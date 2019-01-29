Александр Степанов: «Билялетдинов взял меня с травмой и поверил. Как я мог уйти»?»

Эксклюзивное интервью со «Степой-татарином»

Александр Степанов, или, как его любя называли казанские болельщики, «Степа-татарин» — довольно частый гость в Казани, даже несмотря на то, что сейчас он трудится в тренерском штабе московского «Динамо». Как признается сам экс-форвард «Ак Барса», Казань — его второй дом, и приезжать сюда ему всегда приятно. В январе Степанов побывал в столице Татарстана дважды — сначала вместе со своим клубом победил «барсов», а уже через неделю приехал сыграть в возрожденной команде чемпионских времен в первый день «Звездного уикенда». Спортивная редакция «Реального времени» поговорила со Степановым о Матче звезд, связке ЗМЗ, неприятных уходах из «Ак Барса» и «Салавата» и новой для себя роли тренера.

«Жалко, что Зиновьев ушел. Тройка ЗМЗ еще много рекордов побила бы»

— Вам удалось принять участие в казанской «Звездном уикенде». Какие впечатления?

— Я считаю, что это было одно из лучших мероприятий, которые проводили для звезд хоккея. И организация на высшем уровне, и атмосфера просто сумасшедшая.

— Билялетдинов не удивил? Обычно он куда более серьезный.

— Ну да, он всегда почему-то стеснялся, что ли, нигде особо не участвовал, не говоря уже о конкурсах. А здесь, конечно, молодец — вышел и показал, что он в отличной форме и отлично пробил буллит.

— Говорят, что во время матча ветеранов, который прошел после мастер-шоу, он не слишком расслаблялся и даже давал серьезные наставления. Что он говорил?

— Да нет, там все равно все было по-дружески. Конечно, он добавлял по игре, что делать. Потому что не все ребята, может быть, были готовы к буллитам — все-таки игра носила дружеский характер. Что по игре говорил? Чтобы меньше бегали и играли тактически грамотно.

«Они мастера с большой буквы. Я считаю, что это одна из самых талантливых троек в нашем хоккее. Если ты мастер, если чувствуешь человека, то как ты будешь хуже играть?» Фото ak-bars.ru



— Вам удалось сыграть вновь с экс-напарниками по команде — Морозовым, Зиновьевым и Зариповым. Какие ощущения?

— Тогда у нас была очень дружная команда, мы до сих пор дружим и общаемся. Все сейчас работают на разных должностях, но здорово, что получилось встретиться вместе и сыграть за одну команду. Вспомнили и старое, и новое, где-то подкололи друг друга. Атмосфера была бомбическая. Плюс там было руководство, которое к нам хорошо относится, и мы до сих пор дружим.

— Многие отметили, что связка ЗМЗ до сих пор играет так, будто и не расставались — взаимопонимание на уровне.

— Они мастера с большой буквы. Я считаю, что это одна из самых талантливых троек в нашем хоккее. Если ты мастер, если чувствуешь человека, то как ты будешь хуже играть? Может быть, у нас уже чуть упали скорости, но понимание друг друга, кому куда открыться — это невозможно потерять.

Жалко конечно, что они расставались, когда играли — Сергей (Зиновьев) там ушел в один момент. Если бы сохранилась их связка, то еще много рекордов побили бы.

«У Билялетдинова боевые команды. Думаю, «Ак Барс» поборется за Кубок в этом году»

— Вы в своей карьере поиграли в «Динамо», «Ак Барсе», «Салавате», «Северстали», «Витязе». Но всегда называли Казань своим домом. Почему именно ее?

— В «Динамо» прошло мое становление. Я там родился и вырос. А в Казани уже было мое становление как игрока-победителя. Каждый год мы что-то выигрывали — была очень классная команда. Повторю, до сих пор общаюсь со всеми ребятами, дружим близко. Потому что команда была сплоченной.

И потом, в Казани я нашел свою супругу, и дети родились в Казани — причем второй родился здесь, когда я уже играл в Уфе. У детей в Казани бабушка с дедушкой, поэтому мы часто приезжаем сюда, да и друзей навестить заодно, их у меня здесь очень много. Поэтому и называю домом.

«У меня остались очень теплые отношения с персоналом и администрацией. И с Зинэтулой Хайдяровичем можно пообщаться — он мне может что-то передать из своего тренерского опыта». Фото Максима Платонова

— Во время прошлогодней финальной серии «Ак Барса» и ЦСКА вас можно было встретить в подтрибунке у раздевалки казанцев. К кому конкретно приезжали?

— Сейчас, конечно, команда другая, помолодела. Ребят, с кем я играл, практически не осталось. Но у меня остались очень теплые отношения с персоналом и администрацией. И с Зинэтулой Хайдяровичем можно пообщаться — он мне может что-то передать из своего тренерского опыта. Я всегда поддерживал отношения с ребятами из команды и с теми, кто работает в «Ак Барсе» — всегда есть о чем поговорить, рассказать что-то свое, узнать что-то новенькое о хоккейном мире.

— В том финале «Ак Барс», можно сказать, в одну калитку вынес ЦСКА — 4:1 в серии. Повторить такое в этом году, похоже, будет сложно — команда выглядит послабее.

— Я бы не сказал, что прямо «в одну калитку вынес» — все игры были тяжелые. Я наблюдал за «Ак Барсом» весь плей-офф, и было очень приятно видеть, что команда набирает ход по ходу Кубка Гагарина — вначале у них что-то где-то не получалось (серия с «Амуром», — прим. ред.). Рад был за родную команду, что она выиграла Кубок. А Зинэтула Хайдярович тоже доказал многим, что с этой командой он просто лучший.

А то, что команда в этом году послабее… Вы знаете, всегда тяжелее выиграть второй раз, потому что эти эмоции уходят. Когда в первый раз идешь за кубком, это другие эмоции и мысли. Удержать всегда тяжелее. Но я думаю, в этом году у «Ак Барса» тоже должно что-то получиться. Зная Билялетдинова и зная, какие у него всегда боевые команды, я думаю, что у казанцев очень хорошие шансы. Регулярный чемпионат — это регулярный чемпионат, а плей-офф — это плей-офф. Еще посмотрим, как там «Ак Барс» будет играть.

— Тем не менее оборонительная линия уже не выглядит такой надежной, как в прошлом сезоне. Без Токранова и Охтамаа она не стала слабее?

— Васька Токранов — это вообще универсальный игрок. Мне кажется, что он полузащитник-полунападающий. Были моменты, когда Вася и в нападении играл при определенных обстоятельствах. Без него просто совсем другая игра.

Те ребята, которые сейчас, может быть, делают невынужденные ошибки, где-то выключаются, — они к плей-офф будут играть совсем по-другому. Я все равно считаю, что у «Ак Барса» надежная оборона, и каких-то серьезных проблем быть не должно.

«У нас тоже неплохая команда. Есть забивные ребята, и хорошее большинство бывает». Фото ak-bars.ru







— В середине января вы вместе с «Динамо» обыграли «Ак Барс» (2:3) на его льду. За счет чего это вам далось?

— У нас тоже неплохая команда. Есть забивные ребята, и хорошее большинство бывает. В этой конкретной игре просто все сложилось, получилось все, что задумали.

«Вайсфельд пришел и поменял практически всю команду. Так не делается. Поэтому его потому потихоньку и убрали»

— В 2011 году вы ушли из «Ак Барса» в «Салават». Судя по вашим словам, о расставании вам сообщили в последний момент, перед самым отлетом на сборы. Не обидно было, что в клубе все сделали так по-тихому?

— Ну да, сначала был обижен. Потому что, я считаю, это неправильно, надо давать игроку шанс. А если он тебе не нужен, то нужно говорить заранее. Мы ведь все профессионалы. Надо искать работу, продолжать строить жизнь. Надо такие вещи заранее говорить.

Точно так же и игроки, которые не хотят оставаться в команде, должны говорить об этом заранее, не перед началом предсезонных турниров. Чтобы команда искала замену. Такие мелочи не очень приятны, и это не только в «Ак Барсе» — такое по всей лиге есть. Бывает, команды до последнего тянут, а потом ребята не могут найти работу.

— В 2015 году в «Салават» пришло новое руководство. И тогда команду покинули и вы. Это ведь было решение новых руководителей? (В 2015 году генеральным менеджером «СЮ» стал Леонид Вайсфельд, — прим. ред.)

— Это было решение нового руководства, и я могу сказать, что потом в течение сезона поменяли практически всю команду. В конце концов из прежнего состава там остался один Хартикайнен.



Так тоже не делается, и поэтому самого Вайсфельда потом тоже потихонечку убрали. У нас была нормальная команда, мы играли и в финале конференции… А тут меняется полностью команда — это что такое? Ладно бы если омоложение шло, а тут просто поменяли. Такого в профессиональном хоккее не быть должно — чтобы взяли и целую команду поменяли. Тем более такую, как «Салават Юлаев», которая входит в список лидеров Востока, да и Континентальной лиги. Мне такое непонятно.

«Так тоже не делается, и поэтому самого Вайсфельда потом тоже потихонечку убрали. У нас была нормальная команда, мы играли и в финале конференции… А тут меняется полностью команда — это что такое?». Фото Дмитрия Слезина

— Уже после «Салавата» у вас был, наверное, один из самых сложных годов в карьере, пришлось пропустить целый сезон. Что делали тогда?

— Играл в любительской лиге, для себя. Были мысли, что не хочется вешать коньки на гвоздь, хотелось еще поиграть. Так и вышло. Валерий Геннадьевич Белов (тренер ХК «Витязь», экс-наставник «Ак Барса», — прим. ред.) сделал предложение попробовать вернуться в КХЛ, поиграть на этом уровне. Я был, конечно, рад, спасибо ему за этот шанс. Тем более что перед «Витязем» была поставлена задача попасть в плей-офф, и мы с ней справились. Ни о чем не жалею, очень рад, что поиграл еще год в «Витязе».

«Когда забил «Ак Барсу» за Уфу, казанские болельщики тепло отзывались: «Степке-татарину можно»

— В 2007 году случился массовый исход игроков «Ак Барса» в Уфу. Вас тогда еще не звали?

— Звали. Я должен был поехать в «Салават» одним из первых, мне первому предлагали контракт от Уфы. Но не поехал.

— Почему?

— Много причин. Я не мог уйти от Билялетдинова, потому что он меня приглашал из «Динамо», когда у меня еще была травма. Я был после операции, и оставалось еще не зажившее плечо. Он мне помог, и я не мог просто так взять и уйти.

Да и «Ак Барс» для меня уже был родной командой. Все ребята, с кем я познакомился, были для меня дороги, поэтому я решил тогда остаться в «Ак Барсе».

— Как в Уфе относились к экс-казанцу, которого на трибунах любя называли «татарин Степанов» и который готов был порвать за свитер с барсом.

— Во-первых, конечно, спасибо болельщикам «Ак Барса», что они восприняли мой уход адекватно. Тепло относились и после ухода. Даже когда я в одной игре между Уфой и Казанью забил «Ак Барсу», они так отзывались, мол, «Степе-татарину можно». Да и в Башкирии нормально болельщики отнеслись, когда я пришел в «Салават».

«Даже когда я в одной игре между Уфой и Казанью забил «Ак Барсу», они так отзывались, мол, «Степе-татарину можно». Фото hcsalavat.ru



— Когда бываете в Казани, вас до сих пор узнают? Подходят благодарить за тот памятный «боевой» матч с «Трактором»? (Александр тогда отомстил за выброшенную майку «Ак Барса» с гербом Татарстана, — прим. ред.)

— И не только за тот матч. Вообще в Казань очень приятно приезжать, потому что люди узнают. Часто подходят, вспоминают какие-то моменты моей карьеры. Вспоминают и чемпионские годы, и, конечно, игру с «Трактором». Всегда вспоминают добрыми и теплыми словами.

Причем это происходит не только в Казани, но и во всем Татарстане. Я приезжаю в деревни, и везде меня воспринимают очень тепло. Для меня это очень дорого.

«Когда мы бегали с баллонами у Крикунова, нас принимали за спецподразделение «морских котиков»

— Вы поиграли и у Владимира Воробьева, и у Владимира Крикунова (тренеры «Динамо» Москва). У обоих вы были в тренерском штабе. Как они объясняют этот выбор?

— С Володей Воробьевым мы дружим очень близко — очень много играли вместе. Он позвал меня в тренерский штаб, чтобы я ему помог. Да, начало сезона у нас было чуть-чуть неудачное, хотя команда готовилась нормально.

А с Владимиром Васильевичем мы тоже работали в «Динамо», когда у нас была чемпионская команда в 2005 году, с тех пор остались хорошие отношения. Он не стал ничего разваливать и никого разгонять, решил оставить нас в тренерском штабе. Поэтому до сих пор работаем, у нас нормальное общение, уже есть какое-то понимание. Я сейчас учусь тренерскому делу, и мне это очень нравится, для меня это интересная работа.

«У нас пол-команды поменялось, она практически вся была новая — две пятерки сменились, другие лидеры. Ребята притирались. Может быть, была тяжелая предсезонка, но сейчас потихоньку выходим на уровень, ребята стали играть более сплоченно». Фото dynamo.ru

— Какие у вас задачи в штабе «Динамо»?

— Во-первых я работаю со всеми молодыми, а также с травмированными ребятами. Плюс на мне еще отработка меньшинства по нападающим. На тренировках все в общем проходит, а уже после занятий я остаюсь с молодыми и где-то что-то им объясняю.

— Крикунов по-прежнему с баллонам ребят гоняет?

— Баллоны тоже разные могут быть. Можно баллонами убить, а можно набрать сил, чтобы ты был в тонусе с сильными ногами. Просто все нужно делать профессионально и грамотно. Я играл у Крикунова, и мне кажется, что баллоны помогают. В ногах должна быть сила.

— То есть Крикунов остался верен своим методам?

— Он верен, да. Но такой «земли» (тренировки не на льду, — прим. ред.) у нас сейчас не было, как раньше. Раньше, когда мы бегали в Эмиратах, там люди говорили: «Это что, спецподразделение? «Морские котики», что ли?» (смеется).

— Для «Динамо» реально навязать борьбу на Западе традиционным «армейским» гегемонам и побороться за выход в финал?

— Если нереально, то зачем работать, смысла просто нет. Я считаю, что всегда есть какие-то шансы. Может быть, глубина состава у этих команд получше. Но я еще в начале сезона говорил, что и в этих командах есть «дырки», и можно на этом сыграть. Я думаю, мы все равно будем биться до конца, бороться за медали и за финал конференции. А там посмотрим.