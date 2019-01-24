«Интехбанк» vs АИЖК: агентство просит снизить штрафы за просрочку по миллиардному займу
Агентство по жилищному кредитованию не хочет платить по долгам живыми деньгами
Снизить штрафы за просрочку более чем миллиардного долга перед обанкротившимся «Интехбанком» «до разумного размера» попросила сегодня в Арбитражном суде РТ представитель АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Александра Леонтьева. Кроме того, на судебном заседании наметился еще один поворот в деле — буквально вчера в адрес АСВ ушел почтовый конверт с векселями казанских компаний, которые АИЖК хочет передать АСВ в счет уплаты задолженностей по договорам уступки прав требований, заключенным с «Интехбанком» в 2016 году — незадолго до того, как тот приостановил работу офисов. Подробности судебного заседания — в материале «Реального времени».
Новые детали старого договора
Судебное заседание началось с рассмотрения ходатайства истца о выделении части требований по делу о взыскании задолженности с АИЖК в отдельное производство.
— В рамках конкурсного производства конкурсный управляющий ПАО «Интехбанк» направил в адрес ипотечного агентства, АИЖК, требование о выплате денежных средств по договору уступки прав требований от 9 декабря 2016 года, и тогда стало известно, что 9 декабря 2016 года было заключено дополнительное соглашение к названному договору, которым стороны определили, что оплата будет происходить путем передачи векселей компании ООО «АкваГрад», — уточнил представитель АСВ Тимур Салихов. — Конкурсный управляющий, узнав информацию о наличии такого документа и считая, что в результате [его применения] могут быть нарушены права кредиторов и самой кредитной организации, в рамках дела о банкротстве «Интехбанка» направил заявление о признании недействительным дополнительного соглашения…
Поскольку от результатов рассмотрения нового требования конкурсного управляющего «Интехбанка» зависит решение вопроса о том, с кого и как будет взыскиваться сумма в 896 миллионов рублей (стоимость договора уступки прав требований и неустойка за нарушение сроков договора), представитель АСВ попросил не только выделить это дело в отдельное производство, но и отложить его рассмотрение до вынесения судом решения по заявлению конкурсного управляющего.
Денег нет — возьмите вексель
В соответствии с законодательством рассмотрение дела началось с начала. По завершении необходимых формальностей выяснилось, что остальные суммы задолженности АИЖК — в общей сложности 294 млн рублей — складываются непосредственно из стоимости договоров уступки прав требования и купли-продажи закладных и штрафов за просрочку. И что с момента, когда АИЖК должно было исполнить обязательства перед «Интехбанком» — со 2 августа 2017 года по 8 октября 2018 года, когда был подан иск, штрафов за неустойку набежало почти на половину изначально обозначенных в договорах цессии (уступки права требования) сумм.
Представитель АИЖК Александра Леонтьева, в свою очередь, достала сюрприз из-за пазухи: она сообщила, что договоры с «Интехбанком» предусматривали проведение расчетов как денежными средствами, так и векселями третьих лиц. По ее словам, «были созданы специальные векселя, но по этому поводу почему-то не было переписки»:
— Мы вчера еще раз отправили почтой в адрес АСВ эти векселя, у нас есть фотокопии этих документов. Мы считаем, что исполнили данный договор, но если судом это не будет принято…
— Мы пока просим суд оставить неразрешенным вопрос о приобщении этих документов к делу, — отреагировал представитель АСВ Тимур Салихов. — И тогда это к существу обязательства отношения не имеет, дата фактической оплаты — 23 января, а проценты по основному долгу у нас рассчитаны на другую дату…
Однако суд документы к делу приобщил, и Салихова выступила со вторым ходатайством — «уменьшить сумму процентов по основному долгу до разумной, поскольку заявленная АСВ сумма неустойки составляет почти половину суммы самого долга». И предложила свой расчет — по удвоенной ставке банка (АСВ рассчитало неустойку исходя из 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки).
Ходатайство ответчика также было приобщено к делу. А рассмотрение дела отложили, дав истцу возможность ознакомиться с новыми документами и определиться — принимать или не принимать от АИЖК векселя…
«Как бы выплаты не уменьшились»
Чьими именно векселями хочет расплатиться АИЖК по долгам перед «Интехбанком», осталось тайной — перебирая бумаги, Тимур Салихов произнес название лишь одной компании — «Оазис».
Согласно данным ресурса rusprofile.ru, в Казани есть несколько фирм с таким названием, в том числе уже недействующие. Но есть и вполне крепкие, такие как ООО «Оазис», зарегистрированное на улице Аделя Кутуя, 181 и занимающееся строительством жилых и нежилых зданий. Его выручка по итогам 2017 года (более поздних данных нет) составила 304 млн рублей, а прибыль — 3,5 млн. Его учредителем является некий Эдуард Лабутин. В 2015—2016 гг. фирма хорошо заработала на госзакупках, заключив госконтракты с альметьевским «Управлением по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления» на общую сумму 199,36 млн рублей…
Между тем пришедшие на процесс в качестве «болельщиков» вкладчики «Интехбанка» и «группа поддержки» из числа вкладчиков «Татфондбанка» по выходе из зала судебного заседания высказали опасения, что в результате замены денег векселями суммы полагающихся им выплат могут уменьшиться: «А ведь у нас и так выплачивают меньше, чем в «Татфондбанке», — заметил Рафиль Залялеев.
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