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«Жена ревет белугой»: как Камско-Устьинский район льет слезы по Павлу Лоханову

16:05, 24.01.2019 3

Главу района, который за 4 года работы очаровал местных жителей, забирают в соцстрах, на смену ему приходит директор местного завода

«Жена ревет белугой»: как Камско-Устьинский район льет слезы по Павлу Лоханову Фото: Дарья Турцева

В Камском Устье сегодня произошла смена власти. Глава района Павел Лоханов, слухи об увольнении которого и переходе на работу в Фонд социального страхования так долго муссировались в СМИ, официально оставил должность. Бразды правления премьер-министр Алексей Песошин передал уроженцу Камского Устья и директору местного судоремонтного завода. Для обоих назначение было неожиданностью. А для Лоханова еще и не особенно приятной — настолько он, его жена и четверо детей привыкли к размеренной сельской жизни. «Супруга ревет белугой», — признался Лоханов, но, как убедился корреспондент «Реального времени», не она одна.

Долгие проводы — лишние слезы: как район расставался с главой

Вопросов в повестке дня внеочередного заседания Совета Камско-Устьинского района было два — прекращение полномочий главы Павла Лоханова и выборы нового главы. Последнее — интрига лишь формально, потому что все в районе знали, кто это будет.

Павла Лоханова в районе любили. «А как же? Очень хороший!» — ответила на вопрос корреспондента «Реального времени», хороший ли был глава Лоханов, учительница местной школы. «Он быстро загорался, быстро все решал, быстро делал, — дополнила ее коллега. — Очень жалеем, что он уходит». Потом, когда Лоханов скажет последнюю речь в статусе главы, эти сентиментальные дамы будут всхлипывать и утирать слезы.

В это время в поселке Куйбышевский Затон, по словам собеседниц «Реального времени», всхлипывают и утирают слезы работники судоремонтного завода. «Затон плачет, что он уходит», — сказала одна. «У них сейчас стабильность, уверенность в завтрашнем дне, а ведь у них тоже были тяжелые времена», — вторила другая. Это они уже не о Лоханове, а о директоре «Ремонтной базы флота имени Куйбышева» Наиле Вазыхове, который теперь директором ремзавода не будет, а будет вместо Павла Лоханова новым главой района. В общем, здесь лишь жалеют, что на смену одному хорошему человеку приходит другой хороший человек.

«Не думал, что так сложно будет говорить в этот день»

Павел Лоханов тоже не в восторге от смены работы, но как кадровый аппаратчик не принять предложение руководства Татарстана не мог. И вставая за трибуну, чтобы объявить о прекращении своей деятельности в районе, очень волновался.

— Не думал, что так сложно будет говорить в этот день… 4 года, одна неделя и один день пролетели как одно мгновение. Я помню, как стоял перед вами, совсем не зная район, — начал Лоханов и, перечислив значимые на его взгляд достижения и пожалев, что не все задумки завершены, рассказал, что сейчас дома рыдает его семья.

— Жена белугой ревет, уезжать не хочет. Семья моя остается здесь, я сам буду здесь проживать — в Казани только по работе, мой телефон вы знаете, я всегда доступен, будем работать вместе, — сказал Лоханов.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил Лоханову благодарность, сказал, что его опыт будет востребован на республиканском уровне, и перешел к вопросу №2 повестки — к выбору нового главы.

— Важно, чтобы район возглавил ответственный и авторитетный руководитель, энергичный человек. Внимательно изучив кандидатов, находящихся в кадровом резерве, президентом поручено внести предложение об избрании Наиля Вазыхова, — фактически представил нового главу Песошин.

Но ради соблюдения протокола все равно было объявлено и проведено тайное голосование и подсчитаны голоса. 100% присутствующих депутатов проголосовали за.

«Все особенности района я знаю не понаслышке»

— Это высокая ответственность, и надеюсь при вашем содействии я смогу оправдать доверие и сделаю наш район более успешным и комфортным. Все особенности района я знаю не понаслышке. Уверен, что мои знания, опыт управленческой деятельности послужат родному краю. Надеюсь на нашу совместную плодотворную работу, — кратко, по-деловому произнес первую в новой должности речь Вазыхов.

Смена работы и для Лоханова, и для Вазыхова большой сюрприз. Сидящие в зале рядом с журналистом «Реального времени» шептались, что «вот только 3 ноября были на заводе, и директор никуда не собирался уходить».

Но в Казани в это время назревали кадровые перестановки. В августе 2018 года в Фонде социального страхования по Татарстану вскрылись многомиллионные аферы, связанные с выплатами пособий по беременности и родам. И хотя руководитель фонда Рамиль Гайзатуллин напрямую в мошенничестве замечен не был, противозаконная деятельность подчиненных бросила тень и на него. Отставка была лишь делом времени. В декабре Гайзатуллин переходит на работу врио гендиректора УК «Ак Барс Капитал», должность главы фонда становится вакантной, руководство республики ищет нового руководителя.

Претендентов было несколько, но согласование в центральном аппарате в Москве прошел Павел Лоханов.

«Туризм — это то, чем я, несомненно, горжусь»

— Задачи серьезные: и выстраивание работы в центральном аппарате, перевод государственных услуг в электронный вид, своевременное обеспечение средствами реабилитации, санаторными путевками, — рассказал «Реальному времени» Лоханов о фронте работы.

Подводя итоги, самым большим свои достижением на посту главы района он назвал развитие туризма.

— Туризм — это то, чем я, несомненно, горжусь. Раньше о Камском Устье никто не знал, часто путали с Камскими Полянами, а сейчас знают все. В прошлом году Камское Устье, по оценке независимого портала tvil, вошло в пятерку малых городов России по бронированию отдыха на летнее время. Фестиваль «Яблочный спас» в Красновидово стал первым в России в области популяризации сельского туризма. Сожалею лишь о том, что не успел сделать чуть больше. Ряд проектов находится на стадии реализации — это и вторая часть берегоукрепления, прибытие немецких инвесторов, яблоневые сады, строительство сокоперерабатывающего завода, строительство завода по разведению африканского клариевого сома, строительство кирпичного завода.
Мы с новым руководителем побеседовали, я ему все свои дела передал и надеюсь, что наша работа будет продолжаться, — сказал Павел Лоханов «Реальному времени».

Новый руководитель района поостерегся давать интервью в первый день работы. Кто вместе Наиля Вазыхова возглавит «Ремонтную базу флота имени Куйбышева», известную тем, что на время следствия пристанище там получила затонувшая «Булгария», пока неизвестно.

Дарья Турцева
ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:34
    Уже успел построить и заработать на дом?
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  • Анонимно 17:32
    жаль, достойный человек. удачи ему в начинаниях
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  • Анонимно 18:01
    Нормально все будет
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