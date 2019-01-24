«Интехбанк» vs АИЖК: агентство просит снизить штрафы за просрочку по миллиардному займу

Агентство по жилищному кредитованию не хочет платить по долгам живыми деньгами

Фото: Олег Тихонов

Снизить штрафы за просрочку более чем миллиардного долга перед обанкротившимся «Интехбанком» «до разумного размера» попросила сегодня в Арбитражном суде РТ представитель АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Александра Леонтьева. Кроме того, на судебном заседании наметился еще один поворот в деле — буквально вчера в адрес АСВ ушел почтовый конверт с векселями казанских компаний, которые АИЖК хочет передать АСВ в счет уплаты задолженностей по договорам уступки прав требований, заключенным с «Интехбанком» в 2016 году — незадолго до того, как тот приостановил работу офисов. Подробности судебного заседания — в материале «Реального времени».

Новые детали старого договора



Судебное заседание началось с рассмотрения ходатайства истца о выделении части требований по делу о взыскании задолженности с АИЖК в отдельное производство.

— В рамках конкурсного производства конкурсный управляющий ПАО «Интехбанк» направил в адрес ипотечного агентства, АИЖК, требование о выплате денежных средств по договору уступки прав требований от 9 декабря 2016 года, и тогда стало известно, что 9 декабря 2016 года было заключено дополнительное соглашение к названному договору, которым стороны определили, что оплата будет происходить путем передачи векселей компании ООО «АкваГрад», — уточнил представитель АСВ Тимур Салихов. — Конкурсный управляющий, узнав информацию о наличии такого документа и считая, что в результате [его применения] могут быть нарушены права кредиторов и самой кредитной организации, в рамках дела о банкротстве «Интехбанка» направил заявление о признании недействительным дополнительного соглашения…

Поскольку от результатов рассмотрения нового требования конкурсного управляющего «Интехбанка» зависит решение вопроса о том, с кого и как будет взыскиваться сумма в 896 миллионов рублей (стоимость договора уступки прав требований и неустойка за нарушение сроков договора), представитель АСВ попросил не только выделить это дело в отдельное производство, но и отложить его рассмотрение до вынесения судом решения по заявлению конкурсного управляющего.

От результатов рассмотрения нового требования конкурсного управляющего «Интехбанка» зависит решение вопроса о том, с кого и как будет взыскиваться сумма в 896 миллионов рублей

Денег нет — возьмите вексель

В соответствии с законодательством рассмотрение дела началось с начала. По завершении необходимых формальностей выяснилось, что остальные суммы задолженности АИЖК — в общей сложности 294 млн рублей — складываются непосредственно из стоимости договоров уступки прав требования и купли-продажи закладных и штрафов за просрочку. И что с момента, когда АИЖК должно было исполнить обязательства перед «Интехбанком» — со 2 августа 2017 года по 8 октября 2018 года, когда был подан иск, штрафов за неустойку набежало почти на половину изначально обозначенных в договорах цессии (уступки права требования) сумм.

Представитель АИЖК Александра Леонтьева, в свою очередь, достала сюрприз из-за пазухи: она сообщила, что договоры с «Интехбанком» предусматривали проведение расчетов как денежными средствами, так и векселями третьих лиц. По ее словам, «были созданы специальные векселя, но по этому поводу почему-то не было переписки»:

— Мы вчера еще раз отправили почтой в адрес АСВ эти векселя, у нас есть фотокопии этих документов. Мы считаем, что исполнили данный договор, но если судом это не будет принято…

— Мы пока просим суд оставить неразрешенным вопрос о приобщении этих документов к делу, — отреагировал представитель АСВ Тимур Салихов. — И тогда это к существу обязательства отношения не имеет, дата фактической оплаты — 23 января, а проценты по основному долгу у нас рассчитаны на другую дату…

Однако суд документы к делу приобщил, и Салихова выступила со вторым ходатайством — «уменьшить сумму процентов по основному долгу до разумной, поскольку заявленная АСВ сумма неустойки составляет почти половину суммы самого долга». И предложила свой расчет — по удвоенной ставке банка (АСВ рассчитало неустойку исходя из 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки).

Ходатайство ответчика также было приобщено к делу. А рассмотрение дела отложили, дав истцу возможность ознакомиться с новыми документами и определиться — принимать или не принимать от АИЖК векселя…

Чьими именно векселями хочет расплатиться АИЖК по долгам перед «Интехбанком», осталось тайной — перебирая бумаги, Тимур Салихов произнес название лишь одной компании — «Оазис»



«Как бы выплаты не уменьшились»

Чьими именно векселями хочет расплатиться АИЖК по долгам перед «Интехбанком», осталось тайной — перебирая бумаги, Тимур Салихов произнес название лишь одной компании — «Оазис».

Согласно данным ресурса rusprofile.ru, в Казани есть несколько фирм с таким названием, в том числе уже недействующие. Но есть и вполне крепкие, такие как ООО «Оазис», зарегистрированное на улице Аделя Кутуя, 181 и занимающееся строительством жилых и нежилых зданий. Его выручка по итогам 2017 года (более поздних данных нет) составила 304 млн рублей, а прибыль — 3,5 млн. Его учредителем является некий Эдуард Лабутин. В 2015—2016 гг. фирма хорошо заработала на госзакупках, заключив госконтракты с альметьевским «Управлением по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на общую сумму 199,36 млн рублей…

Между тем пришедшие на процесс в качестве «болельщиков» вкладчики «Интехбанка» и «группа поддержки» из числа вкладчиков «Татфондбанка» по выходе из зала судебного заседания высказали опасения, что в результате замены денег векселями суммы полагающихся им выплат могут уменьшиться: «А ведь у нас и так выплачивают меньше, чем в «Татфондбанке», — заметил Рафиль Залялеев.