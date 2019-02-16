«Тимер Банк» потребовал от Госжилфонда вернуть 231 млн рублей за «свеевского подрядчика»

Ранее суд посчитал, что ГЖФ поручался по рискованным кредитам, только чтобы «прикрыть» «Тимер» перед регулятором

Фото: Роман Хасаев

«Тимер Банк» в судебном порядке требует с Госжилфонда Марата Зарипова 231 млн рублей. Кредитная организация утверждает, что фонд поручился по кредиту «свеевского» подрядчика — компании «РегионМонолитСпецСтрой». Ситуация осложняется тем, что ранее арбитражный суд уже вынес два противоречивых решения. По одному из них ГЖФ должен выплатить как поручитель более 370 млн рублей, по другому — поручителем по тем же договорам он вовсе не является. Подробности судебных перипетий — в материале «Реального времени».

«Тимер Банк» призывает ГЖФ к ответу за поручительство

«Тимер Банк» и Госжилфонд при президенте РТ продолжают биться в суде: фонд доказывает, что на самом деле ни по каким кредитам не поручался, а «Тимер» настаивает на том, что ГЖФ должен ответить за долги. На сей раз в Арбитражном суде рассматривался иск, по которому «Тимер Банк» требовал взыскать почти 120,5 млн рублей задолженности по процентам и почти 109,5 млн рублей задолженности по неустойке по договору поручительства. Оно было заключено в январе 2016 года по кредиту, выданному «Тимер Банком» ООО «РегионМонолитСпецСтрой».

Прежде чем перейти к деталям заседания, поясним, о каком поручительстве идет речь. Из материалов предыдущих судебных разбирательств известно, что ГЖФ разместил в «Тимер Банке» депозит на общую сумму 812,7 млн рублей под 12 процентов годовых. Права требования по размещенным депозитам ГЖФ передал «Тимер Банку» в залог в обеспечение кредитных обязательств ООО «Компас», ООО «РегионМонолитСпецСтрой», ООО «Восточный проект». Кроме того, были заключены договоры поручительства, по условиям которых ГЖФ обязался солидарно отвечать по кредитным обязательствам этих компаний. После этого «Татфондбанк» выдал Госжилфонду кредиты на 500 млн и на 350 млн рублей (январь — февраль 2016 года), то есть на ту же сумму, что и депозиты, и даже с прибавкой. ГЖФ в суде утверждал, что передал долг по этим кредитам в «Тимер Банк».

Как следует из определения суда, ГЖФ представил соглашения с «Тимер Банком» о расторжении и договоров поручительства, и соглашения о расторжении прав требования. Позже их пытался оспорить «Тимер Банк», но об этом речь пойдет чуть позже.

ГЖФ разместил в «Тимер Банке» депозит на общую сумму 812,7 млн рублей под 12 процентов годовых. Фото facebook.com/TimerBank



ГЖФ пострадал за долгострои Аитова?

На этой неделе суд рассматривал дело о взыскании по договору поручительства по кредитам только одной компании — ООО «РегионМонолитСпецСтрой». Отметим, что она выступала в качестве подрядчика при строительстве жилого комплекса «Акварель». Застройщиком же, как известно, являлась фирма «Свей» Рашида Аитова.

Что касается других должников, за которых поручался Госжилфонд, они тоже в той или иной степени связаны с аитовскими стройками и с «Тимером». К примеру, на одном из собраний дольщиков была озвучена информация о том, что через ООО «Компас» «Тимер Банк» владел квартирами в 68-м квартале, застройщиком которого являлся «Маг Строй» Рашида Аитова.

К слову, ранее сообщалось, что Госжилфонд мог втянуться в историю с «татфондовскими» кредитами как раз для того, чтобы помочь достроить многоэтажки Аитова. Дело в том, что «Тимер Банку» нужно было обеспечить резервами рискованные кредиты на завершение строительства в ЖК «Золотая середина» и «Миллениум сити». Депозиты ГЖФ и послужили залоговым обеспечением этих кредитов. Эта версия подтвердилась и в ходе судебных разбирательств.

Госжилфонд мог втянуться в историю с «татфондовскими» кредитами как раз для того, чтобы помочь достроить многоэтажки Аитова. Фото Дмитрия Резнова

Поручительство, которого не было

Однако вернемся в зал суда, где представитель «Тимер Банка» подал ходатайство о приостановлении судебного производства, аргументируя это тем, что на сегодняшний день есть два противоречащих друг другу судебных акта.

— Один вынесен по делу А65-11894, где соглашения о расторжении признаны ничтожными сделками. И есть решение по делу 19709, где суд сделал вывод о том, что ничтожны и поручительства, и, видимо, расторжения, — пояснил представитель «Тимер Банка».

— В чем они противоречат друг другу? Если и там, и там сделан вывод о том, что недействительны сделки? — поинтересовалась судья Савельева.

— Противоречат они в том, что по делу А65-11894 суд взыскал задолженность и пришел к выводу, что поручительство есть. Суд сказал, что соглашение о расторжении ничтожно, а поручительство действительно, и взыскал задолженность. Следом другой судья принял решение, что эти же поручительства ничтожны, поэтому эти решения противоречат друг другу, — ответил истец.

Поясним, о каких судебных решениях идет речь. В рамках дела А65-11894 суд вынес решение, согласно которому ГЖФ должен выплатить в пользу «Тимер Банка» 94,1 млн рублей по долгу ООО «Компас» и 277,9 млн рублей по долгу ООО «Восточный проект». То есть Госжилфонд все же признается поручителем по этим кредитным сделкам.

В конце прошлого года Арбитражный суд отказал «Тимер Банку» в иске о признании соглашений о расторжении договоров поручительства недействительными. Фото Максима Платонова

В конце прошлого года в рамках дела А65-19709 Арбитражный суд отказал «Тимер Банку» в иске о признании соглашений о расторжении договоров поручительства недействительными. А в решении указано, что «наиболее вероятной целью выдачи поручительств и предоставления залогов является отражение банком в отчетности сведений о достаточной обеспеченности своего кредитного портфеля, несмотря на реальное предбанкротное состояние банка, в целях введения в заблуждение ЦБ РФ». Суд посчитал, что стороны не собирались выполнять обязательства друг перед другом. Таким образом, в данном случае Госжилфонд поручителем по займам перед «Тимер Банком» не признается.

Судья ходатайство «Тимер Банка» удовлетворил и приостановил рассмотрение дела до рассмотрения дела А65-19709/2018.