бронза в 2010-м, Кубок и Суперкубок России и звание «железного» человека — представляю, с каким трудом далось испанцу решение повесить бутсы на гвоздь.

А может быть, Цезарь еще повоюет? Во всяком случае, один из боевых друзей Наваса, а ныне главный тренер «Зенита» Сергей Семак в шутку (но мы же знаем, что в каждой шутке лишь доля шутки) так прореагировал на новость: «Пользуясь случаем, хочу пригласить тебя в «Зенит», но, уверен, Курбан Бекиевич будет против».

После ухода Наваса и расторжения контракта с его соотечественником Чико Флоресом единственным легионером из «дальнего зарубежья» в некогда самой интернациональной российской команде остался партнер испанцев по оборонительной линии Филипп Уремович, которому на третьем белекском сборе исполнилось 22 года. Теперь он, Сорокин и другие «лейтенанты» остались «командовать парадом».

Владимира Граната уже не в первый раз пытаются пристроить в московское «Динамо». Фото Олега Тихонова



А гвардия продолжает покидать корабль (надеюсь, не тонущий). Причем уже не «старая» (Навас стал последним из могикан), а совсем недавнего призыва. Вслед за прекращением отношений с Джанаевым, который близок к переходу в «Урал», возобновились разговоры о близком расставании с Гранатом. Защитника сборной уже не в первый раз пытаются пристроить в московское «Динамо», и будет символично, что это произойдет в последний день трансферного окна, который придется на 23 февраля — именно в День защитника Отечества подопечные Бердыева встретятся в последнем контрольном матче межсезонья с… «бело-голубыми». Как вам такой сюжет: Гранат первый тайм проводит за «Рубин», а второй за свой новый «старый» клуб?

Словом, в весенней части чемпионата РПЛ мы увидим в очередной раз заметно обновленный «Рубин», в котором, остается верить, новички — Давиташвили, Пантелеев, Башкиров, голкипер Городовой — смогут с оставшимися в обойме «подхватить» оставленное Навасом сотоварищи знамя и не позволить команде опуститься с высокой для нее шестой строчки на «n-надцатое» место.

Сказ про Федотова-стрельца

Интересный тренер и харизматичный человек Владимир Федотов в первом круге чемпионата удивил поставленной и боевой игрой своего беззвездного «рабоче-газового» «Оренбурга». Команда, базирующаяся в поселке Ростоши, долгое время шла чуть ли не в еврозоне, и хотя затем сбавила обороты и закончила первую часть сезона на 10-м месте с 22 очками (на 3 больше у «Рубина», но по потерянным очкам равенство), тем не менее получила неофициальное, но ласкающее слух звание «команда — открытие сезона».

Как и казанцы, «степные газовики» пробились в четвертьфинал Кубка России, где подопечным Федотова в один день с «Рубином», а именно 6 марта, предстоит в ответном поединке биться за выход в следующий, небывало высокий для скромного коллектива раунд с таким же «ноунеймом» «Арсеналом». Прорваться в число четырех соискателей почетного трофея оренбуржцам будет невероятно трудно — в первом матче они впервые в сезоне провалились, проиграв на родной арене 2:4. Но и «Рубину», пусть и в Казани, придется непросто — фору в один мяч предстоит отыгрывать у действующего чемпиона.

Владимир Федотов в первом круге чемпионата удивил поставленной и боевой игрой своего беззвездного «рабоче-газового» «Оренбурга». Фото 56orb.ru

В канун Нового года «Оренбург», о котором обычно говорят совсем мало, стал основным поставщиком слухов и сплетен. Изголодавшиеся по свежим инсайдам и новостям журналисты запустили «бомбу» о том, что спортивным директором команды станет известный агент Марко Трабукки, которому будет помогать Тимур Гурцкая. Эта «сладкая парочка» участвовала в трансферах московского «Спартака», а следовательно, следующая «утка» касалась «возвращения в Россию» Массимо Карреры, которому «Газпром Добыча Оренбург» — спонсор клуба — «будет платить миллион евро в год». Пришлось главному руководителю концерна выступить с опровержением и успокоить болельщиков (и самого Владимира Федотова, если тот, конечно, залезал в интернет в предновогоднюю суматоху) — никаких изменений в тренерском штабе и руководстве команды и клуба не предвидится.

Нет пока и изменений в составе. Хотя слухи идут и в этом направлении: так, в «Оренбург» сватают 23-летнего Дениса Давыдова из того же «Спартака», который несколько лет назад подавал большие надежды (кто-то из «акул пера» в горячечном бреду даже называл его «спартаковский Месси»). Вот из реальных перспектив — приобретение двух футболистов до закрытия «окна», одним из которых может оказаться 26-летний защитник БАТЭ Максим Володько, играющий на левом краю и любящий подключаться к атакам.

«Хрустальный» Камболов не доиграл до перерыва

За несколько часов до матча основных составов «Рубин» и «Оренбург» встретились «смешанными силами», и казанцы уступили 0:2. Из основных или находящихся «под основой» футболистов в спарринге приняли участие оба Коноваловых (вратарь и хавбек), Подберезкин, Шакири. Что касается новичков клуба, то Башкиров и Коблов вышли в старте, а Джафаров и Давиташвили (которому накануне стукнуло 18) появились по ходу матча.

Курбан Бердыев расставил футболистов по привычной схеме 5-3-2. Фото rubin-kazan.ru

В последовавшей за этим «основной» игре Курбан Бердыев расставил футболистов по привычной схеме 5-3-2. Место в рамке занял Бабурин, в защите вышли Устинов, Микешин, Сорокин, Камболов и Цаллагов, среднюю линию и линию атаки составили Могилевец, Байрамян, Акбашев, Пантелеев и выдвинутый на острие Полоз. «Рубин» с самого ввода мяча в игру захватил инициативу, на 3-й минуте заработал первый угловой, а вскоре и нанес первый удар по воротам Довбни — его автором стал Пантелеев. Через экс-спартаковца и Устинова в первую четверть часа строилась атакующая игра казанцев, но уже первый подход соперника к воротам Бабурина принес и первый в матче острый эпизод. Малых навесил в штрафную, Козлов с разворота пробил в касание и только своевременный прыжок казанского голкипера спас его команду от неприятностей. Оренбуржцы умело подали угловой, и Бабурин еще раз продемонстрировал реакцию, вытащив мяч из-под перекладины.

Соперник буквально на 5 минут перехватил инициативу и этого ему хватило, чтобы открыть счет. На 19-й минуте Акбашев прямой ногой в середине поля въехал в Терехова, подопечные Федотова быстро разыграли штрафной, Сутормин справа вошел в штрафную и четко прострелил на опередившего защитника Козлова — тому оставалось только подставить ногу.

К середине тайма «Рубин» вновь завладел мячом и территорией, но атаковал излишне академично, злоупотреблял мелкими продольными передачами, а навесы и забросы в штрафную не доходили до Полоза — их легко снимали опытные и рослые защитники «Оренбурга». Справа ситуацию пытался обострить Байрамян, нередко брал игру на себя капитан казанцев Камболов, но только на 28-й минуте Довбня вновь вступил в игру.

Концовка тайма принесла подопечным Бердыева две неприятности. Не попавший в игру Акбашев заработал желтую карточку, а получивший несколько повреждений Камболов был вынужден перед свистком на перерыв покинуть поле — его заменил Голдобин, направившийся на левый фланг. В результате активный поначалу на краю Устинов занял место капитана в центре обороны. Итог первого тайма был закономерен — наши соперники атаковали реже, но острее, и одна из этих атак дала результат.

За несколько часов до матча основных составов «Рубин» и «Оренбург» встретились «смешанными силами». Фото rubin-kazan.ru

Есть движение, есть владение, нет остроты

«Газовики», в составе которых после перерыва изменений не произошло, не стали бороться с казанцами за инициативу, убедившись в первые 45 минут, что ничего острого их соперник у ворот Довбни создать не может. На исходе 50-й минуты Могилевец оригинально сфинтил в штрафной и заработал угловой, после которого Байрамян вывалился почти во вратарскую и пробил под острым углом. Через 10 минут Хорена поменяли на Бухарова, и с остротой у ворот «Оренбурга» было покончено.

Вторая замена — Акбашева на Давиташвили — напрашивалась еще в первом тайме. Молодой грузин дебютировал, совершив обрез в центре поля, но затем косяков не допускал и запомнился старательностью и желанием комбинировать вблизи ворот соперника. «Рубиновые» прибавили в скорости, обложили штрафную соперника, но до завершающих ударов дело не доводили. Оренбуржцы отвечали контратаками, душой которых был Сутормин, и когда зарабатывали редкие угловые и свободные, действовали опаснее — в дуэли двух исполнителей стандартов Терехов переиграл Пантелеева. Бухаров повторил судьбу Полоза из первого тайма — мяч до него почти не доходил, он отходил за ним к середине поля, и атака из-за этого, само собой, страдала.

«Рубин» прилично отыграл последнюю 10-минутку встречи, проведя три долгих позиционных атаки с хорошим контролем мяча и проникающими низовыми передачами в штрафную. До голевых моментов, правда, не дошло, но движение, смена позиций и налаживающееся взаимопонимание впечатлили. Хотя забей соперник на последней минуте матча со штрафного, назначенного за фол Сорокина, «Оренбург» вечером победил бы с утренним счетом. А так — 0:1, и впечатление, что казанской команде до старта сезона как минимум недели три-четыре, за которые можно определиться с составом и решить, как все-таки (и чьими усилиями) «Рубин» собирается поражать ворота соперников по Премьер-лиге.

Между тем времени у штаба Бердыева гораздо меньше. Два контрольных матча — с «Тоболом» 19-го и «Динамо» 23 февраля, возвращение домой и уже 2 марта официальная встреча чемпионата против «Ахмата» на «Казань Арене». Будем надеяться, что тренерский штаб что-нибудь да придумает. В конце концов, у нас давно не было такой молодой и такой доморощенной команды. Вы хотели своих — так наберитесь терпения и поймите, что издержки неизбежны. А пока не возобновился чемпионат — сфотографируйте турнирную таблицу. Удержаться в шестерке лучших к исходу чемпионата вряд ли получится.