Глава Рослесхоза — регионам: «Изъятие части лесных полномочий облегчит вашу нагрузку»

Ведомство недовольно эффективностью «лесных органов» в регионах ПФО и грозит уголовными делами за необоснованные санитарные вырубки

«Контроль по принципу «двух ключей» должен полностью исключать необоснованные санитарные вырубки, которые приходят на смену черным лесорубам», — предупредил вчера глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик руководителей лесных хозяйств 14 субъектов ПФО, съехавшихся на итоговое совещание в Казань. Ради сохранения лесов Министерство природных ресурсов и экологии РФ предлагает оставить за регионами лишь лесную охрану, а функции лесного надзора отдать федерации, дополнив их полномочиями по лесоустройству. Перед тем как объявить о перераспределении полномочий, Валентик порадовал лесоводов приятным сюрпризом: в этом году они смогут закупить не только новые автомобили, но и GPS-трекеры — всего на 3 млрд рублей. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Регионы не спасают леса от пожаров

Официальная неделя завершилась вчера многочасовым совещанием Рослесхоза с представителями 14 субъектов ПФО, на котором заслушивались результаты исполнения ими полномочий в области защиты и воспроизводства леса. Сегодня лесной фонд Поволжья насчитывает 30 млн га, и хотя он не так богат высококачественной товарной древесиной, как, скажем, Сибирь и Дальний Восток, тем не менее поволжские лесные угодья подвержены незаконным вырубкам, пожарам, бактериологическим болезням и нуждаются в уходе и контроле ничуть не меньше, чем в остальных лесистых регионах.

С принятием в 2007 году Лесного кодекса полномочия РФ и субъектов в сфере охраны лесов были распределены преимущественно в пользу последних: регионы обязаны были не только контролировать их сохранность, но заниматься лесоустройством и восстановлением. Чтобы подвести некий итог тому, как регионы справлялись с переданными им лесными полномочиями, в Казань вчера приехал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ — глава Рослесхоза Иван Валентик.

Перед совещанием премьер-министр РТ Алексей Песошин устроил ему поездку по важным объектам, обеспечивающим защиту и воспроизводство лесов. Прежде всего главе федерального ведомства показали пожарно-химическую станцию в селе Высокая Гора, которая способна потушить пожар в короткий срок. К слову, в этом году в Татарстане не произошло ни одного лесного пожара, тогда как в других регионах — Башкирии, Удмуртии, Марий Эл — лес горел не раз. А самый страшный пожар случился в Саратовской области, оттуда он перекинулся в Оренбургскую и Ульяновскую области, докладывал позднее на совещании начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский. Общая площадь сгоревшего леса в области достигла 17,5 га, ущерб составил 676 млн рублей, расходы на тушение — 21 млн рублей (это больше, чем стоимость всей пожарно-химической станции в Высокой Горе). Добавим, что без пожарных ЧП в лесах обошлось и в Чувашии.

«Лесники смогут купить не только автомобили УАЗ и ВАЗ, но и трекеры, навигаторы, приемники Глонасс — любые инструменты», — продолжал услаждать слух лесоводов глава Рослехоза



Из леса — в ратушу

Поездив по лесничествам Татарстана, Иван Валентик признался, что «подпитался энергией с территории», так что готов «емко говорить о проблемных вопросах и заявлять претензии» в исполнении лесных полномочий. Но в начале глава Рослехоза взял мажорную ноту. Он сообщил, что федеральный проект «Сохранение лесов» стал частью нацпроекта «Экология» с объемом финансирования 150 млрд рублей до 2024 года. Правда, эта сумма включает в себя не только федеральные, но региональные и частные средства. В ближайшее время регионы узнают бюджетные проектировки по распределению субсидий на выполнение лесных обязательств.

«Мы близки к доведению объемов финансирования регионов для достижения наших целей», — сообщил он. Впервые федеральный бюджет предусматривает средства на обновление парка лесохозяйственной и лесопожарной техники. По словам Валентика, на эти цели заложено более 20 млрд рублей. В последний раз на покупку оборудования для тушения пожаров выделялось 455 млн рублей — это было в 2014 году. Сюрприз Рослехоза еще и в том, что распоряжаться этими средствами регионы смогут самостоятельно, исходя из собственных потребностей. «Раньше субсидии выдавались с распоряжением о едином поставщике, — напомнил глава ведомства (т. е. покупать можно было у одного поставщика, — прим. ред.). — На этот раз мы пошли по другому пути: субъекты сами определят необходимый перечень оборудования и техники, которую им необходимо покупать для исполнения полномочий», — уточнил он.

Правда, без рекомендаций все-таки не обошлось. Иван Валентик предупредил, что в приоритетном порядке должна приобретаться отечественная техника. «И впервые в структуре расходов лесного хозяйства предусмотрены расходы на лесопатрульную технику и оборудование — 0,5 млрд на текущий год и так каждый год. Лесники смогут купить не только автомобили УАЗ и ВАЗ, но и трекеры, навигаторы, приемники Глонасс — любые инструменты», — продолжал услаждать слух лесоводов глава Рослехоза.

Александр Орнатский рассказал о вопиющей ситуации в Пензенской области, где механизм назначения вырубки здорового леса был поставлен на систематическую основу, после чего были возбуждены уголовные дела

«Факты анализируются и будут передаваться в правоохранительные органы»



В ответ Валентик ждет усиления контроля от лесоводов. Главную зону риска для сохранности лесов Рослехоз видит в необоснованном назначении санитарных рубок здорового леса, которое приходит «на смену» черным лесорубам. Александр Орнатский рассказал о вопиющей ситуации в Пензенской области, где механизм назначения вырубки здорового леса был поставлен на систематическую основу, после чего были возбуждены уголовные дела.

«Санитарные рубки стали способом ухода от ответственности: с одной стороны, есть разрешительные документы на рубку, с другой, уничтожается здоровый лес, — обратил внимание на остроту проблемы Иван Валентик. — Борьба с необоснованным назначением санитарной вырубки леса — это зона нашего особого контроля. Конечно, мы отмечаем, что доля отмененных актов о санитарной выручке в ПФО ниже, чем в других регионах РФ. До вступления в силу ФЗ-455 отменялось около 40 процентов актов. Сейчас в Поволжье отменяется только 5 процентов. Но в любом случае должно быть ноль», — пригрозил он.

По словам Валентика, здесь должны профессионально работать лесопатологи. С другой стороны, система контроля по принципу «двух ключей» должна полностью исключать необоснованные санитарные вырубки. В настоящее время Рослесозащита накопила серьезные материалы о назначении таких рубок в субъектах РФ. «Из-под пера одного и того же чиновника выходят акты сразу в отношении трех лесничеств — такие факты есть. Они анализируются и будут передаваться в правоохранительные органы, — предупредил Валентик. — Коллеги, в порядке профилактики: очень прошу вас максимально серьезно отнестись к этой теме».

Кировская область удостоилась внимания главы Рослехоза «благодаря» тому, что реинвестирует в восстановление лесов лишь 6 процентов от полученных доходов. Область получила 834 млн рублей дохода от вырубки лесов, а направила на их восстановление лишь 50 млн рублей, доложил Орнатский. Валентик поинтересовался, почему так мало, и пообещал обсудить сложившуюся ситуацию на ближайшей встрече с губернатором области.

«Держат 5 млн кубометров древесины под строительство ЦБК, хотя его и в проекте-то нет», — пожурил Валентик местные власти

Раскритиковал глава Рослехоза регионы и за невыполнение плана по доходам от аренды лесов. При задании в 6,2 млрд рублей лесоводы недобрали 5 процентов — 175 млн рублей. Валентик увидел в этом порочную практику, когда регионы «придерживают» лесосеки под будущих инвесторов. «Держат 5 млн кубометров древесины под строительство ЦБК, хотя его и в проекте-то нет», — пожурил он местные власти.

Гектар за гектар: кому платить за выбытие лесов

Валентик сообщил, что в 2019 году ужесточаются условия пользования лесом. Речь идет о законе компенсационного восстановления лесов, согласно которому любой пользователь обязан возместить вырубленный лес, независимо от того, прокладывает ли он трубопровод или вырубает деревья для продажи товарной древесины. Вводится принцип «гектар за гектар», напомнил глава лесного ведомства. То есть при выбытии леса на 1 гектаре та же площадь должна быть восстановлена либо «в натуре», либо путем уплаты соответствующего компенсационного платежа. Причем на это дается срок — один год. «Важно, чтобы у вас сложились конструктивные отношения с бизнесом, — напутствовал Валентик. — Нужно исключить конфликт интересов, чтобы красивая норма не осталась на бумаге, а приводила к реальному восстановлению лесов».

Федеральные власти урегулировали и вопрос сохранности городских лесов. «Впервые установлена норма о недопустимости сокращения площади городских лесов. На уровне закона вводится запрет на его вырубку и нельзя его подводить под «лесопарковую зону», уточнил Валентик. Кроме того, разобрались и с тем, как быть с лесами в сельской местности. «Это десятки миллионов гектаров, которые уже и не сельхозземли, и не лес. Вот и висели в промежуточном положении», — заметил он. Решение, по словам главы Рослесхоза, следующее: либо их нужно признать землями сельхозназначения и ввести в оборот, либо эти участки будут признаны лесом и включены в лесной фонд.

Глава Рослехоза сообщил, что в будущем году изменится «правовая конструкция исполнения полномочий в лесном хозяйстве» — федерация намерена изъять у регионов полномочия по лесоустройству лесов



Леса уходят под контроль Рослесхоза

Переходя к непосредственному предмету совещания, глава Рослехоза сообщил, что в будущем году изменится «правовая конструкция исполнения полномочий в лесном хозяйстве» — федерация намерена изъять у регионов полномочия по лесоустройству лесов.

«В этом году рассчитываем внести в Госдуму законопроект о передаче полномочий по лесоустройству на федеральный уровень, — сообщил Валентик. — Мы имеем поддержку во всех органах исполнительной власти. Это позволит выйти на гарантированный 10-летний цикл проведения лесоустроительных работ. Источники финансирования есть. Изъятие у вас части лесных полномочий облегчит вашу нагрузку».

Демонстрируя недовольство эффективностью борьбы с лесными пожарами и черными лесорубами, федералы забирают себе и контрольные полномочия. «В противодействие незаконному обороту древесины будет принят закон о разделении лесной охраны и лесного надзора. Концепция такая: лесная охрана будет сохранена на уровне субъектов, а лесной надзор будет централизован на высшем уровне», — резюмировал глава Рослехоза.