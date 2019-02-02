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Видеоопрос: «Согласны ли вы, что домашнее обучение хуже школьного?»

07:00, 02.02.2019 10
Видеоопрос: «Согласны ли вы, что домашнее обучение хуже школьного?» Фото: Роман Хасаев

В Татарстане намерены взять под контроль семейное образование — одну из форм внешкольного обучения, предусмотренного законом «Об образовании в РФ». По данным регионального Минобрнауки, у детей, которые находятся на домашнем обучении, результаты по ОГЭ и ЕГЭ в среднем ниже, чем у школьников. При этом в МВД обеспокоены, что из ребят, которые не посещают школу по религиозным убеждениям родителей, в Татарстане формируется «второе поколение салафитов».

«Согласны ли вы, что домашнее обучение хуже школьного?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 07:21
    Дома ребенку не смогут дать всю необходимую информацию и знания! А также учась дома ребенок будет так сказать далек от общества. В школе же наоборот развивается социологическая сторона воспитания, происходит общение с одноклассниками и тд
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    Анонимно 08:57
    Нигде в мире уже нет задачи дать образование. Главная задача, заинтересовать ребенка,чтобы именно он сам хотел его взять. Наверное поэтому в РФ количество нобелевских лаурятов и патентов сравнимо уже с такими странами как Турция, Иран
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  • Анонимно 09:02
    Я была на домашнем обучении 4 года. Никому из детей не пожелаю такого!
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  • Анонимно 09:02
    За индивидуальным образованием будущее! В казарме можно вымуштровать только солдата. Социологическая сторона воспитания должна формироваться в кружках и секциях.
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    Анонимно 09:22
    Кружки и секции не дают полного социального развития
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    Анонимно 09:54
    Только они и дают! Это школы социально не развивают, а подчиняют.
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  • Анонимно 09:19
    Считаю, что домашнего обучения, и тем более по религиозному признаку, быть не должно! Это нарушения прав детей.
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  • Анонимно 10:10
    Запретить домобучение , и репетитерство.
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  • Anna Yakusheva 10:11
    Хуже чем школьное образование в нашей стране ничего быть не может. Ужасная программа, лишние предметы, нехватка учителей. Дети в современной школе никому не нужны. Уже после первого класса весь интерес к учебе убивается. Рассматриваем вопрос о переходе на домашнее образование. У друзей есть положительный опыт.
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  • Анонимно 10:40
    Сейчас в России поголовное обучение в школах на русском языке, где дети воспитываются в русском духе. А ведь в республиках есть государственные (национальные) языки, которые должны преподаваться в равных объёмах с русским государственным языком.
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