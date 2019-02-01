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На дорогах Татарстана на треть выросла аварийность с пострадавшими по вине приезжих

18:00, 01.02.2019 2

Как ремонт трасс способствовал росту аварийности: в лидерах по ДТП — Азнакаевский, Балтасинский и Лаишевский районы

На дорогах Татарстана на треть выросла аварийность с пострадавшими по вине приезжих Фото: гибдд.рф

В Татарстане на 36,5% выросло количество ДТП с пострадавшими, виновниками которых стали приезжие из других регионов России, сообщил сегодня на итоговой коллегии ГИБДД по РТ руководитель ведомства Ленар Габдурахманов. Как выглядит среднестатистический нарушитель, в чем главные причины дорожных происшествий и какие последствиях имело сокращение штатов инспекторов ГАИ — читайте в материале «Реального времени».

Портрет нарушителя

— Примерный портрет среднестатистического виновника ДТП с погибшими выглядит следующим образом: это мужчина 30—40 лет со стажем вождения 3—7 лет, — сообщил на заседании коллегии начальник УГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов. — По его вине в республике произошло каждое четвертое ДТП с погибшими.

Глава ведомства уточнил, что, согласно статистике, в 2018 году в ДТП с погибшими мужчины были виноваты в 4 раза чаще, чем женщины (76% случаев и 24% соответственно).

Самым аварийным днем в республике остается пятница — на конец рабочей недели приходится 16% происшествий, а пик аварийности — на период с 16.00 до 18.00. Но происшествия с наиболее тяжкими последствиями зафиксированы с часу ночи до пяти утра.

Спасибо технике

Начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов вначале перечислил в докладе достижения ведомства, отметив, что «динамику аварийности можно считать удовлетворительной».

В 2018 году в Татарстане зарегистрировано 4580 ДТП (на 110 меньше, чем в 2017-м), на дорогах погибло 377 человек (в 2017 году — 426), еще 5651 получил ранения (в 2017-м — 5733).

— Темпы сокращения числа погибших в ДТП — одни из самых высоких среди регионов Российской Федерации и ПФО, — подчеркнул Габдурахманов.

Этому, по мнению докладчика, способствовало внедрение на территории республики новых технологий и методов обеспечения безопасности дорожного движения: появление в 2018 году на 45 участках дорог 83 искусственных неровностей, устройство шумовых полос на 58 опасных участках, оборудование пешеходных переходов дополнительными светодиодными знаками и освещением. Кроме того, положительный эффект дали введение тотального контроля за скоростью на трех федеральных трассах: Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск, и внедрение системы «Робот» для контроля скорости в движении.

Поддержка «народных инспекторов»

Глава республиканской Госавтоинспекции отметил результаты работы добровольных помощников из числа граждан, которые направляют сообщения о нарушениях ПДД через мобильное приложение «Народный инспектор».

— В 2018 году система «Народный инспектор» была дополнена тремя новыми категориями: наезд на препятствие, игнорирование ремня безопасности, остановка вторым рядом, — сообщил Ленар Габдурахманов. — На момент запуска мобильное приложение позволяло принимать видеозаписи нарушений ПДД по семи категориям, сейчас перечень расширился до 16.

Общее количество рассмотренных должностными лицами подразделений Госавтоинспекции уведомлений превысило 48 тысяч. В докладе не прозвучало, сколько административных взысканий, наложенных сотрудниками ГИБДД на нарушителей по сообщениям «народных инспекторов», отменяется судами по формальной причине — из-за несоблюдения гаишниками установленного законом порядка оформления документов. Зато тех нарушителей, которых сотрудники ГАИ вычислили по видеозаписям в «Ютьюбе», они «оформили» грамотно: Габдурахманов упомянул, что за перевозку пассажиров на крыше «шестерки» во время ЧМ-2018, декабрьское катание сноубордистов на прицепе и по другим фактам нарушители были привлечены к ответственности.

Аварийные районы и «аварийный» ремонт

Ленар Габдурахманов выразил озабоченность тем, что в 10 районах Татарстана в 2018 году наблюдался рост всех основных показателей аварийности — количества ДТП, числа погибших и раненых. Лидером по скорости падения показателей стал Азнакаевский район, где зарегистрировано 60 ДТП (год назад было 40) — на 50% выросло количество ДТП, на 60% — количество погибших и на 61% — количество раненых.

Лидерами по росту аварийности стали также Азнакаевский район (на 50%), Балтасинский (на 42,3%) и Лаишевский (на 41%). Ну а максимальное количество происшествий за год зарегистрировано в Лаишевском (86) и Высокогорском (81).

Хотя две трети (77%) дорожных происшествий регистрируются в городах и населенных пунктах республики, тяжкие последствия аварий характерны для трасс — за городом зарегистрировано 68% погибших.

При этом в Татарстане в этом году на трассах муниципального значения на 57% выросло количество ДТП в местах производства дорожно-ремонтных работ. За 12 месяцев произошло 11 ДТП в местах работы дорожников, в них погиб один человек, получили травмы 11. Основной причиной ДТП на ремонтируемых дорогах в ГИБДД считают несоблюдение водителями требований временных дорожных знаков и разметки, а также нарушения дорожниками правил производства работ, особенно в населенных пунктах.

Проблема — пожилые пешеходы, автобусы и грузовики

Одной из бед прошлого года стали наезды на пешеходов: из 377 погибших в ДТП треть (111) — пешеходы. Более 51% погибших пешеходов относятся к старшей возрастной категории — от 50 лет. Кроме того, пешеходы в 2018 году стали участниками каждого третьего ДТП.

Не меньше беспокойства вызывает у гаишников рост числа аварий по вине водителей автобусов. Основная доля таких ДТП, сообщил Ленар Габдурахманов, приходится на Казань, Челны и Нижнекамск. Половина происшествий — падение пассажиров, каждое третье — столкновения, каждое седьмое — наезд на пешехода.

Новой проблемой для Госавтоинспекции республики стал грузовой транспорт: при двухпроцентном росте ДТП с участием грузовиков (с 293 в 2017-м до 298 в 2018-м) количество погибших выросло на 11% (на пять человек), раненых — на 12% (на 39 человек).

ТО и автобус без тормозов

В свете предлагаемой депутатами Госдумы отмены техосмотра тревожно прозвучали слова начальника республиканской ГИБДД о том, что «серьезной сопутствующей причиной ДТП является эксплуатация технически неисправных транспортных средств».

— Число погибших по этой причине выросло в два раза, — сообщил Ленар Габдурахманов. — Напомню про резонансное ДТП в Агрызском районе, унесшее жизни пяти человек, трое из которых дети (девочки 10 лет и 2 лет и мальчик 2 лет), в ходе проверки был установлен факт фиктивного прохождения технического осмотра автомобиля.

В 2018 году за изготовление и сбыт поддельных диагностических карт было возбуждено семь уголовных дел, двух операторов техосмотра оштрафовали на 100 тысяч рублей, еще у троих приостановлена аккредитация.

Отдельно остановился Габдурахманов на техническом состоянии пассажирских автобусов. По словам начальника ГИБДД, в 2018 году 21 водитель автобусов попался пьяным за рулем, четверо — с поддельными правами, было зарегистрировано 506 фактов эксплуатации автобусов с неисправными тормозами.

Инна Серова
БизнесТранспорт Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:20
    Всё, не буду ездить в пятницу с 16 до 18 на дорогах
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  • Анонимно 19:04
    Причиной аварий на трассах несколько, одна из них "летчики" за рулем, которые думают, что они одни на дороге, второй можно назвать пешеходов которые возле населенных пунктов часто выбегают на дороги, ну и пьяные водители тоже
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