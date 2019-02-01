Три «армейских» из трех, или Как Билла собственный внук погубил

ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Ак Барс» и уже примеряет его корону

Две разгромные победы ЦСКА над действующим обладателем Кубка Гагарина в нынешнем сезоне как минимум давали повод усомниться в новом чемпионском походе казанцев. Нынешний главный фаворит в предыдущих матчах был наголову сильнее. Однако в третьей московской игре «барсы» сыграли совсем иначе. Вот только «физика» подвела — именно на ней, по всей видимости, сделан упор в тренировочном процессе команды перед плей-офф. О том, стоит ли болельщикам «Ак Барса» паниковать из-за полосы неудач, почему Подъяпольский, несмотря на пять пропущенных шайб, был лучшим на льду (наряду с Клинкхаммером) и как Билялетдинова погубил собственный внук — в материале «Реального времени».

Паниковать рано — функциональный спад закономерен перед плей-офф

Черная полоса, которая наметилась у «Ак Барса» с начала этого года, дошла до семи поражений в 11 матчах, а казанские болельщики уже затянули несколько подзабытую песню о том, что в стане «барсов» все плохо и многих игроков пора менять. Мишенью поклонников в последние дни оказался, к примеру, форвард Владимир Ткачев, который не забивал на протяжении уже 14 матчей. Хотя даже не в очках дело — глаза у Владимира потухли, и в нынешнем сезоне его мог бы заменить любой нападающий среднего уровня. Куда-то делось его креативное мышление, но еще больше растерял Ткачев само желание здесь играть. Он выиграл с «Ак Барсом» все, он знает каждый уголок «Татнефть Арены» до последнего миллиметра и, судя по всему, уже просто не находит причин «рвать жилы» в этой команде и лиге.

Наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинова после последнего матча с «Автомобилистом», проигранного в овертайме, объяснял полосу неудач подготовкой к плей-офф. Что именно такого делает штаб с хоккеистами, что те разучились решать моменты, непонятно. Известно только, что в недельной поездке в Арабские Эмираты в середине января команда традиционно занималась исключительно на «земле», по сути, «забивая» ноги перед длинным турниром на выбывание. Так что функциональный спад «барсов» объяснить можно — тренеры просто принесли в жертву концовку «регулярки».

Вот только у команды с потерей очков все меньше шансов занять хотя бы четвертое место, чтобы начинать Кубок Гагарина на своем льду. А это серьезное преимущество. Таким образом, у казанцев выбор сейчас небольшой. При лучшем раскладе «Ак Барс» может получить в соперники «Салават Юлаев», с которым в сезоне игры пока удавались. Ну а при негативном сценарии команде Билялетдинова предстоит начинать кубковые матчи в Балашихе — против омского «Авангарда».

Защитник ЦСКА Романов в нынешнем сезоне частенько стал получать игровое время в основой команде



Внук Билялетдинова вышел на экзамен перед дедом

У армейцев же перед матчем тоже наметилась своя череда неудач — сразу два матча ЦСКА уступил, что стало настоящим нонсенсом для нынешней монструозной команды Никитина. О том, что москвичи могут отдать 4 очка подряд, еще месяц назад было даже подумать невозможно. А здесь вдруг сначала поражение от «Локомотива», а позже — от «Барыса», рвущегося в лидеры Востока. Лидер «армейцев» Кирилл Капризов, правда, с определением «кризис в команде» не соглашался.

— Нам победы в последних матчах даются непросто, но я бы не сказал, что у ЦСКА спад, — говорил 21-летний форвард «Известиям». — Просто невозможно выигрывать во всех встречах. Возможно, в каких-то моментах мы недоработали, где-то был неудачный отскок. Но нужно это пережить и идти дальше, — сказал Капризов.

Было понятно, что московский клуб такую роскошь, как третье поражение в четырех матчах, себе позволить просто не может.

Другой важной интригой матча стало семейное противостояние. Впервые в истории наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов и его внук Александр Романов вышли в одном матче по разные стороны «баррикад». Защитник ЦСКА в нынешнем сезоне частенько стал выходить в основном составе, однако в предыдущих двух играх семейного противостояния не вышло. А вот после «бронзового» МЧМ в Канаде Романов все чаще получает от Никитина игровое время.

Свитов занял свое привычное место в последнем звене, в связке с Глуховым и Клинкхаммером

«Старая гвардия» вернулась на лед, и «барсы» стали злее

В день матча стало известно, что в московской игре на лед вернутся, наконец, представители «старой гвардии» Данис Зарипов и Александр Свитов, которые не играли с начала января. 25-й номер отправился к Лукоянову и Основину во второе звено. А Свитов занял свое привычное место в последней тройке, в связке с Глуховым и Клинкхаммером.

Игру казанцы начали агрессивно, в расчете на то, чтобы задавить любые попытки армейцев установить свою власть на льду. Именно благодаря стартовому доминированию ЦСКА с первых минут брал инициативу в свои руки в предыдущих двух играх между этими соперниками и потом постепенно доводил свое преимущество до разгрома. На этот раз «Ак Барс» старался минимизировать выход шайбы из чужой или средней зоны. Такое давление, кажется, здорово удивило игроков ЦСКА, хотя, как признавался в перерыве форвард команды Сергей Андронов, в стане москвичей готовились к такому резвому хоккею от «Ак Барса».

И ставка на агрессию сработала. Роб Клинкхаммер был первым на отскоке шайбы от лицевого борта и с острого угла забросил свою 17-ю шайбу в сезоне. Романа Абросимова за его судьбоносный щелчок в борт записали в ассистенты канадца.

Даже после того как «барсы» удалились из-за неаккуратно выброшенной за борт шайбы, они действовали предельно строго и четко в обороне — за 2 минуты большинства ЦСКА не потревожил голкипера казанцев ни разу.

Настало время выручать и в то же время покрасоваться Владиславу Подъяпольскому, который дважды спасал в идеальном шпагате

Подъяпольский к Кубку Гагарина готов

А вот под самый конец периода в системе игры казанцев случился первый провал. Это Пол Постма зачем-то пошел в грубую игру в чужой зоне и оставил свою команду обороняться вчетвером. Здесь и настало время выручать и в то же время покрасоваться Владиславу Подъяпольскому, который дважды спасал в идеальном шпагате и тут же пластался на льду, чтобы забрать добивание. Пожара у ворот «Ак Барса» стало больше, но до сирены дотерпели — 0:1.

Вообще, Владислав в матче еще не раз показывал отличную растяжку и вытаскивал в моментах, когда гол, казалось, был уже неминуем. Так было и во втором периоде, когда голкипера сбили за воротами, но он как-то собрался, увидел, что шайбу вот-вот забросят и покатился по льду, преграждая ей путь. Ни в одном из пяти пропущенных голов нельзя упрекнуть Влада. Во всех случаях это был либо расстрел в упор (а это уже вопросы к защите), либо замыкание с пятака.

В любом случае номинацию за самый мощный прогресс в сезоне можно смело отдавать именно голкиперу. Еще на старте нынешней «регулярки» никто даже толком и не знал, кто такой Полъяпольский и на что он способен (если не следил пристально за новокузнецким хоккеем), а уже к середине сезона он из третьего вратаря команды стал первым номером, даже когда Гарипов был еще в добром здравии.

Картинку игры потеряли — смотреть стало интереснее

А вот старая болезнь казанской команды никуда не делась. На четвертый раз недисциплинированность «Ак Барсу» хозяева льда уже не простили. 6 минут штрафа только за первый период и еще 2 на старте второго — пожалуй, это многовато, и, конечно, рано или поздно ЦСКА выжал из таких подарков ответную шайбу.

— Мы очень давно не видели такого агрессивного «Ак Барса». Только так можно переиграть ЦСКА? — спросили журналисты Билялетдинова на послематчевой пресс-конференции.

— Вы знаете, я бы еще раз подчеркнул, что должна быть дисциплина. Мы получили очень много удалений для матча с таким соперником — порой можно получить одно-два удаления и проиграть. Мы работаем плодотворно, мы знаем, чего хотим. К сожалению, у нас пока неудачно все проходит, но, думаю, мы поправим ситуацию и будем играть достойно, — сказал наставник «Ак Барса».

Даже второй гол в исполнении Альберта Яруллина стал скорее следствием эпизодической вспышки, нежели логичным исходом игры

Да и в дальнейшем казанцы стали действовать более расхлябанно — куда-то исчезла собранность в обороне, мощный высокий прессинг. Нет, «барсы» по прежнему хорошо двигались на льду, хорошо атаковали, но системности и четкого плана видно у них не было. Даже второй гол в исполнении Альберта Яруллина стал скорее следствием эпизодической вспышки, нежели логичным исходом игры. Впрочем, как и шайба Кирилла Капризова в ответ.

Игра будто разбилась на эпизоды, в которых команды просто выжидали и проводили резкие выпады. Так и обменялись голами, устроив веселый, но очень нервный период для болельщиков.

Романов экзамен сдал и лишил деда очков

Веселая игра продолжилась и после перерыва. Шайба Светлакова, которая залетела аж после двойного рикошета и шикарный результативный выход один в один с вратарем Роба Клинкхаммера, когда «барсы» отбывали меньшинство, сделали игру еще более жаркой — оставалось только наслаждаться таким открытым матчем. Но настоящим апогеем противостояния стала шайба Александра Романова в ворота команды деда. Александр резко открылся на пятаке при игре 4 на 4, а Линден Вей, увидев его движение выдал ювелирную передачу — тому оставалось замкнуть.

Когда показали Билялетдинова, смотрящего повтор на видеокубе, его лицо в этот момент выражало скорее профессиональное любопытство, как исполнил эту шайбу его внук, нежели мысли о самом матче. По сути, Романов забросил победный гол (несмотря на еще две последующие шайбы от Ткачева и Окулова) и оставил Билялетдинова без очков.

— Первый гол вашего внука Александра Романова в КХЛ вас расстроил как главного тренера «Ак Барса» или порадовал как деда?

— Каждый делает свою работу, он — свою, я — свою. В этом случае он переиграл меня, — констатировал Билялетдинов.

Армейцы дожали-таки третью победу над действующим чемпионом в сезоне и идут за кубком. «Ак Барс» же, несмотря на поражение, показал, что забрасывать и решать моменты команда еще не разучилась, и при желании играть агрессивно все еще умеет. Однако «физики» на весь матч пока не хватает. В равной борьбе победили те, у кого сил в этот раз оказалось больше. А плей-офф покажет, стоила ли концовка «регулярки» таких жертв.

Эрик Добролюбов