Повышение кредитной ответственности: заемщики увидят себя глазами банков

Вступили в силу поправки к закону, которые позволяют заемщику получить в бюро кредитных историй не только отчет, но и индивидуальный кредитный рейтинг.

Фото: Дарья Турцева

Теперь заемщики смогут узнать, насколько они привлекательны для банка: вступили в силу поправки к закону, согласно которым при обращении в бюро кредитных историй (БКИ) заемщик получит вместе с отчетом по КИ еще и индивидуальный кредитный рейтинг. Предполагается, что нововведение позволит желающим получить займ заранее оценить свои перспективы. Однако, по мнению собеседников «Реального времени», банки ориентируются в первую очередь на собственные скоринги — то есть внутренние методы оценки заемщиков. В самих БКИ также подчеркивают, что высокий рейтинг еще не гарантирует получение кредита.

«Только банк решает, выдавать ли кредит»

Индивидуальный кредитный рейтинг разработан как аналог давно работающих банковских систем оценки заемщиков. Только нововведение ориентировано на клиентов, а не на сами банки, поясняет директор по маркетингу и коммуникациям Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Екатерина Котова: «Банки уже используют эти данные в своих системах, теперь и заемщики увидят, как их кредитную историю оценивает кредитор». Прямого влияния на выдачу кредитов эта новация не окажет, но в перспективе будет способствовать повышению ответственности заемщиков, добавляет собеседница.

Чтобы узнать свою кредитную историю, сначала нужно выяснить, в каком бюро она хранится. Для этого нужно сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй. Это можно сделать через любой банк, любое бюро кредитных историй (а их более десятка), телеграф, любого нотариуса, МФО или через сайт Госуслуг, поясняют в ЦБ. При обращении в БКИ, в котором кредитной истории гражданина может и не быть, получить информацию не удастся — в одном бюро не предоставляют информацию о сведениях, которые есть в другом БКИ, поэтому нужно сначала сделать запрос и выяснить, где такая информация имеется. Запросить информацию непосредственно в БКИ можно онлайн (если оно предоставляет такую возможность), при личном обращении в офис бюро или его партнера, письмом или телеграммой.

После вступления в силу закона можно получить два бесплатных отчета в год вместо одного, как было раньше. Как отмечает Котова, после двух обращений стоимость запроса на сайте ОКБ будет стоить 390 рублей, при обращении в офис — 600 рублей. Такая же стоимость предусмотрена при запросе письмом или телеграммой. «Рейтинг обновляется автоматически после внесения изменений в кредитную историю. Он формируется исключительно на данных кредитных историй, которые хранятся в том или ином БКИ. По закону, источники должны передавать данные об изменениях в кредитной истории заемщика в течение пяти дней», — уточняет собеседница.

У каждого бюро система оценки и переменные будут свои. Например, на итоговый балл будут влиять просрочки — как текущие, так и прошлые, уровень долговой нагрузки, количество запросов его кредитной истории. Таким образом, заемщик набирает баллы, и чем больше у него баллов, тем ниже уровень кредитного риска.

По пояснению пресс-службы ОКБ, важен не сам показатель, а интервал уровня риска, которому он соответствует — высокий, средний или низкий. Но даже очень высокий индивидуальный рейтинг от бюро не гарантирует, что кредит будет одобрен, подчеркнул Мясников, — только банк решает (на основе собственного скоринга), на каких условиях выдать кредит и выдать ли вообще: «У банков и МФО есть дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории — сведения о трудоустройстве и доходе, контактные данные, история взаимоотношений с конкретной организацией, поэтому решение принимается не только исходя из данных кредитных историй, а более комплексно».

Своя рубашка: собственный скоринг банку приоритетнее, чем рейтинг бюро

«Использование данных БКИ практикуется всеми банками, но важно учитывать, что у каждого есть своя система оценки, и она приоритетнее для него, поэтому в одном банке вам дают кредит, в другом нет — исключительно на основании собственных оценок», — говорит один из участников банковского рынка.

Как отмечают в Сбербанке, что касается использования данных БКИ при принятии решений по кредитам, банки используют свои собственные модели для оценки кредитоспособности клиентов, и могут как учитывать, так и не учитывать рейтинги БКИ. «Это зависит от кредитной политики каждого банка и качества моделей, используемых бюро при расчете рейтингов», — уточняет собеседник.

Банки, работающие в Татарстане, подтвердили, что оценивают клиентов всеми доступными способами, но в приоритете — собственные методики. «Как у любого крупного игрока на рынке, у «Росбанка» есть своя система скоринга. Это интегральная оценка благонадежности потенциального клиента на основе всей доступной банку информации о нем. Безусловно, к нам обращаются и такие клиенты, кому мы отказываем в выдаче кредита из-за их потенциальной неблагонадежности», — сообщает директор представительства «Росбанка» в РТ Руслан Юлбарисов.

Собеседник отмечает, что нововведение скорее всего не повлечет существенных изменений в процессе выдачи кредита ни для банков, ни для заемщиков. «В то же время такая агрегированная оценка поможет заемщику понять, как он выглядит в глазах кредитора», — добавляет он.

В банке «Открытие» анализируют данные Объединенного кредитного бюро, в том числе и для построения внутренних скоринговых моделей оценки кредитного риска. Внедрение рейтинга не окажет существенного влияния на работу банка, так как данные, на которых, предположительно, строится рейтинг, уже входят в систему принятия кредитного решения, отмечает пресс-служба.

«Банк Казани» использует риск-ориентированную модель рассмотрения кредитных заявок физических лиц, говорит представитель пресс-службы: «Она включает в себя как использование скоринговой модели, так и экспертную оценку кредитоспособности клиента. Обе модели дополняют друг друга при принятии решения о выдаче кредита».

Скоринговая модель самого «Банка Казани» содержит половозрастные показатели клиента, его занятость, семейный статус и количество иждивенцев. Также важны платежная дисциплина клиента и прочие характеристики. «Информация, которая отражается в кредитном отчете [бюро], рассчитывается на основании особенностей кредитного поведения клиента, платежной дисциплины, а также наличия или отсутствия текущей просроченной задолженности», — по словам собеседника, эта информация является основополагающей при рассмотрении заявки. Поэтому кредитные рейтинги будут применяться в комплексном рассмотрении заявок и в сочетании с внутренней скоринговой оценкой банка, а также оценкой финансовой устойчивости клиента на основании данных о доходах клиента, добавляет представитель пресс-службы.

Перед вступлением в силу закона специалисты ОКБ проанализировали данные 77,7 млн граждан, когда-либо бравших кредит, сведениями о которых располагает бюро. Фото zecho.ru

Больше всех неблагонадежных заемщиков в ПФО — в Оренбургской области

Перед вступлением в силу закона специалисты ОКБ проанализировали данные 77,7 млн граждан, когда-либо бравших кредит, сведениями о которых располагает бюро.

Высокий кредитный рейтинг оказался у 78% из них. Это соответствует 60,6 млн россиян. Низкий рейтинг заработали 13% или 9,8 млн человек. Средний же рейтинг имеет 9% (7,4 млн) граждан. Низкий кредитный рейтинг имеют 13% или 9,8 млн чел.

По данным аналитиков ОКБ, лучший показатель по доле тех, у кого высокий кредитный рейтинг, в Москве — 84%. На 1% отстают Чукотский АО и Рязанская область. По 82% у Пензенской, Орловской, Брянской областей, Мордовии, Чувашии и Санкт-Петербурга.

Что касается других регионов ПФО, их показатели распределились следующим образом: в Башкортостане 76% граждан с высоким рейтингом и 12% — с низким, в Кировской, Нижегородской областях и Марий Эл — 81% благонадежных заемщиков и 10% граждан с плохой кредитной историей. В Мордовии и Чувашии дела обстоят наилучшим образом в ПФО: помимо достаточно высокой доли благонадежных заемщиков (82%) здесь наименьшее количество граждан с низким рейтингом (по 9%). Наименее успешна Оренбургская область — 15% тех, у кого низкий рейтинг и 75% — высокий. В Пермском крае соотношение обладателей высоких и низких рейтингов — 76% против 13%, в Самарской области — 79% против 12%. Чуть хуже дела в Саратовской области (78% против 12%).

В Татарстане 78% благонадежных заемщиков (и 11% с плохим рейтингом), в Удмуртии и Ульяновской области — по 81%. Граждан с низким рейтингом в Удмуртии — 10%, а в Ульяновской области — 11%.

«Рейтинг поможет только недобросовестным заемщикам»

По мнению профессора кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрия Юденкова, это несвоевременное новшество, и для начала следовало бы отладить рейтинги юридических лиц. Кроме того, хорошая кредитная история не всегда является гарантом выдачи кредита или более выгодных условий: «Банки работают ради прибыли, и какой бы прекрасной кредитная история не была, вам не снизят ставку — ставка все время растет, потому что она рыночная и никак не связана с вашим кредитным рейтингом. Другое дело, что это может сработать, если заемщик недобросовестный. Тогда имеет смысл иметь такую кредитную историю и важно, чтобы он знал об этом».

Юденков отмечает, что гражданин не застрахован от того, что ему присвоят плохой кредитный рейтинг по ошибке — и изменить его будет очень сложно. Каждый банк в первую очередь смотрит на собственные оценочные методики, и у каждого банка они разные, говорит эксперт: «В одном банке ваш рейтинг один, в другом — другой, в третьем — третий, а в бюро — четвертый».

Профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов рассказал информационному агентству RNS, что нововведение поможет человеку контролировать информацию о себе у кредитных организаций, а значит, работать над тем, чтобы исправить плохие показатели.

По словам Шибанова, в США уже существует такая система — заемщик знает свой рейтинг и свои возможности в плане дальнейших заимствований. Чаще всего рейтинг снижается, если человек пропускает платежи по обязательствам — кредитам, кредитным картам и так далее, уточнил собеседник RNS.