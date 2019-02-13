«Закупки некоторых заказчиков должны вызывать интерес со стороны органов контроля»

Эксперт тендерного рынка о том, как компании избавляются от лишних поставщиков

Тендерный рынок допускает множество возможностей для организации недобросовестного конкурса. Эксперт по закупкам Виктория Федорова делится с читателями «Реального времени» своим мнением о том, как и почему компании осуществляют непрозрачные закупки.

Почему компании не раскрывают информацию о закупках

Последние несколько лет тема закупок активно и настойчиво муссируется как средствами массовой информации, так и многочисленными экспертами в этой области. Государственные органы, курирующие данный вопрос, тоже уделяют ему много внимания, проводя и специальные мероприятия, и проверки.

Но, несмотря на все разговоры и усилия, закупки по понятным, а иногда и не очень понятым причинам остаются во многом очень закрытой сферой.

Татарстан в этом отношении не исключение. Конечно, нельзя стричь всех под одну гребенку: как и везде, в этой сфере есть ответственные и весьма добросовестные заказчики, которые честно стараются выполнять все требования законодательства. Правда, у них это не очень получается из-за отсутствия качественной подготовки и желания осваивать трудные нюансы. А есть и те, кто в принципе ничего не хочет делать, несмотря на возможные негативные последствия такого бездействия.

Прежде всего речь идет о тех организациях, которые выступают заказчиками по федеральному закону №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку закупочная деятельность организаций, работающих по второму из двух существующих законов о закупках — закону о контрактной системе, находится под достаточно жестким контролем и постоянным пристальным вниманием как со стороны проверяющих инстанций, так и со стороны участников закупок.

Основных причин, почему указанные выше заказчики не раскрывают информацию о своих закупках, две.

Первая — это элементарное отсутствие в штате многих организаций квалифицированных специалистов, поскольку для многих руководителей закупки по сей день являются чем-то второстепенным, вроде хобби или подработки для имеющегося у них юриста или бухгалтера. С этим связаны основные нарушения, которые допускают многие заказчики: неразмещение или размещение с нарушением сроков предусмотренной законом информации, недочеты и пробелы в закупочной документации.

Вторая причина — намного более опасная, поскольку обусловлена она нежеланием руководства делать достоянием общественности свою закупочную деятельность, которая ведется, как и несколько десятилетий назад, по кулуарным правилам. Таков уж наш российский менталитет.

Нули или смешные суммы в отчетах

Если мы посмотрим на информацию о закупках многих унитарных предприятий, учредителем которых являются республика и муниципалитеты, или акционерных обществ, большая доля которых принадлежит государству, или тех, кто осуществляет регулируемые виды деятельности, то есть живет на деньги простых граждан, то без труда увидим, что многомиллионная выручка таких заказчиков куда-то девается самым фантастическим образом, поскольку в ежемесячных отчетах или стоят нули, или отражены какие-то смешные суммы, несопоставимые с суммой фактических расходов. А подчас отчеты и вовсе не размещаются.

То есть закупки таких заказчиков являются абсолютно непрозрачными и должны вызывать логичный интерес со стороны органов экономического и финансового контроля, а ответственные должностные лица и организации подлежат привлечению к административной ответственности в виде штрафов до 300 тысяч рублей.

Например, у организации с выручкой более 300 миллионов рублей в год затраты, согласно данным Росстата, на зарплату и налоги составляют всего порядка 10 миллионов. Вопрос, куда и, главное, как там потратили остальные деньги, если ни одной закупки свыше 100 тысяч рублей за весь год в Единой информационной системе не разместили, а отчеты размещены только за несколько месяцев и на совершенно копеечные суммы?

«Заточки» для нежелательных подрядчиков

Есть еще одна группа заказчиков, считающих, что они умнее других и смогли обвести всех вокруг пальца. Это заказчики, которые действительно неплохо разбираются в закупках, все вовремя размещают и даже проводят конкурентные процедуры, но вот только отдавать кому попало свои деньги они не готовы. И с целью избежать этого используют так называемые заточки.

Самыми распространенным способом отсеять нежелательных контрагентов служит установление избыточных требований. Например, чтобы в штате исполнителя было не менее пяти докторов наук, нереальные сроки оплаты (в течение 12 месяцев со дня приемки работ) или нереальные сроки выполнения (сделать трудоемкую работу в течение одного-двух дней).

С точки зрения закона, к таким требованиям трудно придраться, хотя и можно, разумеется. Но пока еще редко кто из участников готов в антимонопольной службе обосновывать свою точку зрения по таким субъективным критериям. Вот и чувствуют себя такие заказчики очень вольготно и продолжают благополучно работать со «своими» поставщиками, делая из конкуренции абсолютную фикцию.

Даже если в такие закупки и умудряется залезть кто-то со стороны, заключения договора с ним в большинстве случае всеми правдами и неправдами пытаются избежать: от предложения отступных до банальных угроз. Как вариант, заказчик просто до последнего под разными «объективными» предлогами не будет принимать выполненную работу. А это время и штрафные санкции для поставщика.

«Не трогайте наши закупки»

Таким образом, изначально очень хорошая идея, давно уже реализованная в развитых странах, у нас пока еще воплощена очень слабо, а система публичных закупок, призванная развивать конкуренцию, способствовать росту частного бизнеса и снижению государственных издержек, эти задачи выполняет далеко не в полной мере.

Артур Курбанов

директор компании «Корпорация Закупок»:

— В целом в Татарстане есть определенные проблемы в сфере закупок, но по сравнению со многими другими регионами России ситуация в нашей республике небезнадежна — здесь контролирующие органы весьма ответственно подходят к своей работе. Специалисты нашей компании регулярно проводят мониторинг закупок республиканских заказчиков, и действительно у многих из них обнаруживаются нарушения того или иного масштаба. Большинство из них при этом — следствие недостаточного знания законодательства либо в принципе отсутствия в организации соответствующих профильных специалистов.

При этом общероссийская тенденция «не трогайте наши закупки» сохраняется и у нас.

Поэтому любые наши попытки как экспертов в данной области указать нарушителям на их недочеты (исключительно с намерением привести закупки в порядок и помочь избежать штрафных санкций) в большинстве случаев встречается в штыки как попытка проникнуть в их «святая святых».