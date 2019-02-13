Минниханов: «Минтимер Шарипович, вы главный выпускник сельхозинститута, после вас — я»

Коллегия Минсельхоза: ректоров сельхозвузов раскритиковали за низкие рейтинги, а глав районов — за приписки в отчетах

7% молочной продукции в Татарстане фальсифицировано, сообщил сегодня Рустам Минниханов на коллегии Министерства сельского хозяйства Татарстана. Республика является лидером по производству молока, но переработка страдает — на 11 млрд рублей завозится готовая молочная продукция. Главам районов, которых Минниханов критиковал две недели назад за низкое поголовье скота, не стали устраивать публичную порку. Зато досталось министру образования Рафису Бурганову за низкие рейтинги сельхозвузов республики.

«Кислотные» цыплята от «Пестречинки»

Частью коллегии была выставка «Татагроэкспо», все, кто занят в сфере сельского хозяйства республики, представили свою продукцию: в трех выставочных залах поместилась цепочка — от техники и удобрений до животных и готовой колбасной продукции. Каждый хотел привлечь к своему стенду больше гостей и готов был ради этой цели на любые средства.

«Пестречинка» привезла в аквариуме двухдневных цыплят, выкрашенных в кислотные цвета. Казалось, что это плюшевые игрушки в игровом автомате, но они прыгали и жались друг к другу. На вопрос корреспондента «Реального времени»: «Зачем?» — представители компании ответили: «Затем, чтобы вы обратили внимание», короче — забавы ради.

«Пестречинка» привезла в аквариуме двухдневных цыплят, выкрашенных в кислотные цвета. Казалось, что это плюшевые игрушки в игровом автомате



Цветные цыплята действительно стали объектом притяжения. Руководитель Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина спрашивала: «Как?» И ей ответили, что цыплят окрашивают, пока они еще в яйце — шприцем впрыскивают под скорлупу пищевой краситель. Не вредно ли это для них и вообще не является ли это жестоким обращением с животными, Патяшина не спросила, зато спросила, все ли работники птицефабрики сделали прививки от гриппа.



По словам представителей «Пестречинки», краска выведется через пару недель, а через 30 дней птиц забьют. Так что на прилавок цыплята попадут уже не ярко-синими, зелеными и фиолетовыми, а бледно-розовыми и не будут отличаться от других тушек.



Молочников отправили в Китай

Доклад министра сельского хозяйства Марата Ахметова был критическим, на достижениях татарстанских сельхозников он если и останавливался, то с посылом, что есть куда стремиться. Татарстан по-прежнему первый в ПФО по объему производимой продукции, но в масштабах России место в пятерке уступил Белгородской области, хотя площадь пашни там в два раза меньше.

Ахметов обратил внимание на большой разрыв между районами, хотя солнце светит одинаково, дождь льет везде и люди вроде из одного теста. В лидерах Атня, Заинск, Сабы, в аутсайдерах — Камское Устье, Черемшан.

— Приходится краснеть перед правительством республики за такую полярность в районах, — покритиковал сам себя Ахметов.

Доклад министра сельского хозяйства Марата Ахметова был критическим



Отметил министр зарплату в отрасли, она составляет 22,7 тыс. рублей. «За предстоящие два года нам надо выходить на 30 тыс. рублей в месяц».

Господдержка на обновление парка техники в этом году составит 2 млрд рублей, задача — постепенно перевести технику на газ — это трехкратная экономия топлива. «Меры поддержки на переоборудование есть, но желательно сделать их более привлекательными».

Коснулся Ахметов темы экспорта, продукция из Татарстана идет в 46 стран, лидеры — «Казанский маслоэкстракционный завод», «Нэфис-Биопродукт», «Эссен-продакшн», «Татспиртпром», «Таткрахмалпатока», «Акульчев», «Челны Холод», «Заинский сахар». Но нет ни одного производителя молока, хотя Татарстан — крупнейший в России производитель молока, объем выпускаемой продукции — 2 млн тонн. Ахметов поручил местным заводам начать экспансию в Китай.

— Мы должны быть лидерами в этом направлении экспорта. Мое пожелание — взять в разработку это направление. От Татарстана пока никого нет в списке компаний, получивших аккредитацию в Китай.

ТАИФ и «Татнефть» сорвали аплодисменты



Выступление Рустама Минниханова длилось более 20 минут — видно, что президент отрасль считает ключевой. Он затронул практически все сферы.

— Самый главный вопрос — это обеспечение качественным топливом и льготная цена. С 2010 года два наших крупных поставщика, «Татнефть» и ТАИФ, поставили 1,2 млн тонн топлива. Если бы у нас своей переработки не было, наши дела были бы намного хуже. Я бы хотел поблагодарить поставщиков топлива, — сказал Минниханов, но зал не оценил по достоинству степень благодарности, которую испытывал президент.

Выступление Рустама Минниханова длилось более 20 минут — видно, что президент отрасль считает ключевой



— Аплодисменты слабые, скидка будет не очень хорошая, — пошутил Минниханов и призвал сильнее благодарить.

— Альберт Кашафович [Шигабутдинов, генеральный директор ОАО «ТАИФ»], Наиль Ульфатович [Маганов, генеральный директор ОАО «Татнефть»] всегда поддерживали нас. Артистам аплодируете по 20 раз, а поставщикам топлива слабо? — подбодрил Минниханов, и тогда зал захлопал живее.

«Мы тоже в районах работали, знаем, как это делается»

Минниханов тоже отметил неравномерность показателей среди районов. С критикой на отстающих он недавно обрушился на совещании в кабмине, пригрозив вылетом с постов главам Муслюмовского, Елабужского и Бугульминского районов. На том же совещании он попросил Марата Ахметова пригласить «двоечников» на коллегию. Но сегодня публично «пороть» их не стал.

— Я не хотел бы омрачать, Марат Готович, ваше выступление критикой моих коллег, потому что здесь есть инвесторы, которые могут подумать, Линар (вероятно, речь была о Линаре Закирове, главе Бугульминского района, — прим. ред.), о нас плохо. Ты не вставай, а то увидят тебя. Не хочу, чтобы ты под перекрестный огонь попал, — спас Минниханов Линара Закирова.

Президент попросил Марата Ахметова пригласить «двоечников» на коллегию. Но сегодня публично «пороть» их не стал



Затронул он тему приписок, этим грешил Елабужский район.

— Я неоднократно говорил — желание выглядеть благополучно ничем хорошим не кончается. Не занимайтесь такими глупостями, время прошло, когда мы рисовали отчеты. Мы тоже в районах работали, знаем, как это делается. Некоторые даже не смотрят, что пишут, — пообещал Минниханов жестко пресекать фальшивые отчеты.

7% молочной продукции в Татарстане фальсифицировано

Президент пообещал найти меры поддержки частным подворьям для увеличения количества коров. Если 10 лет назад на 100 дворов приходилось 54 коровы, то сейчас 21. В Лаишевском, Верхнеуслонском, Пестречинском районах — шесть коров. «Мы должны максимально поддерживать — корма, пастбища, все вопросы должны быть решены.

Что касается экспорта, то сосредоточиться Минниханов предложил на продукции халяль. «Весь арабский мир на покупной продукции. Мы в Татарстане, где проповедуется ислам, где есть традиции, могли бы воспользоваться этим конкурентным преимуществом».

— Качество питания. Роспотребнадзор имеет много замечаний по продуктам питания, которые закупают в бюджетные учреждения. Есть сведения, что 7% молочной продукции в Татарстане фальсифицировано. К сожалению, среди фальсифицированной продукции есть и товары наших производителей.

Напоследок Рустам Минниханов раскритиковал министра образования Рафиса Бурганова и ректоров двух сельхозвузов Татарстана



«Минтимер Шарипович, вы главный выпускник сельхозинститута, после вас — я»

Напоследок Рустам Минниханов раскритиковал министра образования Рафиса Бурганова и ректоров двух сельхозвузов Татарстана — Аграрного и Ветеринарного. Первый на 17-м месте среди 56, а второй — на 45-м.

— Асгат Ахметович [Сафаров, руководитель аппарата президента РТ], где Бурганов? Нет никого из Минобразования? — пытался найти в зале министра образования Минниханов, но Бурганова не было. — Я никак не могу [сделать], чтобы навели порядок! Только 18% выпускников после обучения в сельхозвузах приступили к работе на предприятиях. Минтимер Шарипович, вы главный выпускник сельхозинститута, после вас — я…

— И Бурганов тоже, — подсказали из зала.

— Я подумал, вы меня назначили [ректором], — встрепенулся Минтимер Шаймиев, услышав в контексте сельхозинститута «вы главный».

— Если бы вы были, порядок давно был бы! — отозвался на реплику Шаймиева Минниханов. — Займитесь рейтингами, наведите порядок по целевому набору, чтобы не было откреплений, — поручил президент Марату Ахметову, Рафису Бурганову и ректорам проблемных вузов.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов