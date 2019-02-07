«Наш рынок не такой большой, как западный, но сказать, что в России плохая вокальная школа, я не могу»

Оперная певица Влада Боровко — о буднях сцены Ковент-Гардена, патриотизме и неуместных сравнениях с Аидой Гарифуллиной

Фото: Илья Репин

Молодую оперную диву Владу Боровко называют «татарстанской Золушкой». До родного ей Татарстана сейчас доходят лишь легенды о том, что в свой 31 год она «спасла» Королевский театр Ковент-Гарден и сумела покорить не только Лондон, но и всю Европу. Однако реальная история этого человека — это торжество неустанного труда и таланта. В беседе с корреспондентом «Реального времени» певица рассказала о финансовых трудностях в жизни молодого артиста, отсутствии признания на Родине и первой заявке на серьезный репертуар в бельканто.

— Влада, правда, что вы не любите слово «звезда»? Когда мы обсуждали грядущую встречу, вы повторяли: «Только не звезда, только не звезда!» А вот возьму и позволю себе смелость сегодня сказать: «Вы — звезда, восходящая!»



— Я вообще считаю, что слово «звезда» в значении «знаменитость» больше применимо к представителям шоу-бизнеса, именно эстрадного жанра. А опера — это все-таки искусство, не сильно популярное в широких массах. Поэтому только единичные представители в оперном бизнесе могут называться звездами, в том числе восходящими. Но если вам нравится так, то я не возражаю.

— Вы задумывались о том, почему вас называют Золушкой? Вы считаете свою историю историей успеха, или она действительно ближе к сказке?

— Да, конечно, в моей творческой жизни было место так называемым сказочным событиям, но хочу особо подчеркнуть, что если бы не большой труд, постоянное стремление к развитию, целеустремленность, в какой-то степени даже риск, не было бы никаких сказочных событий и не было бы даже того, что есть сейчас. Если говорить о сказке Шарля Перро, Золушка была большой труженицей, это раз. Она не была богатой, и у меня спонсоров не было. Она очень много мечтала, хотела попасть на бал. И, если проводить аналогию между балом и попаданием в молодежную оперную программу Ковент-Гарден, то, конечно, можно сказать что я как Золушка, попавшая на бал. Но после того, как я на этот бал попала, я стала работать еще больше.

Мне хотелось доказать, что меня взяли не просто так. Я хотела поднять свой уровень, так как мне дали большие возможности себя проявить. Я этими возможностями воспользовалась — очень много работала, и случилось то, что случилось. Было несколько очень важных событий во время моей стажировки, поэтому я могу сказать, что мы сами строим сказку своей жизни, ничего просто так с неба не падает. Это все результат определенных действий.

— Давайте признаемся честно — кто знал Владу Боровко до отъезда в Туманный Альбион? Почему, на ваш взгляд, звездами наши певцы становятся за рубежом и лишь потом изредка посещают Родину? Почему не наоборот? Говорит ли это о том, что у нас слабая оперная школа, которая не может сравниться с европейской, отсутствуют хорошие продюсеры, агенты?

— Истории успеха у всех разные. Кто-то начинает карьеру в России, есть такие певцы, и достаточно известные певцы. Здесь они создают себе имя, приобретают опыт в хорошем театре и потом делают карьеру на Западе. Есть обратная ситуация. В какой-то степени у нас на самом деле не хватает возможностей для молодых певцов: рынок не такой большой, как западный, особенно европейский. Но говорить о том, что в России плохая вокальная школа, я не могу. Потому что меня все-таки взяли туда с той базой, которую я получила у своего педагога Галины Трофимовны Ластовки в Казани. И тут никаких вопросов конкретно в моем случае! Конечно, многие западные певцы, многие, с кем я общалась, очень хотят петь в России, но, к сожалению, их не приглашают. И часто бывает так, что певец сделал карьеру на Западе, у него там есть определенная известность, а здесь он вообще неизвестен. В России тоже есть такие люди. С чем это связано, мне сложно сказать.

Если бы не было Ковент Гарден, была бы совсем другая карьера. Поступила бы в аспирантуру, может быть, в какой-то театр — не обязательно в казанский. Где-то у меня уже были какие-то партии, но, конечно, такой известности, какая у меня есть сейчас, даже в профессиональных кругах не было бы

— Вас приглашают петь в России?

— В Татарстане я в прошлом году выступала на Шаляпинском фестивале, меня пригласили спеть в двух гала-концертах. Сейчас поступило от них (Театра оперы и балета им. М. Джалиля, — прим. ред.) предложение на один проект, и, возможно, до конца этого года казанские зрители меня услышат. Вчера я выступила на благотворительном концерте, посвященном Дню знаний о раке. Акцию проводила благотворительная организация «Без бергэ». Очень приятно петь у себя, в Татарстане. Но, к сожалению, других предложений пока не поступало.

— Давайте представим, что не было бы приглашения в Королевскую оперу Ковент-Гарден. За это время здесь, в Казани, вы смогли бы хотя бы начать «подниматься к звездам»?

— Не знаю. Если бы не было Ковент-Гарден, была бы совсем другая карьера. Поступила бы в аспирантуру, может быть, в какой-то театр — не обязательно в казанский. Где-то у меня уже были какие-то партии, но, конечно, такой известности, какая у меня есть сейчас, даже в профессиональных кругах не было бы. Порой важно оказаться в нужное время в нужном месте, чтобы получить стимул в карьере, чтобы на тебе звезды сошлись и на тебя обратили внимание. Там была такая возможность, мне пришлось поехать. То есть, учась в консерватории, я осознавала, что мне необходимо, чтобы меня увидели, услышали там. И я прикладывала усилия: обязательно — международные конкурсы, подача в молодежные программы. Если ты не будешь к чему-то стремиться, хотя бы просто пробовать, то ничего и не будет.

— Где бы сегодня было легче собрать зал Владе Боровко — в России или за границей?

— Ой, какой сложный вопрос… Я не знаю. Сейчас вообще собрать зал — это так сложно.

— В России для вас сейчас это возможно?

— Если была бы большая реклама или за мной стояла бы какая-то спонсорская поддержка и большой пиар, то, возможно, это было бы реально. В Лондоне у меня в конце марта будет концерт в Ковент-Гарден. Я буду петь с арфисткой в первый раз. И там, конечно, соберется публика, которая была на моих спектаклях и знает меня, которая также знакома с моей арфисткой. Там, я уверена, соберется зал, потому что нас там знают. А вот если тебя не знают, соберешь ли ты зал? Такой вопрос, я думаю, многие промоутеры себе задают. Допустим, мы хотим пригласить молодого (певца), а сможем ли мы окупить зал? Поэтому молодым певцам, молодым артистам нужна поддержка. Информационная прежде всего, потому что сейчас как-то принято делать деньги на звездах. Вот есть имя — мы знаем, что это имя продаст зал. А дальше развивать молодых… Всем нужны сразу звезды. А делать звезд особо никто не хочет.

— Вас очень часто сравнивают с Аидой Гарифуллиной: она собирает залы, гастролирует, в том числе и здесь. Вас не задевает, что вы — следующая за Аидой? Как вы относитесь к подобным сравнениям и с человеческой точки зрения, и с профессиональной?

— Вообще я в первый раз слышу, что нас кто-то сравнивает, потому что у нас все-таки очень разный репертуар и разные голоса. И, наверное, единственная партия, в которой мы соприкасаемся на данном этапе — это партия Мюзетты в опере «Богема» Пуччини, которую я спела прошлым летом в Ковент-Гардене. А так, какие-то параллели провести с Аидой мне очень сложно, потому что Аида начала профессионально учиться оперному пению в Австрии, а я окончила только Казанскую консерваторию. Это вообще совершенно разные пути. Единственное, что нас объединяет — это то, что мы обе прошли через финал конкурса Operalia Пласидо Доминго в разные годы. Он и ее, и меня лично пригласил участвовать, а больше я не вижу никаких сходств.

— Вернемся к Королевской опере. Участие в программе Ковент-Гардена дало старт вашей карьере. Сегодня у вас ангажементы в театрах от Кельна до Сантьяго. Были ли моменты, когда казалось, что это предел и выше вы прыгнуть не в состоянии?

— Про оперную географию: она идет не от Кельна до Сантьяго, а от Казани до Сантьяго, потому что казанский театр все-таки меня пригласил в прошлом году участвовать в гала-концертах Шаляпинского фестиваля уже как гостью. В Сантьяго у меня был дебют этой осенью в партии Адальджизы в «Норме». Это уже такая заявка на серьезный репертуар бельканто. География расширяется и уже охватывает половину земного шара.

Трудности пришлось преодолевать в начале карьеры. Первым встает финансовый вопрос: ты молод, тебя никто не знает, ты еще учишься, но тебе нужно ездить и прослушиваться. Где на все взять деньги? У меня не было спонсоров, я не из богатой семьи, поэтому очень важным решением стало рискнуть и поехать на конкурс. Собирали (деньги) всей родней — на визу, на поездку. Все это стоит очень больших денег. После того как я уже попала в программу, у меня там была небольшая зарплата. Были сложности в плане адаптации — я была одна в новой стране, культуру которой я знала, потому что училась в лингвистическом университете и уже имела представление об английской истории, свободно знала язык. Но к некоторым вещам, конечно, никогда нельзя быть готовым, как бы ты ни был осведомлен. Все бытовые вопросы, все проблемы нужно решать самостоятельно, и при этом рабочий график в молодежной программе очень плотный.

Конкуренция, конечно, на каком-то уровне присутствует. Но там не принято показывать, что какие-то люди тебе не очень нравятся. Нужно поддерживать хорошую рабочую атмосферу. На Западе это очень важно



Молодой певец без опыта сразу попадает в серьезные театральные жернова, работает с утра до позднего вечера: уроки плюс проекты в театре. То есть ты работаешь и готовишь какие-то маленькие партии, в это же время ты занимаешься с педагогом, у тебя концерты, этого очень много, и психологическое давление очень серьезное. Сложно выкроить время для каких-то мероприятий, для досуга. Это все было сложно выдерживать, но у нас в театре была достаточно хорошая атмосфера, все друг друга поддерживали, выстраивались рабочие отношения с руководством. Это помогало все преодолевать.

— Неужели не было конкуренции?

— Конкуренция, конечно, на каком-то уровне присутствует. Но там не принято показывать, что какие-то люди тебе не очень нравятся. Нужно поддерживать хорошую рабочую атмосферу. На Западе это очень важно. Там нет большой субординации, я могу спокойно подойти к своему начальнику и поговорить с ним, попросить о помощи, предложить свою. Это все в порядке вещей. Это немного отличалось от того, что я привыкла видеть в России. Поэтому там гораздо легче все переносится.

— Какие партии к настоящему моменту вы уже исполнили в Ковент-Гардене, на одной из самых престижных сцен мира?

— На данный момент их уже девять. Для такой серьезной сцены, как Ковент-Гарден, за три года это прилично. Мой дебют состоялся в 2015 году осенью, я спела Фроскиту в «Кармен» Бизе. Далее у меня был неожиданный ввод в партию Виолетты Валери оперы «Травиата» Верди. Потом была Ксения в «Борисе Годунове» Мусоргского, была Анна в «Набукко» с Пласидо Доминго, опять опера Верди. Во второй год программы у меня была Клотильда в «Норме» Беллини, эта опера, кстати, транслировалась по всему миру, этот спектакль, в том числе, и в Казани показывали. После «Нормы» я спела мадемуазель Жювено в «Адриане Лекувлер» Чилиа с Анджело Гиоргиу, очень известной певицей. Дальше у меня был «Любовный напиток», партия Джанетты с Роберто Аланья. И в конце был такой «сюрпрайз»: мне пришлось войти в оперу «Митридат, царь Понтийский» — опера Моцарта, очень редко ставится — в партии Аспазии. Это одна из главных партий, очень сложная. Это был мой дебют не только в партии, но еще и в музыке Моцарта.

Уже после программы (стажировка закончилась летом 2017 года) этим летом меня пригласили спеть партию Мюзетты в опере «Богема» Пуччини. Эта партия была как раз идеальным вариантом для человека, который только что закончил программу и готов дебютировать как приглашенный солист. А почему Мюзетта? Я вспоминаю свои прослушивания в молодежную программу: одной из арий, которые я пела, была именно ария Мюзетты. И руководство программы уже тогда посчитало, что мне очень подходит эта музыка по голосу и, думаю, может, они уже тогда прикинули, что мне было бы неплохо это спеть. Я им очень благодарна за этот дебют.

— Флер некоего волшебства все же присутствует в вашей истории. Несколько раз исполнители ключевых партий сходили с дистанции посреди репетиционного процесса, вас утверждали на замену. Как вы думаете, если бы не эти замены, состоялась бы Влада Боровко?

— Я не отрицаю, что в моей творческой и профессиональной жизни было место везению. И началось все с партии Виолетты Валери. Когда я приехала в Лондон, через полгода я дублировала партию в опере Верди «Травиата». Это главная партия, одна из ключевых для сопрановых ролей, очень сложная и актерски, и вокально. И когда театр мне дал эту партию, я, конечно, была удивлена. Но в то же время для меня это был стимул — почему бы и нет, я могу, я хочу. Я очень много работала с педагогами из молодежной программы, очень тщательно готовилась с ассистентом режиссера. Но дублеры не участвуют в оркестровых репетициях и не участвуют в репетициях на сцене. Они просто смотрят, у них есть отдельные репетиции для дублеров. Все.

Этот день я помню очень хорошо: мне поступил звонок от представителя оперного отдела Ковент-Гардена в три часа дня. У меня закончились уроки в молодежной программе, я еще устала в этот день очень. Подумала: «Пойду-ка я домой». И поступил звонок: сказали, что сопрано, наша Виолетта себя неважно чувствует, у нее какие-то проблемы, и, скорее всего, мне придется допевать третий акт. В тот же день спектакль, я — дублер, я должна быть поблизости к театру, чтобы в случае чего… Такой вот экстрим. Я, конечно, разволновалась, это была первая реакция. Но потом я взяла себя в руки, пошла заниматься с ассистентом режиссера, вспоминать мизансцены, повторять партию. И за час до открытия занавеса сопрано объявляет, что она вообще не будет петь. И ты будешь петь не только третий акт, но и вообще всю оперу, это будет твой дебют в партии. Это вообще был главный дебют в жизни.

Я говорю: «Знаете, маэстро, я пою эту партию впервые в жизни, и я никогда ее не репетировала с оркестром». У него были такие глаза… Он весь бледный ушел. Я думаю: «Главное, чтобы сейчас с маэстро все было нормально».



— Что вы чувствовали в тот момент?

— Гримеры стали бегать и красить, гримерам плохо, визажист в шоке: «Что я могу сделать за полчаса?» Потому что у нее прическа и макияж, Виолетта должна быть писаной красоткой. Я сижу: «Все хорошо, все нормально». Заходит дирижер за 15 минут, весь такой на позитиве, Никола Луизотти, итальянский дирижер. И говорит: «Я вас поздравляю, у вас сегодня дебют в партии Виолетты на сцене Ковент-Гардена. Наслаждайтесь!». Я говорю: «Знаете, маэстро, я пою эту партию впервые в жизни, и я никогда ее не репетировала с оркестром». У него были такие глаза… Он весь бледный ушел. Я думаю: «Главное, чтобы сейчас с маэстро все было нормально».

Я собралась. Конечно, было волнительно. Я не могу сказать, что мне было страшно, у меня был ступор. У меня было ощущение: «За Родину! За Ковент-Гарден!» И, кстати, был интересный случай — в этот же день тенор тоже отменил свое выступление за час до открытия занавеса. На партию тенора дублера не было. Был тенор Чарльз Костроново, который участвовал в режиссерских репетициях «Лючии ди Ламмермур». Он, конечно, никак не рассчитывал, что будет петь вечером партию Альфреда. Работал человек целый день. Хотя в этой постановке он участвовал, он ее знает. Конечно, стресс и для него, опытного певца. А по либретто Верди в «Травиате» Альфред и Виолетта встречаются в первом акте впервые в ее гостиной. И мы не видели друг друга никогда, встретились на сцене, и в какой-то степени это даже нам помогло в эмоциональном плане. Все было почти по-настоящему. Все, слава богу, прошло успешно.

— Как принимал зал?

— Зал принимал хорошо. Во-первых, это же экстрим: выходит ведущий, и говорит, что у нас этого нет, что у нас этот заменился. И по залу такой вздох проходит. И всем интересно, что же сейчас будет — они выплывут или не выплывут. Но, слава богу, все было хорошо, выплыли. Все были очень дружелюбны: и зал поддерживал, и хор поддерживал, и оркестр. Все прошло хорошо, учитывая, что ситуация была, конечно, форс-мажорная. По-моему, за всю историю такого не было, чтобы два солиста сразу так вот за один вечер… Ну и мой дебют в этой главной партии, неожиданный для всех совершенно. Были люди, которые хотели, чтобы я вышла. Мой ассистент режиссера из Сербии говорил: «Влада, ты достойна». Я отвечала: «Достойна-то достойна, но тут люди поют». Это коллективное желание, наверное, привело к тому, что судьба сыграла свою роль.

— Что произошло на следующий день? Вы проснулись знаменитой?

— Спектакль прошел успешно, учитывая, что все знали, что у меня это первый раз. В зале сидели профессионалы — и агенты, и директора театров. Конечно, тогда все это произвело большое впечатление и на публику, и на людей профессиональных. На следующий день я должна была петь оркестровую репетицию в «Борисе Годунове» под управлением главного дирижера Ковент-Гардена Антонио Паппано. Он был на моей «Травиате». Я выхожу на сцену, и он говорит: «Наша Влада Боровко вчера героически дебютировала в последний момент по замене в партии Виолетты Валери». И оркестр меня очень тепло приветствовал, аплодировал.

Это, конечно, было очень приятно. Это было поворотным моментом в том плане, что ко мне стали уже относиться как к молодому профессионалу, который может что-то больше, чем, возможно, от него кто-то ожидает. И то, что я могла в этой экстремальной ситуации собраться и показать все, что смогла, учитывая мой опыт, обратило на меня внимание очень многих людей. И, конечно, руководство стало по-другому относиться ко мне. Возможно, они знали мой потенциал, но как я себя поведу в таких условиях, никто предугадать не мог. И, если в таких партиях случаются замены, театр старается искать более опытных представителей, тех, кто уже эту партию где-то спел.

Но вот получилось так, что был очень поздний ввод, и судьба вмешалась. Дальше уже была замена в Аспазии, «Митридат, царь Понтийский» — тоже главная партия на следующий год, летом, как раз перед выпуском из программы, когда мне нужно было много всего делать: подготовка к Operalia, к гала-концерту молодежной программы. У меня был «Реквием» Верди, мой дебют, Джанетта была — совершенно контрастные вещи. Сейчас вспоминаю — господи, как я все это смогла, откуда взялись силы. Но я же говорю: нужно работать, стремиться. Но если бы не те замены, возможно, не было бы такого быстрого не то что бы взлета… Во всяком случае, меньше людей узнало бы о том, что я могу что-то большее, чем просто небольшие партии. Стали обращать внимание на то, что я могу выступать как страхующая солистка.

В России ставится не так много репертуара, который я хочу спеть, в котором хочу сделать себе имя. Я понимаю, что возможностей для развития именно в этом репертуаре у меня мало, даже если были бы заманчивые предложения



— Вы сказали «страхующая солистка». Есть в опере такое понятие, как экстремальный дублер?

— Наверное, есть все-таки, потому что у меня замен было уже достаточно много. Последняя, кстати, была недавно. Ровно месяц назад я дебютировала в Баварской опере Мюнхена, а это один из самых престижных театров в мире, в партии Клотильды в «Норме».

Меня пригласили на замену. Это было большой честью, потому что уже есть репутация. Она, конечно, мне на руку, потому что замены предлагали и другие. По тем или иным причинам от чего-то пришлось отказаться. Но сам факт того, что уже сложилась такая репутация, о многом говорит.

— Кого из знаменитых, состоявшихся певцов-партнеров по сцене вспоминаете с особой теплотой и с кем мечтаете поработать?

— В молодежной программе Ковент-Гардена у меня было очень много возможностей поработать со знаменитыми певцами. Прежде всего это Брин Терфел в «Борисе Годунове», Анита Рачвелишвили в «Кармен», Соня Йончева в «Норме», Джозеф Каллея, с которым недавно пели в Мюнхене. В тех же самых партиях, замечу. Майкл Спайрз замечательный тенор, белькантовый специалист. С особой теплотой я, наверное, вспоминаю именно Пласидо Доминго, с которым поработала в опере «Набукко» Верди.

— Вас, наверное, часто спрашивают, откуда вы. Часто отвечаете, что вы с родины Шаляпина?

— Конечно. Часто слышу: «Казань? Что это? Где это?» Особенно когда спрашивают люди с музыкальным образованием, говорю о Шаляпине. Сразу заметно, как меняется настроение собеседника: «Вау, видимо, у вас там все такие». Конечно, это приятно.

— На ваших концертах иногда звучат произведения Рустема Яхина, Сары Садыковой — для чего? С вашей стороны это некое проявление патриотизма или любовь к этой музыке?

— На том же сольном концерте в Лондоне помимо Рустема Яхина, Сары Садыковой прозвучал еще и «Расцвет шиповника» Софии Губайдулиной. Я всегда помню, что представляю Казань, казанскую школу, своего педагога. Мне было важно показать свою идентичность, показать музыку композиторов, связанных с Татарстаном. Плюс я хотела, чтобы помимо русских романсов и зарубежных произведений люди услышали что-то, что, возможно, они никогда не слышали. Реакция была очень положительной, особенно на вальс Сары Садыковой на татарском. После этого я даже включила его в качестве биса в московский концерт. Я считаю, что эта музыка достойна того, чтобы ее услышали за рубежом. Особенно мне нравится Сара Садыкова, ее произведения для высокого голоса. Я хочу выучить больше и в будущем представить намного больше ее произведений.

— Хотелось бы поговорить о ваших нынешних проектах и предложениях. Какие контракты вы рассматриваете сегодня и какие предложения поступают?

— Этой осенью у меня был дебют в Латинской Америке, я спела партию Адальджизы в опере «Норма» в Сантьяго. Великолепный театр с богатой историей, у меня был очень хороший состав талантливых молодых певцов, прекрасная страна, люди, культура. Я очень рада, что получила этот контракт. Месяц назад был дебют в партии Клотильды в мюнхенской Баварской опере. Это неплохое начало карьеры.

Следующим серьезным проектом после сольного концерта в Лондоне станет партия Леоноры в «Трубадуре» Верди на летнем фестивале во Франции. Эту партию я дублировала, когда была в молодежной программе Ковент-Гардена, но выйти на замену не пришлось. После этого у меня тоже есть предложения, о которых я пока не могу говорить, потому что оперные компании должны сами сделать анонсы своих планов на сезон. Могу сказать, что на будущие сезоны у меня уже есть предложения из Великобритании, Латинской Америки, Германии и Чехии.

У нас в республике только один оперный театр, который даже при всем желании не может впустить всех талантливых выпускников, и консерватории в том числе. Плюс в России ставится не так много репертуара, который я хочу спеть, в котором хочу сделать себе имя — бельканто, ранний Верди, Моцарт



— Насколько я знаю, вы очень требовательны к репертуару, и уже были предложения, от которых вы наотрез отказывались. Какие партии бы вы никогда не согласились исполнить, с каким театром не подписали бы контракт?

— Да, это правда, я требовательна к репертуару. Иногда поступают очень неожиданные предложения, совершенно контрастные в вокальном плане. Очень известный театр предлагал мне спеть Царицу Ночи (опера «Волшебная флейта» Моцарта), но это партия для очень высокого сопрано, а петь высокие ноты нужно постоянно. Репертуар, который я планирую сейчас, включает в себя все же лирическое наполнение и технику, подвижность. Какие-то слишком высокие вещи не полезны для развития именно среднего регистра. Еще один театр предлагал партию Леоноры в «Фиделио» Бетховена, а это уже драматическая, почти меццовая партия. Вот такой контраст. Может быть, когда-нибудь, но не сейчас. Нельзя петь все подряд в одно и то же время.

Если у меня сейчас в планах оперы раннего Верди, оперы бельканто, мне нужно выбирать более лирический репертуар, чтобы и «середину» развивать, и не потерять подвижность. Эти качества меня выделяют — плотный голос, но при этом с «верхом» и хорошей техникой. Поэтому, если мне предлагали какие-то русские партии для более крепкого лирико-драматического сопрано, например, Лиза в «Пиковой даме» или более редкие оперы, не хочу говорить, чтобы не выдавать театры, я говорю: к сожалению, нет. Сейчас я не могу этого себе позволить потому, что я очень внимательно отношусь к своей карьере и хочу, чтобы карьера моя была долгой. Лучше иметь окна в своем графике выступлений, чем все забить, но потом остаться без голоса. Понятно, что все хотят зарабатывать здесь и сейчас, но молодые артисты должны думать на перспективу.

— Что вас сейчас связывает с Татарстаном?

— В первую очередь семья, близкие друзья. Здесь живет мой педагог, Галина Трофимовна Ластовка, человек, который дал базу Владе Боровко. И все пока, больше ничего не связывает.

— Что случилось бы, если бы Влада Боровко решила остаться здесь работать? Или это означало бы, что Влада Боровко осталась бы без работы?

— У нас в республике только один оперный театр, который даже при всем желании не может впустить всех талантливых выпускников, и консерватории в том числе. Плюс в России ставится не так много репертуара, который я хочу спеть, в котором хочу сделать себе имя — бельканто, ранний Верди, Моцарт. Я понимаю, что возможностей для развития именно в этом репертуаре у меня мало, даже если были бы заманчивые предложения. Еще у меня есть агент, у которого есть планы на международные рынки, и ему не очень понравится мое желание остаться в России. Я очень хочу петь в России, я открыта к сотрудничеству и с концертными организациями, и с оперными компаниями, и с благотворительными в том числе. Но в то же время я хочу делать карьеру на Западе.

Светлана Спирина, фото Ильи Репина, видео Камиля Исмаилова