Никаких аналогов. Какие телекомпании Удмуртии выживут при переходе на «цифру»

Аналоговое телевещание в Удмуртии планируется отключить 15 апреля 2019 года

До отключения аналогового телевещания в Удмуртии осталось четыре месяца. Тем не менее особого беспокойства у коммерческих городских телеканалов предстоящее событие пока не вызывает. За сохранение возможности вещать на максимально широкую аудиторию в республике борется единственная региональная телекомпания «Удмуртия». Останутся ли сельские районы без республиканского канала и есть ли шанс у него пробиться в мультиплекс цифрового эфирного телевидения — в материале «Реального времени».

Региональное ТВ

Аналоговое вещание 20 общедоступных федеральных телеканалов в Удмуртии и еще ряде регионов отключат 15 апреля 2019 года. Они уже доступны в цифровом формате в составе двух мультиплексов на территории республики. Причем региональные программы ГТРК «Удмуртия» также транслируются на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Однако судьба регионального и муниципального телевидения до сих пор не определена. Врезки для других телекомпаний на каналах мультиплексов не предусмотрены.

Созданный в 2001 году государственный республиканский телеканал «Моя Удмуртия» в настоящее время вещает с сетевым партнером, «Пятым каналом», и в апреле из аналогового вещания фактически уйдет, так как «Пятый канал» входит в первый мультиплекс. Объем вещания сейчас — 4 часа в сутки.

С отключением аналогового ТВ «Моя Удмуртия» фактически потеряет территории, где нет кабельного ТВ. Фото myudm.ru



В 2015 году был запущен круглосуточный телеканал «Удмуртия» в кабельных сетях, в 2017 году он выиграл конкурс на 21-ю кнопку — канал начали в обязательном режиме транслировать бесплатно во всех кабельных сетях республики. На сайте телекомпании он доступен в режиме онлайн, вещание также есть в популярных мобильных приложениях.

Однако в сельских районах жители в основном стараются приобретать спутниковые тарелки, а потому проблемы с охватом аудитории сел и деревень у республиканского телеканала были и раньше. С отключением аналогового ТВ «Моя Удмуртия» фактически потеряет территории, где нет кабельного ТВ.

Однако, как рассказал руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии Алексей Воронцов, телеканал «Удмуртия» с недавнего времени стал доступен абонентам спутникового ТВ «Телекарта»:

— Мы заключили в этом месяце договор и вошли в «спутник», но надо понимать, что «Телекарта» все-таки имеет не такую большую аудиторию Удмуртии. Есть еще «МТС», небольшой процент у «НТВ Плюс», но важнее нам зайти на «Триколор», который имеет в республике наибольшую аудиторию. У нас стоит сейчас задача по вхождению в спутниковое ТВ «МТС». Относительно «Триколора» мы подавали заявку о выделении финансирования, но ко второму чтению проекта бюджета республики на 2019 год эту строку не включили.

По словам Воронцова, на запуск вещания «Удмуртии» в «Триколоре» требуется 32 млн рублей в год. Причем решать этот вопрос нужно скорее, так как у самого оператора спутникового ТВ емкостная мощность ограничена.

По словам Воронцова, на запуск вещания «Удмуртии» в «Триколоре» требуется 32 млн рублей в год. Фото apmcur.ru

Возможная врезка в ОТР

Кроме того, у республиканских телепрограмм есть шансы все же пробиться в первый мультиплекс.

— Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин недавно заявил, что сейчас прорабатывается вопрос, чтобы, по аналогии с врезками ГТРК в эфиры телеканалов ВГТРК, запустить и для региональных телеканалов врезки на канале Общественного телевидения России. Это позволит решить проблему доступа населения к региональному ТВ на всей территории республики, — рассказал Воронцов.

Эта тема обсуждалась 13 декабря в Москве на заседании региональной части правления Национальной ассоциации телерадиовещателей. В нем приняли участие руководители 14 региональных телеканалов, в том числе директор ГУП УР «Удмуртия» Марина Городилова, а также представители ОТР. По итогам заседания было решено обратиться в Минкомсвязь России с предложением создать рабочую группу для дальнейшей проработки вопроса целесообразности и возможности врезок региональных каналов в цифре в эфир ОТР по всем аспектам: юридическим, законодательным, лицензионным, контентным, технологическим и т. д., говорится в сообщении НАТ.

В то же время члены правления НАТ отметили, что даже ежедневные врезки на несколько часов в эфир ОТР не способны заменить полноценные круглосуточные региональные телеканалы, вещающие в том числе на национальных языках. НАТ продолжит выступать за создание регионального мультиплекса. Как известно, от запуска третьего мультиплекса с региональными и муниципальными телеканалами ранее на федеральном уровне отказались.

По словам Альфреда Зиннатуллина, для коммерческого телевидения с 15 апреля 2019 года, как и для зрителей, ничего не поменяется. Фото cutucu.ru

Коммерческое ТВ

Что касается коммерческих телеканалов, то их судьба во многом зависит от планов их сетевых партнеров. По сути, отключение аналогового вещания связано с прекращением субсидирования из федерального бюджета затрат на это Первого канала и ВГТРК. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. Сейчас в Ижевске в аналоге вещают каналы «Дисней» и «Че», не входящие в мультиплексы.

По словам генерального продюсера телекомпании «СТС-Ижевск» Альфреда Зиннатуллина, для коммерческого телевидения с 15 апреля 2019 года, как и для зрителей, ничего не поменяется.

— Будут отключены каналы, которые субсидируются за счет бюджета, но все остальные остаются. СТС также сохранит вещание в аналоге на неопределенный срок. Решение такое принято, договоры продлены, поэтому ни для нас, ни для зрителя ничего не меняется, — сказал Зиннатуллин.

Получить комментарий руководства телеканала «ТНТ-Новый Регион» не удалось.

При этом некоторые СМИ пишут о возможном постепенном переводе партнеров СТС и ТНТ на родственные им каналы, не входящие в мультиплексы.

К слову, обе ижевские телекомпании ранее подписали договоры с еще одним сетевым партнером. РИА «СиТиСи», которое вещает с СТС, пару лет назад заключило договор с телеканалом «Продвижение», а «Новый Регион» — с телеканалом «360».

Сегодня сложно просчитать, как все эти перемены скажутся на привлекательности местного телевидения для рекламодателей. Фото wikimapia.org

Муниципальные телекомпании

В других городах Удмуртии местные коммерческие телекомпании также рассчитывают на продолжение своего вещания, в первую очередь в собственных кабельных сетях.

— Наша особенность в том, что мы одновременно и телекомпания, и провайдер кабельного ТВ, поэтому мы в кабеле остаемся, — рассказала заместитель главного редактора телекомпании «Гарант Глазов», вещающего в городе Глазов, Дарья Лубнина. — И сейчас основная наша аудитория — это абоненты кабельного ТВ, проникновение сети в Глазове очень хорошее. Процент зрителей, смотревших нас в аналоге, совсем небольшой. Мы продолжим вещать вместе с нашими сетевыми партнерами.

В Воткинске местный частный телеканал ВТВ также представлен в сетях городского оператора кабельного телевидения.

По другому пути пойдет муниципальная телекомпания «Можга», вещающая в настоящее время на территории одноименного города с сетевым партнером ТНТ.

— Со следующего года нашим сетевым партнером станет «Моя Удмуртия», будем подписывать соответствующий договор. Письмо о расторжении договора с ТНТ с 1 февраля 2019 года мы уже направили. Ожидаем возвращения из Москвы Марины Городиловой, чтобы получить какие-то новые вводные, ситуация по будущему регионального телевидения постоянно меняется. Также мы вещаем в кабельных сетях, соответственно там мы планируем продолжить работу, но уже с новым сетевым партнером, — рассказала и.о. директора МУП МТРК «Можга» Люция Владимирова.

Таким образом, телекомпании Удмуртии намерены продолжать свою работу и больших препятствий пока не видят. Однако вопрос дальнейшего сохранения аналогового вещания наряду с цифровым эфирным остается открытым. При этом сегодня сложно просчитать, как все эти перемены скажутся на привлекательности местного телевидения для рекламодателей.