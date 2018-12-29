Владимир Леонов: «Если Загитова хочет выступать за Татарстан, мы готовы к переговорам»

Итоговая пресс-конференция министра спорта

Фото: Олег Тихонов

Ставшая уже традиционной пресс-конференция министра спорта Татарстана в этом году получилась даже более насыщенной, чем обычно. Еще бы, в Казани (в том числе) прошел лучший мундиаль в истории, и, помимо этого, столица Татарстана приняла десятки других международных и внутренних «ивентов». Наш корреспондент побывал на пресс-конференции Владимира Леонова и узнал, какие новые спортивные объекты планируют построить в Татарстане, почему международные спортивные федерации теперь иначе смотрят на республику и возможен ли «камбэк» Загитовой в родной регион. Подробности — в материале «Реального времени».

«С точки зрения «медийки», ЧМ — это «намба уан». Даже выше Олимпийских игр

Свое выступление Владимир Леонов начал, конечно же, с самого крупного и масштабного мероприятия, которое Казань принимала за всю свою историю — футбольного мундиаля.

— Мы получили всемирное признание спортивной и околоспортивной общественности. Многие посетившие Казань во время чемпионата мира отмечали, что это был один из самых интересных городов. Не только по спортивной инфраструктуре и сервису, но и в целом как локация и город.

Вы прекрасно знаете, что в зарубежной прессе было много скепсиса по поводу того, как Россия справится, как организует систему въезда, логистику, было много опасений по поводу безопасности. Но по итогу случилось чистосердечное признание Джанни Инфантино (президент FIFA, — прим. ред.). Он признал проведение мундиаля в нашей стране на самом высочайшем уровне, признал, что он был лучшим за всю историю мировых чемпионатов, — заявил министр.

Отметил Леонов и работу местных, а так же федеральных СМИ. По словам министра, любые «навороты», которые российские организаторы предложили гостям во время мундиаля, ничего не стоили бы без качественного освещения в медиа.

Джанни Инфантино признал проведение мундиаля в нашей стране лучшим за всю историю мировых чемпионатов. Фото Максима Платонова

— Мы хотели провести некую «перезагрузку» внешнего взгляда на нашу страну и регионы, — продолжил Леонов. – И по моему субъективному взгляду, у нас это получилось, в том числе, могу сказать без лести, благодаря нашим медиа. И как показала практика, ничего более крутого, чем мундиаль, пока не придумали. С точки зрения «медийки», чемпионат мира «намба уан» совершенно точно. Даже выше Олимпиады, — сделал вывод министр спорта.

«Наши медалисты на Олимпиаде сделали что-то героическое»

Кроме того, Леонов подвел итог выступлению татарстанцев на зимней Олимпиаде в Корее, признав его сверхудачным.

— Наши спортсмены показали свое лицо. Впервые в истории татарстанского спорта нам удалось привезти такую россыпь медалей, — заявил он. — Конечно, не «золото», но мне как спортсмену приятны награды наших олимпийцев. Шесть спортсменов представляли Татарстан, они привезли четыре медали. Самое главное, что там были героические поступки. Вот, например, что Марта [Зайнуллина] сотворила в рамках паралимпийского турнира — это просто из области героического. Марта три медали «бахнула». Просто молодцы!

Министр считает, что Пхенчхан показал первые «ростки» работы, которая ведется в Татарстане последние годы. «Не раз поднимался вопрос — где наши олимпийцы, ведь понастроили столько объектов? Этот год показал, что это штучный товар, и это компетенция и заслуга даже не министра, а той плеяды спортсменов и тренеров — это целая система подготовки, и там очень много взаимосвязей», — сообщил Леонов.

«Если у Загитовой будет желание выступать за Татарстан, сядем за переговоры»

Однако корреспондент «Реального времени» не мог не спросить о единственной золотой медалистке Пхенчана — уроженке Татарстана, которая выступает за другой регион.

— Скажите, есть ли предпосылки к возвращению Алины Загитовой, выступающей сейчас за Удмуртию, в состав сборной Татарстана?

— Алина потрясающая спортсменка, олимпийская чемпионка, которая буквально в одиночку взяла второе «золото» России на Играх. По поводу ее возвращения было много различной информации. Если у нее — а поскольку она юная девушка, то и у ее семьи — будет желание приехать в Татарстан и выступать за нашу республику, то мы — в том числе и президент республики, мы единую позицию занимаем — готовы к переговорам, обсуждению и прочему. Если нет такого желания, то зачем переключаться? Есть желание — сели, вступили в переговоры. Тем более, к этому есть предпосылки, в силу того, что она татарка и у нее здесь корни, она здесь начинала свою карьеру. В общем, этот вопрос находится в спектре желаний той стороны, — констатировал Леонов.

Вопрос о выступлении Загитовой за Татарстан «находится в спектре желаний той стороны», — констатировал Леонов. Фото vk.com/eteritutberidze

«У федерации фигурного катания чемпионаты России расписаны на годы вперед. Но если какой-то год отдадут нам, проведем чуть лучше»

В продолжение темы «фигурки» чиновник сообщил, что в Татарстане готовы не только принять чемпионат России по фигурному катанию, но и построить под него новый дворец. Проблема в том, что расписание первенств составлено на десятилетие вперед.

— Мы сейчас проектируем и ищем место под строительство центра фигурного катания. Проект недешевый, но в любом случае мы реализуем его в ближайшие годы. В Казани очень много всего, но мы хотим развивать и «фигурку», и такой запрос есть. Еще в прошлом году через нашу федерацию мы обсуждали вопрос о проведении чемпионата России в Казани, но у них уже достаточно большой расписанный контракт, по-моему, до 2028 года. Не будем бравировать, но мы уже заявили, что если какой-то из годов отдадут нам, мы проведем чуть лучше. А дальше уже им (Федерации фигурного катания России) решать вопрос с субъектами, с которыми они уже согласовали.

«Если 5 лет назад мы бились в двери международных федераций, то теперь они уже сами к нам просятся»

Отчитался Владимир Леонов и за действительно серьезную линейку спортивных «ивентов», которых Татарстан проводит с каждым годом все больше и чаще.

— В этом году мы продолжили плеяду спортивных событий в Казани, которую начали несколько лет назад. Если посмотреть наш календарный план, то каждый год мы проводим более 800 мероприятий, то есть почти 3 мероприятия в день. Это не только в Казани, но и в муниципальных районах.

Раньше, лет 5 назад, когда мы провели Универсиаду, мы сами на всех выходили, искали мероприятия, бились в двери различных международный организаций. Теперь же, даже несмотря на допинговые скандалы на уровне страны, у нас уже выстроены прямые отношения со многими международными федерациями, которые идут навстречу Казани, и мы сегодня открыты для проведения больших международных мероприятий.

Сегодня Казань и Татарстан очень широко известны на спортивной карте мира, и столица республики занимает место в топе городов, где можно проводить практически всю линейку мероприятий. Теперь мы стараемся «цеплять» зимние виды спорта. Говорим про хоккей и про фигурное катание. Так что в будущем будем делать упор не только на летние виды спорта, — пообещал министр.

«Авиагонки провели — шикарные рейтинги с точки зрения промоушена. Отличные рейтинги и прекрасные виды Казани», — перечислял министр спорта. Фото Максима Платонова



Среди прочих мероприятий Леонов выделил этап RedBull Air Race, а также пляжные соревнования, которыми уходящий год буквально изобиловал.

— Авиагонки провели – шикарные рейтинги с точки зрения промоушена. Отличные рейтинги и прекрасные виды Казани, — перечислял министр спорта. — Провели мы и чемпионат мира по пляжному гандболу — очень интересный вид спорта, и вообще мы на перспективу поставили некую задачу — делать упор на развитие пляжных видов спорта. Если у нас появится центр подготовки, то можно будет круглогодично готовиться к соревнованиям. «Финал четырех» [Лиги чемпионов] по волейболу провели, и наш легендарный, не побоюсь этого слова, клуб [«Зенит-Казань»] завоевал у себя дома кубок.

Мы традиционно провели этап Мировой серии по прыжкам в воду. Вообще, как я уже говорил, после водного чемпионата мира мы очень дружны с FINA. Переехал к нам в этом сезоне Кубок мира по плаванию — мы заключили контракт на 3 года. Переехал этот этап из Москвы, потому что там закрывается на ремонт «Олимпийский». В следующем году проведем чемпионат России и по синхронному плаванию. Проведем и мировую серию. Этот вид спорта в России любят, любят и в Казани. У нас и победы есть, и кубки. Сейчас задача — победа на международном старте.

Помимо этих стартов он отметил также предстоящие чемпионаты Европы по триатлону и тхэквондо, уже традиционный для Казани Кубок мира по художественной гимнастике и другие старты.

«Синтез» получил апгрейд, а «Рубин», несмотря на трудности, нормально закончил первую половину сезона»

Отметил министр спорта Татарстана и успехи татарстанских профессиональных команд. Если о победе «Ак Барса» в Кубке Гагарина знает буквально каждый татарстанец, то чемпионство таких команд, как «Динамо-ГАП» (хоккей на траве, женщины) стоило проговорить отдельно. Очередные титулы привезла с «Дакара» челнинская команда «КАМАЗ-Мастер», отличились и оба хоккейных «Динамо Казань».

— Надо отметить и «Синтез», который тоже получил в этом году некий апгрейд, мы создали на его базе комбинацию клубов по водным видам спорта, — продолжил Леонов перечислять успехи татарстанских коллективов. — Нормально закончил первую часть сезона «Рубин». Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба, что в непростые времена вышли на шестое место. Посмотрим, как будет во второй половине сезона, — сказал министр.

«Синтез» получил в этом году некий апгрейд, мы создали на его базе комбинацию клубов по водным видам спорта», — отметил Леонов. Фото Олега Тихонова

«Почему бы Казани не провести второй чемпионат мира по водным видам спорта через 10 лет после первого?»

Ну и корреспондент «Реального времени» не мог уйти, не уточнив проскочившую не так давно информацию о том, что Казань вновь может принять чемпионат мира по водным видам спорта.

— Это пока гипотетический вопрос. Сегодня как раз открывают заявки на проведение «Акватики» 2025 и 2027 годов, и появилась такая идея — почему бы не провести через 10 лет еще раз в Татарстане? Но это пока лишь наброски. Этот вопрос не обсужден на высшем уровне, мы не можем принимать такие мероприятия в одиночку. Ко всем этим вопросам мы, наверное, вернемся в начале следующего года, — закончил пресс-конференцию Владимир Леонов.