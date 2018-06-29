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В Татарстане на новые лифты в домах потратят 427 миллионов рублей

13:39, 29.06.2018
В Татарстане на новые лифты в домах потратят 427 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Татарстане на выполнение работ по замене в многоквартирных домах лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, выделят более 427,6 млн рублей.

Лифты хотят заменить в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Заказчиком выступила некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». Заявки будут принимать до 19 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что компанию ООО «Челны-лифт» оштрафовали более чем на 2,5 млн рублей за сговор с управляющими компаниями.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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