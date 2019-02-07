Частный детсад против Кабмина: бизнес через суд требует выплату субсидии

Директор «Счастливого детства» через суд взыскивает потерянные доходы, чиновники говорят, что предприниматель недобросовестная и ею движет жажда бюджетных денег

Единственный в Набережных Челнах официальный частный детский сад «Счастливое детство» подал в суд на правительство Татарстана. Поводом стало постановление Кабмина РТ №1023 от 20.11.18. Из-за него, по словам директора Эльвиры Федоровой, детсад потеряет порядка 50% бюджетного финансирования. Согласно документу, частным детсадам будут субсидировать только одну разновозрастную группу детей. Директор посчитала это несправедливым — у коммерческих садиков часто нет возможности организовать группы всех возрастов. Ответчики уверены, что предприниматель специально смешивает в группах детей разного возраста, чтобы получать на них увеличенную субсидию. Подробности — в материале «Реального времени».

Запретить, чтобы не доплачивать субсидии

Поводом обратиться в Верховный суд для владелицы частного детского сада «Счастливое детство» Эльвиры Федоровой стало постановление Кабмина РТ №1023 от 20.11.18. Из-за него ее детсад потеряет порядка 50% бюджетного финансирования.

Частные садики, как и муниципальные, получают субсидии из республиканского бюджета. Субсидия выделяется на каждого ребенка, ее размер зависит от расположения сада (в городе или селе), режима работы и возраста воспитанников. Для групп с детьми разного возраста субсидия выше, так как они должны осваивать разные образовательные программы, играть в разные игры, соответственно, ресурсов и внимания им нужно больше. К примеру, ребенку 2 года, он занимается в группе двухлетних детей, тогда на него государство будет выделять 45 тыс. рублей в год, а если в этой группе будут годовалые дети или трехлетние, то субсидия составит уже 83 тыс. рублей.

Вопрос как раз в последнем — с 2019 года правительство Татарстана разрешило частным детсадам иметь только одну разновозрастную группу. При этом муниципальных садиков нововведение не касается.

— У нас федеральный и республиканский законы закрепляют равенство финансового обеспечения государственных гарантий на получение образования между муниципальными и частными детсадами. Но специально и исключительно для частных учреждений вводится дополнительный критерий для определения размера субсидии. Мы считаем это не соответствующим законодательству, не говоря уже о справедливости, — обратилась в суд с иском о запрете применять спорное постановление Кабмина в отношении своего детсада Эльвира Федорова.

«От меня требуют тасовать детей из группы в группу, чтобы подгонять под более дешевый тариф»



Как объяснила «Реальному времени» Эльвира Федорова, в ее детсад ходят дети от 1 до 3 лет. И она физически не может собрать из них одновозрастные группы, так как для детей раннего возраста порог деления и освоения образовательных программ составляет не год, а полгода.

— У меня получается четыре возраста детей, а иногда бывает пять — когда ребенка в 11 месяцев приводят. Не говоря уже о том, что некоторые родители хотят отдать ребенка к определенному воспитателю. Мы же работаем в рыночных условиях — освобождается место в группе, я не могу искать ребенка определенного возраста, я беру туда любого. А от меня сейчас требуют тасовать детей из группы в группу, чтобы подгонять под более дешевый тариф. Да и родители будут против — это стресс для ребенка, — говорит Федорова.

В качестве ответчика директор детского сада привлекла Кабинет министров Татарстана, а в качестве третьих лиц — Министерство финансов и Министерство образования республики. Все ведомства против удовлетворения иска возражали.

Разновозрастные группы искусственно ускоряют развитие детей

Представители Кабмина и Минобраза пояснили, что, формируя разновозрастные группы, Федорова недобросовестно исполняет обязанности и нарушает ФГОС, который требует, чтобы «образовательная программа формировалась в зависимости от возраста детей и не допускала как искусственного ускорения, так и замедления развития детей». А директор детсада, когда смешивает детей, как раз искусственно ускоряет их развитие. Мол, смотрят несмышленые «годовасики», как их двухлетние одногруппники ловко орудуют ложкой, и начинают повторять за старшими. Непорядок!

Представители Кабмина и Минобраза пояснили, что, формируя разновозрастные группы, Федорова нарушает ФГОС, который требует, чтобы «образовательная программа формировалась в зависимости от возраста детей и не допускала как искусственного ускорения, так и замедления развития детей». Фото vk.com



Тогда Эльвира Федорова спросила, что за двойные стандарты: муниципальным садикам можно нарушать ФГОС и формировать разновозрастные группы, а частным нельзя? На что представитель Кабмина ответил, что, по новому постановлению, у муниципальных садов теоретически есть такая возможность, но «чисто математически — нет». В чем заключается «математика», ответчик не пояснил. Вероятно, в том, что детей и помещений в муниципальных садах больше и действительно проще собрать из них группы одного возраста.

— В случае удовлетворения иска принцип равноправия не будет действовать — если у частников будет право [формировать разновозрастные группы], а у муниципальных не будет, — ответил представитель Кабмина на реплику Федоровой о том, что постановление несправедливо и ущемляет права предпринимателей.

Федорова предположила, что государственным детсадам, даже если они захотят, учредитель не позволит организовать разновозрастные группы, иначе размер субсидий придется увеличить в два раза.

В постановлении Кабмина нашли коррупционную составляющую

Судья Эдуард Каминский решил заострить внимание вот на каком моменте. Если детсад, формируя разновозрастные группы, нарушает ФГОС, то почему бы просто не лишить его лицензии? Для чего лишать субсидий, если иными способами можно заставить образовательную организацию работать по закону?

На этот вопрос ответчики не смогли найти ответа. Зато ответила Эльвира Федорова. По ее словам, ни ФГОС, ни закон об образовании не регламентируют, сколько разновозрастных групп должно быть в детском саду — это полномочия образовательной организации. И предположила, что постановление Кабмина содержит еще и коррупционную составляющую.





Эльвира Федорова предположила, что постановление Кабмина содержит еще и коррупционную составляющую. Фото Романа Хасаева

— Постановление должно быть соответствующим образом опубликовано, должно быть заключение Министерства юстиции, прокуратуры, должна быть проведена антикоррупционная экспертиза. Но всех этих документов я не смогла найти, вероятно, их вообще нет, — высказалась Эльвира Федорова.

Судья согласился с доводами и спросил: были ли соблюдены необходимые процедуры для вступления в силу нормативно-правового акта? Ответчики ответили, что все было сделано по закону, но попросили как минимум две недели, чтобы найти нужные бумаги.

В детсад Федоровой идет Роспотребнадзор

Судья решил отложить процесс до 20 февраля, чтобы дать сторонам возможность подготовиться. Но быстро дело не разрешится. Чиновники дали понять, что сдаваться не собираются, а апелляционная инстанция — Верховный суд России, и там процесс займет не месяц. Директор «Счастливого детства» заявила «Реальному времени», что в случае проигрыша готова уйти в подполье, как и большинство частных детсадов, — это проще, чем соблюдать все требования и при этом недополучать субсидии. А пока Эльвира Федорова готовится к встрече с Роспотребнадзором — по совпадению, после того как она подала в суд на Кабмин, надзорное ведомство решило ее проверить.

Ранее «Реальное время» писало еще об одном неудачном государственно-частном партнерстве в сфере дошкольного образования. В Казани директор частного детсада «Егоза» заявила, что ей нечем кормить детей в бюджетных группах, так как исполком не утвердил механизм размещения муниципального заказа, из-за чего садик не получает компенсацию за питание.

— У нас были проверки Казначейства, которые выявили миллионный долг бюджета перед нами за эти группы. 9 лет я этот вопрос [размещение бюджетных групп] рассматривала как благотворительную деятельность, на протяжении всего времени обращалась с письмами о размещении муниципального задания. Сейчас просто настал критический момент и стоит вопрос вообще о закрытии, потому что оплаты, которая есть, хватать не будет. Очевидно, что полноценное питание на 572 рубля в месяц, которые заложены в родительской плате, организовать невозможно, — говорит Наталья Реснянская.