«Все-таки у нас с Бречаловым разные взгляды на развитие отрасли СМИ»

Бывший руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Алексей Воронов рассказал о причинах своей отставки

Алексей Воронцов покинул пост руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. Свою вчерашнюю отставку он называет «обоюдным решением» с главой Удмуртии Александром Бречаловым, принятым в силу различного видения развития медиаотрасли в республике. В последние годы расходы бюджета на работу государственных СМИ сокращаются, что требует проведения оптимизационных мероприятий. О причинах отставки — в материале «Реального времени».

«На этот бюджет существовать очень сложно»

6 февраля вышел указ главы Удмуртии Александра Бречалова об увольнении Алексея Воронцова с поста руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций республики. Воронцов возглавлял ведомство с момента его создания в 2014 году. До этого СМИ находились в ведении Министерства культуры, печати и информации.

В настоящее время АПМК УР, помимо общего кураторства отрасли СМИ республики, выступает в качестве учредителя районных газет, ему подведомственны все республиканские издания, включая крупнейшие газеты «Удмуртская правда», «Известия Удмуртской Республики», «Удмурт дунне» (на удмуртском языке), «Янарыш» (на татарском языке). Агентство также курирует работу ГУП ТРК «Удмуртия» и государственного информационного агентства «Удмуртия».

АПМК УР, помимо общего кураторства отрасли СМИ республики, выступает в качестве учредителя районных газет, ему подведомственны все республиканские издания. Фото facebook.com



Как рассказал «Реальному времени» сам Алексей Воронцов, его отставка была обоюдным решением его и главы Удмуртии Александра Бречалова, а завершение своих трудовых обязанностей он считает «логичным».

— Все-таки у нас разные взгляды на развитие и существование отрасли. Это не было сиюминутным и моментальным решением, — отметил Воронцов. — Долго думали, по крайней мере, лично я. На мой взгляд, на тот бюджет УР, который сформирован на сегодня в поддержку и государственного сектора, и негосударственных коммерческих СМИ, учитывая необходимость оптимизации и повышения эффективности отрасли, существовать очень сложно. Тем не менее мною просчитана своя модель управления отраслью именно государственных СМИ.

Не сошлись в подходах

Воронцов отказался конкретизировать, в чем состояло различие в подходах к дальнейшему развитию государственных СМИ с Бречаловым, однако отметил, что вопрос касается именно оптимизационных мероприятий и повышения эффективности работы республиканских массмедиа.

Известно, что в последние годы происходит сокращение расходов бюджета республики на работу государственных и муниципальных СМИ, а также на поддержку частных изданий. При этом потребности команды Бречалова в качественном освещении ее работы растут. Увеличивающуюся нагрузку при сокращении финансирования некоторые СМИ действительно ощущают.

По словам Алексея Воронцова, его отставка была обоюдным решением его и главы Удмуртии Александра Бречалова. Фото udmurt.ru



По словам Воронцова, в 2018 году при уменьшении финансирования ТРК «Удмуртия» на 17 млн рублей телеканалу удалось попасть в спутниковое вещание оператора «Телекарта», на ряд бесплатных онлайн-сервисов трансляции ТВ, в том числе «Яндекс.Эфир», был проработан вопрос и о включении канала в пакет спутникового ТВ «Триколор».

Он подтвердил, что при этом обсуждались планы дальнейшего сокращения и объединения государственных СМИ, однако вновь отказался их конкретизировать, поскольку этими вопросами будет заниматься уже новый руководитель. Свои планы Воронцов также пока не готов комментировать — в ближайшее время он хочет отдохнуть, чтобы собраться с мыслями и решить, куда двигаться дальше.

«Сокращение бюджета на содержание государственных СМИ так или иначе произойдет»

Для представителей отрасли отставка Воронцова стала неожиданностью, однако некоторые участники рынка утверждают, что кресло под ним зашаталось еще несколько месяцев назад. Ему не удалось наладить взаимоотношения с руководством республики и предложить эффективные решения, в результате расходы бюджета на СМИ сократились на 40%. Впрочем, отмечают и его заслуги в сохранении районных газет и обновлении материально-технической базы.





В последние годы происходит сокращение расходов бюджета республики на работу СМИ, при этом потребности команды Бречалова в качественном освещении ее работы растут. Фото udmurt.ru



В декабре 2015 года при участии Воронцова было создано государственное информационное агентство «Удмуртия», которое до последнего времени держалось в лидерах по цитируемости в республике по данным «Медиалогии». По итогам 2018 года оно опустилось на вторую строчку. При этом агентство переживает внутренние трудности, за последний год его покинул ряд видных журналистов и редакторов.

В сентябре 2016 года вышел первый номер общественно-политического журнала «Республика». Он распространяется в основном в госучреждениях. В течение нескольких лет проводился процесс передачи районных СМИ от муниципалитетов Агентству печати и массовых коммуникаций, которое становилось их учредителем.

— Алексей Николаевич очень много сделал для нашей отрасли за годы работы. Мы объединились, научились работать одним фронтом, материально-технически вооружились. Спасибо ему за это. Надеюсь, что все его добрые наработки сохранят и разовьют, — говорит главный редактор газеты «Известия Удмуртской Республики» Надежда Саварская.

Пока неизвестно, кто возглавит агентство, не опубликован и указ главы УР об исполняющем обязанности руководителя. Главный редактор газеты «Удмуртская правда» Энвиль Касимов также надеется на сохранение существующих добрых традиций в республиканских СМИ. При этом перед новым руководителем агентства будет стоять задача сделать качественный рывок, чтобы республиканские и районные издания стали еще более современными.

Председатель Союза журналистов Удмуртии Елена Капитоненко отмечает, что при этом важно сохранить существующие профессиональные кадры.

— Сокращение бюджета на содержание государственных СМИ произойдет так или иначе. Эта тенденция общая, она касается не только Удмуртии, но и многих других регионов. Здесь самое главное — оптимизацию провести очень грамотно, чтобы это не касалось в первую очередь журналистов, чтобы люди не оказались на улице. Это меня волнует больше всего. Кадров у нас не так много, чтобы ими разбрасываться, особенно на селе. В районах из СМИ остались только газеты. Радиостудии у нас, как известно, там сократили. Газеты остаются для многих жителей на селе единственным источником информации от республиканских органов власти, а потому нужно сделать все необходимое, чтобы их сохранить, — считает Елена Капитоненко.