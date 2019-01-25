Тренер уговаривал его остаться в «Нанте», но АПЛ была его мечтой. Каким мы запомним Эмилиано Салу

Если бы он не «подписался» с «Кардиффом», ничего не было случилось

Эмилиано Сала неоднократно мог уйти из «Нанта». Его даже звал московский «Локомотив», но в РПЛ нападающий не поехал. Увы, смена команды оказалась для аргентинца роковой. Накануне полиция Нормандии заявила, что фактически приостановила поиски Салы и пилота его самолета, поскольку выжить в течение такого продолжительного времени в открытом море практически невозможно. Вечером футболист и летчик были признаны погибшими. Как Эмилиано пришел к желанному контракту с клубом АПЛ и осуществил мечту за день до катастрофы, каким образом он едва не оказался в российском чемпионате и каким его знал мир — об этом в своей колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает Виталий Ошовский.

«Я открыт миру благодаря маме». Как проходило детство Салы

В конце декабря Аргентина радикально отличается от Европы — здесь в самом разгаре лето. Местные жители расхаживают по улицам в майках, на улицах вместо елок — пальмы, и городок Сан-Мартин в этом плане, конечно же, не исключение. Именно здесь начинал свою карьеру талантливый нападающий Эмилиано Сала. «С тех пор, как Сала покинул наши края, у нас не слишком много изменилось», — признается президент «Сан-Мартина» Даниэль Риберо.

Вместе с французскими телевизионщиками он проходит к желтоватому газону местного стадиона. Отдельные участки поля даже присыпаны песком, и этот факт немного смущает Риберо. По его словам, если бы Сала увидел, в каком состоянии пребывает клубная инфраструктура, ему бы стало жалко «Сан-Мартин». В то время как Риберо — мужчина гордый.

В детстве Эмилиано Сала мог пропустить тренировку только по одной причине: из-за игры лондонского «Арсенала». Аргентинец был страстным фанатом «канониров», несмотря на протесты родителей — вся его семья болеет за «Боку Хуниорс» и до последнего пыталась переманить Салу на свою сторону. Но «Бока» его мало интересовала: посмотрев 5—10 минут матча этой команды, Эмилиано уходил на улицу и начинал отрабатывать финты и удары. «Отказ» Салы от «Боки», разумеется, никак не повлиял на отношения с родителями. «Я открыт миру благодаря маме. Мама никогда не говорила «нет», мы жили очень небогато, отец работал водителем грузовика. Но мама всегда старалась угодить нам», — вспоминал Эмилиано Сала.

От бесславного возвращения на родину Салу буквально спас Патрис Гаранд. Фото sports.ru



Сала хотел уехать из Франции еще в 2015-м. Его остановил тренер «Кана»

Карьера Салы никак не могла выйти на профессиональные рельсы, как вдруг в 2011-м году его заметили скауты «Бордо». На южноамериканскую «разведку» руководители французской команды средств не жалеют, она работает на полную мощность. Благодаря ей в «Бордо» появились Валентин Вада, Диего Ролан, Малком — и Эмилиано Сала. Аргентинцу было предложено пересидеть сезон-другой в молодежной команде, после чего тренерский штаб обещал ему игровую практику.

В начале сезона 2014/15 Сала забил гол в ворота «Монако» и показал готовность сражаться за место в составе. Но тренерам было на него наплевать. От бесславного возвращения на родину Салу буквально спас Патрис Гаранд. Наставник «Кана» никак не мог закрепить свою команду в Лиге 1: к тому моменту она шла на предпоследнем месте. Однако с приходом Салы все изменилось. На финише «Кан» одержал ряд ярких побед и досрочно спасся от вылета.

То был первый сезон, в котором Сала показал Франции, на что он способен. «Бордо» продало его в «Нант» летом 2015 года, и понеслось. Некоторые болельщики даже стали сравнивать Салу с Габриэлем Батистутой, на что Эмилиано отвечал: «Думаю, у меня похожие данные, но я стараюсь изучать нападающих всех типов. Я смотрю много матчей по телевизору и пристально наблюдаю: за движениями, игрой в штрафной и перед воротами, голами — мне все интересно. Затем я оказываюсь в таких же ситуациях и могу что-то применить». В первом своем сезоне за «Нант» Сала забил шесть голов, но затем ниже отметки в 12 забитых мячей опускаться себе не позволял.

Как Сала мог оказаться в РПЛ

Сала стал привлекать внимание других европейских клубов. Одним из них стал московский «Локомотив», летом 2017-го отчаянно пытавшийся найти забивного нападающего. Москвичи выбирали между Салой и Эдером и, наверное, прогадали. Выбор пал на Эдера, Эмилиано остался в «Нанте», куда пожаловал Клаудио Раньери. Для итальянского тренера оборона, естественно, превыше всего. При нем «Нант» в прошлом сезоне стал одной из самых непропускающих команд Франции, а Сала выступил в роли нового Варди в руках Раньери. И снова Эмилиано забил 12 голов.

Однако в июне 2018-го Раньери ушел из «Нанта». На его место пришел Мигель Кардозу, который сразу же не поладил с Салой. В конце августа Эмилиано должен был перейти в «Галатасарай», клубы уже обо всем договорились. Версий, почему сорвалась сделка, — множество. По одной из них, клубы попросту не успели вовремя оформить все документы. Вот так уже второй раз в дело вмешалась судьба.

Сала снова остался в «Нанте» и быстро доказал Кардозу, как тот был неправ. Однако за ужасающие результаты Мигель был отправлен в отставку. Сменивший его Вахид Халилходжич считал Салу своим любимчиком и очень не хотел отпускать его в «Кардифф». Босниец провел несколько бесед с Эмилиано, но аргентинец оказался упрям — АПЛ была его мечтой. Да и руководство «Нанта» с легкостью приняло предложение в 20 миллионов евро — давненько они не продавали игроков так дорого.

Самолет с Эмилиано на борту должен был приземлиться в Кардиффе в понедельник. Уже пятница, но вестей от аргентинца нет. Фото FCNantes

«Папа, мне очень страшно...» Прощальные слова Салы

Объясняя свой уход в стан аутсайдера АПЛ, Сала подчеркивал: «Мне нравится Испания, в Примеру стремятся многие латиноамериканцы, но я бы очень хотел поиграть в Англии».

Самолет с Эмилиано на борту должен был приземлиться в Кардиффе в понедельник. Уже пятница, но вестей от аргентинца нет. Есть только предсмертное послание: «Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...»

Вчера вечером полиция сообщила о прекращении поисков Салы. Эмилиано и пилот самолета Давид Ибботсон официально признаны погибшими.