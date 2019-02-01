Минниханов: «Когда летаю на вертолете, всегда присылаю координаты по пяти-шести свалкам»

Минэкологии РТ защитилось по нацпроекту на 13,4 млрд рублей, но реальный бюджет на три года в три раза меньше — 4,8 млрд рублей

Коллегия Минэкологии РТ: президент обронил фразу о прохождении международной экспертизы МСЗ, неожиданно узнал от главы Росприроднадзора об отсутствии в селах подъездных дорог для вывоза мусора и призвал региональных операторов «радикально изменить ситуацию, если уж тарифы подняли». Между тем муниципалитетам еще предстоит «поработать локтями», чтобы отвоевать в этом году средства на реконструкцию 44 очистных сооружений по федеральной программе «Оздоровление Волги». Первый транш в 1,5 млрд из 4,8 млрд поступит ближе к августу.

Без федерального министра экологии Дмитрия Кобылкина

Сегодня в стенах Академии наук республики собралась расширенная коллегия Министерства экологии и природных ресурсов РТ под председательством Рустама Минниханова. Изначально на нее ждали важного федерального гостя — молодого главу Минэкологии России Дмитрия Кобылкина, руководившего нефтегазодобывающими компаниями в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за предполагаемого визита министра даже перенесли на более поздний срок отчетную коллегию управления Росприроднадзора по РТ, на которую «рвалась» приехать в Казань недавно назначенная на пост главы федерального надзорного ведомства Светлана Радионова, пересевшая из кресла заместителя главы Ростехнадзора и запомнившаяся экспрессивной критикой «авторов» техногенных ЧП.

Однако в последний момент Дмитрий Кобылкин отменил свой первый визит в Казань, а республиканские власти решили совместить отчеты Минэкологии и управления Росприроднадзора на общей коллегии, избавившись от наездов федеральных «ревизоров». Тем не менее на встрече были замечены представители «Татнефти», «Татэнерго» и других компаний-недропользователей.

На «оздоровление Волги» вытянули пока 4,8 млрд рублей

Основной отчетный доклад традиционно представил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Одним из главных достижений ведомства названо попадание в национальный проект «Экология» общей стоимостью 4 трлн рублей.

Татарстан включен в три федеральные программы: «Оздоровление Волги», «Чистая вода», «Сохранение лесов». Правда, наиболее капиталоемкая из них — программа по спасению Волги от выбросов вредных и неочищенных стоков. В конце прошлого года Минэкологии удалось защитить паспорт программы на 13,4 млрд рублей, хотя изначально заявлялись амбиции на 18—19 млрд рублей. Учитывая трехлетний цикл бюджетного планирования, республика получила по нацпроекту на первые три года 4,8 млрд рублей.

Одним из главных достижений ведомства Александр Шадриков назвал попадание в национальный проект «Экология» общей стоимостью 4 трлн рублей. Фото tatarstan.ru



«До 2021 года республике выделено 4,8 млрд рублей, в том числе по проекту «Оздоровление Волги» — 4,26 млрд рублей, — сообщил Шадриков. — По проекту «Чистая вода» — 227,0 млн рублей, по проекту «Сохранение лесов» — 271,5 млн рублей». По словам министра экологии и природных ресурсов РТ, главной задачей программы по оздоровлению Волги станет строительство и модернизация 44 очистных сооружений в сфере ЖКХ. К 2024 году запланировано снижение объемов загрязнения сточных вод в три раза.

Частные инвестиции в спасение Волги

В дополнение к этому АО «РИТЭК» разработало проект по демонтажу затопленных с середины 80-х годов прошлого века бездействующих нефтепроводов, расположенных в Нижнекамском водохранилище, общей стоимостью 398,6 млн рублей. Правда, выполнение этих работ планируется в 2020 году. Предприятиями Татарстана, включенными в топ-200 загрязнителей Волжского бассейна, предусмотрена реконструкция своих очистных сооружений на сумму более 3 млрд рублей.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» прорабатывается вопрос включения работ по экологической реабилитации Мелекесского залива в Набережных Челнах. Реализация проекта приурочена к празднованию 50-летия КАМАЗа. Предполагаются комплексные решения, включая строительство очистных сооружений и сетей ливневой канализации.

Также готовится заявка для включения в федеральный проект «Чистая страна» мероприятий по ликвидации четырех свалок и трех объектов накопленного вреда на общую сумму 2,6 млрд рублей. Главам муниципальных образований, на территории которых расположены данные объекты, необходимо ускорить разработку также проектно-сметной документации. Пока предварительная проработка имеется только у Нижнекамского района по свалке в с. Прости.

Прорабатывается вопрос включения в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» работ по экологической реабилитации Мелекесского залива в Набережных Челнах. Фото Сергея Афанасьева

По словам министра, в прошлом году уменьшилось количество проверок в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. «Проведено 6254 проверки, что на 17% меньше, чем годом ранее. Количество плановых проверок сократилось на треть, а комплексные мероприятия снизили количество выявленных нарушений на 10%. Теперь плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода, исключая проведение проверок в отношении тех, кто оказывает низкое воздействие на окружающую среду».

С 2017 года в акваториях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ заработала единая ГИС «ГЛОНАСС+112», которая выявляет незаконную добычу песка и гравия. «Система, охватывающая 100% судов, используемых для добычи сырья, позволяет в online-режиме выявлять недропользователей, выходящих за границы лицензионного участка», — предупредил Шадриков.

Как вывозить мусор из деревень, если нет подъездных дорог

Вслед за ним выступил глава управления Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов, который акцентировал внимание на том, что количество несанкционированных свалок продолжает расти. Однако не потому, что компаниям удобнее сбрасывать мусор где попало, а из-за отсутствия возможности его захоронения на полигонах. По его словам, 11 из 49 полигонов заполнены и приходится вывозить мусор в другие районы. Но тут он доложил, что с запуском мусорной реформы никто не учел, что отдаленные районы остались без подъездных дорог, и как вывозить оттуда мусор региональным операторам?

«Минтранс здесь?» — строго окликнул Рустам Минниханов, оглядывая зал. После некоторого ожидания вместо министра Ленара Сафина поднялась с места милая блондинка. «Передайте министру, что есть такой вопрос», — дал поручение президент и разрешил барышне сесть обратно. «Я сказал, когда иду на коллегию, — все министерства, ну министра может не быть, но люди должны присутствовать», — грозно предупредил Минниханов. И продолжил: чтобы привести в порядок территорию, невозможно без подъездных дорог. «Я много летаю на вертолете, и всегда присылаю координаты по пяти-шести свалкам. В этом есть и наша вина», — согласился он наконец с Фаритом Хайрутдиновым.

МСЗ готовится к международной экспертизе

Впрочем, большую часть своего спича он посвятил тому, что альтернативы МСЗ просто нет, а сам завод безопасен для жителей близлежащих населенных пунктов. Он сообщил, что проект МСЗ будет проходить международную экспертизу. По мнению президента, мегаполисы не смогут существовать дальше без мусоросжигательных заводов.

Рустам Минниханов большую часть своего спича посвятил тому, что альтернативы МСЗ просто нет, а сам завод безопасен для жителей близлежащих населенных пунктов. Фото tatarstan.ru



«Много разговоров по заводу по утилизации мусора. Я сам посещал такой завод в Токио. В черте города расположен 21 такой завод. Никакого негативного воздействия нет, — убеждал президент. — Сегодня от автомобильного транспорта больше вреда». «Что касается завода в республике, то в ходе строительства будут применены самые последние технологические решения, будет проведена международная экспертиза. Никакого негативного воздействия на окружающую среду не будет. Сегодня есть и практика раздельного сбора мусора с дальнейшей переработкой вторичного сырья. Но крупные города-миллионники без специализированных центров утилизации отходов не могут дальше развиваться», — заявил Рустам Минниханов. Также он отметил, что качество работы региональных операторов по обращению с мусором должно соответствовать установленным тарифам.

В драку за «очистными» деньгами

Между тем муниципалитетам еще предстоит «поработать локтями», чтобы отвоевать в этом году средства на реконструкцию 44 очистных сооружений по федеральной программе «Оздоровление Волги». Первый транш в 1,5 млрд из 4,8 млрд поступит ближе к августу, а перечень очистных сооружений, на которые пойдут эти деньги, не определен.

По словам представителя Минэкологии РТ Егора Тарнавского, пока идет процедура заключения соглашения по индикаторам, в дальнейшем будет проведена инвентаризация объектов и будет составлен их перечень. «Объектов много, а бюджет определен только на три года. Поэтому сейчас решается, в каких городах в первую очередь будет проходить реконструкция очистных сооружений». По словам Егора Тарнавского, из 44 очистных сооружений утверждена проектно-сметная документация лишь по 16. «Из них как раз и будут выбираться приоритетные, — отметил он.

Но делать это будет не Минэкологии, а Минстрой РТ. Что мешает определить приоритетные очистные сооружения сейчас, а не ждать августа? В Минэкологии не смогли ответить на этот вопрос. В будущем году на эти цели Москва даст 1,5 млрд рублей, в 2020 году — 1,2 млрд рублей.