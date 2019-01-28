2009—2019: что и как изменилось за 10 лет

Экономический челлендж, рост цен и падение демографии: обзор программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

«Мир захлестнула волна воспоминаний» — с этих слов начинается свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней». Наши коллеги присоединились к флешмобу 2009—2019, заодно решив напомнить своим зрителям о том, каким, собственно, был этот — уже неблизкий — 2009 год. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Чем запомнился 2009 год

Параллели между 2009 и нынешним годом: и то время, и день сегодняшний людям запомнятся в первую очередь сложной экономической обстановкой. Тогда страна переживала последствия кризиса, начавшегося в 2008-м, сейчас — непростую ситуацию, вызванную настоящей экономической блокадой, которую в мире терпимо называют «санкции».

В 2009 году с работой пришлось расстаться тысячам офисных работников. Компании оптимизировали штаты, а то и вовсе закрывались, люди оказывались на улице. Бизнес-леди Закия Шафикова ассоциирует то время с закатом своей инвестиционной компании и подрывом ее личной веры в фондовые рынки. Нынешнее дело Шафиковой к ценным бумагам никакого отношения не имеет.

Еще один бизнесмен — Марат Бикмуллин — тоже имеет немного поводов для того, чтобы с благодарностью вспоминать дела 10-летней давности. Пришлось расстаться с некоторыми направлениями, приносившими ранее достойную прибыль. Но рук он не опустил и сегодня вполне успешен. Развивает сразу десяток новых бизнес-течений.

На фоне очевидных проблем в экономике, снижения деловой активности и платежеспособного спроса мы все больше говорим о прорыве, причем во всех областях. Но за счет кого и чего? Что будет дальше? А дальше предстоит развивать предпринимательство по всей республике и в масштабах страны, уверен уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

Обыкновенное яйцо назвали «лицом» текущих экономических проблем наши коллеги из редакции «7 дней». Фото Тимура Рахматуллина



Как стоимость продуктов влияет на демографию?

Обыкновенное яйцо назвали «лицом» текущих экономических проблем наши коллеги из редакции «7 дней». Оно и понятно: обсуждение в соцсетях исчезновения яйца №10 из кассеты побило все рекорды. Журналисты решили вспомнить, сколько стоил десяток яиц тогда (35 рублей) и сегодня (от 65 рублей), а заодно пройтись и по другим продуктам. Впрочем, уже не забираясь так далеко в историю. А также сравнить, насколько «честен» объем продукта в таре, что расставлена на полках магазинов.

Собеседники наших коллег отметили и рост цен на самые востребованные и необходимые продукты: овощи, фрукты, молочную продукцию, рыбу. И то, что объем тары уменьшился: вместо литра — 930 граммов, вместо 500 граммов — 450. Производители предупреждают о том, что посуда уменьшилась. Вот только покупатель если и читает надписи, то только те, где отображены цена и срок годности.

Впрочем, сюжет «7 дней» не только о том, как подорожали продукты, сколько о том, из чего вытекает динамика цен, как долго и на сколько они еще будут расти, и что это тянет за собой. Ответ на последний вопрос угнетает: падение покупательной способности и растущую закредитованность населения, снижение спроса на услуги малого бизнеса, в частности, связанного с организацией общественного питания, а также демографический спад.

Одна из героинь материала, мама троих детей Дания Фаткуллина, поделилась с журналистами, что они с мужем хотели бы родить еще одного ребенка, но даже с учетом того, что часть продуктов семье дает огород, 80 процентов всех доходов приходится тратить на еду. О том, чтобы на свет появился еще один малыш, им пока думать «не по карману». И таких семей много.

В течение ближайших трех лет республика планирует потратить на национальный проект «Демография» 36 млрд рублей. Фото Олега Тихонова

Почему в 2/3 татарстанских семей только один ребенок?

Этим вопросом, а также в целом тем, какова демографическая ситуация в республике на сегодня, задались корреспонденты программы «7 дней».

В 2018-м году в Татарстане родились 46 793 ребенка, а умерли 44 000 человек. При этом в 2009 году на 47 143 родившихся пришлось 48 073 умерших. Рождаться в республике стали реже, но и умирать — тоже. Правда, неумолимая статистика гласит, что 46% умерших мужчин не дотянули до 65 лет.

Худшее соотношение рождаемость/смертность в республике по итогам прошлого года показал Рыбно-Слободский район. Там смертность выше рождаемости вдвое. По уровню демографической старости с Рыбной Слободой может поконкурировать Тетюшский район: и там, и там — по 26,5 процента.

Соцопрос, проведенный в Татарстане учеными, охватил более 2 300 женщин и выявил: каждая третья из опрошенных одинока. И значительная часть из тех, кто находится в свободных отношениях, не готовы ни заводить семью, ни рожать ребенка из-за своего материального положения. Более того, ученые отмечают и набирающее в регионе популярность движение чайлд-фри. Больше всего таковых проживают в Нижнекамске. Мысль об отцовстве тяготит и каждого третьего городского мужчину.

Сейчас в Рыбно-Слободском районе гордятся многодетными семьями. Таковых там — 206, несмотря на то, что рожать женщин возят в Казань. С 2016 года роддом в райцентре закрылся. А еще надеются на реализацию инвестиционных проектов, что даст новые рабочие места, а значит — удержит в районе молодежь. Тогда и новый детский сад на 50 мест, который здесь собираются строить, будет очень востребован. А еще скоро начнется строительство нового ледового дворца.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова уверена, что на демографическую ситуацию серьезное положительное влияние оказывает поддержка государства и, в частности, программа материнского капитала: 26 процентов женщин открыто заявили, что решиться на второго или третьего малыша их сподвиг именно этот закон. За 12 лет сертификаты получили уже 263 тыс. татарстанских женщин. А на селе помощь оказывает еще и республика. Региональная программа предусматривает единовременную помощь при рождении ребенка в размере от 50 до 100 тыс. рублей. В течение ближайших трех лет республика планирует потратить на национальный проект «Демография» 36 млрд рублей. А в целом по России и только в этом году запланировано бесплатно провести не менее 70 тыс. циклов ЭКО для семей, страдающих бесплодием.

Прямо на месте люди предложили и решение проблемы — продлить один из уже существующих маршрутов. Фото Максима Платонова

Деньги есть, а где автобус?

В Высокогорском районе задались вопросом: куда делись средства, что были выделены по президентской программе на организацию автобусного маршрута до сельского поселения «Дачное». Уже 6 лет люди тратят собственные деньги на такси или вынуждены совершать трехкилометровые пешие «прогулки» по лесу и пытаются добиться правды с помощью обращений в районную администрацию и Общероссийский народный фронт. Других способов добраться до райцентра у них нет. В поселке нет ни почты, ни банка, ни аптеки, потому такие вояжи приходится совершать регулярно. А многие еще и на работу должны как-то попадать.

Коллеги из редакции «7 дней» отметили, что как только стало известно о готовности съемочной группы приехать, районная власть сразу заявила о намерении собрать свой сход граждан. Правда, не 15 января, как запланировали сами люди, а 29-го. И предупредили, что на стихийном сходе представителей местного руководства не будет. И все-таки народный сход состоялся, и единственным даже не вопросом, а утверждением повестки дня было: автобус — нужен!..

Прямо на месте люди предложили и решение проблемы — продлить один из уже существующих маршрутов. На вопрос о том, когда будет решен вопрос, руководитель исполкома Высокогорского района Дамир Шайдуллин ответить не смог, хотя признал, что средства на организацию автобусного движения есть. Сослался на то, что для запуска нового муниципального маршрута нужно выполнить ряд процедур: согласовать конкурсную документацию, выбрать перевозчика, утвердить все на республиканском уровне. Процесс небыстрый. Пока конкурсная документация в районе готова лишь по трем из будущих восьми маршрутов. До Дачного планируется два кругорейса в день — утром и вечером. Если найдется перевозчик. А пока желающих нет.

Стратегия развития татарского народа

К 100-летию ТАССР в республике планируют принять стратегию татарского народа. Сейчас документ находится на стадии разработки, и, как предполагается, в процессе должны принять участие все татары, в какой бы точке Земли они ни находились. В районах республики встречи представителей национального совета «Милли шура» с татарской общественностью уже начались.

С эскизом стратегии можно ознакомиться и на сайте Всемирного конгресса татар. Пока это лишь 9 графических схем, отображающих цели и задачи будущего документа. Составлять стратегию будут члены Академии наук РТ, но с участием и учетом мнения всех пожелавших высказаться. Тому, как происходит диалог на местах, и посвящен сюжет журналистов «7 дней».

Так, стало известно, что стратегия предполагает создание национального университета. Понятно, что документ должен затронуть интересы и городских жителей, и сельчан. Пока документ в разработке, по многим позициям возникают жаркие дебаты. Но и инициаторы процесса, и журналисты уверены, что в споре родится истина. А уже 30 августа 2019 года стратегию планируют представить на съезде Национального совета Всемирного конгресса татар.

Фото kremlin.ru



75 лет снятия блокады Ленинграда

Этот памятный день корреспондент «7 дней» Михаил Любимов встретил там — на ленинградской земле. Вместе с членами татарстанской делегации, в которую вошли и сами жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в Татарстан, и школьники, прошел по памятным местам: на углу Малой Садовой и Невского проспекта вспомнил о работавшем там все дни блокады репродукторе, который сообщал о важнейших событиях и метрономом отсчитывал секунды до следующего артобстрела или налета бомбардировщиков. Увидел до сих пор сохранившиеся таблички, предупреждающие об опасности угодить под обстрел, прикоснулся к отметинам от тех 150 тыс. выпущенных по Северной столице снарядов. Постоял у памятника на берегу Ладожского озера — того самого места, куда приводила легендарная дорога жизни — тонкая, пульсирующая, временами рвущаяся под вой авианалетов, но снова сращиваемая людьми ниточка, связывающая осажденный город со всей страной.

— Эти километры –- просто земля святая. Конечно, здесь кости, кости, кости. Это кровавое место. Это большая, огромная братская могила. Ведь вся страна помогала. Если бы не это место, если бы не эта дорога жизни, помощь не поступала бы. Круглосуточно здесь работали 20 тысяч человек, обслуживая эту дорогу. То есть это и зенитчики, и медики, и регулировщики, и водители, и так далее, и так далее. И этот человеческий конвейер быстро менялся в силу того, что люди гибли, но они, совершая подвиг, помогали Ленинграду. А страна нам помогала. Поэтому мы в Ленинграде чтим, благодарим тот же Татарстан, помня, сколько здесь погибло посланцев из Поволжья, — вспомнила в разговоре с журналистом жительница Санкт-Петербурга Нина Прахарж.

Альберт Комяков и Зинаида Бушуева сегодня — жители Казани. Оба в годы войны были эвакуированы. Он в Санкт-Петербурге сегодня бывает нечасто. Она — постоянно; много родственников живет в Северной столице. Но оба помнят каждый свой день и чтут память тех, кто отдал свои жизни, защищая Ленинград и пытаясь хоть чуть помочь осажденным, поставляя продукты и боеприпасы.

Увидеть свежий выпуск информационно-аналитической программы «7 дней» можно 28 января на телеканале «Новый век» в 13.00 или на сайте телеканала.