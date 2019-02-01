На дорогах Татарстана на треть выросла аварийность с пострадавшими по вине приезжих

Как ремонт трасс способствовал росту аварийности: в лидерах по ДТП — Азнакаевский, Балтасинский и Лаишевский районы

Фото: гибдд.рф

В Татарстане на 36,5% выросло количество ДТП с пострадавшими, виновниками которых стали приезжие из других регионов России, сообщил сегодня на итоговой коллегии ГИБДД по РТ руководитель ведомства Ленар Габдурахманов. Как выглядит среднестатистический нарушитель, в чем главные причины дорожных происшествий и какие последствиях имело сокращение штатов инспекторов ГАИ — читайте в материале «Реального времени».

Портрет нарушителя

— Примерный портрет среднестатистического виновника ДТП с погибшими выглядит следующим образом: это мужчина 30—40 лет со стажем вождения 3—7 лет, — сообщил на заседании коллегии начальник УГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов. — По его вине в республике произошло каждое четвертое ДТП с погибшими.

Глава ведомства уточнил, что, согласно статистике, в 2018 году в ДТП с погибшими мужчины были виноваты в 4 раза чаще, чем женщины (76% случаев и 24% соответственно).

Самым аварийным днем в республике остается пятница — на конец рабочей недели приходится 16% происшествий, а пик аварийности — на период с 16.00 до 18.00. Но происшествия с наиболее тяжкими последствиями зафиксированы с часу ночи до пяти утра.

Спасибо технике

Начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов вначале перечислил в докладе достижения ведомства, отметив, что «динамику аварийности можно считать удовлетворительной».

В 2018 году в Татарстане зарегистрировано 4580 ДТП (на 110 меньше, чем в 2017-м), на дорогах погибло 377 человек (в 2017 году — 426), еще 5651 получил ранения (в 2017-м — 5733).

— Темпы сокращения числа погибших в ДТП — одни из самых высоких среди регионов Российской Федерации и ПФО, — подчеркнул Габдурахманов.

Этому, по мнению докладчика, способствовало внедрение на территории республики новых технологий и методов обеспечения безопасности дорожного движения: появление в 2018 году на 45 участках дорог 83 искусственных неровностей, устройство шумовых полос на 58 опасных участках, оборудование пешеходных переходов дополнительными светодиодными знаками и освещением. Кроме того, положительный эффект дали введение тотального контроля за скоростью на трех федеральных трассах: Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск, и внедрение системы «Робот» для контроля скорости в движении.

Поддержка «народных инспекторов»

Глава республиканской Госавтоинспекции отметил результаты работы добровольных помощников из числа граждан, которые направляют сообщения о нарушениях ПДД через мобильное приложение «Народный инспектор».

— В 2018 году система «Народный инспектор» была дополнена тремя новыми категориями: наезд на препятствие, игнорирование ремня безопасности, остановка вторым рядом, — сообщил Ленар Габдурахманов. — На момент запуска мобильное приложение позволяло принимать видеозаписи нарушений ПДД по семи категориям, сейчас перечень расширился до 16.

Общее количество рассмотренных должностными лицами подразделений Госавтоинспекции уведомлений превысило 48 тысяч. В докладе не прозвучало, сколько административных взысканий, наложенных сотрудниками ГИБДД на нарушителей по сообщениям «народных инспекторов», отменяется судами по формальной причине — из-за несоблюдения гаишниками установленного законом порядка оформления документов. Зато тех нарушителей, которых сотрудники ГАИ вычислили по видеозаписям в «Ютьюбе», они «оформили» грамотно: Габдурахманов упомянул, что за перевозку пассажиров на крыше «шестерки» во время ЧМ-2018, декабрьское катание сноубордистов на прицепе и по другим фактам нарушители были привлечены к ответственности.

Аварийные районы и «аварийный» ремонт

Ленар Габдурахманов выразил озабоченность тем, что в 10 районах Татарстана в 2018 году наблюдался рост всех основных показателей аварийности — количества ДТП, числа погибших и раненых. Лидером по скорости падения показателей стал Азнакаевский район, где зарегистрировано 60 ДТП (год назад было 40) — на 50% выросло количество ДТП, на 60% — количество погибших и на 61% — количество раненых.

Лидерами по росту аварийности стали также Азнакаевский район (на 50%), Балтасинский (на 42,3%) и Лаишевский (на 41%). Ну а максимальное количество происшествий за год зарегистрировано в Лаишевском (86) и Высокогорском (81).

Хотя две трети (77%) дорожных происшествий регистрируются в городах и населенных пунктах республики, тяжкие последствия аварий характерны для трасс — за городом зарегистрировано 68% погибших.

При этом в Татарстане в этом году на трассах муниципального значения на 57% выросло количество ДТП в местах производства дорожно-ремонтных работ. За 12 месяцев произошло 11 ДТП в местах работы дорожников, в них погиб один человек, получили травмы 11. Основной причиной ДТП на ремонтируемых дорогах в ГИБДД считают несоблюдение водителями требований временных дорожных знаков и разметки, а также нарушения дорожниками правил производства работ, особенно в населенных пунктах.

Проблема — пожилые пешеходы, автобусы и грузовики

Одной из бед прошлого года стали наезды на пешеходов: из 377 погибших в ДТП треть (111) — пешеходы. Более 51% погибших пешеходов относятся к старшей возрастной категории — от 50 лет. Кроме того, пешеходы в 2018 году стали участниками каждого третьего ДТП.

Не меньше беспокойства вызывает у гаишников рост числа аварий по вине водителей автобусов. Основная доля таких ДТП, сообщил Ленар Габдурахманов, приходится на Казань, Челны и Нижнекамск. Половина происшествий — падение пассажиров, каждое третье — столкновения, каждое седьмое — наезд на пешехода.

Новой проблемой для Госавтоинспекции республики стал грузовой транспорт: при двухпроцентном росте ДТП с участием грузовиков (с 293 в 2017-м до 298 в 2018-м) количество погибших выросло на 11% (на пять человек), раненых — на 12% (на 39 человек).

ТО и автобус без тормозов

В свете предлагаемой депутатами Госдумы отмены техосмотра тревожно прозвучали слова начальника республиканской ГИБДД о том, что «серьезной сопутствующей причиной ДТП является эксплуатация технически неисправных транспортных средств».

— Число погибших по этой причине выросло в два раза, — сообщил Ленар Габдурахманов. — Напомню про резонансное ДТП в Агрызском районе, унесшее жизни пяти человек, трое из которых дети (девочки 10 лет и 2 лет и мальчик 2 лет), в ходе проверки был установлен факт фиктивного прохождения технического осмотра автомобиля.

В 2018 году за изготовление и сбыт поддельных диагностических карт было возбуждено семь уголовных дел, двух операторов техосмотра оштрафовали на 100 тысяч рублей, еще у троих приостановлена аккредитация.

Отдельно остановился Габдурахманов на техническом состоянии пассажирских автобусов. По словам начальника ГИБДД, в 2018 году 21 водитель автобусов попался пьяным за рулем, четверо — с поддельными правами, было зарегистрировано 506 фактов эксплуатации автобусов с неисправными тормозами.