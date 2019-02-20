Госсовет-2018: закон о парковках, «вольная» на валежник и ужесточение ФЗ о ношении оружия

Татарстанские парламентарии отклонили только два законопроекта — о нацязыках и мусорозаводе в Осиново

Фото: Максим Платонов

В прошлом году деятельность татарстанского парламента активизировалась: было принято почти на 20 законов больше, чем в 2017 году, а отклонены лишь спорные поправки о нацязыках и мусорозаводе в Осиново. За пять последних лет в Госсовете сильно выросла доля законопроектов, касающихся экономики региона и социальной защиты. Аналитическая служба «Реального времени» изучила показатели деятельности ГС РТ за 2018 год и вспомнила самые знаковые и необычные предложения депутатов: от закона о парковках до ужесточения закона о ношении оружия.

В прошлом году Госсовет РТ отклонил только два законопроекта — о нацязыках и мусорозаводе

После достаточно вялого 2017 года, когда в Госсовет РТ было внесено рекордно малое количество законопроектов (126), а принято и того меньше (96), законодатели Татарстана ускорили работу своего «принтера»: в прошлом году было внесено 138 законопроектов, немногим меньше, чем в 2016-м (139), а принято и подписано президентом РТ — 115 законов: рекордное количество с 2014 года. Напомним, тогда в Госсовет было внесено 185 законопроектов, из них принято и подписано 152.

Об активности законодателей говорит и тот факт, что большая часть проектов не перешла, скажем, с 2017 года, а была внесена именно в 2018-м — 121 законопроект, это тоже рекордное число после 2014 года. Соответственно, еще 17 законопроектов перешли на рассмотрение с позапрошлого года.

Итоги законотворческой деятельности Госсовета РТ

Наименование показателя 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Количество законопроектов, внесенных в ГС РТ, в том числе: 138 126 139 140 185 129 внесенных в ГС РТ в отчетном году 121 103 118 119 166 117 внесенных в ГС РТ ранее 17 23 21 21 19 12 Количество законопроектов, находившихся в работе ГС РТ в отчетном году, из которых: 138 126 139 140 157 115 Принято в качестве законов РТ 115 96 109 108 148 108 Отклонено ГС РТ 2 2 2 6 9 — Отозвано субъектами законодательной инициативы 2 5 5 5 7 1 Возвращено субъектам законодательной инициативы — — — — — — Снято с рассмотрения ГС РТ — — — 1 — 3 Находятся в работе ГС РТ и перешли на следующий за отчетным год 7 23 23 20 21 18 в том числе из внесенных в предыдущие годы 12 17 10 7 6 3 Количество законов РТ, подписанных президентом РТ в отчетном году 115 100 108 110 152 106

Из 138 предложений депутатов были отклонены только два и оба весной. Во-первых, 77 депутатов Госсовета РТ проголосовали против поправок к ФЗ об образовании, которые, по их мнению, могли вывести изучение национальных региональных госязыков, в частности, татарского из обязательной программы. В продолжение дискуссии некоторых регионов с Москвой депутаты Госдумы в последней редакции учли поправки с предложениям нацреспублик и в итоге летом прошлого года приняли закон о языках в виде, устроившем Казань. Во-вторых, Госсовет РТ 64 голосами «против» отклонил инициативу депутата от КПРФ Артема Прокофьева по переносу мусоросжигательного завода из Осиново дальше от города.

На 2019 год перешло 19 законопроектов, из которых 12 лежали «в столе» еще с 2017-го. Из 115 принятых законов только 19 были базовыми, большая часть вносила изменения в предыдущие законы РТ.

Законы РТ, принятые в отчетном году, по предмету регулирования



Наименование показателя 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Базовые законы Республики Татарстан (имеющие самостоятельный предмет правового регулирования) 19 31 19 29 35 23 Законы о внесении изменений в законы Республики Татарстан 95 67 89 81 114 79 Законы о признании законов Республики Татарстан (отдельных положений законов) утратившими силу 1 2 — — 3 4

Депутаты все меньше занимаются госстроительством и все больше «социалкой»

Надо заметить, что депутаты Госсовета РТ, несмотря на такую активность, все меньше и меньше занимаются государственным строительством. По этому направлению в 2013 году было принято 10,4% законов. И постепенно их число снижалось: в прошлом году на госстроительство пришлось лишь пять законопроектов.

Интересно, что 5 лет назад львиная доля законопроектов касалась местного самоуправления и финансов (то есть бюджета, налогов и всего, что с ними связано), на каждую сферу приходилось по 20% законов. Пять лет спустя доля бюджетных и налоговых законопроектов осталась той же. Напомним, что из-за изменений законодательства татарстанские отчисления в бюджет РФ в 2018 году выросли до 800 млрд рублей, что составило 75% от общей суммы собранных в регионе налогов, в консолидированный бюджет РТ поступило, соответственно, 25% — 273 млрд (ранее пропорция составляла 70 к 30%). А вот местное самоуправление стало интересовать заметно меньше (13% законопроектов).

Зато вырос интерес у законодателей к экономике, экологии и социальной сфере. В прошлом году был принят 21 закон, регулирующий экономическую деятельность РТ, из них 7 касалось жилищного строительства. На экологию в 2018 году пришлось почти 10% законопроектов. Но рекордным можно назвать рост доли социальных законопроектов — с 17% в 2013 году до 23,5% в 2018-м.

Фото Олега Тихонова



Отрадно отметить, что немалая часть законов касалась конкретно социальной защиты и культуры, науки и образования: в декабре, например, в парламенте рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон РТ «Об образовании», касающийся как обеспечения гарантий оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации по школьным образовательным программам, так и гарантии предоставления права на социальную ипотеку гражданину, заключившему договор о целевом обучении.

Под занавес уходящего года были внесены изменения и в закон РТ «Об адресной соцподдержке населения в РТ»: его дополнили приложением, согласно которому будет оцениваться уровень имущественной обеспеченности семьи или гражданина, после чего соответствующие службы будут решать, поддерживать их или нет. В частности, на господдержку смогут рассчитывать граждане, имеющие единственное жилье, причем при условии, что его площадь не превышает 40 квадратных метров на человека.

Законы РТ, принятые в отчетном году, по сферам правового регулирования (количество и процент от общего числа)



Наименование показателя 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Государственное строительство 5 (4,4%) 3 (3%) 7 (6,5%) 6 (5,4%) 7 (4,6%) 11 (10,4%) Местное самоуправление 15 (13%) 22 (22%) 11 (10,2%) 15 (13,6%) 49 (32,2%) 22 (20,7%) в том числе: наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями 2 2 2 7 3 7 территориальная основа муниципальных образований 5 12 3 4 43 9 муниципальная служба 3 4 1 3 1 3 Права, свободы и обязанности гражданина. Общественные институты 2 (1,7%) 3 (3%) — 4 (3,6%) 9 (6%) 2 (1,9%) Основы государственного управления 6 (5,2%) 7 (7%) 9 (8,3%) 6 (5,4%) 6 (4%) 4 (3,8%) в том числе: государственная гражданская служба 3 1 2 1 1 1 административные правонарушения и административная ответственность 2 4 2 3 5 3 Финансы 22 (19,1%) 27 (27%) 25 (23,1%) 25 (22,7%) 25 (16,4%) 22 (20,7%) в том числе: бюджет 15 11 10 13 14 13 налоги и налоговые режимы 6 9 9 4 6 6 Экономическая деятельность 21 (18,3%) 13 (13%) 13 (12%) 21(19%) 15 (9,8%) 9 (8,5%) в том числе: жилище и жилищное строительство 7 6 2 7 5 7 Безопасность и охрана правопорядка 4 (3,5%) 6 (6%) 6 (5,6%) 4 (3,6%) 2 (1,3%) 5 (4,7%) Правосудие 2 (1,7%) — 1 (0,9%) 2 (1,8%) 5 (3,3%) 9 (8,5%) Экология и природопользование 11 (9,6%) 5 (5%) 12 (11,1%) 7 (6,3%) 15 (9,8%) 4 (3,8%) Социальная сфера 27 (23,5%) 14 (14%) 24 (22,2%) 20 (18,2%) 19 (12,5%) 18 (17%) в том числе: социальное обеспечение и социальная защита 11 1 5 8 7 6 труд и занятость 1 1 — 1 1 1 здравоохранение, спорт, туризм 4 2 4 3 2 2 культура, наука, образование 8 6 12 8 5 6

Закон о парковках, разрешение на валежник, ужесточение закона о ношении оружия и проект о беспилотниках

В 2018 году Госсовет РТ принял целый ряд нашумевших законов. Во-первых, о регулировании ряда вопросов организации дорожного движения — тем самым парламентарии поддержали право местных властей (в первую очередь казанских) вводить ограничения на въезд в центр города и фактически регламентировали введение платных парковок (которые теперь запрещены лишь в непосредственной близости от учреждений образования и медицины, на территориях, прилегающих к зданиям государственной и муниципальной власти, а также на землях, принадлежащих многоквартирным домам).

Во-вторых, депутаты «великодушно» разрешили жителям Татарстана с 1 января 2019 года собирать валежник, но только такую валежную древесину, которая «отделена от корня и лежит на земле».

В-третьих, сразу после расстрела школы в Керчи депутаты Госсовета РТ одобрили законопроект, предлагающий повысить возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, с 18 до 21 года, запретить вообще выдавать его «дебоширам» и ужесточить наказание за ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. Для обсуждения «керченского законопроекта» спикер Фарид Мухаметшин даже пригласил в Госсовет непарламентские партии. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ (всего в прошлом году Госсовет внес в федеральное собрание пять законодательных инициатив — четыре находятся еще на рассмотрении).

Фото Максима Платонова

В-четвертых, Госсовет РТ предложил отменить штрафы в первый год исполнения «закона о самозанятых» (Татарстан с 1 января 2019 года вошел в число пилотных регионов, где он начал действовать, власти считают, что закон упростит механизм легализации граждан, работающих на себя). Депутатов РТ услышали в Госдуме и штрафы пока отменили.

Ну и можно вспомнить любопытный законопроект о беспилотниках — особенно в контексте разработки КАМАЗом беспилотного грузовика: законопроект пока только собираются внести (ориентировочно — в lll квартале 2019 года), но разрабатываться он начал уже в декабре: по мнению спикера Госсовета РТ, «необходима единая терминология, нужен регламент определения виновных в случае аварий с участием таких транспортных средств».

Законы РТ, принятые в отчетном году, по сферам ведения комитетов ГС РТ (количество и процент от общего числа)



Наименование показателя 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Комитет ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению 23 (20%) 24 (24%) 20 (18,5%) 18 (16,4%) 55 (36,2%) 23 (21,7%) Комитет ГС РТ по законности и правопорядку 10 (8,7%) 13 (13%) 12 (11,1%) 11 (10%) 20 (13,2%) 23 (21,7%) Комитет ГС РТ по бюджету, налогам и финансам 22 (19,1%) 25 (25%) 24 (22,2%) 24 (21,8%) 24 (15,8%) 18 (17%) Комитет ГС РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству 22 (19,1%) 14 (14%) 17 (15,7%) 23 (20,9%) 17 (11,2%) 11 (10,4%) Комитет ГС РТ по экологии, природопользованию и агропромышленной и продовольственной политике 11 (9,6%) 5 (5%) 12 (11,1%) 11 (10%) 15 (9,8%) 6 (5,6%) Комитет ГС РТ по социальной политике 19 (16,5%) 11 (11%) 12 (11,1%) 12 (10,9%) 14 (9,2%) 14 (13,2%) Комитет ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам 8 (7%) 8 (8%) 11 (10,2%) 11 (10%) 7 (4,6%) 11 (10,4%)

Половина законопроектов приходится на Госсовет — президент и муниципалитеты ушли «в сторону»

Соответственно изменились и «условия труда» в самих комитетах Госсовета РТ. Еще 4-5 лет назад больше всех приходилось работать депутатам двух комитетов — по госстроительству и местному самоуправлению и по законности и правопорядку. В прошлом году активно вносили свои законопроекты комитет по бюджетам, налогам и финансам и комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству. Почти столько же, сколько эти комитеты, внес в прошлом году и комитет ГС РТ по социальной политике.

Интересно, впрочем, что 5 лет назад больше трети республиканских законов были инициированы исполнительным органом власти — Кабмином РТ (38,6%), по 20% вносили инициативы отдельные депутаты Госсовета и по 20% — комитеты ГС. Президент РТ инициировал 7% всех законопроектов — столько же, сколько и органы местного самоуправления. В 2018 году почти половина законопроектов пришлась на депутатов Госсовета (56 законов), Кабмин стал автором 35 законодательных инициатив (30,4%). Тогда как законотворческая активность президента РТ, как и муниципалитетов, заметно снизилась — на них пришлось лишь 3,5% всех законопроектов.

Законы РТ, принятые в отчетном году, по субъектам права законодательной инициативы (количество и процент от общего числа)



Наименование показателя 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Президент РТ 4 (3,5%) 4 (4%) 5 (4,6%) 7 (6,4%) 4 (2,6%) 7 (6,6%) Президент РТ совместно с депутатами ГС РТ 1 (0,9%) Президиум ГС РТ — — — — — 1 (0,9%) Депутаты ГС РТ 56 (48,7%) 39 (39%) 54 (50%) 37 (33,6%) 28 (18,4%) 22 (20,7%) Комитеты ГС РТ 14 (12,1%) 10 (10%) 14 (13%) 15 (13,6%) 12 (7,9%) 22 (20,7%) Кабинет Министров РТ 35 (30,4%) 38 (38%) 31 (28,7%) 45 (40,9%) 100 (65,8%) 41 (38,6%) Представительные органы местного самоуправления 4 (3,5%) 9 (9%) 3 (2,7%) 2 (1,8%) 5 (3,3%) 7 (6,6%) Уполномоченный по правам человека в РТ — — — — — 1 (0,9%) ЦИК РТ — — — 1 (0,9%) 1 (0,6%) 1(0,9%) Прокурор РТ 1 (0,9%) — — 2 (2,8%) 2 (1,3%) 4 (3,8%) Конституционный суд РТ 1 (0,9%) — — 1 (0,9%)

Конституционный суд в 2018 году трижды попытался оспорить законопроекты, но во всех случаях оспаривание было прекращено. Напомним, что в феврале 2018 года депутаты Госсовета приняли закон, позволяющий чиновникам Казани и других муниципалитетов республики наказывать водителей за неправильную парковку во дворах: согласно новой статье КоАП РТ штраф для физических лиц составляет от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей, для должностных — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей. Юридических лиц могут наказать на 50—100 тыс. рублей. Штрафы должны будут взимать административные комиссии муниципалитетов.

При этом подобные штрафы за парковку на газонах, детских площадках и на «хозяйственных» территориях во дворах существовали в той же Казани до 2017 года, но чуть более двух лет назад Верховный суд Татарстана признал отдельные пункты Правил благоустройства недействующими. Депутаты новую статью КоАП в итоге принимали в спешке, за один день сразу в трех чтениях — торопились в преддверии чемпионата мира по футболу.