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Татьянин день в «Пирамиде»: как выбирали самого «заводного, креативного и энергичного» студента года

06:00, 26.01.2019 2
Татьянин день в «Пирамиде»: как выбирали самого «заводного, креативного и энергичного» студента года Фото: Максим Платонов

Накануне вечером в Казани объявили победителей XIV Республиканской студенческой премии «Студент года Республики Татарстан 2018». Гран-при получил Андрей Анисимов из Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Помимо традиционной фирменной статуэтки премии победитель получил право обучения в любом вузе мира и 50 тыс. рублей от президента Татарстана Рустама Минниханова. В этот вечер на сцене КРК «Пирамида» огласили также имена победителей в 18 различных номинациях: были объявлены лучшие спортсмены, артисты, представители студенческих СМИ, научных и общественных организаций. Как прошел финал конкурса – в репортаже корреспондентов «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:20
    Когда я учился такого не было...праздник был просто праздником и максимум, что можно было так это в клуб по студенческим билетам пройти бесплатно или за пол цены, а Татьяны практически везде бесплатно проходили в этот день
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  • Анонимно 08:07
    Прикольно
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