От классиков до современников: музыка всех поколений в трех программах фестиваля «Мирас»

В Казани завершился фестиваль татарской музыки «Мирас», учрежденный художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским. В трех концертных программах «Мираса» показали широкий спектр профессиональной музыки Татарстана, вспомнив имена классиков и дав слово молодым композиторам.

Наше наследие

«Мирас», как известно, переводится как «наследие». Но только что завершившийся фестиваль, продемонстрировав сочинения композиторов, уже ставших классиками, состоял и из произведений авторов среднего поколения, а также дал возможность прозвучать сочинениям тех, кто будет формировать музыку XXI века.

Таким образом, художественный руководитель ГСО РТ и одновременно художественный руководитель «Мираса» Александр Сладковский и его команда, где большую роль играет арт-директор феста профессор Вадим Дулат-Алеев, слово «наследие» понимают широко, относя его к нескольким поколениям.

Если говорить о том, чьи сочинения прозвучали на фестивальных концертах, то, естественно, начать перечисление надо с Назиба Жиганова, чье имя носит «Мирас». В дни фестиваля звучал и хорошо известный Жиганов, и Жиганов, редко исполняемый. Кроме этого, исполнялись сочинения Александра Ключарева, Рустема Яхина, Джаудата Файзи, Салиха Сайдашева, Латифа Хамиди, Мансура Музафарова, Алмаза Монасыпова.

Профессор Вадим Дулат-Алеев — арт-директор фестиваля «Мирас». Фото Максима Платонова



Нашлось место на афише и «золотому фонду» нашей музыки: Рафаэлю Белялову, Анатолию Луппову, Шамилю Шарифуллину, Шамилю Тимербулатову, Резеде Ахияровой, Рашиду Калимуллину, а также совсем молодым — «звезде первой величины» нового поколения Эльмиру Низамову, Эльмире Галимовой и другим.

«Мирас» еще раз продемонстрировал, в какой хорошей форме находится татарстанский симфонический, за пультом которого поочередно стояли Александр Сладковский, Рустем Абязов и Ринат Халитов.

От вечного — к сегодняшнему дню

Традиционно «Мирас» проходит в феврале. В этом году концерты фестиваля были перенесены на январь. Можно предположить, что это было связано с напряженным гастрольным и не только графиком ГСО РТ. В феврале оркестр представит в Казани несколько сложных концертных программ, выступит в Первопрестольной, причем один из концертов — в рамках собственного абонемента в Московской филармонии, примет участие в Международном фестивале в Нанте, который называется «Безумный день», здесь наш симфонический за пять дней сыграет 10 концертов.

Три концерта «Мираса» тоже не были «облегченными». Не стоит забывать и о том, что фестивалю предшествует почти годовая напряженная работа всей команды, когда формируется репертуар. И, возможно, иногда необходимо найти способ сочетать несочетаемое.

За дирижерским пультом поочередно стояли Александр Сладковский, Рустем Абязов и Ринат Халитов. Фото Максима Платонова

Если говорить конкретно о трех фестивальных концертах, то первый выстраивался по принципу преемственности поколений: от мегаклассика Назиба Жиганова, от Анатолия Луппова — к среднему поколению, к той когорте композиторов, которые сейчас задают тон в татарстанской музыке. Здесь, естественно, надо отметить Резеду Ахиярову, единственную из наших композиторов, кто сейчас суперуспешно работает в театральных жанрах.



Оглушительный успех ее последней оперы «Сююмбике» минувшей осенью на сцене ТАГТ оперы и балета им. М. Джалиля — тому подтверждение. На первом концерте «Мираса» прозвучала премьера сюиты Ахияровой «Вспоминая легенды», куда вошли темы из двух опер композитора, «Любовь поэта» и «Сююмбике», и балета «Золотая орда». Это было красивое, изящно «вытканное» полотно с ориентальным орнаментом.

Рашид Калимуллин, тоже композитор среднего поколения, также представил на «Мирасе» премьеру (вообще, нынешний фестиваль можно было бы назвать фестивалем премьер) — симфоническую сюиту «Петербургские новеллы». Автор посвятил сюиту Габдулле Тукаю, его путешествию в тогдашнюю российскую столицу. Несколько частей сюиты — ряд недлинных новелл, где есть герой и город, который он узнает. Город прекрасный и страшный, манящий и отталкивающий. Сюита Калимуллина — и лирическое, и философское произведение одновременно.

Второй фестивальный концерт, который ценен еще и тем, что вернул слушателю полузабытое имя прекрасного композитора Рафаэля Белялова, оказался дорог любителям музыки не часто встречающимся жанром «музыкальных приношений». Что касается Белялова, а на фестивале прозвучал его концерт для фортепиано с оркестром, то здесь надо благодарить арт-директора фестиваля Вадима Дулат-Алеева — за проявленную инициативу включить это сочинение в программу, и композитора Леонида Любовского, подготовившего партитуру концерта к исполнению.

Второй фестивальный концерт оказался дорог слушателям не часто встречающимся жанром «музыкальных приношений». Фото vk.com/publicgsort



А «музыкальные приношения» фестиваля были сделаны двум классикам — нежно любимому Салиху Сайдашеву, чье имя носит концертный зал, где проходит «Мирас», и Саре Садыковой, не менее любимой слушателями. И хотя в тот вечер собственно сочинения Сайдашева и Садыковой не звучали, благодаря Алмазу Монасыпову и Леониду Любовскому, создавшим эти «приношения», наши классики были среди участников «Мираса».



Третий же фестивальный концерт был особенным — в нем, помимо музыки к спектаклям, звучали романсы — неотъемлемая часть татарской музыкальной культуры. Кроме этого, «вишенкой на торте» можно считать премьерное сочинение Эльмира Низамова «Солнце всходит над Казанью» — свежее, яркое, словно проникнутое нежным утренним ветром.

«Наш ГСО РТ сейчас находится в прекрасной форме»

Мнение музыкантов практически единодушно: «Мирас» — это тот фестиваль, который давно был нужен в Татарстане.

Резеда Ахиярова композитор, лауреат Госпремии РТ Впечатления о фестивале самые позитивные. Все исполняемые сочинения были отлично вписаны в контекст, перед нами прошли и наша история, и современность — музыка Рашида Калимуллина, Шамиля Шарифуллина, Шамиля Тимербулатова и многих других. Отдельное спасибо за то, что включили в программу редко исполняемые сочинения некоторых композиторов, было представлено и наследие наших великих авторов. Все четыре фестиваля «Мираса» отличаются обширными программами. Отдельно хочется сказать о ГСО РТ — оркестр сейчас находится на очень высоком исполнительском уровне, и это для нас, композиторов, очень отрадно. Это радость, когда тебя исполняет такой топовый коллектив.

Вадим Дулат-Алеев музыковед, профессор Казанской государственной консерватории В этом году наш фестиваль был посвящен 80-летию Союза композиторов РТ, поэтому мы решили, что на концертах должно прозвучать как можно больше имен. Вместе с Александром Сладковским мы решили включить в этом году и сочинения молодых композиторов — это стимул для них. Когда твое сочинение исполняет ГСО РТ, играющий на лучших сценах мира, — это дорогого стоит. В этом году мы включили в программу романсы, это тот жанр, где музыка соединена с татарским языком, и это тоже важно. У нас в концертных программах было много молодых исполнителей, мы решили не приглашать солистов со стороны, а показать тот потенциал, который есть у нас в Татарстане. Все они выступили достойно. Пятый «Мирас» будет посвящен столетию образования ТАССР, и мы хотим максимально представить на нем историю татарстанской музыки.

Эльмир Низамов композитор Исполнение важно для любого автора, особенно для молодого, особенно когда твое сочинение исполняет симфонический оркестр. Это и услышать свою музыку со стороны, наладить контакт со слушателем, но, главное, это и школа, и вдохновение для молодого композитора. Потому что пока не услышишь свои композиторские замыслы в реальном звучании оркестра, очень трудно постигнуть мастерство написания оркестровой музыки. А фестиваль «Мирас» дает эту возможность. А заодно демонстрирует преемственную связь молодых авторов с татарскими классиками.