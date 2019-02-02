Видеоопрос: «Согласны ли вы, что домашнее обучение хуже школьного?»

В Татарстане намерены взять под контроль семейное образование — одну из форм внешкольного обучения, предусмотренного законом «Об образовании в РФ». По данным регионального Минобрнауки, у детей, которые находятся на домашнем обучении, результаты по ОГЭ и ЕГЭ в среднем ниже, чем у школьников. При этом в МВД обеспокоены, что из ребят, которые не посещают школу по религиозным убеждениям родителей, в Татарстане формируется «второе поколение салафитов».